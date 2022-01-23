«Не обсуждаем, что опережаем «Барсу». У «Вильярреала» свои амбиции». Никита Иосифов рассказал о дебюте в ла лиге
К отъезду Никиты Иосифова в Испанию кто-то отнесся скептически. Мол, зря сорвался из родного «Локомотива», куда ему до уровня «Вильярреала», который только-только стал победителем Лиги Европы, — растворится во второй команде.
Но 20-летний полузащитник молодежной сборной России проявляет характер. Сначала забил за основу в кубковом матче, а теперь дебютировал и в ла лиге. Пусть это выход в дополнительное время против «Мальорки» при счете 3:0, однако в любом случае доказательство, что Никита для Унаи Эмери — ближайший резерв.
— Сильно разволновался, когда сказали переодеваться? — вопрос Иосифову.
— Нет, волнения вообще не было. Может, из-за того, что уже играл за основу на Кубок, пусть там был и не тот ажиотаж, как в чемпионате. Но мысли были только о том, чтобы побыстрее выйти на поле и постараться максимально проявить себя за отведенные минуты, использовать шанс. В одном эпизоде удалось хорошо качнуть соперника, обыграть. Но сейчас самое главное, что дебют состоялся, это огромная радость и большой шаг в моей карьере.
— Уровень ощутил?
— Я его ощутил уже на первой тренировке с «Вильярреалом», когда приехал в Испанию. Уровень очень высокий. При этом с каждой тренировкой я чувствую себя лучше и лучше, адаптируюсь к высокому темпу. И со стороны говорят, и сам ощущаю, что за полгода в «Вильярреале» здорово прибавил.
— Эмери что-то сказал в раздевалке?
— Только поздравил с дебютом, никаких особенных слов не произносил. Партнеры и помощники Эмери, конечно, тоже поздравили.
— В телефоне какое-то из сообщений удивило?
— А я пока не смотрел, кто и что пишет. Только успел с родными пообщаться и пост в Instagram повесить. Поздравления позже буду разбирать.
— Когда ехал в Испанию, думал, что уже в первом сезоне дебютируешь в ла лиге?
— Честно говоря, предполагал, что еду во вторую команду, а на деле с первого же дня стал тренироваться с основой. Рад, что со стороны тренерского штаба есть такое доверие, стараюсь максимально его оправдывать. Понятно, что пока в основном играю за вторую команду, но и тренировки с основой многое приносят. А матчи за резервистов — отличная возможность для развития молодых футболистов. Думаю, в нашей группе есть команды, которые не уступят аутсайдерам РПЛ или лидерам ФНЛ. Играют и «Альбасете», и «Кастельон», и «Реал Б», и «Барселона Б».
— На днях ты забил классный гол «Кастельону». Как думаешь, выход против «Мальорки» — поощрение за него?
— Вряд ли. В первую очередь, наверное, за мое старание на тренировках. Хотя понятно, что забитые мячи всегда привлекают внимание.
— Обсуждаете в команде, что «Вильярреал» в таблице выше «Барсы»?
— Совсем нет. У нас все мысли только о себе, а не о соперниках. «Вильярреал» — такая команда, которая всегда хочет выигрывать — в Лиге чемпионов, в ла лиге, в Кубке. В последнем турнире, к сожалению, уже закончили выступление, значит, сделаем акцент на двух оставшихся. Пока внимание чемпионату, а через месяц в Лиге чемпионов ждет «Ювентус».
— Насколько овладел испанским?
— О каких-то простых вещах уже могу поговорить с партнерами, понимаю все упражнения, которые дают. Но хочется большего — каждый день занимаюсь онлайн с репетитором.
— Что самое сложное на новом месте?
— Привыкнуть к жизни вдалеке от родных и близких. Девушка и родители на большом расстоянии — это, наверное, самое непростое. А в остальном все хорошо — с бытовыми вопросами помогли и в клубе, и папа, который на первых порах находился рядом, за что ему благодарен. Прав для вождения в Испании у меня нет, но это не проблема — партнеры подвозят на базу.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|21
|15
|4
|2
|45-18
|49
|
2
|Севилья
|22
|13
|7
|2
|34-16
|46
|
3
|Бетис
|22
|12
|4
|6
|41-25
|40
|
4
|Атлетико
|21
|10
|6
|5
|36-26
|36
|
5
|Р. Сосьедад
|20
|9
|6
|5
|22-21
|33
|
6
|Вильярреал
|22
|8
|8
|6
|36-23
|32
|
7
|Барселона
|20
|8
|8
|4
|31-23
|32
|
8
|Р. Вальекано
|20
|9
|4
|7
|27-21
|31
|
9
|Валенсия
|22
|7
|8
|7
|35-36
|29
|
10
|Атлетик
|21
|6
|10
|5
|20-17
|28
|
11
|Сельта
|22
|7
|6
|9
|26-25
|27
|
12
|Эспаньол
|22
|7
|6
|9
|26-30
|27
|
13
|Осасуна
|21
|6
|7
|8
|20-27
|25
|
14
|Гранада
|21
|5
|9
|7
|26-31
|24
|
15
|Эльче
|21
|5
|7
|9
|21-28
|22
|
16
|Хетафе
|21
|5
|6
|10
|17-23
|21
|
17
|Мальорка
|21
|4
|8
|9
|17-33
|20
|
18
|Кадис
|22
|3
|9
|10
|19-36
|18
|
19
|Алавес
|21
|4
|5
|12
|16-34
|17
|
20
|Леванте
|21
|1
|8
|12
|21-43
|11
|21.01
|23:00
|
Эспаньол – Бетис
|1 : 4
|22.01
|16:00
|
Леванте – Кадис
|0 : 2
|22.01
|18:15
|
Вильярреал – Мальорка
|3 : 0
|22.01
|20:30
|
Севилья – Сельта
|2 : 2
|22.01
|23:00
|
Атлетико – Валенсия
|3 : 2
|23.01
|16:00
|
Гранада – Осасуна
|- : -
|23.01
|18:15
|
Реал – Эльче
|- : -
|23.01
|20:30
|
Р. Вальекано – Атлетик
|- : -
|23.01
|20:30
|
Р. Сосьедад – Хетафе
|- : -
|23.01
|23:00
|
Алавес – Барселона
|- : -
|Г
|
|
Карим Бензема
Реал
|17
|
|
Хуан Мигель Хуанми
Бетис
|12
|
|
Винисиус Жуниор
Реал
|12
|П
|
|
Даниэль Парехо
Вильярреал
|6
|
|
Оскар Трехо
Райо Вальекано
|6
|
|
Карим Бензема
Реал
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Иньиго Мартинес
Атлетик
|16
|1
|4
|
|
Гомес Рауль де Томас
Эспаньол
|21
|1
|3
|
|
Уго Гильямон
Валенсия
|19
|1
|6