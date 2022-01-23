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«Не обсуждаем, что опережаем «Барсу». У «Вильярреала» свои амбиции». Никита Иосифов рассказал о дебюте в ла лиге

Российский полузащитник Никита Иосифов рассказал о своем дебюте за «Вильярреал» в ла лиге
Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
22 января. Вильярреал. «Вильярреал» — «Мальорка» — 3:0. Никита Иосифов (28-й номер) в борьбе за мяч.
Фото Global Look Press
Полузащитник молодежной сборной России впервые сыграл в чемпионате Испании.

К отъезду Никиты Иосифова в Испанию кто-то отнесся скептически. Мол, зря сорвался из родного «Локомотива», куда ему до уровня «Вильярреала», который только-только стал победителем Лиги Европы, — растворится во второй команде.

Испания. Лига 1. 22-й тур
22 янв, 18:15. Estadio de la Ceramica (Вильярреал)
Вильярреал
3:0
Мальорка
Голы
Руссо, 12 (1:0), Тригерос, 34 (2:0), Парехо, 87 (3:0)
Вильярреал
Рульи Марио Гаспар Альбиоль Пау Торрес Морено Педраса Парехо (Иосифов, 90+3 ) Иборра Тригерос Пино (Джексон, 68 ) Мойсес Гомес (Раба, 90+3 )
Мальорка
Роман Руссо Маффео Хауме Коста Вальент Руис де Галаррета (Севилья, 69) Родригес (Анхель, 76) Батталья Кубо (Ли Кан Ин, 69) Пратс (Санчес, 57) Ндиай (Ниньо, 57)
Предупреждения
Марио Гаспар 36  -  Руссо 80
Удаления
Руссо 86 (вторая ж.к)
Судьи
Арьяс

Но 20-летний полузащитник молодежной сборной России проявляет характер. Сначала забил за основу в кубковом матче, а теперь дебютировал и в ла лиге. Пусть это выход в дополнительное время против «Мальорки» при счете 3:0, однако в любом случае доказательство, что Никита для Унаи Эмери — ближайший резерв.

— Сильно разволновался, когда сказали переодеваться? — вопрос Иосифову.

— Нет, волнения вообще не было. Может, из-за того, что уже играл за основу на Кубок, пусть там был и не тот ажиотаж, как в чемпионате. Но мысли были только о том, чтобы побыстрее выйти на поле и постараться максимально проявить себя за отведенные минуты, использовать шанс. В одном эпизоде удалось хорошо качнуть соперника, обыграть. Но сейчас самое главное, что дебют состоялся, это огромная радость и большой шаг в моей карьере.

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— Уровень ощутил?

— Я его ощутил уже на первой тренировке с «Вильярреалом», когда приехал в Испанию. Уровень очень высокий. При этом с каждой тренировкой я чувствую себя лучше и лучше, адаптируюсь к высокому темпу. И со стороны говорят, и сам ощущаю, что за полгода в «Вильярреале» здорово прибавил.

— Эмери что-то сказал в раздевалке?

— Только поздравил с дебютом, никаких особенных слов не произносил. Партнеры и помощники Эмери, конечно, тоже поздравили.

— В телефоне какое-то из сообщений удивило?
— А я пока не смотрел, кто и что пишет. Только успел с родными пообщаться и пост в Instagram повесить. Поздравления позже буду разбирать.

— Когда ехал в Испанию, думал, что уже в первом сезоне дебютируешь в ла лиге?

— Честно говоря, предполагал, что еду во вторую команду, а на деле с первого же дня стал тренироваться с основой. Рад, что со стороны тренерского штаба есть такое доверие, стараюсь максимально его оправдывать. Понятно, что пока в основном играю за вторую команду, но и тренировки с основой многое приносят. А матчи за резервистов — отличная возможность для развития молодых футболистов. Думаю, в нашей группе есть команды, которые не уступят аутсайдерам РПЛ или лидерам ФНЛ. Играют и «Альбасете», и «Кастельон», и «Реал Б», и «Барселона Б».

— На днях ты забил классный гол «Кастельону». Как думаешь, выход против «Мальорки» — поощрение за него?
— Вряд ли. В первую очередь, наверное, за мое старание на тренировках. Хотя понятно, что забитые мячи всегда привлекают внимание.

— Обсуждаете в команде, что «Вильярреал» в таблице выше «Барсы»?

— Совсем нет. У нас все мысли только о себе, а не о соперниках. «Вильярреал» — такая команда, которая всегда хочет выигрывать — в Лиге чемпионов, в ла лиге, в Кубке. В последнем турнире, к сожалению, уже закончили выступление, значит, сделаем акцент на двух оставшихся. Пока внимание чемпионату, а через месяц в Лиге чемпионов ждет «Ювентус».

— Насколько овладел испанским?
— О каких-то простых вещах уже могу поговорить с партнерами, понимаю все упражнения, которые дают. Но хочется большего — каждый день занимаюсь онлайн с репетитором.

— Что самое сложное на новом месте?
— Привыкнуть к жизни вдалеке от родных и близких. Девушка и родители на большом расстоянии — это, наверное, самое непростое. А в остальном все хорошо — с бытовыми вопросами помогли и в клубе, и папа, который на первых порах находился рядом, за что ему благодарен. Прав для вождения в Испании у меня нет, но это не проблема — партнеры подвозят на базу.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
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Тоттенхэм

Обе забьют - да

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1.95

П1

19%

1.66

Ф2 (+1.0)

16%

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Милан
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14%

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Вест Хэм 0
Матч завершен

П1

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21%

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И В Н П +/- О
1
 Реал 21 15 4 2 45-18 49
2
 Севилья 22 13 7 2 34-16 46
3
 Бетис 22 12 4 6 41-25 40
4
 Атлетико 21 10 6 5 36-26 36
5
 Р. Сосьедад 20 9 6 5 22-21 33
6
 Вильярреал 22 8 8 6 36-23 32
7
 Барселона 20 8 8 4 31-23 32
8
 Р. Вальекано 20 9 4 7 27-21 31
9
 Валенсия 22 7 8 7 35-36 29
10
 Атлетик 21 6 10 5 20-17 28
11
 Сельта 22 7 6 9 26-25 27
12
 Эспаньол 22 7 6 9 26-30 27
13
 Осасуна 21 6 7 8 20-27 25
14
 Гранада 21 5 9 7 26-31 24
15
 Эльче 21 5 7 9 21-28 22
16
 Хетафе 21 5 6 10 17-23 21
17
 Мальорка 21 4 8 9 17-33 20
18
 Кадис 22 3 9 10 19-36 18
19
 Алавес 21 4 5 12 16-34 17
20
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 0 : 2
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Вильярреал – Мальорка
 3 : 0
22.01 20:30
Севилья – Сельта
 2 : 2
22.01 23:00
Атлетико – Валенсия
 3 : 2
23.01 16:00
Гранада – Осасуна
 - : -
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Реал – Эльче
 - : -
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