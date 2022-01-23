«Не обсуждаем, что опережаем «Барсу». У «Вильярреала» свои амбиции». Никита Иосифов рассказал о дебюте в ла лиге

Полузащитник молодежной сборной России впервые сыграл в чемпионате Испании.

К отъезду Никиты Иосифова в Испанию кто-то отнесся скептически. Мол, зря сорвался из родного «Локомотива», куда ему до уровня «Вильярреала», который только-только стал победителем Лиги Европы, — растворится во второй команде.

Но 20-летний полузащитник молодежной сборной России проявляет характер. Сначала забил за основу в кубковом матче, а теперь дебютировал и в ла лиге. Пусть это выход в дополнительное время против «Мальорки» при счете 3:0, однако в любом случае доказательство, что Никита для Унаи Эмери — ближайший резерв.

— Сильно разволновался, когда сказали переодеваться? — вопрос Иосифову.

— Нет, волнения вообще не было. Может, из-за того, что уже играл за основу на Кубок, пусть там был и не тот ажиотаж, как в чемпионате. Но мысли были только о том, чтобы побыстрее выйти на поле и постараться максимально проявить себя за отведенные минуты, использовать шанс. В одном эпизоде удалось хорошо качнуть соперника, обыграть. Но сейчас самое главное, что дебют состоялся, это огромная радость и большой шаг в моей карьере.

— Уровень ощутил?

— Я его ощутил уже на первой тренировке с «Вильярреалом», когда приехал в Испанию. Уровень очень высокий. При этом с каждой тренировкой я чувствую себя лучше и лучше, адаптируюсь к высокому темпу. И со стороны говорят, и сам ощущаю, что за полгода в «Вильярреале» здорово прибавил.

— Эмери что-то сказал в раздевалке?

— Только поздравил с дебютом, никаких особенных слов не произносил. Партнеры и помощники Эмери, конечно, тоже поздравили.

— В телефоне какое-то из сообщений удивило?

— А я пока не смотрел, кто и что пишет. Только успел с родными пообщаться и пост в Instagram повесить. Поздравления позже буду разбирать.

— Когда ехал в Испанию, думал, что уже в первом сезоне дебютируешь в ла лиге?

— Честно говоря, предполагал, что еду во вторую команду, а на деле с первого же дня стал тренироваться с основой. Рад, что со стороны тренерского штаба есть такое доверие, стараюсь максимально его оправдывать. Понятно, что пока в основном играю за вторую команду, но и тренировки с основой многое приносят. А матчи за резервистов — отличная возможность для развития молодых футболистов. Думаю, в нашей группе есть команды, которые не уступят аутсайдерам РПЛ или лидерам ФНЛ. Играют и «Альбасете», и «Кастельон», и «Реал Б», и «Барселона Б».

— На днях ты забил классный гол «Кастельону». Как думаешь, выход против «Мальорки» — поощрение за него?

— Вряд ли. В первую очередь, наверное, за мое старание на тренировках. Хотя понятно, что забитые мячи всегда привлекают внимание.

— Обсуждаете в команде, что «Вильярреал» в таблице выше «Барсы»?

— Совсем нет. У нас все мысли только о себе, а не о соперниках. «Вильярреал» — такая команда, которая всегда хочет выигрывать — в Лиге чемпионов, в ла лиге, в Кубке. В последнем турнире, к сожалению, уже закончили выступление, значит, сделаем акцент на двух оставшихся. Пока внимание чемпионату, а через месяц в Лиге чемпионов ждет «Ювентус».

— Насколько овладел испанским?

— О каких-то простых вещах уже могу поговорить с партнерами, понимаю все упражнения, которые дают. Но хочется большего — каждый день занимаюсь онлайн с репетитором.

— Что самое сложное на новом месте?

— Привыкнуть к жизни вдалеке от родных и близких. Девушка и родители на большом расстоянии — это, наверное, самое непростое. А в остальном все хорошо — с бытовыми вопросами помогли и в клубе, и папа, который на первых порах находился рядом, за что ему благодарен. Прав для вождения в Испании у меня нет, но это не проблема — партнеры подвозят на базу.