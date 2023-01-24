«Барса» использует прием из футбольного симулятора. Набрали свободных агентов, чтобы на них заработать
Если вы когда-нибудь играли в симулятор карьеры тренера на компьютере, то наверняка хоть раз пользовались следующей схемой, чтобы нарастить клубный капитал для трансферов: подписывали нескольких свободных агентов на рынке и спустя какое-то время их продавали (или включали в сделку по игрокам, которых изначально хотели купить). Читерный, но работающий ход.
В реальном футболе такие методы применяются редко — обычно клубы заманивают свободных агентов серьезными подъемными и/или гарантией игрового времени. Но оказавшаяся в кризисе «Барселона» вывела эту систему на новый уровень.
Напомним, что летом 2021 года президент сине-гранатовых Жоан Лапорта сообщил, что долги клуба составляют 1,3 миллиарда евро, спустя год появилась информация, что клуб должен футболистам 389 миллионов евро из-за отсрочек зарплат и бонусов. Сам Лапорта называл ситуацию драматичной. Особенно учитывая тот факт, что при огромном зарплатном фонде и даже после ухода Месси «Барса» серьезно превышала допустимый ла лигой потолок зарплат, но при этом имела довольно посредственный для топ-клуба состав.
Действовать нужно было решительно, и новый менеджмент каталонцев неплохо проявил себя на рынке. Летом 2021 года свободными агентами в «Барселону» пришли сразу три весьма статусных футболиста — Мемфис Депай, Серхио Агуэро и Эрик Гарсия. Плюс в рассрочку приобрели у «Манчестер Сити» Феррана Торреса, а зимой забрали из «Арсенала» Пьер-Эмерика Обамеянга (притом забрали бесплатно, хоть у того был действующий контракт с «канонирами»).
К лету 2022 «Барселона» немного поправила финансовое положение за счет спонсорских контрактов и привлечения кредитов — так клуб позволил себе потратить 158 миллионов евро на Левандовски, Рафинью, Кунде и Пабло Торре. Но стратегия подписания свободных агентов никуда не делась — так на «Камп Ноу» оказались Франк Кессье, Андреас Кристенсен, Эктор Бельерин, а также Маркос Алонсо, ставший частью сделки по переходу в «Челси» Обамеянга.
«Мы должны все больше и больше сосредотачиваться на рынке свободных агентов. Дальше их будет только больше», — говорил в октябре спортивный директор «Барсы» Матеу Алемани. Подтверждение того, что ставка на свободных агентов — четкая стратегия, а не совпадение.
Вообще «Барселоне» на руку сыграли последствия пандемии коронавируса, серьезно изменившие трансферный рынок. Все без исключения клубы начали экономить деньги, упал спрос на звездных игроков с длинными контрактами, а с пролонгацией футболистов возникали проблемы у всех — было сложно удовлетворить финансовые запросы селебрити, привыкших переподписывать контракты на более выгодных условиях. Да и схема стать свободным агентом и получить огромный подписной бонус оказалась очень даже рабочей. Потому неудивительно, что игроки уровня Дибалы, Погба, Ди Марии, Алабы и Рюдигера переходили в новые команды в статусе свободных агентов — до пандемии такие истории можно было представить разве что с большим трудом.
«Барса» же, ко всему прочему, пользовалась своим именем — играть за этот клуб мечтают миллионы подростков по всему миру, и уже сформировавшиеся футболисты тут не являются исключением. Те же Левандовски и Рафинья самостоятельно продавили свои трансферы именно в «Барселону». Примерно та же ситуация получилась у Кристенсена и Кессье (у воспитанника Гарсии тем более), которые отвергали предложения других команд и соглашались на менее выгодные условия от каталонцев, чтобы осуществить мечту.
Но интересно другое — «Барселона» подписывала свободных агентов не для того, чтобы в срочном порядке укрепить состав. По сути, полноценное место в старте имели лишь Эрик Гарсия (с приходом Кристенсена и Кунде присевший на лавку) и Обамеянг (отыгравший в Каталонии всего несколько месяцев). Остальные приходили в «Барсу», что называется, для комплекта.
И сейчас мы видим, как каталонский клуб пытается выжимать пользу из этих переходов, которые не сильно повлияли на игру команды. Все это делается для стабилизации бюджета и вписывания в ФФП. Мемфис Депай за полгода до окончания контракта продан в «Атлетико», пусть и за скромные 3 миллиона евро, а Обамеянг летом стал разменной монетой в сделке по Алонсо и помог клубу заработать порядка 12 миллионов.
Как пишет Diario Sport, следующий в списке на продажу — Эрик Гарсия, интерес к которому проявляет «Арсенал» и еще несколько клубов АПЛ. Та же ситуация у запасного правого защитника Эктора Бельерина, которым также интересуются в Англии. Правда, оба покидать «Барсу» не хотят.
Интересна ситуация с Франком Кессье, который пришел летом свободным агентом из «Милана», но так и не вытеснил из состава 34-летнего Серхио Бускетса. В принципе, оно неудивительно, учитывая, что это игроки разных профилей, хоть и выступающие на идентичной позиции. По информации Джанлуки Ди Марцио, «Барса» предложила «Интеру» обмен Кессье на Марсело Брозовича, но сам Франк не желает уходить и хочет доказать, что может быть полезен Хави.
Такая трансферная политика «Барселоны» может показаться спорной и даже некрасивой по отношению к игрокам, но клуб оказался в беспрецедентном финансовом кризисе, из которого в срочном порядке нужно выбираться. И, судя по всему, команда Жоана Лапорты готова принимать для этого самые жесткие меры.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|17
|14
|2
|1
|36-6
|44
|
2
|Реал
|17
|13
|2
|2
|38-16
|41
|
3
|Р. Сосьедад
|18
|12
|2
|4
|28-18
|38
|
4
|Вильярреал
|18
|9
|4
|5
|21-13
|31
|
5
|Атлетико
|18
|9
|4
|5
|27-16
|31
|
6
|Бетис
|17
|8
|4
|5
|19-14
|28
|
7
|Осасуна
|18
|8
|4
|6
|18-17
|28
|
8
|Атлетик
|18
|7
|5
|6
|25-19
|26
|
9
|Р. Вальекано
|18
|7
|5
|6
|24-22
|26
|
10
|Мальорка
|18
|7
|4
|7
|15-16
|25
|
11
|Жирона
|18
|5
|6
|7
|26-28
|21
|
12
|Валенсия
|17
|5
|5
|7
|25-20
|20
|
13
|Эспаньол
|18
|4
|8
|6
|22-26
|20
|
14
|Альмерия
|18
|5
|4
|9
|20-28
|19
|
15
|Севилья
|18
|4
|6
|8
|18-26
|18
|
16
|Вальядолид
|18
|5
|2
|11
|13-28
|17
|
17
|Хетафе
|18
|4
|5
|9
|16-25
|17
|
18
|Сельта
|18
|4
|5
|9
|17-29
|17
|
19
|Кадис
|18
|3
|7
|8
|12-29
|16
|
20
|Эльче
|18
|0
|6
|12
|12-36
|6
|27.01
|23:00
|
Альмерия – Эспаньол
|- : -
|28.01
|16:00
|
Кадис – Мальорка
|- : -
|28.01
|18:15
|
Жирона – Барселона
|- : -
|28.01
|20:30
|
Севилья – Эльче
|- : -
|28.01
|23:00
|
Хетафе – Бетис
|- : -
|29.01
|16:00
|
Вальядолид – Валенсия
|- : -
|29.01
|18:15
|
Осасуна – Атлетико
|- : -
|29.01
|20:30
|
Сельта – Атлетик
|- : -
|29.01
|23:00
|
Реал – Р. Сосьедад
|- : -
|30.01
|23:00
|
Вильярреал – Р. Вальекано
|- : -
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|13
|
|
Хосе Луис Санмартин Хоселу
Эспаньол
|10
|
|
Карим Бензема
Реал
|9
|П
|
|
Микель Мерино
Реал Сосьедад
|7
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|6
|
|
Антуан Гризманн
Атлетико
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Херман Пеццела
Бетис
|14
|2
|2
|
|
Гонсало Верду
Эльче
|7
|2
|1
|
|
Исаак Карселeн
Кадис
|11
|2
|1