Флорентино Перес покидает «Реал»? Что известно о возможной отставке

Может уйти уже в следующем году.

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес может покинуть свой пост. Об этом в своих соцсетях сообщил журналист Пепе Альварес. Согласно инсайду, это произойдет в 2026 году, хотя текущие полномочия функционера действуют до 2028-го.

Альварес сообщает, что Перес намерен обеспечить плановую передачу власти независимо от позиции клуба по этому вопросу. При этом конкретные причины возможного ухода источник не называет.

Контекст: стабильность и редкие конфликты

На фоне этих слухов «Реал» демонстрирует уверенную игру. С приходом нового главного тренера Хаби Алонсо команда лидирует в Ла лиге и успешно выступает в Лиге чемпионов.

Внутри клуба в этом году также наблюдается затишье. Из заметных инцидентов — недовольство Винисиуса заменой в недавнем класико с «Барселоной» и строгая дисциплина при Алонсо, которая, по данным СМИ, не устраивает часть игроков.

Еще один эпизод — продолжение бойкота церемонии вручения «Золотого мяча». В этом году делегация от «Реала» вновь не прилетела в Париж, хотя игроки сливочных были в числе претендентов на главную награду. Напомним, в Мадриде игнорируют самую популярную футбольную премию из-за того, что Флорентино Перес был крайне недоволен вторым местом Винисиуса в голосовании «Золотого мяча» в 2024-м. Тогда бразилец уступил полузащитнику «Манчестер Сити» Родри.

Слухи — не впервые

Сообщения о скорой отставке Переса появляются регулярно. Ранее клуб их однозначно опровергал, называя ложными. На этот раз официальных заявлений от «Реала» пока не поступало. Однако вскоре после появления инсайда Альвареса опровержение опубликовала радиостанция Onda Cero — по информации источника, Перес уходить со своего поста не собирается.

Флорентино Пересу 78 лет. Он руководит «Реалом» уже 22 года — был президентом с 2000-го по 2006-й, а в 2009-м вернулся на пост. При нем «Реал» выиграл 37 трофеев, в том числе семь раз победил в Лиге чемпионов.

В январе 2025 года Переса переизбрали президентом «Реала». Срок его полномочий истекает в 2028 году.

