Классика ла лиги: Бензема забивает — «Реал» побеждает
В матче 14-го тура чемпионата Испании «Реал» в гостях с трудом победил «Эйбар» (3:1)
Снова без Азара
Перед матчем из Мадрида болельщикам прилетели ободряющие новости: «Реал» провел предматчевую тренировку в полном составе. Для любого европейского клуба это сейчас редкость: график истощает всех, кто играет два раза в неделю и не имеет иммунитета к коронавирусу. Действительно, в тренировке накануне встречи с «Эйбаром» участвовали все, включая Азара. Однако заявка все равно оказалась усеченной: Иско помешало небольшое повреждение лодыжки, а Винисиусу — проблемы с желудком. Бельгийскую звезду мы тоже не увидели на поле: Зинедин Зидан на пресс-конференции признался, что Азар почти восстановился от травмы, но «ему все еще чего-то не хватает».
Проблемы бельгийца со здоровьем уже превратились в печальный мем. Стомиллионный хавбек за полтора года в «Реале» из-за различных повреждений и болезней в общей сложности пропустил больше 40 матчей (или больше девяти месяцев). В 2020 году Азар во всех турнирах забил всего два мяча (один из них с пенальти в ворота «Интера»).
Безостановочный Бензема
Без Азара и Винисиуса левый фланг атаки «Реала» пришлось закрывать Родригу. К бразильцу тоже много вопросов в последние сезоны, но он все еще молод, да и в ноябре забил победный мяч в важнейшем матчи группового этапа Лиги чемпионов с «Интером» (это был первый гол Родригу за «Реал» с февраля).
Но в недружелюбном Эйбаре выглядел прилично и уже на 6-й минуте придумал гол, когда черпачком ассистировал Бензема.
Karim Benzema puts Real Madrid up just six minutes in ? pic.twitter.com/kfsuWNBik4— B/R Football (@brfootball) December 20, 2020
Французский форвард за день до игры отметил 33-летие, а голом в ворота баскской команды подчеркнул то, что все еще великолепен: в десяти последних матчах за «Реал» Бензема забил десять мячей.
Мадридцы в первой половине первого тайма вообще играли восхитительно и логично забили второй гол — точный удар на счету Модрича, причем ассистировал хорвату Бензема. «Реал» мог легко увеличить преимущество вдвое, но «Эйбару» везло — то тот же француз не попадет в створ, то Модрич замешкается при передаче. При этом «Реал» все еще был уязвим в обороне, чем хозяева и воспользовались — мадридцы со скрипом выходили из-под прессинга через фланг, потеряли мяч, а Кике Гарсия роскошным ударом наказал гранда за ошибку.
Kike Garc?a acaba de calcar el gol que hizo con el Real Murcia en la 2013/14 en Mendizorroza. pic.twitter.com/6Ghz0m3mba— Germ?n Abril (@gerebit0) December 20, 2020
Спорный эпизод с Рамосом
Матч оказался на редкость зрелищным. «Реал» должен был заканчивать матч еще до гола кусачих басков, но вместо 3:0 получил 2:1, а до перерыва обе команды обменялись опасными моментами.
«Эйбар» чувствовал, что с «Реалом» бороться можно, поэтому четко действовал на контратаках. И в одной из них мог сравнять счет, но Менди в идеальном подкате выбил мяч из-под ног у Брайана Хиля. Мог забить и «Реал»: мяч облизнул перекладину после удара Муто на 71-й минуте.
Асенсио со штрафного попал в видеокамеру, висевшую рядом со штангой, однако ключевым моментом второго тайма все-таки стал спорный эпизод в штрафной «Реала» — мяч попал мяч в локоть Рамосу после отскока от игрока «Эйбара». Главный арбитр промолчал, видеоассистенты тоже. Кричал только главный тренер хозяев Хосе Луис Мендилибар, которого пришлось успокаивать судье.
??Schuster— Radioestadio (@Radioestadio) December 20, 2020
«?Que no es penalti por mano de Sergio Ramos? Por favor...c?mo se nota cuando el que habla es del Real Madrid» #Radioestadio pic.twitter.com/tKb5HrH7oo
Еще один шанс «Эйбар» получил на самом финише игры, когда тот же Рамос в блестящем подкате заблокировал удар Бигаса. На этом хозяева выдохлись и вскоре пропустили атаку «Реала» — ее завершил Лукас Васкес, установив окончательный счет. «Королевский клуб» продолжает делить первое место с «Атлетико».
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю