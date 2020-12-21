В матче 14-го тура чемпионата Испании «Реал» в гостях с трудом победил «Эйбар» (3:1)

Снова без Азара

Перед матчем из Мадрида болельщикам прилетели ободряющие новости: «Реал» провел предматчевую тренировку в полном составе. Для любого европейского клуба это сейчас редкость: график истощает всех, кто играет два раза в неделю и не имеет иммунитета к коронавирусу. Действительно, в тренировке накануне встречи с «Эйбаром» участвовали все, включая Азара. Однако заявка все равно оказалась усеченной: Иско помешало небольшое повреждение лодыжки, а Винисиусу — проблемы с желудком. Бельгийскую звезду мы тоже не увидели на поле: Зинедин Зидан на пресс-конференции признался, что Азар почти восстановился от травмы, но «ему все еще чего-то не хватает».

Проблемы бельгийца со здоровьем уже превратились в печальный мем. Стомиллионный хавбек за полтора года в «Реале» из-за различных повреждений и болезней в общей сложности пропустил больше 40 матчей (или больше девяти месяцев). В 2020 году Азар во всех турнирах забил всего два мяча (один из них с пенальти в ворота «Интера»).

Безостановочный Бензема

Без Азара и Винисиуса левый фланг атаки «Реала» пришлось закрывать Родригу. К бразильцу тоже много вопросов в последние сезоны, но он все еще молод, да и в ноябре забил победный мяч в важнейшем матчи группового этапа Лиги чемпионов с «Интером» (это был первый гол Родригу за «Реал» с февраля).

Но в недружелюбном Эйбаре выглядел прилично и уже на 6-й минуте придумал гол, когда черпачком ассистировал Бензема.

Karim Benzema puts Real Madrid up just six minutes in ? pic.twitter.com/kfsuWNBik4 — B/R Football (@brfootball) December 20, 2020

Французский форвард за день до игры отметил 33-летие, а голом в ворота баскской команды подчеркнул то, что все еще великолепен: в десяти последних матчах за «Реал» Бензема забил десять мячей.

Мадридцы в первой половине первого тайма вообще играли восхитительно и логично забили второй гол — точный удар на счету Модрича, причем ассистировал хорвату Бензема. «Реал» мог легко увеличить преимущество вдвое, но «Эйбару» везло — то тот же француз не попадет в створ, то Модрич замешкается при передаче. При этом «Реал» все еще был уязвим в обороне, чем хозяева и воспользовались — мадридцы со скрипом выходили из-под прессинга через фланг, потеряли мяч, а Кике Гарсия роскошным ударом наказал гранда за ошибку.

Kike Garc?a acaba de calcar el gol que hizo con el Real Murcia en la 2013/14 en Mendizorroza. pic.twitter.com/6Ghz0m3mba — Germ?n Abril (@gerebit0) December 20, 2020

Спорный эпизод с Рамосом

Матч оказался на редкость зрелищным. «Реал» должен был заканчивать матч еще до гола кусачих басков, но вместо 3:0 получил 2:1, а до перерыва обе команды обменялись опасными моментами.

«Эйбар» чувствовал, что с «Реалом» бороться можно, поэтому четко действовал на контратаках. И в одной из них мог сравнять счет, но Менди в идеальном подкате выбил мяч из-под ног у Брайана Хиля. Мог забить и «Реал»: мяч облизнул перекладину после удара Муто на 71-й минуте.

Асенсио со штрафного попал в видеокамеру, висевшую рядом со штангой, однако ключевым моментом второго тайма все-таки стал спорный эпизод в штрафной «Реала» — мяч попал мяч в локоть Рамосу после отскока от игрока «Эйбара». Главный арбитр промолчал, видеоассистенты тоже. Кричал только главный тренер хозяев Хосе Луис Мендилибар, которого пришлось успокаивать судье.

??Schuster



«?Que no es penalti por mano de Sergio Ramos? Por favor...c?mo se nota cuando el que habla es del Real Madrid» #Radioestadio pic.twitter.com/tKb5HrH7oo — Radioestadio (@Radioestadio) December 20, 2020

Еще один шанс «Эйбар» получил на самом финише игры, когда тот же Рамос в блестящем подкате заблокировал удар Бигаса. На этом хозяева выдохлись и вскоре пропустили атаку «Реала» — ее завершил Лукас Васкес, установив окончательный счет. «Королевский клуб» продолжает делить первое место с «Атлетико».