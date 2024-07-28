Что нужно знать об Эндрике: история взлета, роль в «Реале» и странный любовный контракт

В Мадриде презентовали главного вундеркинда планеты.

Нынешнее лето для «Реала» — сезон больших представлений. Неделю назад в Мадриде презентовали Килиана Мбаппе, собрав аншлаг на «Сантьяго Бернабеу». В последний раз такое происходило, когда подписали Криштиану Роналду. А теперь представили Эндрика — 17-летнего бразильского нападающего, от которого ждут ярчайшей карьеры. На презентацию пришли 45 тысяч человек, намного больше, чем когда-то собирались ради Винисиуса Жуниора и Родриго. И если вы пока не в курсе, почему вокруг Эндрика столько шума, как он играет и чего от него ждать в новом сезоне — сейчас все разъясним.

60 миллионов евро в 16 лет

Эндрик родился в Тагуатинге, федеральном округе Бразилии, недалеко от столицы Бразилиа, в горной местности страны. К восьми годам за ним уже следили ведущие клубы, включая «Сан-Паулу». В 10 он был на слуху у всех скаутов страны. Уже тогда ролики с его игрой стали вирусными.

Парня и правда было сложно не заметить. Техника, убийственная реализация и умные решения на поле — такой набор был у многих талантливых ребят. Но Эндрик по-особенному выделялся из-за физики — он был крупнее и мощнее сверстников, выдавал огромный объем спринтов и невероятно быстро восстанавливался после них. В общем, генетика в нем заложена такая, что не стать спортсменом в его случае было бы преступлением. Бытовало мнение, что в старшем возрасте, когда сверстники его догонят, Эндрик уже не сможет так ярко выделяться. Но прошли годы, форвард ворвался во взрослый футбол и продолжает сверкать.

Семья Эндрика изначально хотела прописаться в «Сан-Паулу», но была проблема — жила она почти за тысячу километров от города, потому у клуба запросили ежемесячное пособие для мальчика и работу для его отца Дугласа. Но предложение оказалось скромным — около 27 долларов в месяц.

И тут на горизонте появился «Палмейрас», второй клуб из Сан-Паулу, также один из крупнейших в Бразилии. 26-кратный чемпион штата Паулиста, 12-кратный чемпион бразильской серии А и трехкратный обладатель Кубка Либертадорес. Они устроили Дугласа уборщиком на стадионе за 60 долларов в месяц, а Эндрика забрали в свою академию. Следом в Сан-Паулу переехали мама Синтия и брат, так что у юной звездочки были все условия для роста.

Эндрик в «Палмейрасе». Фото Global Look Press

В то время отец Эндрика Дуглас испытывал проблемы с пережевыванием пищи из-за недостатка зубов, потому в столовой «Палмейраса» заказывал исключительно суп. Футболисты команды заметили это и организовали ему лечение, а Эндрик еще больше проникся клубным патриотизмом и вскоре заключил первый спонсорский контракт — со стоматологической компанией Odonto.

В 16 он дебютировал на взрослом уровне. Оформил дубль уже во второй игре и стал самым молодым автором гола в истории «Палмейраса». Дважды стал чемпионом страны, регулярно забивал, был признан лучшим молодым игроком штата Паулиста. Короче говоря, быстро заработал статус одного из главных талантов Бразилии.

Уже в 16 «Палмейрас» договорился о трансфере Эндрика в «Реал» за сумму порядка 60 миллионов евро. Агент Паулу Рока, которому приписывают открытие игрока, говорит, что конкретика со стороны мадридского гранда обусловлена тем, что они больше не хотят упускать нового Неймара.

Правда, сравнивать Эндрика с Неймаром пока рановато. Последний в 17-летнем возрасте реально разрывал бразильскую лигу, Эндрик же скорее просто играет не по годам зрело и эффективно. Да и в сборной выступление юной звезды пока полярное. Весной вундеркинд заставил говорить о себе, когда вышел на замену в товарняке с Англией и забил победный мяч (1:0), став самым молодым футболистом, которому удалось отличиться на «Уэмбли». Через несколько дней поразил ворота испанцев.

А вот на Кубке Америки все было уже не так здорово — Эндрик поехал на турнир, взяв себе легендарный девятый номер. Сыграл 19 минут против Коста-Рики, 11 минут против Парагвая и четыре — с Колумбией. Затем вышел в старте на матч с Уругваем и отбегал весь матч. Только все без толку: за турнир Эндрик не отличился голевыми действиями, не создал ни одного момента, нанес всего два удара (на 0,09 xG) и лишь 35 раз коснулся мяча. Так что преувеличивать таланты юноши еще рано — перед нами и правда очень перспективный игрок, но называть его новой звездой «Реала» пока преждевременно.

Фото Global Look Press

В чем он особенно хорош?

Эндрика нельзя назвать классическим центрфорвардом. Он постоянно находится в движении, в «Палмейрасе» регулярно выходил на правом фланге, откуда смещался в центр под рабочую левую, или же на позиции оттянутого нападающего. Его козыри — постоянная динамика и игра в завершении. Плюс хорош при командных взаимодействиях. В Бразилии говорят, что по стилю Эндрик напоминает молодого Адриано — мощного левшу с сокрушительным ударом.

Он старается опережать защитников за счет физики, но способен и применять дриблинг или расчехлить пушку с дальней дистанции. С контролем мяча тоже порядок — Эндрик всегда играет с поднятой головой и анализирует ситуацию вокруг. Он может вести мяч как за счет мелких касаний, так и пробрасывать себе на ход и включать взрывную скорость. В сочетании с мощным ловким корпусом и низким центром тяжести это позволяет ему сохранять мячи под давлением и выбирать верные варианты развития атаки.

Но все же главные таланты Эндрика проявляются в чужой штрафной — у него классное голевое чутье и понимание, когда и в какую зону нужно открыться. При росте 173 сантиметра уверенно чувствует себя на втором этаже и уже забил не один мяч головой. Вообще у Эндрика не по годам развитая мускулатура ног, и в этом секрет и его мощного прыжка, и взрывной скорости с выносливостью. При обороне он также неплох — не ленится прессинговать защитников и навязывать им борьбу. Это отличает его от Неймара, привыкшего действовать на чистых мячах.

Конечно, все эти навыки Эндрику еще предстоит развивать, чтобы вывести их на топ-уровень. Как и многим молодым игрокам, ему свойственно передерживать мяч и брать все на себя, когда можно отыграться с партнером. Но при работе с грамотным тренером и прокачке тактических навыков он и правда может вырасти в форварда экстра-класса.

Эндрик не смог сдержать эмоций на презентации в «Реале». Фото Reuters

Чего ждать в «Реале»

Пока что дорога в стартовый состав «Реала» для Эндрика кажется закрытой — слишком уж сильна конкуренция. Вероятно, в новом сезоне Анчелотти вернется к схеме 4-3-3, в которой Винисиус, Мбаппе и Родриго составят ударную тройку. Каждому из них Эндрик проигрывает в уровне и опыте, но его козырь в универсализме — может выйти на любой позиции в атаке и подменить кого угодно со скамейки запасных или дать отдохнуть в матче с не самым мощным соперником. Анчелотти был изначально против аренды бразильца в другую команду и рассчитывает на него как на игрока ротации, так что по ходу длинного сезона молодой бразилец точно получит игровое время.

Справится ли он с давлением в силу возраста? Должен. Причина — в мощном менталитете. В «Палмейрасе», несмотря на возраст, он не стеснялся разговаривать с тренерским штабом, а перед решающими матчами гарантировал, что добудет победу. Еще на молодежном уровне Эндрик сильно бесился, когда не получалось выиграть матч, а однажды успокоил партнера по команде, который не хотел выходить в стартовом составе, так как сильно нервничал.

В «Палмейрасе» изначально выделяли зрелость и уверенность юноши в своих силах, что стало одним из важнейших залогов его стремительного прогресса. Это проявляется и на бытовом уровне — еще в 15 он участвовал в переговорах со спонсорами и вникал в детали сделок. Своими образцами для подражания называет Роджера Федерера, Рафаэля Надаля и Криштиану Роналду — тоже показательный момент.

Эндрик и его девушка Габриэли Миранда. Фото из соцсетей Эндрика

Есть, конечно, и странные истории. Например, Эндрик уже около года встречается с 22-летней моделью и инфлюэнсером Габриэли Мирандой, с которой у него составлен «контракт о взаимоотношениях», обязывающий их относиться друг к другу «с уважением и пониманием», регулярно признаваться в любви и, внимание, запрещающий футболисту заводить виртуальную девушку в игре GTA. Судя по всему, в семье игрока относятся к этому скептически — по крайней мере, мама футболиста однажды опубликовала в соцсетях общее фото, обрезав подругу сына.

В любом случае, сейчас Эндрику нужно полностью сконцентрироваться на футболе. Данные у него потрясающие, но переезд в Европу, особенно в 17 лет, может даться с трудом. Особенно когда на тебя рассчитывают как на боевую единицу действующего чемпиона Испании и победителя Лиги чемпионов.