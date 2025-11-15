Футбол
15 ноября, 16:00

Рубиалеса закидали яйцами на презентации своей книги — на скандального экс-главу испанской федерации напал его дядя

Бывшего главу RFEF Рубиалеса забросали яйцами на презентации его книги
Артем Белинин
Корреспондент
Бывшего президента RFEF Луиса Рубиалеса закидали яйцами на презентации книги.
Фото Reuters
Нет, это была не Эрмосо.

Бывший президент Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луис Рубиалес попал в новый скандал. Экс-функционера закидали яйцами на презентации собственной книги, причем сделал это близкий родственник Рубиалеса.

Будет суд

Инцидент произошел 13 ноября на презентации книги Matar a Rubiales (в переводе — «Убить Рубиалеса»), посвященной событиям из жизни функционера. Посреди мероприятия в зале появился мужчина в шапке и наушниках и принялся закидывать Луиса яйцами.

Рубиалес сперва испугался, но через секунду кинулся на обидчика с кулаками. Отомстить не успел — того оперативно вывели из зала. Позднее экс-президент федерации рассказал, что яйца в него кидал собственный дядя — и пообещал засудить родственника:

«Он бросал в меня яйца, потому что он ненормальный. Придется подать на него в суд, ведь я подумал, что он вооружен. Я пошел за ним, потому что боялся, что с семьей что-то случится. К счастью, меня остановили. Не знаю, было ли у него оружие или что-то такое. Я увидел беременную женщину с двумя маленькими детьми и подумал о детях. Если бы я его схватил, сейчас была бы другая ситуация», — сказал Луис изданию Periodista Digital.

Самого дядю журналисты тоже опросили — он заявил, что хотел закидать племянника не только яйцами: «Я в полном порядке, чувствую себя прекрасно. Зачем ему со мной судиться? У меня был еще пакетик с хлебными палочками, тоже думал запустить их в него», — цитирует дядю Telecinco.

Дженнифер Эрмосо и&nbsp;Луис Рубиалес.Рубиалесу грозит срок не только за поцелуй, но и за отмывание денег. В деле замешаны Саудовская Аравия и Пике

Примечательно, что это не первый дядя, который ополчился на Рубиалеса. Яйцами в него кидался Луис Рубен — про него мало что известно. А вот про другого родственника, Хуана Рубиалеса, информации больше. Он трудился у племянника на должности главы администрации в RFEF, но после увольнения мощно приложил Луиса — обвинил во всех грехах.

«Он уволил меня, как при Франко — тогда к министрам посылали водителей с записками об их увольнении. Он отправил мне письмо по электронной почте в 22.30.

Я предупреждал его, что есть вещи, которые мне не нравятся. Он сказал мне, что ему тяжело видеть, как миллионы проходят через его руки, а он с них ничего не имеет. Именно тогда я начал замечать в Рубиалесе качества, которых не видел раньше — он стал очень амбициозным человеком, помешанным на деньгах, роскоши, сексе... Наши пути начали расходиться, и он понял, что я не собираюсь быть его сообщником», — рассказывал Хуан Telecinco в 2024-м.

Луис Рубиалес.
Фото AFP

Рубиалес против всех

Напомним, Рубиалес возглавлял RFEF с 2018 года, а летом 2023-го попал в громкий скандал — на награждении женской сборной Испании в честь победы на чемпионате мира поцеловал в губы Дженни Эрмосо. Футболистка обвинила Рубиалеса в домогательстве, и карьера функционера рухнула: он потерял все посты, в том числе должность вице-президента УЕФА, а также был отстранен на три года от любой футбольной деятельности. В 2025 году суд признал Луиса виновным в сексуальном домогательстве и оштрафовал на 11 тысяч евро.

Сам Рубиалес так и не признал своей вины. Он говорил, что поступил опрометчиво, но извиняться не собирался. Утверждал, что спрашивал разрешения у Эрмосо, и она якобы согласилась. Многим эта версия показалась несерьезной, но Луис стоял на своем. За сутки до презентации книги он снова повторил эту мысль в интервью:

«Мне нужно было вести себя как президенту. Но после этого все слишком раздули и исказили — ситуация того не заслуживала. Я до сих пор не попросил прощения, потому что я спрашивал у нее разрешения, и она согласилась», — заявил функционер El Chiringuito.

Экс-глава испанской федерации футбола Луис Рубиалес.Суд вынес решение по «делу Рубиалеса». За поцелуй футболистки функционера хотели посадить на 2,5 года

Рубиалес добавил, что скандал, по его мнению, раздули ультралевые с целью прикрыть другие проблемы правительства. Тут уже вплелась политика, и все стало еще запутаннее, чем раньше.

Луис Рубиалес
