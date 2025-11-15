Рубиалеса закидали яйцами на презентации своей книги — на скандального экс-главу испанской федерации напал его дядя
Бывший президент Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луис Рубиалес попал в новый скандал. Экс-функционера закидали яйцами на презентации собственной книги, причем сделал это близкий родственник Рубиалеса.
Будет суд
Инцидент произошел 13 ноября на презентации книги Matar a Rubiales (в переводе — «Убить Рубиалеса»), посвященной событиям из жизни функционера. Посреди мероприятия в зале появился мужчина в шапке и наушниках и принялся закидывать Луиса яйцами.
Рубиалес сперва испугался, но через секунду кинулся на обидчика с кулаками. Отомстить не успел — того оперативно вывели из зала. Позднее экс-президент федерации рассказал, что яйца в него кидал собственный дядя — и пообещал засудить родственника:
«Он бросал в меня яйца, потому что он ненормальный. Придется подать на него в суд, ведь я подумал, что он вооружен. Я пошел за ним, потому что боялся, что с семьей что-то случится. К счастью, меня остановили. Не знаю, было ли у него оружие или что-то такое. Я увидел беременную женщину с двумя маленькими детьми и подумал о детях. Если бы я его схватил, сейчас была бы другая ситуация», — сказал Луис изданию Periodista Digital.
Самого дядю журналисты тоже опросили — он заявил, что хотел закидать племянника не только яйцами: «Я в полном порядке, чувствую себя прекрасно. Зачем ему со мной судиться? У меня был еще пакетик с хлебными палочками, тоже думал запустить их в него», — цитирует дядю Telecinco.
Примечательно, что это не первый дядя, который ополчился на Рубиалеса. Яйцами в него кидался Луис Рубен — про него мало что известно. А вот про другого родственника, Хуана Рубиалеса, информации больше. Он трудился у племянника на должности главы администрации в RFEF, но после увольнения мощно приложил Луиса — обвинил во всех грехах.
«Он уволил меня, как при Франко — тогда к министрам посылали водителей с записками об их увольнении. Он отправил мне письмо по электронной почте в 22.30.
Я предупреждал его, что есть вещи, которые мне не нравятся. Он сказал мне, что ему тяжело видеть, как миллионы проходят через его руки, а он с них ничего не имеет. Именно тогда я начал замечать в Рубиалесе качества, которых не видел раньше — он стал очень амбициозным человеком, помешанным на деньгах, роскоши, сексе... Наши пути начали расходиться, и он понял, что я не собираюсь быть его сообщником», — рассказывал Хуан Telecinco в 2024-м.
Рубиалес против всех
Напомним, Рубиалес возглавлял RFEF с 2018 года, а летом 2023-го попал в громкий скандал — на награждении женской сборной Испании в честь победы на чемпионате мира поцеловал в губы Дженни Эрмосо. Футболистка обвинила Рубиалеса в домогательстве, и карьера функционера рухнула: он потерял все посты, в том числе должность вице-президента УЕФА, а также был отстранен на три года от любой футбольной деятельности. В 2025 году суд признал Луиса виновным в сексуальном домогательстве и оштрафовал на 11 тысяч евро.
Сам Рубиалес так и не признал своей вины. Он говорил, что поступил опрометчиво, но извиняться не собирался. Утверждал, что спрашивал разрешения у Эрмосо, и она якобы согласилась. Многим эта версия показалась несерьезной, но Луис стоял на своем. За сутки до презентации книги он снова повторил эту мысль в интервью:
«Мне нужно было вести себя как президенту. Но после этого все слишком раздули и исказили — ситуация того не заслуживала. Я до сих пор не попросил прощения, потому что я спрашивал у нее разрешения, и она согласилась», — заявил функционер El Chiringuito.
Рубиалес добавил, что скандал, по его мнению, раздули ультралевые с целью прикрыть другие проблемы правительства. Тут уже вплелась политика, и все стало еще запутаннее, чем раньше.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|12
|10
|1
|1
|26-10
|31
|
2
|Барселона
|12
|9
|1
|2
|32-15
|28
|
3
|Вильярреал
|12
|8
|2
|2
|24-10
|26
|
4
|Атлетико
|12
|7
|4
|1
|24-11
|25
|
5
|Бетис
|12
|5
|5
|2
|19-13
|20
|
6
|Эспаньол
|12
|5
|3
|4
|15-15
|18
|
7
|Хетафе
|12
|5
|2
|5
|12-14
|17
|
8
|Атлетик
|12
|5
|2
|5
|12-13
|17
|
9
|Севилья
|12
|5
|1
|6
|18-19
|16
|
10
|Алавес
|12
|4
|3
|5
|11-11
|15
|
11
|Р. Вальекано
|12
|4
|3
|5
|12-14
|15
|
12
|Эльче
|12
|3
|6
|3
|13-14
|15
|
13
|Сельта
|12
|2
|7
|3
|15-18
|13
|
14
|Р. Сосьедад
|12
|3
|4
|5
|14-17
|13
|
15
|Мальорка
|12
|3
|3
|6
|12-18
|12
|
16
|Осасуна
|12
|3
|2
|7
|9-13
|11
|
17
|Жирона
|12
|2
|4
|6
|11-24
|10
|
18
|Валенсия
|12
|2
|4
|6
|11-21
|10
|
19
|Леванте
|12
|2
|3
|7
|16-23
|9
|
20
|Овьедо
|12
|2
|2
|8
|7-20
|8
|21.11
|23:00
|Валенсия – Леванте
|- : -
|22.11
|16:00
|Алавес – Сельта
|- : -
|22.11
|18:15
|Барселона – Атлетик
|- : -
|22.11
|20:30
|Осасуна – Р. Сосьедад
|- : -
|22.11
|23:00
|Вильярреал – Мальорка
|- : -
|23.11
|16:00
|Овьедо – Р. Вальекано
|- : -
|23.11
|18:15
|Бетис – Жирона
|- : -
|23.11
|20:30
|Хетафе – Атлетико
|- : -
|23.11
|23:00
|Эльче – Реал
|- : -
|24.11
|23:00
|Эспаньол – Севилья
|- : -
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
Реал
|13
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|7
|
|
Хулиан Альварес
Атлетико
|7
|П
|
|
Маркус Рэшфорд
Барселона
|7
|
|
Луис Милья
Хетафе
|6
|
|
Арда Гюлер
Реал
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Пере Милья
Эспаньол
|10
|1
|3
|
|
Дин Хейсен
Реал
|10
|1
|3
|
|
Хосе Гайя
Валенсия
|10
|1
|3