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Каждый гол Азара стоил «Реалу» 43 миллиона евро. Провальный трансфер бельгийца обошелся клубу в бешеные деньги

Артем Белинин
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Футболист «Реала» Эден Азар.
Эден Азар.
Фото Global Look Press
Эден покидает Мадрид, досрочно расторгнув контракт.

Эден Азар покидает «Реал», и вряд ли хоть кто-то из болельщиков грустит по этому поводу. А где-то в мадридской бухгалтерии наверняка и вовсе пляшут от радости — теперь не нужно платить вечно травмированному бельгийцу огромные деньги просто так. Мы посчитали, во сколько «Реалу» обошлось присутствие в команде звезды, за четыре года забившей всего семь мячей.

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Траты «Реала»

Кажется, что в таком громком переходе известна каждая деталь, но нет. Есть сразу несколько вводных о том, сколько в Мадриде потратили на Азара. Так, изначально The Telegraph сообщал о 99 миллионах евро за четыре года, BBC писало о формуле «100 миллионов + бонусы», а Transfermarkt рисовал и вовсе 115 миллионов евро. Но истина, кажется, еще хуже — бельгийские журналисты благодаря расчету солидарных выплат (которые получает клуб, воспитавший игрока) установили, что «Реал» отправил в «Челси» целых 160 миллионов евро тремя траншами. От этой цифры и будем отталкиваться.

Фото Global Look Press

Зарплата Азара

Зарплата, которую получал Эден в «Реале», официально тоже тайна. Однако есть несколько версий — согласно наиболее распространенной из них, бельгиец зарабатывал 475 тысяч евро в неделю. Правда, портал Capology утверждает, что сумма иная — 600 тысяч за семь дней. Понятно, что это сумма до вычета налогов (-52% в Испании), и до Азара доходит меньше, но «Реал» все равно тратил на вингера около 2,5 миллиона евро в неделю.

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Если верить Capology (это Transfermarkt из мира футбольных зарплат), то Эден получал в неделю около 300 тысяч евро. Выглядит достоверно. В сообщения о том, что бельгиец после перехода из «Челси» (где получал 200 тысяч в неделю) пошел на понижение до 188 тысяч, поверить трудно. 300 тысяч — вполне реалистично.

Итого вместе с зарплатой «Реал» потратил на бельгийца следующую сумму: 160 миллионов евро (стоимость трансфера) + 120 миллионов (зарплата с 2019 по 2023 год,) + еще 24 миллиона (выплаты за оставшийся год по контракту, от 7 миллионов Азар отказался). Итого — 304 миллиона евро.

Эден Азар
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 38 28 4 6 70-20 88
2
 Реал 38 24 6 8 75-36 78
3
 Атлетико 38 23 8 7 70-33 77
4
 Р. Сосьедад 38 21 8 9 51-35 71
5
 Вильярреал 38 19 7 12 59-40 64
6
 Бетис 38 17 9 12 46-41 60
7
 Осасуна 38 15 8 15 37-42 53
8
 Атлетик 38 14 9 15 47-43 51
9
 Мальорка 38 14 8 16 37-43 50
10
 Жирона 38 13 10 15 58-55 49
11
 Р. Вальекано 38 13 10 15 45-53 49
12
 Севилья 38 13 10 15 47-54 49
13
 Сельта 38 11 10 17 43-53 43
14
 Кадис 38 10 12 16 30-53 42
15
 Хетафе 38 10 12 16 34-45 42
16
 Валенсия 38 11 9 18 42-45 42
17
 Альмерия 38 11 8 19 49-65 41
18
 Вальядолид 38 11 7 20 33-63 40
19
 Эспаньол 38 8 13 17 52-69 37
20
 Эльче 38 5 10 23 30-67 25
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4.06 19:30
Мальорка – Р. Вальекано
 3 : 0
4.06 19:30
Осасуна – Жирона
 2 : 1
4.06 19:30
Реал – Атлетик
 1 : 1
4.06 19:30
Р. Сосьедад – Севилья
 2 : 1
4.06 19:30
Вильярреал – Атлетико
 2 : 2
4.06 22:00
Бетис – Валенсия
 1 : 1
4.06 22:00
Сельта – Барселона
 2 : 1
4.06 22:00
Эльче – Кадис
 1 : 1
4.06 22:00
Эспаньол – Альмерия
 3 : 3
4.06 22:00
Вальядолид – Хетафе
 0 : 0
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Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 23
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 19
Хосе Луис Санмартин Хоселу

Хосе Луис Санмартин Хоселу

Эспаньол

 16
П
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Атлетико

 16
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 10
Микель Мерино

Микель Мерино

Реал Сосьедад

 9
И К Ж
Маркос Акунья

Маркос Акунья

Севилья

 30 3 8
Исаак Карселeн

Исаак Карселeн

Кадис

 27 3 4
Херман Пеццела

Херман Пеццела

Бетис

 31 3 4
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