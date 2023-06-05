Каждый гол Азара стоил «Реалу» 43 миллиона евро. Провальный трансфер бельгийца обошелся клубу в бешеные деньги

Эден покидает Мадрид, досрочно расторгнув контракт.

Эден Азар покидает «Реал», и вряд ли хоть кто-то из болельщиков грустит по этому поводу. А где-то в мадридской бухгалтерии наверняка и вовсе пляшут от радости — теперь не нужно платить вечно травмированному бельгийцу огромные деньги просто так. Мы посчитали, во сколько «Реалу» обошлось присутствие в команде звезды, за четыре года забившей всего семь мячей.

Траты «Реала»

Кажется, что в таком громком переходе известна каждая деталь, но нет. Есть сразу несколько вводных о том, сколько в Мадриде потратили на Азара. Так, изначально The Telegraph сообщал о 99 миллионах евро за четыре года, BBC писало о формуле «100 миллионов + бонусы», а Transfermarkt рисовал и вовсе 115 миллионов евро. Но истина, кажется, еще хуже — бельгийские журналисты благодаря расчету солидарных выплат (которые получает клуб, воспитавший игрока) установили, что «Реал» отправил в «Челси» целых 160 миллионов евро тремя траншами. От этой цифры и будем отталкиваться.

Фото Global Look Press

Зарплата Азара

Зарплата, которую получал Эден в «Реале», официально тоже тайна. Однако есть несколько версий — согласно наиболее распространенной из них, бельгиец зарабатывал 475 тысяч евро в неделю. Правда, портал Capology утверждает, что сумма иная — 600 тысяч за семь дней. Понятно, что это сумма до вычета налогов (-52% в Испании), и до Азара доходит меньше, но «Реал» все равно тратил на вингера около 2,5 миллиона евро в неделю.

Если верить Capology (это Transfermarkt из мира футбольных зарплат), то Эден получал в неделю около 300 тысяч евро. Выглядит достоверно. В сообщения о том, что бельгиец после перехода из «Челси» (где получал 200 тысяч в неделю) пошел на понижение до 188 тысяч, поверить трудно. 300 тысяч — вполне реалистично.

Итого вместе с зарплатой «Реал» потратил на бельгийца следующую сумму: 160 миллионов евро (стоимость трансфера) + 120 миллионов (зарплата с 2019 по 2023 год,) + еще 24 миллиона (выплаты за оставшийся год по контракту, от 7 миллионов Азар отказался). Итого — 304 миллиона евро.