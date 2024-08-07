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Ольмо принес Испании трофей, а в бундеслиге унижал даже «Баварию». Но «Барселона» рискует с его покупкой

«Барселона» договорилась о переходе Дани Ольмо за 55 миллионов евро
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Футболист сборной Испании Дани Ольмо
Дани Ольмо с кубком Евро-2024.
Фото Global Look Press
Почему этот трансфер не такой уж однозначный.

С приходом Ханси Флика от «Барселоны» ожидали энергичности на трансферном рынке: тренер выкатил приличный список целей, а вялое выступление в прошлом сезоне подсветило истощенные позиции — в первую очередь опорную зону и центр атаки. Однако экономические проблемы вновь сковали каталонцев, а упорные переговоры с Нико Уильямсом, главной целью лета, закончились тем, что тот после уговоров брата Иньяки, судя по всему, решил задержаться в Бильбао еще на сезон.

Но первый серьезный трансфер все же подъехал. Несколькими днями ранее Фабрицио Романо сообщил о заключении договоренности между «Барсой» и «Лейпцигом» по переходу Дани Ольмо. Сейчас испанец уже в Барселоне и вот-вот должен подписать контракт. За нападающего заплатят 55 миллионов евро, еще семь уйдут в виде бонусов. Изначально сделка кажется великолепной: воспитанник «Ла Масии» возвращается в родной клуб спустя 10 лет, став одним из героев победного для Испании чемпионата Европы. Но все же «Барселона» серьезно рискует.

Ольмо мог заиграть в «Барсе» намного раньше

Дани — воспитанник «Барсы», который выбрал очень необычный путь для развития карьеры. В 16 лет, после истечения контракта с каталонцами, внезапно рванул в Хорватию. Загребское «Динамо» предложило тинейджеру самые привлекательные для прогресса условия — тренировки с основной командой и практику на взрослом уровне. Ольмо дебютировал в местном чемпионате в 16 лет и девять месяцев. В «Барсе» или «Ман Сити», который тоже хотел игрока, наверняка пришлось бы ждать куда дольше.

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В Каталонии Дани и его отца называли сумасшедшими, а в клубе не верили в трансфер. 16-летний Ольмо был капитаном команды своей возрастной категории и вот-вот должен был начать подводиться к основе, однако его испугала перспектива стать одним из сотен затерявшихся при переходе в главную «Барселону». Поэтому дебют за сине-гранатовых отложился на десятилетие: испанец провел пять с половиной лет в «Динамо» и четыре с половиной года в «Лейпциге», который выкупил его из Хорватии за 29 миллионов евро.

«Знаю, о чем вы думаете, — писал футболист в колонке для The Players Tribune. — Знаю, что хотите узнать. Вопрос, который я постоянно слышу, — почему ты уехал из «Барселоны» в Загреб? Как может каталонский мальчик, родившийся в 25 километрах от «Камп Ноу», оставить «Ла Масию» ради Хорватии?»

Но путь Ольмо все же привел его к исполнению мечты — скоро он дебютирует за первую команду клуба, который поддерживает с детства.

Футболист сборной Испании Дани Ольмо
Фото Global Look Press

«Барса» сначала хотела Уильямса и переключилась на Ольмо после неудачи

Лучший бомбардир Евро-2024 не был изначальной целью каталонцев: они гнались за другой звездой турнира Нико Уильямсом — воспитанник «Атлетика» оформил в Германии 2+1, забил один мяч в финале и отлично сработался с Ламином Ямалем. Переговоры между «Барсой» и агентом игрока Феликсом Тайнтой завершились по ходу чемпионата Европы. Стороны обсудили личный контракт и дожидались лишь согласия футболиста и выплаты отступных в 58 миллионов евро.

Несмотря на финансовые проблемы, президент «Барсы» Жоан Лапорта уверял, что клуб потянет трансфер нападающего. «Очевидно, он мне нравится, и даже очень. Сегодня мы можем позволить себе подписать Нико Уильямса», — говорил он.

При этом Mundo Deportivo информировал о том, что каталонцы выплатят сумму отступных только в рассрочку, что не нравилось «Атлетику», который ждал всю сумму сразу. Но неожиданно для всех все закончилось отказом самого Уильямса — As писало, что на игрока давили семья и клуб, убеждая остаться в «Атлетике». Согласно другому источнику, Нико смущает, что «Барса» из-за финансовых проблем пока не может дать ему гарантий регистрации на новый сезон. Ну а баски понимали, что отступные за вингера ниже суммы, за которую его можно продать. По информации Mundo Deportivo, футболист согласился остаться еще на сезон, а клуб попробует перезаключить контракт с клаусулой на 100 миллионов евро. Хотя на сделке по Уильямсу в «Барселоне» еще не поставили крест, и возможно, к концу трансферного окна история пойдет на очередной виток.

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Вариант с Ольмо всплыл параллельно с Нико. По ходу Евро в «Барсе» убедились, что воспитанника пора возвращать — слишком ярко он показал себя на турнире. Изначально в приоритете была сделка по Уильямсу, но после задержки трансфер Ольмо стал первым в списке приоритетов. По слухам, первое предложение «Лейпциг» не устроило (40 миллионов и еще 20 бонусами), а вот со второй попытки договорились. Все тот же Фабрицио Романо раскрыл детали соглашения — 55+7 миллионов евро и шестилетний контракт.

Кажется, немецкий клуб действительно выжал из «Барсы» максимально возможную в этих условиях сумму. Еще в конце прошлой недели Mundo Deportivo инсайдил, что каталонцы не готовы платить за Ольмо больше 50 миллионов, хотя «Лейпциг» изначально требовал 60, прописанные в качестве отступных. В итоге сине-гранатовые согласились на эти условия и при выполнении определенных условий заплатят даже больше.

Футболист сборной Испании Дани Ольмо
Фото Global Look Press

Покупка Ольмо — риск

Изначально трансфер испанца кажется отличным: Ольмо только что полыхал на чемпионате Европы, несколько лет показывал хорошую результативность в «Лейпциге» и вообще воспитывался в «Барселоне». Однако Дани мог уехать в топ-клуб еще несколько лет назад — практически каждое трансферное окно вокруг него разжигались слухи, но он неизменно оставался в «Лейпциге», пока партнеры отправлялись на повышение.

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Вероятно, главным препятствием стало здоровье — за три последних сезона Ольмо пропустил 68 матчей. За четыре полноценных года в бундеслиге он лишь раз преодолел скромную отметку в 1530 минут — половину от возможного игрового времени в чемпионате Германии. Здоровый Ольмо — однозначно элитный исполнитель, пропитанный каталонским стилем. Но у сине-гранатовых и так серьезные проблемы с травматичностью — экс главный тренер Хави весь прошлый год жаловался на больничные лидеров.

Теперь же «Барса» в условиях скудного бюджета выбрасывает жирную котлету за травматичного игрока, на чьей позиции нет дефицита. Чаще всего Ольмо действует атакующим полузащитником, реже — на флангах атаки. В оттяжке у каталонцев могут выступить Педри, до его травмы на Евро Дани сидел под ним в запасе, Фермин Лопес, разрывающий на Олимпиаде (4+2 в пяти играх), или Илкай Гюндоган — в прошлом сезоне он первым в топ-5 лигах создал 100 голевых моментов. На флангах находятся Ламин Ямаль, Ферран Торрес, Рафинья, а также вернувшийся из аренды Ансу Фати — Ханси Флик очень доволен качествами 21-летнего нападающего, несмотря на то что недавно тот получил очередную травму. Плюс на предсезонке мощно показывает себя Пау Виктор, которого выкупили из «Жироны» после мощнейшего сезона в «Барселоне Б».

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Очевидно, что на позициях, которые может занять Ольмо, в «Барселоне» нет дефицита. Зато остаются дыры в центре атаки, где нет замены 35-летнему Роберту Левандовски, и в опорной зоне — в прошлом сезоне туда нередко поднимался центральный защитник Андреас Кристенсен, а Флик после прихода в клуб хотел Йозуа Киммиха. В условиях ограниченного бюджета выглядело бы логичнее потратить имеющиеся деньги на эти места. Сейчас же приходится на предсезонке наигрывать там молодых Касадо и Берналя, которые в прошлом сезоне выступали за молодежку.

Ольмо провел один из сильнейших сезонов в карьере. На старте хет-триком казнил «Баварию» в матче за Суперкубок Германии, на финише стал лучшим снайпером Евро-2024 и в финале оформил спасение головой с линии ворот. Однако в промежутке традиционно отсутствовал из-за травм. «Барселона» взяла топового, но ненадежного футболиста вместо того, чтобы укрепить действительно уязвимые позиции.

Футбол
Сборная Испании по футболу
ФК Барселона
ФК Лейпциг
Дани Ольмо
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