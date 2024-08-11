В 16 уехал в Хорватию, всегда мечтал вернуться: биография чемпиона Европы Ольмо

История звезды сборной Испании и новичка «Барселоны».

Даниэль Ольмо Карвахаль

Дата рождения: 7 мая 1998

Место рождения: Террасса, Испания

Вид спорта: футбол

Амплуа: атакующий полузащитник

Рост: 178 см

Игровой номер: 20

Команда: «Барселона»

Детство

Даниэль Ольмо родился 7 мая 1998 года в Террассе — городе в провинции Барселона. Отец игрока Мигель Ольмо — бывший футболист и тренер, работавший в ряде испанских команд, включая «Жирону». У Дани есть старший брат Карлос, выступающий за «Сан-Кристобаль».

Ольмо начал заниматься футболом в академии «Эспаньола», а в возрасте девяти лет присоединился к «Барселоне». В 2014 году игрок перешел в «Динамо» Загреб за игровой практикой, так и не дебютировав в первой команде. Тогда же он заявил, что надеется однажды вернуться.

Фото Global Look Press

Профессиональная карьера

Ольмо дебютировал в чемпионате Хорватии в 16-летнем возрасте, выйдя на поле в матче «Динамо» с «Локомотивой». Он постепенно закреплялся в основной команде и в сезоне-2016/17 провел в ней 19 матчей, параллельно играя за «молодежку» в Лиге чемпионов.

Впервые Ольмо громко заявил о себе в сезоне-2018/19 — отметился восемью голами и тремя результативными передачами в 25 играх чемпионата Хорватии и был признан лучшим игроком турнира. Также Дани успешно играл в Лиге Европы и помог команде дойти до 1/8 финала, где «Динамо» уступило в дополнительное время «Бенфике». Летом 2019 года Ольмо был вызван в молодежную сборную Испании для участия в чемпионате Европы. Он отметился голом в полуфинальном матче с Францией и в финале с Германией, что помогло команде выиграть турнир. Испанию тогда тренировал Луис де ла Фуэнте, который позже возглавит первую сборную.

В январе 2020 года Ольмо перешел в «РБ Лейпциг» за чуть менее чем 35 миллионов евро. Плей-офф Лиги чемпионов доигрывался в августе после ковидной паузы в формате «Финала восьми», «Лейпциг» встретился в четвертьфинале с «Атлетико». Дани открыл счет в матче, а его команда одержала победу со счетом 2:1 и впервые в истории вышла в полуфинал ЛЧ. В полуфинале «Лейпциг» уступил «ПСЖ». В бундеслиге команда Ольмо заняла третье место.

Фото Global Look Press

В сезоне-2020/21 «Лейпциг» вновь вышел в плей-офф Лиги чемпионов, а также стал вторым в чемпионате Германии. Летом 2021 года Ольмо принял участие в отложенном на год из-за пандемии финальном турнире Евро, отметился тремя результативным передачами в плей-офф и дошел до полуфинала. Тем же летом игрок поехал на Олимпиаду в Токио, где под руководством де ла Фуэнте Испания завоевала серебряные медали.

Первым трофеем Ольмо в «Лейпциге» стал Кубок Германии: в 2022 году его команда победила в финале «Фрайбург», в серии пенальти испанец бил третьим и реализовал попытку. Спустя год «Лейпциг» повторил успех: на этот раз в финале был обыгран «Айнтрахт», а Ольмо отметился голевой передачей. Матч за Суперкубок Германии-2023 против «Баварии» стал одним из лучших в карьере Дани: он оформил хет-трик и помог команде взять реванш за поражение годичной давности — 3:0.

«Дани Ольмо — выдающийся футболист. Это было отличное выступление как для него, так и для всей команды. То, как он забил второй гол, было фантастическим. Что впечатляет меня еще больше, так это то, как он ведет команду вперед и помогает молодым игрокам», — прокомментировал игру испанца главный тренер «Лейпцига» Марко Розе.

В конце года на чемпионате мира-2022 в Катаре Испания вылетела в 1/8 финала, и на должность главного тренера был назначен де ла Фуэнте. В 2023 году под его руководством испанцы выиграли Лигу наций. Специалист отлично знал, как использовать сильные стороны Ольмо, и Дани стал одной из главных звезд Евро-2024. В плей-офф полузащитник поразил ворота Грузии, Германии и Франции и вошел в число лучших бомбардиров чемпионата. В финале испанцы победили Англию (2:1), а Дани в решающем момент выбил мяч из своих ворот.

Игра Ольмо снова привлекла внимание «Барселоны». Летом 2024 года сине-гранатовые активно работали над трансфером, 9 августа Дани присоединился к клубу, в чьей академии тренировался в детстве. Сумма трансфера составила 55 миллионов евро плюс 7 бонусами.

«Мечта сбылась, я счастлив вернуться домой. Хочу подчеркнуть усилия, которые приложила «Барселона», для того чтобы осуществить трансфер, мы должны ценить это. Я горжусь, что клуб хотел подписать меня и что сейчас я нахожусь здесь. Мне уже доводилось играть со многими футболистами «Барсы». Хочу также увидеть других высококлассных игроков, таких как де Йонг и Левандовски. С нетерпением жду начала», — прокомментировал переход Ольмо.

Фото Global Look Press

Сколько зарабатывает Ольмо

Контракт Ольмо с «Барселоной» рассчитан до 2030 года. По неофициальным данным, стартовая зарплата игрока составляет около 11 миллионов евро в год, однако с третьего года контракта оклад вырастет.

Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 60 миллионов евро.

Достижения

Командные

Чемпион Европы

Победитель Лиги наций УЕФА

Чемпион Хорватии (5 раз)

Обладатель Кубка Хорватии (3)

Обладатель Кубка Германии (2)

Обладатель Суперкубка Германии

Личные

Лучший бомбардир Евро-2024 (3 гола)

Лучший игрок чемпионата Хорватии (2018/19)

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