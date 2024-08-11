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В 16 уехал в Хорватию, всегда мечтал вернуться: биография чемпиона Европы Ольмо

Александр Иткин
редактор интернет отдела
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Футболист сборной Испании Дани Ольмо
Дани Ольмо.
Фото Global Look Press
История звезды сборной Испании и новичка «Барселоны».

Даниэль Ольмо Карвахаль
Дата рождения: 7 мая 1998
Место рождения: Террасса, Испания
Вид спорта: футбол
Амплуа: атакующий полузащитник
Рост: 178 см
Игровой номер: 20
Команда: «Барселона»

Детство

Даниэль Ольмо родился 7 мая 1998 года в Террассе — городе в провинции Барселона. Отец игрока Мигель Ольмо — бывший футболист и тренер, работавший в ряде испанских команд, включая «Жирону». У Дани есть старший брат Карлос, выступающий за «Сан-Кристобаль».

Ольмо начал заниматься футболом в академии «Эспаньола», а в возрасте девяти лет присоединился к «Барселоне». В 2014 году игрок перешел в «Динамо» Загреб за игровой практикой, так и не дебютировав в первой команде. Тогда же он заявил, что надеется однажды вернуться.

Футболист Дани Ольмо в матче за «Динамо» Загреб в 2019 году
Фото Global Look Press

Профессиональная карьера

Ольмо дебютировал в чемпионате Хорватии в 16-летнем возрасте, выйдя на поле в матче «Динамо» с «Локомотивой». Он постепенно закреплялся в основной команде и в сезоне-2016/17 провел в ней 19 матчей, параллельно играя за «молодежку» в Лиге чемпионов.

Впервые Ольмо громко заявил о себе в сезоне-2018/19 — отметился восемью голами и тремя результативными передачами в 25 играх чемпионата Хорватии и был признан лучшим игроком турнира. Также Дани успешно играл в Лиге Европы и помог команде дойти до 1/8 финала, где «Динамо» уступило в дополнительное время «Бенфике». Летом 2019 года Ольмо был вызван в молодежную сборную Испании для участия в чемпионате Европы. Он отметился голом в полуфинальном матче с Францией и в финале с Германией, что помогло команде выиграть турнир. Испанию тогда тренировал Луис де ла Фуэнте, который позже возглавит первую сборную.

Дани Ольмо. Сумасшедший, поменявший «Барселону» на Загреб, стал надеждой Испании на Евро. Ольмо уже взял два титула с де ла Фуэнте

В январе 2020 года Ольмо перешел в «РБ Лейпциг» за чуть менее чем 35 миллионов евро. Плей-офф Лиги чемпионов доигрывался в августе после ковидной паузы в формате «Финала восьми», «Лейпциг» встретился в четвертьфинале с «Атлетико». Дани открыл счет в матче, а его команда одержала победу со счетом 2:1 и впервые в истории вышла в полуфинал ЛЧ. В полуфинале «Лейпциг» уступил «ПСЖ». В бундеслиге команда Ольмо заняла третье место.

Футболист Дани Ольмо в «Лейпциге»
Фото Global Look Press

В сезоне-2020/21 «Лейпциг» вновь вышел в плей-офф Лиги чемпионов, а также стал вторым в чемпионате Германии. Летом 2021 года Ольмо принял участие в отложенном на год из-за пандемии финальном турнире Евро, отметился тремя результативным передачами в плей-офф и дошел до полуфинала. Тем же летом игрок поехал на Олимпиаду в Токио, где под руководством де ла Фуэнте Испания завоевала серебряные медали.

Первым трофеем Ольмо в «Лейпциге» стал Кубок Германии: в 2022 году его команда победила в финале «Фрайбург», в серии пенальти испанец бил третьим и реализовал попытку. Спустя год «Лейпциг» повторил успех: на этот раз в финале был обыгран «Айнтрахт», а Ольмо отметился голевой передачей. Матч за Суперкубок Германии-2023 против «Баварии» стал одним из лучших в карьере Дани: он оформил хет-трик и помог команде взять реванш за поражение годичной давности — 3:0.

«Дани Ольмо — выдающийся футболист. Это было отличное выступление как для него, так и для всей команды. То, как он забил второй гол, было фантастическим. Что впечатляет меня еще больше, так это то, как он ведет команду вперед и помогает молодым игрокам», — прокомментировал игру испанца главный тренер «Лейпцига» Марко Розе.

В конце года на чемпионате мира-2022 в Катаре Испания вылетела в 1/8 финала, и на должность главного тренера был назначен де ла Фуэнте. В 2023 году под его руководством испанцы выиграли Лигу наций. Специалист отлично знал, как использовать сильные стороны Ольмо, и Дани стал одной из главных звезд Евро-2024. В плей-офф полузащитник поразил ворота Грузии, Германии и Франции и вошел в число лучших бомбардиров чемпионата. В финале испанцы победили Англию (2:1), а Дани в решающем момент выбил мяч из своих ворот.

Дани Ольмо с&nbsp;кубком Евро-2024. Ольмо принес Испании трофей, а в бундеслиге унижал даже «Баварию». Но «Барселона» рискует с его покупкой

Игра Ольмо снова привлекла внимание «Барселоны». Летом 2024 года сине-гранатовые активно работали над трансфером, 9 августа Дани присоединился к клубу, в чьей академии тренировался в детстве. Сумма трансфера составила 55 миллионов евро плюс 7 бонусами.

«Мечта сбылась, я счастлив вернуться домой. Хочу подчеркнуть усилия, которые приложила «Барселона», для того чтобы осуществить трансфер, мы должны ценить это. Я горжусь, что клуб хотел подписать меня и что сейчас я нахожусь здесь. Мне уже доводилось играть со многими футболистами «Барсы». Хочу также увидеть других высококлассных игроков, таких как де Йонг и Левандовски. С нетерпением жду начала», — прокомментировал переход Ольмо.

Футболист сборной Испании Дани Ольмо
Фото Global Look Press

Сколько зарабатывает Ольмо

Контракт Ольмо с «Барселоной» рассчитан до 2030 года. По неофициальным данным, стартовая зарплата игрока составляет около 11 миллионов евро в год, однако с третьего года контракта оклад вырастет.

Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 60 миллионов евро.

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Достижения

Командные

  • Чемпион Европы
  • Победитель Лиги наций УЕФА
  • Чемпион Хорватии (5 раз)
  • Обладатель Кубка Хорватии (3)
  • Обладатель Кубка Германии (2)
  • Обладатель Суперкубка Германии

Личные

  • Лучший бомбардир Евро-2024 (3 гола)
  • Лучший игрок чемпионата Хорватии (2018/19)

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