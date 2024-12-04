Кипящая интрига.

На каком-то отрезке сезона было очевидно, что «Барселона» — главный фаворит на победу в ла лиге. «Реал» сильно забуксовал из-за подписания Килиана Мбаппе и ухода Крооса, а «Атлетико» снова затеял масштабную перестройку.

При этом «Барса» до сих пор не справилась с финансовыми проблемами, еле-еле зарегистрировала Дани Ольмо и потеряла целую обойму футболистов из-за травм, но продолжала набирать очки. Кульминацией стал разгром «Реала» — сливочные пропустили четыре безответных мяча, а в атаке выглядели максимально беззубо.

Три тура спустя все потихоньку начало вставать на свои места. «Барселона» трижды потеряла очки, а «Реал» стал понемногу нагонять лидера. А ведь совсем неподалеку и «Атлетико» — команда Симеоне играет так, словно уже готова воспользоваться любыми осечками конкурентов.

Что с «Барселоной»?

Сине-гранатовые в самом начале сезона потеряли многообещающего Марка Берналя — футболист выбыл с разрывом связок колена на год. Его место занял другой продукт «Ла Масии» — Марк Касадо. Ямаль и Кубарси — уже признанные лидеры старта, Фермин — где-то поблизости.

Молодежь выглядела уверенно — хайлайтами сезона стали победы над «Баварией» 4:1 и над «Реалом» 4:0. Но «Реал Сосьедад» заставил каталонцев спуститься с небес на землю — «Барселона» неожиданно потерпела поражение. Матч был противоречивым: в конце встречи Левандовски сравнял счет, но ВАР его отменил. Позднее выяснилось, что видеоассистент на повторе перепутал ноги футболистов — поляк не был в офсайде и гол должен был быть засчитан.

Не сказать, что «Барселона» наиграла на положительный результат — команда владела мячом больше 2/3 игры, но так и не нанесла ни одного точного удара по воротам.

При этом пока не кажется, что «Барса» переживает какой-то глубокий кризис: в лазарете остаются Берналь и тер Штеген, Гави и де Йонг недавно восстановились после тяжелых травм, Араухо и Кристенсен — лишь на подходе. Плюс ломались и игроки запаса — Ферран Торрес, Эрик Гарсия, Ансу Фати. Но проблемы с результатами здесь явно не в отсутствии ключевых фигур в составе. Хотя без Ямаля в старте «Барселона» и теряла очки, когда он восстановился, разгромила 5:1 «Мальорку» (а Ламин заработал пенальти и отдал шикарный голевой пас в ключевой момент игры).

В чем причины спада? Проблем несколько. Одна из них — резко упавшая реализация. За первые 12 матчей чемпионата футболисты наколотили 40 голов, а потом как будто забыли, как отправлять мяч в ворота. Еще одна причина — неумолимое желание играть с очень высокой линией обороны. Последние соперники «Барселоны» уже нашли ключи к взлому такого приема — команда стала пропускать куда чаще, избегая постоянных попаданий в офсайд. Даже в последнем матче с «Мальоркой» ушли на перерыв при счете 1:1 и смогли переломить ход встречи лишь во втором тайме. Так что ключи к «Барсе» Флика соперники, похоже, нашли. Вопрос в том, каков будет ответный ход со стороны сине-гранатового штаба.

«Реал» преодолел кризис?

«Реал» тем временем попадает в скандал за скандалом: команда никак не могла найти свою игру в начале сезона из-за подписания Мбаппе, полностью развалилась в класико, не оправдала статус фаворита в Лиге чемпионов. А если еще вспомнить бойкот церемонии вручения «Золотого мяча»... В общем, столько внимания клуб не получал, наверное, чуть ли не со времен первых «галактикос» или лета 2009-го, когда в Мадрид приехал Криштиану Роналду.

Проблемы «Реала» в основном связывают с затянувшейся интеграцией Мбаппе в состав. Французу привычнее играть на левом фланге атаки в 4-3-3, но там уже выступает Винисиус, который чуть не дотянулся до «Золотого мяча». В центре Килиан не так эффективен плюс страдает из-за плохой физической формы и психологических проблем. Давят и недовольные болельщики, и пресса, и даже органы правопорядка — до сих пор не закрыто дело после гулянки Мбаппе в Стокгольме, плюс идет тяжба с «ПСЖ».

Хотя на самом деле проблемы клуба все-таки немного глубже кризиса отдельного игрока. Команду атаковала настоящая эпидемия травм (к слову, уже не впервые). Особенно в защитной линии — выбыли Милитао, Карвахаль, Алаба и даже Тшуамени.

Из-за этого Анчелотти пришлось вытащить из глубокого резерва Асенсио — не путать с другим Асенсио, который стал центрфорвардом в «ПСЖ». Это Рауль Асенсио, 21-летний центральный защитник, который практически не имеет опыта выступлений на взрослом уровне, а тут — сразу основа «Реала».

Тем не менее «Реалу» хватает класса, для того чтобы обыгрывать команды попроще: недавно уверенно были биты «Леганес» и «Хетафе». Близится большая проверка — в следующей игре команда примет на своем поле «Атлетик», занимающий четвертую строчку и претендующий на возвращение в Лигу чемпионов.

К слову, в Лиге чемпионов все действительно выглядит тревожно: впереди игра с мощной «Аталантой», проверка «Зальцбургом» и выезд к «Бресту». В общем, команде срочно нужны новые трансферы — будем надеяться, что подписание Мбаппе не съело весь бюджет и средства на свежих футболистов еще найдутся. И что Перес откажется от привычки игнорировать зимнее окно.

Антуан Гризманн. Фото Reuters

«Атлетико» — темная лошадка?

Команда Симеоне — скрытый фаворит сезона. Пока конкуренты в кризисе, «Атлетико» пользуется их осечками. В последнее время «матрасники» раззабивались: отправили шесть мячей в ворота «Спарты» в ЛЧ и уничтожили «Вальядолид» пятью безответными голами в чемпионате.

В общем, «Атлетико» набрал бешеную форму — игра действительно идет. Проверкой станет декабрьская встреча с «Барселоной». Там и выяснится, действительно ли Симеоне собрался навязать борьбу «большой двойке».

Клубу очень везет с отсутствием травм — в лазарете пока только резервный форвард Борха Гарсес и полузащитник Тома Лемар. Ни один из ключевых игроков пока не получал повреждений — и это играет на руку «Атлетико» на ключевом отрезке сезона.

Которую уже по счету молодость обрел Антуан Гризманн — после проваленного Евро он уже собрал 13 голевых действий в клубе, а в матче с «Вальядолидом» отметился чудо-голом в стиле праймового Тьерри Анри. В общем, пока у команды все отлично — нужно только постараться избежать ненужных ничьих (и поражений, конечно), которые портят положение в таблице.

Чего ждать дальше?

Разумеется, пока прогнозы давать тяжело. «Барса» резко затормозила после мощного старта. «Реал» показывает проблески прошлогоднего триумфа, но начал страдать от травм. «Атлетико» набрал отличную форму, но пока неясно, сможет ли дотянуть до мая в таком же режиме. Чемпионская гонка в Испании в этом сезоне очень интересна и запутанна. Прогнозы давать невозможно, но одно можно сказать точно — это один из самых интересных розыгрышей испанского первенства за последние годы.