Месси дисквалифицирован на два матча. «Барса» недовольна, но Лео вернется к новой игре с «Атлетиком»

Подробности удаления и дисквалификация аргентинской звезды.

Что произошло

В воскресенье случилось уникальное событие — первое удаление Месси в его 753-м матче в составе «Барселоны». Хотя прежде Лео получал красные карточки. Одну — за «Барселону Б» пятнадцать лет назад и еще две — в сборной Аргентины. Четвертое удаление в карьере произошло на последней минуте дополнительного времени финального матча Суперкубка Испании, в котором сине-гранатовые уступили «Атлетику» (2:3). Нападающий басков Вильялибре ставил корпус уже не владевшему мячом аргентинцу, и тот после столкновения ударил соперника руками по голове. Арбитр сначала не обратил на это внимания, однако после подсказки ВАР лично посмотрел эпизод и очень быстро вынес решение.

Messi sees red for an off-the-ball swing. pic.twitter.com/PAW8cm95OR — ESPN FC (@ESPNFC) January 17, 2021

«На 120-й минуте игрок (номер 10) Месси-Куччиттини Лионель Андрес был удален за удар соперника рукой с использованием чрезмерной силы, когда мяч был в игре, но не находился на игровом расстоянии от этих футболистов», — так обосновал удаление аргентинца арбитр Хесус Хиль Мансано в официальном протоколе матча.

Что грозило Месси

По горячим следам в Испании появилось несколько сценариев наказания капитана «Барселоны». По версии издания AS, дисквалификация могла составить от одного до четырех матчей. Максимальными санкции могли стать, если бы действия Месси расценили как умышленную агрессию. Marca же в своих прогнозах попала в «десятку», предположив, что отстранение составит два матча.

Потом, правда, на волне скандала зашла речь даже о 12 играх. Но, во-первых, это максимальное наказание, если проявлена явная агрессия. Во-вторых, когда в Испании вдруг появилась данная новость, уже было известно, что арбитр не вносил соответствующую запись в протокол.

Как наказали

Во вторник комитет по проведению соревнований Испанской федерации футбола рассмотрел действия Месси и, не квалифицировав их как агрессию, принял решение отстранить футболиста «Барсы» на два матча. Фактически Лео получил дополнительное наказание на вторую игру, так как первую он пропускал бы в любом случае из-за автоматической дисквалификации за красную карточку.

? Leo Messi faces a two-match suspension for his red card in Sunday's Supercopa final ? pic.twitter.com/MDmNXTD1Nk — B/R Football (@brfootball) January 19, 2021

Надо заметить, что, в отличие от России, где наказания выносятся отдельно для чемпионата и Кубка страны, в Испании штрафные санкции распространяются на все турниры. Таким образом, Месси 21 января не примет участия в кубковой встрече с «Корнелией», которую он и так с большой долей вероятности пропустил бы. А 24-го числа каталонцам уже в ла лиге придется сыграть без своего капитана против «Эльче».

Если отбросить эмоции в сторону, то сейчас пауза даже необходима футболисту, который получил повреждение в игре с «Гранадой». Из-за него Месси пришлось пропустить суперкубковый полуфинал против «Реал Сосьедад», а окончательное решение о выходе на игру с «Атлетиком» принималось непосредственно в день матча. На поле же было видно, что Лео не в оптимальной форме.

Реакция «Барселоны»

Несмотря на то что наказание оказалось не самым страшным, каталонский клуб намерен подать апелляцию на решение комитета по проведению соревнований. В заявлении сине-гранатовых нет никаких эмоций — только факты. Само решение, напоминание о том, что это первое удаление Месси за «Барсу», небольшая выдержка из протокола и собственно сообщение о планах обжаловать санкции.

Кажется, каталонцы и сами не верят, что сокращение дисквалификации возможно. Да и с апелляциями у них не ладится. Например, ранее клуб безуспешно пытался обжаловать выписанный Месси штраф за акцию в память о Диего Марадоне, когда он после гола снял игровую форму и продемонстрировал находившуюся под ней футболку «Ньюэллс Олд Бойз».

?? FC Barcelona to appeal Messi suspension — FC Barcelona (@FCBarcelona) January 19, 2021

Сейчас в клубе все заняты предстоящими выборами президента, и в среду временно управляющий «Барсой» Карлес Тускетс должен провести встречу с кандидатами на этот пост. Ну а Месси полностью восстановится после травмы и, скорее всего, вернется на поле 31 января, когда на «Камп Ноу» сыграет... «Атлетик». Надо ли говорить, какая у Лео будет мотивация?!