Снежный кризис в ла лиге: матч «Атлетико» отменен, «Реал» ждал рейса четыре часа

Рассказываем, как погодные катаклизмы повлияли на испанский футбол

Исторический катаклизм

Испанию завалило снегом. Для Пиренеев это парадокс, хотя в 2009-м в Мадриде тоже была настоящая зима. Вот только масштаб совсем другой. Сейчас, когда на страну обрушилась буря под названием Филомена, государственное метеорологическое агентство охарактеризовало текущую ситуацию, как исключительную и даже историческую. По прогнозам высота снежного покрова может достигнуть 20-30 сантиметров.

Для России это почти банальная ситуация, а тут к снегопадам добавились ливни, порывистый ветер и высокие волны на побережье. Сообщается о случае с паромом, который не смог подойти к берегу, из-за чего его пассажиров пришлось эвакуировать. В некоторых районах введен максимальный — красный уровень опасности. Автомобильные и железные дороги частично перекрыты, жителям ряда городов не рекомендуется пользоваться личным транспортом.

?? Atletico Madrid's game with Athletic Club has been postponed due to heavy snowfall in the Spanish capital



? If rivals Real Madrid were to fail to win in Osasuna tonight, Atleti would be top of the table with three games in hand pic.twitter.com/gJCcPfodqP — WhoScored.com (@WhoScored) January 9, 2021

В испанской части Пиренеев даже зафиксировали температурный рекорд — столбик термометра в районе местной метеостанции опустился до отметки «минус 34,1 градуса». Всего сутки спустя в провинции Леон было уже «минус 35,8». В городах, естественно, не так холодно, и поначалу все напоминало новогоднюю сказку. Когда еще испанцам в следующий раз представится возможность поиграть в снежки или прокатиться по улице на лыжах?

Рейс «Реала» опоздал на четыре часа

Видео Серхио Рамоса, который после тренировки разгуливал под снегом с голым торсом, стало хитом интернета.

Как и ролик «Райо Вальекано», где выталкивают застрявший в сугробе автомобиль.

? Hola @CDMirandes vamos para all?. Por nosotros no va a ser pero esto est? complicado ???

Que llegu?is sanos todos los que ten?is que estar hoy en las carreteras. pic.twitter.com/7vPpcOjAcw — Rayo Vallecano (@RayoVallecano) January 8, 2021

Но потом стало не до смеха. Сначала в мадридском аэропорту застрял самолет «Реала». Футболисты провели на борту несколько часов, так как рейс несколько раз откладывался из-за обледенения взлетно-посадочной полосы. «Королевский клуб» оказался очень недоволен сложившейся ситуацией, потому что изначально собирался отправиться на игру с «Осасуной» в субботу, однако пошел навстречу руководству ла лиги, которое настаивало на пятничном рейсе.

? Quedan 22 horas.



? Todo est? preparado.



? Te echaremos de menos en las gradas. Pero sentiremos tu calor all? donde est?s.#OsasunaRealMadrid pic.twitter.com/eH1lWB5NYe — C. A. OSASUNA (@CAOsasuna) January 8, 2021

В итоге лига оказалась права, и борт «Реала» смог подняться в воздух поздно вечером — с задержкой в четыре часа. При этом проведение матча было под вопросом, так как прогнозы обещали снегопад в Памплоне. Хозяевам даже пришлось нанять дополнительных сотрудников на тот случай, если газон придется очищать от снега. Хотя они вряд ли понадобятся после того, как поле обогревали специальными лампами.

У Симеоне три матча в запасе

Но если «Реал» все-таки покинул Мадрид, то самолет «Атлетика» не сумел приземлиться в аэропорту испанской столицы и вернулся в Бильбао. Из-за этого игра басков с «Атлетико» оказалась в подвешенном состоянии, и уже сегодня ла лига приняла решение о ее переносе. В качестве официальной причины названа невозможность обеспечить оптимальные условия проведения матча, так как в Мадриде в субботу обещают новый — самый сильный в XXI веке — снегопад и 20 сантиметров осадков. К тому же, аэропорт «Барахас» закрыт по соображениям безопасности.

Вариант, что игру перенесут на день позже, не рассматривался. Во-первых, не было никаких гарантий, что погода улучшится. Во-вторых, уже во вторник на «Ваньда Метрополитано» подопечные Диего Симеоне проведут отложенный матч с «Севильей», и сейчас клуб пытается привести газон в порядок. А так как тренировочное поле «матрасников» полностью укрыло снегом, предматчевую тренировку пришлось провести в зале.

?? Nuestro equipo se ejercita hoy en el gimnasio de la Ciudad Deportiva debido a la capa de nieve y hielo con la que amaneci? cubierto esta ma?ana el terreno de juego.



?? #A?paAtleti | ? #AtletiAthletic pic.twitter.com/liJDJ9n9EN — Atl?tico de Madrid (@Atleti) January 8, 2021

Теперь новая дата игры «Атлетико» — «Атлетик» зависит от того, как баски на следующей недели выступят в Суперкубке Испании. Если они проиграют в полуфинале «Реалу», есть вероятность сыграть в ближайшие выходные. Что касается остальных матчей 18-го тура, то все они должны пройти по расписанию. Тем более, с воскресенья ситуация начнет улучшаться, а обещанное с понедельника похолодание без осадков уже не выглядит пугающе.