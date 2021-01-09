Снежный кризис в ла лиге: матч «Атлетико» отменен, «Реал» ждал рейса четыре часа
Исторический катаклизм
Испанию завалило снегом. Для Пиренеев это парадокс, хотя в 2009-м в Мадриде тоже была настоящая зима. Вот только масштаб совсем другой. Сейчас, когда на страну обрушилась буря под названием Филомена, государственное метеорологическое агентство охарактеризовало текущую ситуацию, как исключительную и даже историческую. По прогнозам высота снежного покрова может достигнуть 20-30 сантиметров.
Для России это почти банальная ситуация, а тут к снегопадам добавились ливни, порывистый ветер и высокие волны на побережье. Сообщается о случае с паромом, который не смог подойти к берегу, из-за чего его пассажиров пришлось эвакуировать. В некоторых районах введен максимальный — красный уровень опасности. Автомобильные и железные дороги частично перекрыты, жителям ряда городов не рекомендуется пользоваться личным транспортом.
?? Atletico Madrid's game with Athletic Club has been postponed due to heavy snowfall in the Spanish capital— WhoScored.com (@WhoScored) January 9, 2021
? If rivals Real Madrid were to fail to win in Osasuna tonight, Atleti would be top of the table with three games in hand pic.twitter.com/gJCcPfodqP
В испанской части Пиренеев даже зафиксировали температурный рекорд — столбик термометра в районе местной метеостанции опустился до отметки «минус 34,1 градуса». Всего сутки спустя в провинции Леон было уже «минус 35,8». В городах, естественно, не так холодно, и поначалу все напоминало новогоднюю сказку. Когда еще испанцам в следующий раз представится возможность поиграть в снежки или прокатиться по улице на лыжах?
Рейс «Реала» опоздал на четыре часа
Видео Серхио Рамоса, который после тренировки разгуливал под снегом с голым торсом, стало хитом интернета.
I love summer! ??? ? ?? pic.twitter.com/HEq9DBabJw— Sergio Ramos (@SergioRamos) January 7, 2021
Как и ролик «Райо Вальекано», где выталкивают застрявший в сугробе автомобиль.
? Hola @CDMirandes vamos para all?. Por nosotros no va a ser pero esto est? complicado ???— Rayo Vallecano (@RayoVallecano) January 8, 2021
Que llegu?is sanos todos los que ten?is que estar hoy en las carreteras. pic.twitter.com/7vPpcOjAcw
Но потом стало не до смеха. Сначала в мадридском аэропорту застрял самолет «Реала». Футболисты провели на борту несколько часов, так как рейс несколько раз откладывался из-за обледенения взлетно-посадочной полосы. «Королевский клуб» оказался очень недоволен сложившейся ситуацией, потому что изначально собирался отправиться на игру с «Осасуной» в субботу, однако пошел навстречу руководству ла лиги, которое настаивало на пятничном рейсе.
? Quedan 22 horas.— C. A. OSASUNA (@CAOsasuna) January 8, 2021
? Todo est? preparado.
? Te echaremos de menos en las gradas. Pero sentiremos tu calor all? donde est?s.#OsasunaRealMadrid pic.twitter.com/eH1lWB5NYe
В итоге лига оказалась права, и борт «Реала» смог подняться в воздух поздно вечером — с задержкой в четыре часа. При этом проведение матча было под вопросом, так как прогнозы обещали снегопад в Памплоне. Хозяевам даже пришлось нанять дополнительных сотрудников на тот случай, если газон придется очищать от снега. Хотя они вряд ли понадобятся после того, как поле обогревали специальными лампами.
У Симеоне три матча в запасе
Но если «Реал» все-таки покинул Мадрид, то самолет «Атлетика» не сумел приземлиться в аэропорту испанской столицы и вернулся в Бильбао. Из-за этого игра басков с «Атлетико» оказалась в подвешенном состоянии, и уже сегодня ла лига приняла решение о ее переносе. В качестве официальной причины названа невозможность обеспечить оптимальные условия проведения матча, так как в Мадриде в субботу обещают новый — самый сильный в XXI веке — снегопад и 20 сантиметров осадков. К тому же, аэропорт «Барахас» закрыт по соображениям безопасности.
O est?dio Metropolitano?? pic.twitter.com/dxiFIx3w11— Tatiana Mantovani (@tatimantovani) January 9, 2021
Вариант, что игру перенесут на день позже, не рассматривался. Во-первых, не было никаких гарантий, что погода улучшится. Во-вторых, уже во вторник на «Ваньда Метрополитано» подопечные Диего Симеоне проведут отложенный матч с «Севильей», и сейчас клуб пытается привести газон в порядок. А так как тренировочное поле «матрасников» полностью укрыло снегом, предматчевую тренировку пришлось провести в зале.
?? Nuestro equipo se ejercita hoy en el gimnasio de la Ciudad Deportiva debido a la capa de nieve y hielo con la que amaneci? cubierto esta ma?ana el terreno de juego.— Atl?tico de Madrid (@Atleti) January 8, 2021
?? #A?paAtleti | ? #AtletiAthletic pic.twitter.com/liJDJ9n9EN
Теперь новая дата игры «Атлетико» — «Атлетик» зависит от того, как баски на следующей недели выступят в Суперкубке Испании. Если они проиграют в полуфинале «Реалу», есть вероятность сыграть в ближайшие выходные. Что касается остальных матчей 18-го тура, то все они должны пройти по расписанию. Тем более, с воскресенья ситуация начнет улучшаться, а обещанное с понедельника похолодание без осадков уже не выглядит пугающе.
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