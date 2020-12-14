Месси спас «Барселону» от позора. Каталонцы отдалились от зоны вылета

Аргентинец забил единственный гол в матче с «Леванте»

«Барселона» — «Леванте» — 1:0 (0:0)

Гол: Месси, 76.

«Барселона»: тер Штеген, Жорди Альба, Лангле, Араухо, Дест, Бускетс (Педри, 58), Коутинью (Тринкан, 70), де Йонг, Месси, Гризманн (Юмтити, 89), Брэйтуэйт.

«Леванте»: А.Фернандес, Коке (Мирамон, 68), Клерк, Везу, Постиго, Малса, Вукчевич (Радойя, 68), Мелеро (Сон, 82), Рохер (Моралес, 68), Гомес, Де Фрутос (Леон, 82).

Предупреждения: Вукчевич, 42. де Йонг, 49. Брэйтуэйт, 87.

Главное, что нужно было знать перед матчем «Барселоны» и «Леванте»: от зоны вылета каталонцев отделяло всего три очка. Тогда как до лигочемпионской четверки было целых восемь. Понятно, что у сине-гранатовых есть два матча в запасе, но такое положение в турнирной таблице уже не спишешь на стартовую кутерьму, сыграно вполне достаточно.

Кстати, «Леванте» как раз располагался в этой самой зоне вылета и, в принципе, чисто теоретически мог рассматривать матч с «Барселоной» как игру с прямым конкурентом. Что, конечно, совсем уж унизительно для сине-гранатовых.

Хотя почему «чисто теоретически»? Вон, проиграли же недавно каталонцы «Кадису», пусть и в гостях. «Барсу», как представляется, перестали бояться совсем скромные команды, даже не выезде. Магия утеряна. Пнуть старого дряхлого льва теперь может каждый.

А тут еще клуб продолжают сотрясать скандалы. Издание El Pais написало, что главный тренер Роналд Куман обвинил полузащитника Рики Пуча в том, что тот сливает информацию журналистам. Правда, есть несколько «но». El Pais — издание не спортивное, а общественно-политическое. Кроме того, как пишет источник, все это случилось несколько месяцев назад, еще в начале осени.

Хотя Куман никогда особенно не скрывал, что Пуч не особенно вписывается в его планы. Но в любом случае это еще один штрих, характеризующий атмосферу внутри «Барселоны». Хорошей и даже рабочей ее назвать никак нельзя.

Но даже в такой ситуации если уж не обыгрывать «Леванте» на своем поле, то, в принципе, всех можно распустить без выходного пособия. Дело не в том, что команда из пригорода Валенсии как-то особенно плоха, хотя 18-е место в таблице говорит о многом. Но «Барселона» должна была отреагировать на поражение от «Кадиса» и разгром от «Ювентуса» в середине недели.

Реакция последовала. Не сказать, что каталонцы провели какой-то выдающийся матч, но на чужую половину поля «Леванте» почти не выходил. 64% владения мячом, 22 удара, из которых 13 в створ, 12 угловых, 28 передач с флангов в штрафную — красноречивая статистика «Барселоны». Голкипер гостей Айтор Фернандес сделал 12 сэйвов — это рекорд нынешнего чемпионата Испании.

M?s paradas de un portero en cualquier partido de La Liga 2020-21:



12 AITOR FERN?NDEZ (contra el Bar?a)

8 Ledesma (contra el Bar?a)

7 Pacheco (contra el Bar?a) — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) December 13, 2020

Вот только спас «Барселону» все равно Месси. Ну, хорошо, на пару с де Йонгом — проникающая передача голландца была восхитительна, равно как и завершение аргентинца.

И при всем при этом у «Леванте» был шанс на спасение. На 90+3-й минуте мяч после удара Моралеса попал в Араухо, и ВАР рассматривал этот эпизод на предмет возможной игры рукой со стороны защитника «Барселоны». Если бы в итоге был назначен 11-метровый, это было бы весело. Раньше каталонцы интригу в таких матчах убивали задолго до финального свистка, теперь вот вынуждены с дрожью ждать, что скажут видеоассистенты.

Но три очка «Барселона» набрала и переместилась на 8-е место. К еврокубкам она теперь ближе, чем к зоне вылета. И то хлеб.