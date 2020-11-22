Месси не забил, тер Штеген ошибся. Симеоне избавился от комплекса «Барселоны»

Главный матч тура в ла лиге завершился в пользу «Атлетико»

Без Суареса

Если бы у этого матча был режиссер, все могло сложиться иначе. Тогда бы команды непременно сыграли на «Камп Ноу», Луис Суарес появился бы на поле, а переполненные трибуны устроили вышвырнутому из «Барсы» уругвайцу овацию и помахали белыми платками Жозепу Бартомеу. Реальность оказалась совсем другой. Мадрид, пустые трибуны «Ваньда Метрополитано» и «Атлетико» без Суареса, который, как и его партнер по сборной Лукас Торрейра, заразился коронавирусом. Сожалеть не приходилось разве что по досрочно ушедшему в отставку горе-президенту каталонского клуба, а в центре внимания все последние дни снова находился Лео Месси.

?? La opini?n de @JGALLEGOonfire



? «La imagen de los chavales acosando a @AntoGriezmann es una VERG?ENZA. No se deber?a repetir nunca m?s»



? #Golazo pic.twitter.com/XbwMnUmg0x — El Golazo de Gol (@ElGolazoDeGol) November 20, 2020

Очередная неприятная для него история началась с откровений бывшего агента Антуана Гризманна, который обвинил аргентинца в сложностях своего бывшего клиента. После этого особо эмоциональные фанаты «Барсы» не придумали ничего лучше, чем атаковать машину француза на подъезде к клубной базе с требованиями уважать Месси. Сам же аргентинец, будучи измотанным 15-часовой дорогой из расположения сборной, выпалил встречавшим его журналистам: «Если честно, я уже устал быть проблемой всего в клубе».

Messi asked about the statements of Griezmann's uncle regarding him:



Messi: «The truth is that I'm tired of always being the problem of everything at the club» pic.twitter.com/ds1peaQYDA — Messi Worldwide (@Messi_Worldwide) November 18, 2020

Естественно, тут же поднялась новая волна разговоров о том, что по окончании контракта будущим летом Лео покинет родной клуб. Тем более Хосеп Гвардьола только что продлил соглашение с «Манчестер Сити», и это автоматически увеличило шансы на воссоединение Пепа с самым ярким своим подопечным. Тренер, правда, погасил страсти одной фразой: «Много раз говорил — хочу, чтобы Лео закончил карьеру в «Барселоне». А Роналд Куман, в свою очередь, категорически отказался обсуждать в дальнейшем будущее Месси, ограничившись фразой: «Не представляю его вне «Барсы».

Помутнение тер Штегена

Тему непростых взаимоотношений Месси и Гризманна Куман назвал бредом, и, вопреки предположениям, включил француза в стартовый состав. Забей Антуан с подачи Усмана Дембеле в первой же атаке «Барсы», это был бы сюжет. Однако мяч прошел над перекладиной, после чего уже «Атлетико» заиграл острее благодаря активности Маркоса Льоренте, который сначала покатил мяч Саулю, а потом бил сам. Гостей спасли Марк-Андре тер Штеген и перекладина.

«Барса», игроки которой вышли на предматчевое построение в специальных футболках в поддержку перенесшего операцию Ансу Фати, снова действовала по расстановке 4-4-2. Защищались сине-гранатовые именно так, и лишь по ситуации на помощь полузащитникам приходил Гризманн. Роль же Месси на поле Куман немного подкорректировал. Лео по-прежнему освобожден от оборонительной работы, но при переходе в атаку он, как и в сборной, задерживался в центре, чтобы брать на себя функции диспетчера.

When Ter Stegen tried to do a Neuer pic.twitter.com/5KoPKYz50i — Troll Football (@TrollFootball) November 21, 2020

Впрочем, все происходило ситуативно. Впереди каталонцы постоянно менялись позициями, и только Дембеле был привязан к своему правому флангу. Сначала это неплохо работало, но довольно быстро «Атлетико» подстроился под соперника, позволив лишь раз потревожить Яна Облака. Бить Месси пришлось почти с нулевого угла, и голевой классная передача Жорди Альбы так и не стала. Первый тайм так и обошелся бы без забитых мячей, не случись помутнение у Тер Штегена. Немец помчался страховать защитников, неудачно поставил ногу, и Яннику Феррейре-Карраско оставалось поразить пустые ворота.

Слезы Пике

Играть против «Атлетико», который ведет в счете, — сомнительное удовольствие. Много шансов «матрасники» не дадут, и редкие возможности надо использовать не так, как Клеман Лангле, который замыкал подачу Месси с линии площади ворот и пробил прямо в Облака. Кумана это не устраивало, и он поменял Педри на Филиппе Коутинью. Однако полной мере оценить задумку тренера не удалось, так как ему пришлось экстренно все перестраивать.

Pique leaves Atleti vs. Barcelona with an apparent knee injury. pic.twitter.com/ZDur6O1FLR — B/R Football (@brfootball) November 21, 2020

Причина — несчастный случай c Жераром Пике, на ногу которому приземлился Анхель Корреа, не удержавший равновесие после подката Альбы. Пике покинул поле в слезах, Френки де Йонг снова превратился в защитника, а в полузащиту поднялся Сержи Роберто, уступивший фланг обороны Десту. Раньше в таких ситуациях «Барсу» спасал Месси. В субботу он бил со штрафного, потом навешивал на голову Гризманну, изредка шел в обводку.

He's finally done it!



Diego Simeone gets his first managerial win over Barcelona in La Liga! pic.twitter.com/JVnjXmG4th — ESPN FC (@ESPNFC) November 21, 2020

Для «Атлетико», который сыграл с тремя центральными защитниками, все было, как слону дробина. На последние минуты Диего Симеоне выпустил еще и Фелипе, вцепившись в победу мертвой хваткой. Аргентинец с восемнадцатой попытки наконец-то обыграл «Барсу» в ла лиге. Сейчас для этого идеальное время. Так плохо каталонцы не проводили первые восемь матчей с 1991 года, и не скажешь, что не проигрывающие в чемпионате уже 24 матча мадридцы перетрудились перед игрой с «Локомотивом».