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Месси не забил, тер Штеген ошибся. Симеоне избавился от комплекса «Барселоны»

Андрей Кузичев
Андрей Кузичев
Корреспондент
Сегодня, 01:45
21 ноября. Мадрид. «Атлетико» — «Барселона». Карраско атакует ворота гостей. Фото ФК «Атлетико»
21 ноября. Мадрид. «Атлетико» — «Барселона». Карраско атакует ворота гостей. Фото ФК «Атлетико»
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Главный матч тура в ла лиге завершился в пользу «Атлетико»

Без Суареса

Если бы у этого матча был режиссер, все могло сложиться иначе. Тогда бы команды непременно сыграли на «Камп Ноу», Луис Суарес появился бы на поле, а переполненные трибуны устроили вышвырнутому из «Барсы» уругвайцу овацию и помахали белыми платками Жозепу Бартомеу. Реальность оказалась совсем другой. Мадрид, пустые трибуны «Ваньда Метрополитано» и «Атлетико» без Суареса, который, как и его партнер по сборной Лукас Торрейра, заразился коронавирусом. Сожалеть не приходилось разве что по досрочно ушедшему в отставку горе-президенту каталонского клуба, а в центре внимания все последние дни снова находился Лео Месси.

Очередная неприятная для него история началась с откровений бывшего агента Антуана Гризманна, который обвинил аргентинца в сложностях своего бывшего клиента. После этого особо эмоциональные фанаты «Барсы» не придумали ничего лучше, чем атаковать машину француза на подъезде к клубной базе с требованиями уважать Месси. Сам же аргентинец, будучи измотанным 15-часовой дорогой из расположения сборной, выпалил встречавшим его журналистам: «Если честно, я уже устал быть проблемой всего в клубе».

Естественно, тут же поднялась новая волна разговоров о том, что по окончании контракта будущим летом Лео покинет родной клуб. Тем более Хосеп Гвардьола только что продлил соглашение с «Манчестер Сити», и это автоматически увеличило шансы на воссоединение Пепа с самым ярким своим подопечным. Тренер, правда, погасил страсти одной фразой: «Много раз говорил — хочу, чтобы Лео закончил карьеру в «Барселоне». А Роналд Куман, в свою очередь, категорически отказался обсуждать в дальнейшем будущее Месси, ограничившись фразой: «Не представляю его вне «Барсы».

Помутнение тер Штегена

Тему непростых взаимоотношений Месси и Гризманна Куман назвал бредом, и, вопреки предположениям, включил француза в стартовый состав. Забей Антуан с подачи Усмана Дембеле в первой же атаке «Барсы», это был бы сюжет. Однако мяч прошел над перекладиной, после чего уже «Атлетико» заиграл острее благодаря активности Маркоса Льоренте, который сначала покатил мяч Саулю, а потом бил сам. Гостей спасли Марк-Андре тер Штеген и перекладина.

«Барса», игроки которой вышли на предматчевое построение в специальных футболках в поддержку перенесшего операцию Ансу Фати, снова действовала по расстановке 4-4-2. Защищались сине-гранатовые именно так, и лишь по ситуации на помощь полузащитникам приходил Гризманн. Роль же Месси на поле Куман немного подкорректировал. Лео по-прежнему освобожден от оборонительной работы, но при переходе в атаку он, как и в сборной, задерживался в центре, чтобы брать на себя функции диспетчера.

Впрочем, все происходило ситуативно. Впереди каталонцы постоянно менялись позициями, и только Дембеле был привязан к своему правому флангу. Сначала это неплохо работало, но довольно быстро «Атлетико» подстроился под соперника, позволив лишь раз потревожить Яна Облака. Бить Месси пришлось почти с нулевого угла, и голевой классная передача Жорди Альбы так и не стала. Первый тайм так и обошелся бы без забитых мячей, не случись помутнение у Тер Штегена. Немец помчался страховать защитников, неудачно поставил ногу, и Яннику Феррейре-Карраско оставалось поразить пустые ворота.

Слезы Пике

Играть против «Атлетико», который ведет в счете, — сомнительное удовольствие. Много шансов «матрасники» не дадут, и редкие возможности надо использовать не так, как Клеман Лангле, который замыкал подачу Месси с линии площади ворот и пробил прямо в Облака. Кумана это не устраивало, и он поменял Педри на Филиппе Коутинью. Однако полной мере оценить задумку тренера не удалось, так как ему пришлось экстренно все перестраивать.

Причина — несчастный случай c Жераром Пике, на ногу которому приземлился Анхель Корреа, не удержавший равновесие после подката Альбы. Пике покинул поле в слезах, Френки де Йонг снова превратился в защитника, а в полузащиту поднялся Сержи Роберто, уступивший фланг обороны Десту. Раньше в таких ситуациях «Барсу» спасал Месси. В субботу он бил со штрафного, потом навешивал на голову Гризманну, изредка шел в обводку.

Для «Атлетико», который сыграл с тремя центральными защитниками, все было, как слону дробина. На последние минуты Диего Симеоне выпустил еще и Фелипе, вцепившись в победу мертвой хваткой. Аргентинец с восемнадцатой попытки наконец-то обыграл «Барсу» в ла лиге. Сейчас для этого идеальное время. Так плохо каталонцы не проводили первые восемь матчей с 1991 года, и не скажешь, что не проигрывающие в чемпионате уже 24 матча мадридцы перетрудились перед игрой с «Локомотивом».

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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