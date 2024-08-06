Продумывает план мести.

Датчанин Мартин Брэйтуэйт этим летом перешел в бразильский «Гремио» — у него истек срок контракта с «Эспаньолом». Теперь футболист думает над покупкой своей бывшей команды. В медиа уверены, что Мартин хочет поквитаться с директорами и уволить тех, кто не хотел видеть его в команде.

Откуда у Брэйтуэйта деньги? Мартин — успешный бизнесмен, владеющий активами как минимум на 250 миллионов долларов. Так что средств вполне должно хватить. Особенно если удастся привлечь инвесторов — в этом у датчанина тоже есть опыт.

Самый богатый футболист

В 2021-м стало известно, что Брэйтуэйт — самый богатый футболист «Барселоны». Это при том, что футболиста явно взяли как затычку в тонущий в финансовом кошмаре топ-клуб: зарплата по меркам футбольного гиганта у него была не самой большой по меркам клуба — около 6 млн евро в год, 14-я в команде. И уже тогда было понятно, что Мартин играет в футбол чисто ради удовольствия, с деньгами у него уже давно полнейший порядок.

Мартин — из большой семьи. Его отец и мать встретились в США, откуда впоследствии переехали на родину матери, в Данию. Но в Штатах у Мартина остались родственники, и самая главная фигура — его дядя Филип Майкл.

В 2014-м Филип основал собственный стартап по инвестициям в недвижимость и написал об этом книгу-бестселлер. Одновременно с этим он сдружился с родственниками из Дании и особенно с Мартином. В 2017-м Филип и Мартин запустили уже совместный проект — NYCE Companies.

Брэйтуэйт стал первым крупным инвестором — он вложил в дело почти миллион долларов. Это были большие деньги — примерно столько он получал в «Мидлсбро» за целый год.

Фото Global Look Press

Привлечение инвестиций

Чем занимается NYCE? Строит жилье и помогает инвестировать в него всем желающим. Сперва они отгрохали стильные дома в районе Джерси-Сити, а спустя пару лет придумали приложение TRIBE, через которое любой желающий может стать инвестором — сумма входа всего 100 долларов. Конечно, за сто баксов можно получить только считаные сантиметры жилья, зато в будущем есть возможность продать свою долю куда дороже, ведь недвижимость только и делает, что растет в цене.

В эпоху пандемии NYCE решили зайти на рынок умных домов — например, построили общежитие и коворкинг для Университета Филадельфии. В это же время компания вышла на IPO — проще говоря, стали акционерным обществом, доли в котором можно купить на рынке ценных бумаг. NYCE привлекли более 25 миллионов долларов инвестиций.

Бизнес-империя Брэйтуэйта

Как настоящий бизнесмен, Мартин активно диверсифицирует активы. Главное его занятие, конечно, инвестиции в недвижимость, но у него есть и другие дела. Например, датчанин совместно со своей женой владеет брендом одежды Trente, а недавно открыл ресторан в Барселоне.

В заведении Брэйтуэйта подают вегетарианские блюда — меню разрабатывала его жена Анна Лаура. Сейчас бизнес расширился — ресторан разрабатывает индивидуальные планы питания и занимается доставкой еды по Барселоне, Гаве и Кастельдефельсу.

Ну и в сфере недвижимости у Мартина все неплохо — на 2021 год он владел полутора тысячами квартир, еще 500 находились на стадии строительства. А в TRIBE еще три года назад было 100 тысяч инвесторов.

Фото Global Look Press

Зачем ему «Эспаньол»?

Брэйтуэйт готов приобрести футбольный клуб — по крайней мере, так говорят в медиа. У Мартина не очень хорошие отношения с руководством «Эспаньола» — многие уже стали додумывать, что футболист хочет купить команду только для того, чтобы уволить менеджеров, на которых затаил обиду.

А дело все в том, что Мартин очень хотел сыграть на Евро-2024 в составе сборной Дании. Как мы знаем, на турнир его не вызвали. А могли бы — между прочим, в прошедшем сезоне сегунды нападающий забил 22 мяча и отдал две голевые передачи.

Сам Мартин комментировал ситуацию с игрой за «Эспаньол» так: «Прошлым летом клуб хотел продлить со мной контракт, но своим предложением они только показали полнейшее неуважение. Посмотрим, хотят ли они видеть меня в команде. Предложение, которое я получил год назад, показало, что мне не доверяют».

Есть еще одно мнение — якобы год назад Мартин хотел, чтобы «Эспаньол» отпустил его в клуб из ла лиги. Таким образом он надеялся увеличить шансы на вызов в состав сборной Дании. Опять не сложилось.

Радует то, что Брэйтуэйт, несмотря на конфликт, остался профессионалом и помог команде вернуться в топ-дивизион. Сейчас 33-летний нападающий перешел в бразильский «Гремио», но покупка «Эспаньола» вполне бы вписалась в его бизнес-планы. Судите сами:

— Деньги есть — явно больше тех 250 миллионов, которыми он владел еще три года назад;

— Есть успешный бизнес в Испании, да не абы где, а прямо в Барселоне, где базируется «Эспаньол»;

— Есть опыт привлечения инвесторов, так что не придется единолично выкладывать всю сумму за клуб целиком.

Есть только один минус: футбольный клуб — это специфический бизнес, на котором много не заработаешь. Самый верный способ увеличить капитал — это развить бренд и в дальнейшем продать долю. Но ради этого придется сильно постараться — «Эспаньол» должен стать успешным и на поле.