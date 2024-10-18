Винисиусу Тобиасу не позавидуешь.

20-летний бразильский защитник Винисиус Тобиас недавно стал отцом. На радостях футболист сделал татуировку с именем новорожденной дочери, однако после ДНК-теста выяснилось, что ребенок ему не родной.

Чужой ребенок

Новость о том, что в семье футболиста и его супруги Ингрид Лима ожидается ребенок, появилась в феврале — пара поделилась в соцсетях фотографией, намекающей на беременность девушки. Английское медиа The Sun информировало, что молодые люди поженились в 2021 году — тогда Винисиусу Тобиасу было всего 17 лет.

8 октября Ингрид родила — появилась девочка, которую назвали Майте. Радостный Винисиус сделал татуировку с именем дочери и надписью «Я тебя люблю» на португальском языке. Однако чуть позже бывшая супруга сообщила в соцсетях, что ребенок — не от Тобиаса, а пара вообще уже не вместе.

«Как все уже знают, мы с Винисиусом давно не были вместе, и во время этих пауз у меня были отношения с кем-то. Мы решили сделать ДНК-тест: Майте — не его дочь. Я искренне прошу вас прекратить нападать на него, именно по моей просьбе он не присутствовал на рождении и ничего не публиковал о Майте до тех пор, пока не был проведен тест. Мы с Тобиасом уже сели и поговорили полюбовно. Я желаю вам всего наилучшего, чтобы вы могли продолжать свою жизнь в мире», — написала девушка в соцсетях.

Также девушка сообщила, что у нее была связь с другим мужчиной. По данным LeoDias, еще во время отношений с Винисиусом Ингрид встречалась с молодым человеком, работающим курьером. OK Diario сообщает, что футболист тоже не был верен супруге. Остаются ли они в официальном браке или уже развелись — не сообщается.

Как складывается его карьера

Бразилец почти два года провел в «Реале» — находился в Мадриде с апреля 2022-го по конец сезона-2023/24. В основном правый защитник выступал за «Кастилью», однако он провел один матч за взрослый состав «бланкос» в Кубке Испании: 6 января отбегал 88 минут против «Арандины» (3:1). Также по ходу кампании он два раза попал в заявку на матчи ла лиги. Сейчас он выступает за «Шахтер».

Футболиста котировал даже Карло Анчелотти, но клуб не стал выкупать его за 10 миллионов евро. В июне 2023 года он попал в расистский скандал: во время матча за «Кастилью» 12-летний фанат «Эльденсе» оскорбил 19-летнего защитника «бланкос» обезьяной. Винисиус прокомментировал инцидент в соцсетях так:

«Самое печальное — то, что никогда не ожидаешь от ребенка чего-то подобного. Печально видеть, что футболисты страдают из-за подобных предрассудков. Такое произошло не в первый и не во второй — такое случается постоянно. И вы не представляете, насколько это больно. Пора с этим покончить, это переходит все границы. Цвет кожи уже не имеет значения, мы все равны. Мы хотим уважения — как минимум», — написал футболист.