Бывший игрок «Реала» сделал тату с именем дочери. А после ДНК-теста узнал, что отец — не он
20-летний бразильский защитник Винисиус Тобиас недавно стал отцом. На радостях футболист сделал татуировку с именем новорожденной дочери, однако после ДНК-теста выяснилось, что ребенок ему не родной.
Чужой ребенок
Новость о том, что в семье футболиста и его супруги Ингрид Лима ожидается ребенок, появилась в феврале — пара поделилась в соцсетях фотографией, намекающей на беременность девушки. Английское медиа The Sun информировало, что молодые люди поженились в 2021 году — тогда Винисиусу Тобиасу было всего 17 лет.
8 октября Ингрид родила — появилась девочка, которую назвали Майте. Радостный Винисиус сделал татуировку с именем дочери и надписью «Я тебя люблю» на португальском языке. Однако чуть позже бывшая супруга сообщила в соцсетях, что ребенок — не от Тобиаса, а пара вообще уже не вместе.
«Как все уже знают, мы с Винисиусом давно не были вместе, и во время этих пауз у меня были отношения с кем-то. Мы решили сделать ДНК-тест: Майте — не его дочь. Я искренне прошу вас прекратить нападать на него, именно по моей просьбе он не присутствовал на рождении и ничего не публиковал о Майте до тех пор, пока не был проведен тест. Мы с Тобиасом уже сели и поговорили полюбовно. Я желаю вам всего наилучшего, чтобы вы могли продолжать свою жизнь в мире», — написала девушка в соцсетях.
Также девушка сообщила, что у нее была связь с другим мужчиной. По данным LeoDias, еще во время отношений с Винисиусом Ингрид встречалась с молодым человеком, работающим курьером. OK Diario сообщает, что футболист тоже не был верен супруге. Остаются ли они в официальном браке или уже развелись — не сообщается.
Как складывается его карьера
Бразилец почти два года провел в «Реале» — находился в Мадриде с апреля 2022-го по конец сезона-2023/24. В основном правый защитник выступал за «Кастилью», однако он провел один матч за взрослый состав «бланкос» в Кубке Испании: 6 января отбегал 88 минут против «Арандины» (3:1). Также по ходу кампании он два раза попал в заявку на матчи ла лиги. Сейчас он выступает за «Шахтер».
Футболиста котировал даже Карло Анчелотти, но клуб не стал выкупать его за 10 миллионов евро. В июне 2023 года он попал в расистский скандал: во время матча за «Кастилью» 12-летний фанат «Эльденсе» оскорбил 19-летнего защитника «бланкос» обезьяной. Винисиус прокомментировал инцидент в соцсетях так:
«Самое печальное — то, что никогда не ожидаешь от ребенка чего-то подобного. Печально видеть, что футболисты страдают из-за подобных предрассудков. Такое произошло не в первый и не во второй — такое случается постоянно. И вы не представляете, насколько это больно. Пора с этим покончить, это переходит все границы. Цвет кожи уже не имеет значения, мы все равны. Мы хотим уважения — как минимум», — написал футболист.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|9
|8
|0
|1
|28-9
|24
|
2
|Реал
|9
|6
|3
|0
|19-6
|21
|
3
|Атлетико
|9
|4
|5
|0
|13-5
|17
|
4
|Вильярреал
|9
|5
|2
|2
|17-17
|17
|
5
|Осасуна
|9
|4
|3
|2
|13-14
|15
|
6
|Атлетик
|9
|4
|2
|3
|13-10
|14
|
7
|Мальорка
|9
|4
|2
|3
|9-8
|14
|
8
|Р. Вальекано
|9
|3
|4
|2
|11-9
|13
|
9
|Сельта
|9
|4
|1
|4
|16-15
|13
|
10
|Жирона
|9
|3
|3
|3
|11-12
|12
|
11
|Севилья
|9
|3
|3
|3
|9-10
|12
|
12
|Бетис
|9
|3
|3
|3
|8-8
|12
|
13
|Эспаньол
|9
|3
|1
|5
|9-13
|10
|
14
|Алавес
|9
|3
|1
|5
|11-15
|10
|
15
|Р. Сосьедад
|9
|2
|3
|4
|7-8
|9
|
16
|Хетафе
|9
|1
|5
|3
|6-7
|8
|
17
|Леганес
|9
|1
|5
|3
|5-9
|8
|
18
|Валенсия
|9
|1
|3
|5
|5-13
|6
|
19
|Вальядолид
|9
|1
|2
|6
|5-19
|5
|
20
|Лас-Пальмас
|9
|0
|3
|6
|9-17
|3
|18.10
|22:00
|
Алавес – Вальядолид
|- : -
|19.10
|15:00
|
Атлетик – Эспаньол
|- : -
|19.10
|17:15
|
Осасуна – Бетис
|- : -
|19.10
|19:30
|
Жирона – Р. Сосьедад
|- : -
|19.10
|22:00
|
Сельта – Реал
|- : -
|20.10
|15:00
|
Мальорка – Р. Вальекано
|- : -
|20.10
|17:15
|
Атлетико – Леганес
|- : -
|20.10
|19:30
|
Вильярреал – Хетафе
|- : -
|20.10
|22:00
|
Барселона – Севилья
|- : -
|21.10
|22:00
|
Валенсия – Лас-Пальмас
|- : -
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|10
|
|
Айосе Перес
Вильярреал
|6
|
|
Джовани Ло Сельсо
Бетис
|5
|П
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|5
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|5
|
|
Оскар Мингеса
Сельта
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Микель Хаурехисар
Атлетик
|6
|1
|2
|
|
Ньигес Сауль
Севилья
|4
|1
|1
|
|
Александр Седлар
Алавес
|5
|1
|1