«Меня называли обезьяной». Мбаппе дал огромное интервью о сборной, подозрениях в изнасиловании и Месси
Килиан Мбаппе дал большое интервью для французского телеканала Canal+. Разговор анонсировали за несколько дней до релиза — футболист заявил, что наступил момент высказаться на многие темы и быть наконец услышанным людьми. Приводим главные цитаты из интервью 25-летнего футболиста.
О сборной Франции и «Реале»
«Евро-2020 был переполнен ложью с первого до последнего дня. Меня называли обезьяной — нет проблем. Меня обвиняли в неудачах — нет проблем! Я всегда ставил сборную Франции на первое место, делал все, чтобы представлять ее наилучшим образом, отдавал ей все силы. Я нос сломал за нее, а люди говорят, что мне наплевать на сборную. Я сосредоточен на «Реале», но я никогда не отказывался от национальной команды».
Об осенних невызовах в сборную
«Моя любовь к сборной Франции не изменилась. Я скучаю по ней, потому что давно там не был. В сентябре я заранее поговорил с тренером и попросил не брать меня на сбор, потому что я только прибыл в Мадрид, а отпуск был очень коротким. В октябре я получил травму, не попал в список вызванных в сборную. Мы пообщались с тренером, и он сказал мне, что лучше не будет вызывать меня в ноябре. Он — босс, я следую его решениям. Я хотел поехать в сборную, но не могу сказать, почему меня не вызвали».
О депрессии
«У меня нет депрессии. У меня были моменты, когда я уставал, но не был в депрессии. Некоторые люди действительно впадают в депрессию, и им надо помогать. В какой-то момент я был измотан: не было отдыха, я был разочарован своей спортивной карьерой. Но это (вопросы о депрессии. — Прим. «СЭ») разговор ради разговора, причин поднимать эту тему нет».
О трофеях
«Я уже многого добился. Какой большой трофей мне еще не покорился? Лига чемпионов — я в лучшем клубе для победы в ней. Еще чемпионат Европы. И почему бы однажды не принять участие в Олимпийских играх? Индивидуальные трофеи тоже имеют значение — конечно, я говорю о «Золотом мяче». Я знаю, что мне нужно сделать, чтобы выиграть его, — много вещей на поле и за его пределами. Если я сделаю все, что нужно для победы, я стану лучшим».
О злости на Месси
«Я уважаю Месси, потому что он живая легенда, но я был зол, как черт после финала чемпионата мира! На первой тренировке в «ПСЖ» после Катара мы растопили лед. Первое, что мы сделали, это посмеялись. Он сказал мне: «Ты уже выиграл один раз, теперь настала моя очередь». Мы вместе вспомнили финал. Я думаю, это нас сблизило. Я многому у него научился, он все делает хорошо. На тренировках я научился большему, чем в матчах с ним. У меня не было барьеров или стеснения. Я подходил к нему и спрашивал: «Как ты это делаешь?».
О подозрениях в изнасиловании
«Я совсем не ожидал этого и был удивлен. Это недоразумение. Я не получал повесток в суд, ничего. Никогда не чувствовал себя причастным к этому делу. Знаю не больше, чем все остальные. Некоторые люди говорили об этом в прессе, но шведское правительство ни о чем не заявляло. У меня было пять дней отпуска. Я должен был поехать в другое место, в более открытый город. Тренер (Карло Анчелотти. — Прим. «СЭ») сказал мне: «Поезжай туда, где никого нет, где тебя не увидят». Я ответил: «Я — Килиан. Меня заметят везде».
Об отношениях
«Однажды я был влюблен в женщину — надеюсь, это случится еще раз. Я был создан для того, чтобы пережить те моменты, но не уверен, что человек рядом со мной будет готов к этому».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|17
|12
|2
|3
|50-19
|38
|
2
|Реал
|16
|11
|3
|2
|34-13
|36
|
3
|Атлетико
|16
|10
|5
|1
|30-11
|35
|
4
|Атлетик
|17
|9
|5
|3
|26-15
|32
|
5
|Вильярреал
|15
|7
|5
|3
|27-25
|26
|
6
|Осасуна
|16
|6
|6
|4
|22-25
|24
|
7
|Мальорка
|17
|7
|3
|7
|16-20
|24
|
8
|Р. Сосьедад
|16
|7
|3
|6
|16-11
|24
|
9
|Жирона
|16
|6
|4
|6
|22-23
|22
|
10
|Сельта
|16
|6
|3
|7
|25-27
|21
|
11
|Бетис
|16
|5
|6
|5
|18-20
|21
|
12
|Севилья
|16
|5
|4
|7
|17-23
|19
|
13
|Р. Вальекано
|15
|5
|4
|6
|15-16
|19
|
14
|Лас-Пальмас
|16
|5
|3
|8
|22-27
|18
|
15
|Алавес
|16
|4
|3
|9
|18-27
|15
|
16
|Леганес
|16
|3
|6
|7
|14-23
|15
|
17
|Хетафе
|15
|2
|7
|6
|10-13
|13
|
18
|Эспаньол
|14
|4
|1
|9
|15-27
|13
|
19
|Валенсия
|14
|2
|4
|8
|13-22
|10
|
20
|Вальядолид
|16
|2
|3
|11
|11-34
|9
|6.12
|23:00
|
Сельта – Мальорка
|2 : 0
|7.12
|16:00
|
Лас-Пальмас – Вальядолид
|2 : 1
|7.12
|18:15
|
Бетис – Барселона
|2 : 2
|7.12
|20:30
|
Валенсия – Р. Вальекано
|0 : 1
|7.12
|23:00
|
Жирона – Реал
|0 : 3
|8.12
|16:00
|
Леганес – Р. Сосьедад
|0 : 3
|8.12
|18:15
|
Атлетик – Вильярреал
|2 : 0
|8.12
|20:30
|
Осасуна – Алавес
|2 : 2
|8.12
|23:00
|
Атлетико – Севилья
|4 : 3
|9.12
|23:00
|
Хетафе – Эспаньол
|- : -
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|16
|
|
Рафинья
Барселона
|11
|
|
Анте Будимир
Осасуна
|10
|П
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|9
|
|
Рафинья
Барселона
|6
|
|
Винисиус Жуниор
Реал
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Хосе Луис Гарсия Пепелу
Валенсия
|12
|1
|5
|
|
Унаи Лопес
Райо Вальекано
|13
|1
|5
|
|
Абдул Мумин
Райо Вальекано
|14
|1
|4