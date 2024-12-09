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«Меня называли обезьяной». Мбаппе дал огромное интервью о сборной, подозрениях в изнасиловании и Месси

Артемий Кутейников
Корреспондент
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Килиан Мбаппе.
Фото Global Look Press
Откровенный Килиан.

Килиан Мбаппе дал большое интервью для французского телеканала Canal+. Разговор анонсировали за несколько дней до релиза — футболист заявил, что наступил момент высказаться на многие темы и быть наконец услышанным людьми. Приводим главные цитаты из интервью 25-летнего футболиста.

О сборной Франции и «Реале»

«Евро-2020 был переполнен ложью с первого до последнего дня. Меня называли обезьяной — нет проблем. Меня обвиняли в неудачах — нет проблем! Я всегда ставил сборную Франции на первое место, делал все, чтобы представлять ее наилучшим образом, отдавал ей все силы. Я нос сломал за нее, а люди говорят, что мне наплевать на сборную. Я сосредоточен на «Реале», но я никогда не отказывался от национальной команды».

Килиан Мбаппе. Мбаппе: «Я бы отказался от своей мечты о «Реале» и остался в «ПСЖ ради брата»

Об осенних невызовах в сборную

«Моя любовь к сборной Франции не изменилась. Я скучаю по ней, потому что давно там не был. В сентябре я заранее поговорил с тренером и попросил не брать меня на сбор, потому что я только прибыл в Мадрид, а отпуск был очень коротким. В октябре я получил травму, не попал в список вызванных в сборную. Мы пообщались с тренером, и он сказал мне, что лучше не будет вызывать меня в ноябре. Он — босс, я следую его решениям. Я хотел поехать в сборную, но не могу сказать, почему меня не вызвали».

О депрессии

«У меня нет депрессии. У меня были моменты, когда я уставал, но не был в депрессии. Некоторые люди действительно впадают в депрессию, и им надо помогать. В какой-то момент я был измотан: не было отдыха, я был разочарован своей спортивной карьерой. Но это (вопросы о депрессии. — Прим. «СЭ») разговор ради разговора, причин поднимать эту тему нет».

О трофеях

«Я уже многого добился. Какой большой трофей мне еще не покорился? Лига чемпионов — я в лучшем клубе для победы в ней. Еще чемпионат Европы. И почему бы однажды не принять участие в Олимпийских играх? Индивидуальные трофеи тоже имеют значение — конечно, я говорю о «Золотом мяче». Я знаю, что мне нужно сделать, чтобы выиграть его, — много вещей на поле и за его пределами. Если я сделаю все, что нужно для победы, я стану лучшим».

О злости на Месси

«Я уважаю Месси, потому что он живая легенда, но я был зол, как черт после финала чемпионата мира! На первой тренировке в «ПСЖ» после Катара мы растопили лед. Первое, что мы сделали, это посмеялись. Он сказал мне: «Ты уже выиграл один раз, теперь настала моя очередь». Мы вместе вспомнили финал. Я думаю, это нас сблизило. Я многому у него научился, он все делает хорошо. На тренировках я научился большему, чем в матчах с ним. У меня не было барьеров или стеснения. Я подходил к нему и спрашивал: «Как ты это делаешь?».

О подозрениях в изнасиловании

«Я совсем не ожидал этого и был удивлен. Это недоразумение. Я не получал повесток в суд, ничего. Никогда не чувствовал себя причастным к этому делу. Знаю не больше, чем все остальные. Некоторые люди говорили об этом в прессе, но шведское правительство ни о чем не заявляло. У меня было пять дней отпуска. Я должен был поехать в другое место, в более открытый город. Тренер (Карло Анчелотти. — Прим. «СЭ») сказал мне: «Поезжай туда, где никого нет, где тебя не увидят». Я ответил: «Я — Килиан. Меня заметят везде».

Килиан Мбаппе. Мбаппе — о подозрениях в изнасиловании: «Просто недоразумение. Я никогда не беспокоился из-за этого»

Об отношениях

«Однажды я был влюблен в женщину — надеюсь, это случится еще раз. Я был создан для того, чтобы пережить те моменты, но не уверен, что человек рядом со мной будет готов к этому».

Килиан Мбаппе
Лионель Месси
Сборная Франции по футболу
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 17 12 2 3 50-19 38
2
 Реал 16 11 3 2 34-13 36
3
 Атлетико 16 10 5 1 30-11 35
4
 Атлетик 17 9 5 3 26-15 32
5
 Вильярреал 15 7 5 3 27-25 26
6
 Осасуна 16 6 6 4 22-25 24
7
 Мальорка 17 7 3 7 16-20 24
8
 Р. Сосьедад 16 7 3 6 16-11 24
9
 Жирона 16 6 4 6 22-23 22
10
 Сельта 16 6 3 7 25-27 21
11
 Бетис 16 5 6 5 18-20 21
12
 Севилья 16 5 4 7 17-23 19
13
 Р. Вальекано 15 5 4 6 15-16 19
14
 Лас-Пальмас 16 5 3 8 22-27 18
15
 Алавес 16 4 3 9 18-27 15
16
 Леганес 16 3 6 7 14-23 15
17
 Хетафе 15 2 7 6 10-13 13
18
 Эспаньол 14 4 1 9 15-27 13
19
 Валенсия 14 2 4 8 13-22 10
20
 Вальядолид 16 2 3 11 11-34 9
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38 тур
6.12 23:00
Сельта – Мальорка
 2 : 0
7.12 16:00
Лас-Пальмас – Вальядолид
 2 : 1
7.12 18:15
Бетис – Барселона
 2 : 2
7.12 20:30
Валенсия – Р. Вальекано
 0 : 1
7.12 23:00
Жирона – Реал
 0 : 3
8.12 16:00
Леганес – Р. Сосьедад
 0 : 3
8.12 18:15
Атлетик – Вильярреал
 2 : 0
8.12 20:30
Осасуна – Алавес
 2 : 2
8.12 23:00
Атлетико – Севилья
 4 : 3
9.12 23:00
Хетафе – Эспаньол
 - : -
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Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 16
Рафинья

Рафинья

Барселона

 11
Анте Будимир

Анте Будимир

Осасуна

 10
П
Ламин Ямаль

Ламин Ямаль

Барселона

 9
Рафинья

Рафинья

Барселона

 6
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 5
И К Ж
Хосе Луис Гарсия Пепелу

Хосе Луис Гарсия Пепелу

Валенсия

 12 1 5
Унаи Лопес

Унаи Лопес

Райо Вальекано

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