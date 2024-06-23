Футбол
Испания
Новости Видео Ла Лига Сегунда Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 22:15

Прорыв фанатов, угрозы в адрес судей, три паузы в матче: безумное возвращение «Малаги» в сегунду!

Болельщики выбежали на поле после матча «Химнастик» — «Малага»
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Болельщики выбежали на поле после матча «Химнастик» — «Малага».
Фото Скриншот трансляции матча «Химнастик» — «Малага»
Теперь стадион «Химнастика» дисквалифицируют.

22 июня состоялся ответный матч между «Химнастиком» и «Малагой» за право выступать во втором дивизионе чемпионата Испании. И «Малага» добилась повышения — после домашней победы (2:1) на чужом поле вырвала ничью в дополнительное время (2:2).

Битва на «Ноу Эстади де Таррагона» проходила в крайне накаленной атмосфере — особенно досталось судейской бригаде Эдера Малло Фернандеса, который после игры составил подробный отчет о происходившем в подтрибунном помещении: «Люди из руководства «Химнастика» агрессивно ломились в судейскую. Дверь раздевалки неоднократно распахивали, звучали угрозы: желали смерти нам, нашим семьям, детям. Охранники говорили, что ничего не могут сделать, потому что «эти люди — владельцы клуба».

«Химнастик» был очень близок к повышению: вел 2:0, причем второй мяч забил уже в овертайме, но все равно упустил победу. «Малага» дважды отличилась — на 108-й и 121-й минутах. Каталонский клуб же с середины второго тайма играл в меньшинстве, что не помешало ему забить два гола.

Первая вспышка агрессии случилась на 33-й минуте, когда с трибун во вратаря «Малаги» швырнули монету. Матч остановили и по громкой связи призвали болельщиков соблюдать порядок.

Вторая пауза произошла на 72-й минуте, когда фанаты зажгли пиротехнику после гола «Химнастика»: местные болельщики выпустили две сигнальные ракеты и швырнули на газон фаер.

На 113-й игру остановили на семь минут, и судьи увели команды с поля.

Стоит отметить, что агрессию к судьям проявляли не только зрители, но и футболисты «Химнастика». Так, Игнасио Гонсалес после удаления отказался уйти в раздевалку и показал неприличный жест ассистенту главного арбитра. В итоге матч он досматривал с трибуны рядом со скамейкой.

Его одноклубник Давид Конча Салас также атаковал рефери, облив водой и прокричав: «Вы бессовестные сукины дети!»

Болельщики &laquo;Сент-Этьена&raquo; выбежали на&nbsp;поле после вылета команды из&nbsp;лиги 1. Ужас во Франции: разъяренные фанаты выбежали на поле и хотели устроить самосуд над игроками

После решающего гола «Малаги» на 121-й минуте на поле выбежали разъяренные фанаты — и гости тут же убежали в раздевалку.

Теперь «Химнастику» грозят серьезные санкции — от длительной дисквалификации стадиона до крупных штрафов.

«Малага» же спустя год после вылета вернулась в сегунду. В ла лиге последний раз команда выступала в сезоне-2017/18.

Футбол
ФК Малага
1
1
Читайте также
Сборная Грузии сыграла вничью с Чехией в матче Евро-2024
Роналду выступил в новой роли в сборной Португалии на Евро-2024
Момент атаки ВСУ ракетами по Севастополю попал на видео
Аргентину требуют наказать, чемпиона мира взбесило американское поле, Что произошло на Кубке Америки-2024 23 июня
Число пострадавших после атаки ВСУ на Севастополь достигло 124, трое погибли. Что известно к этому часу
СК РФ возбудил уголовное дело о теракте после атаки ВСУ на Севастополь
Популярное видео
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В Испании задержали террористов, которые готовили атаки на чемпионский автобус «Реала» и угрожали Евро-2024
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 0 0 0 0 0-0 0
2
 Барселона 0 0 0 0 0-0 0
3
 Жирона 0 0 0 0 0-0 0
4
 Атлетико 0 0 0 0 0-0 0
5
 Атлетик 0 0 0 0 0-0 0
6
 Р. Сосьедад 0 0 0 0 0-0 0
7
 Бетис 0 0 0 0 0-0 0
8
 Вильярреал 0 0 0 0 0-0 0
9
 Валенсия 0 0 0 0 0-0 0
10
 Алавес 0 0 0 0 0-0 0
11
 Осасуна 0 0 0 0 0-0 0
12
 Хетафе 0 0 0 0 0-0 0
13
 Сельта 0 0 0 0 0-0 0
14
 Севилья 0 0 0 0 0-0 0
15
 Мальорка 0 0 0 0 0-0 0
16
 Лас-Пальмас 0 0 0 0 0-0 0
17
 Р. Вальекано 0 0 0 0 0-0 0
18
 Леганес 0 0 0 0 0-0 0
19
 Вальядолид 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
18.08 00:00
Атлетик – Хетафе
 - : -
18.08 00:00
Бетис – Жирона
 - : -
18.08 00:00
Мальорка – Реал
 - : -
18.08 00:00
Лас-Пальмас – Севилья
 - : -
18.08 00:00
Вильярреал – Атлетико
 - : -
18.08 00:00
Валенсия – Барселона
 - : -
18.08 00:00
Р. Сосьедад – Р. Вальекано
 - : -
18.08 00:00
Сельта – Алавес
 - : -
18.08 00:00
Осасуна – Леганес
 - : -
18.08 00:00
Вальядолид –
- : -
Все результаты / календарь

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости