Прорыв фанатов, угрозы в адрес судей, три паузы в матче: безумное возвращение «Малаги» в сегунду!
22 июня состоялся ответный матч между «Химнастиком» и «Малагой» за право выступать во втором дивизионе чемпионата Испании. И «Малага» добилась повышения — после домашней победы (2:1) на чужом поле вырвала ничью в дополнительное время (2:2).
Битва на «Ноу Эстади де Таррагона» проходила в крайне накаленной атмосфере — особенно досталось судейской бригаде Эдера Малло Фернандеса, который после игры составил подробный отчет о происходившем в подтрибунном помещении: «Люди из руководства «Химнастика» агрессивно ломились в судейскую. Дверь раздевалки неоднократно распахивали, звучали угрозы: желали смерти нам, нашим семьям, детям. Охранники говорили, что ничего не могут сделать, потому что «эти люди — владельцы клуба».
«Химнастик» был очень близок к повышению: вел 2:0, причем второй мяч забил уже в овертайме, но все равно упустил победу. «Малага» дважды отличилась — на 108-й и 121-й минутах. Каталонский клуб же с середины второго тайма играл в меньшинстве, что не помешало ему забить два гола.
Первая вспышка агрессии случилась на 33-й минуте, когда с трибун во вратаря «Малаги» швырнули монету. Матч остановили и по громкой связи призвали болельщиков соблюдать порядок.
Вторая пауза произошла на 72-й минуте, когда фанаты зажгли пиротехнику после гола «Химнастика»: местные болельщики выпустили две сигнальные ракеты и швырнули на газон фаер.
На 113-й игру остановили на семь минут, и судьи увели команды с поля.
Стоит отметить, что агрессию к судьям проявляли не только зрители, но и футболисты «Химнастика». Так, Игнасио Гонсалес после удаления отказался уйти в раздевалку и показал неприличный жест ассистенту главного арбитра. В итоге матч он досматривал с трибуны рядом со скамейкой.
Его одноклубник Давид Конча Салас также атаковал рефери, облив водой и прокричав: «Вы бессовестные сукины дети!»
После решающего гола «Малаги» на 121-й минуте на поле выбежали разъяренные фанаты — и гости тут же убежали в раздевалку.
Теперь «Химнастику» грозят серьезные санкции — от длительной дисквалификации стадиона до крупных штрафов.
«Малага» же спустя год после вылета вернулась в сегунду. В ла лиге последний раз команда выступала в сезоне-2017/18.
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1
|Реал
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2
|Барселона
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3
|Жирона
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4
|Атлетико
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5
|Атлетик
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6
|Р. Сосьедад
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7
|Бетис
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|0-0
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8
|Вильярреал
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9
|Валенсия
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10
|Алавес
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|0-0
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11
|Осасуна
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|0-0
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12
|Хетафе
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|0-0
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13
|Сельта
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|0-0
|0
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14
|Севилья
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|0-0
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15
|Мальорка
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|0-0
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16
|Лас-Пальмас
|0
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|0-0
|0
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17
|Р. Вальекано
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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18
|Леганес
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|0-0
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19
|Вальядолид
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|18.08
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Атлетик – Хетафе
|- : -
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Бетис – Жирона
|- : -
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Мальорка – Реал
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Лас-Пальмас – Севилья
|- : -
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Вильярреал – Атлетико
|- : -
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Валенсия – Барселона
|- : -
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Р. Сосьедад – Р. Вальекано
|- : -
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Сельта – Алавес
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Осасуна – Леганес
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Вальядолид –
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