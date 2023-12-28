«Барселону» могут забанить в еврокубках из-за Суперлиги? Обе стороны конфликта предстали в мерзком свете
Болельщики «Барселоны» любят повторять, что их любимая команда — больше чем клуб. Собственно, этот лозунг красуется на «Камп Ноу» и является одним из символов каталонского гранда. Но если раньше «mes que un club» отражал уникальную идентичность «блауграны» — патриотизм, преемственность, атакующий стиль, то в последние годы это скорее маркер того, что от других клубов «Барса» и правда отличается, но в худшую сторону.
И черт с ними, со спортивными результатами, хотя отсутствие в плей-офф Лиги чемпионов с 2021 года само по себе показатель и золото в прошлом сезоне ла лиги — это скорее достижение Хави и результат спада «Реала» с «Атлетико». Дело в том, что «Барса» в последние годы примагничивает к себе скандалы — некрасивое расставание с Месси, финансовый крах, странные трансферные решения в условиях кризиса, дело о подкупе судей, в конце концов. На этом фоне перспективная молодая команда Хави отходит на второй план, куда-то ближе к кулисам, а на передке публика лицезреет мутные финансовые операции и скользкую бюрократическую возню. Да что уж там, ради лишних пяти миллионов евро основной состав недавно полетел за океан, чтобы сгонять товарняк с мексиканской «Америкой».
Неудивительно, что в своем нынешнем состоянии (с долгами и желанием поскорее вернуться в число лучших команд континента) «Барселона» зубами цепляется за проект Суперлиги с обещанным ей миллиардом евро, который позволит закрыть все долги и сделать несколько точечных и качественных приобретений на рынке. Понять руководство и фанатов «Барсы» можно — они желают всего наилучшего в первую очередь любимому клубу. Но со стратегической точки зрения прямо сейчас нарываться на прямое противостояние с ФИФА и УЕФА — очень опасно.
В апреле 2021-го, когда был представлен проект Суперлиги, реакция в футбольном сообществе была резко негативной — фанаты встали на сторону действующих турниров, защищая традиционные футбольные ценности. Тогда бунтовщиков быстро разогнали, пригрозив дисквалификациями и штрафами, но вот сейчас о Суперлиге заговорили вновь в разрезе решения Европейского суда, признавшего блокировку турнира незаконной, и реакция в болельщицкой среде уже не такая однозначная. ФИФА и УЕФА за последние полтора года и правда своей жадностью перекрыли на этом поприще достижения царя Мидаса. Бесконечные расширения турниров и эксплуатация здоровья футболистов (не просто так уже сейчас футболисты так часто ломаются из-за разрыва «крестов») утомили всех — и не только тренеров, но и болельщиков, которые теряют ощущение ценности каждого поединка с участием их команды.
Но клубы Европы на этот раз не спешат возвращаться в проект Суперлиги — открыто «за» выступили только «Реал», «Наполи» и «Барселона». И если вопросов к финансовому здоровью первых двух клубов нет, то сине-гранатовые просто вручают излюбленный «рычаг» в руки еврочиновникам для оказания давления на самих себя. Спустя несколько дней после новой волны разговоров о Суперлиге и очередного пассажа Жоана Лапорты о монополии ФИФА с УЕФА появилась информация, что «Барсу» могут выкинуть из еврокубков на несколько лет.
Как пишет издание Welt am Sonntag, причина — нарушение финансовых правил УЕФА, по которым клубы обязаны перекрывать свои расходы доходом. Формально «Барса» объявила о чистой прибыли за трехлетний период (в оценке учитывается именно он) в размере 304 миллионов евро, но дело в том, что по правилам УЕФА учитываются только те деньги, которые относятся непосредственно к футбольному бизнесу. «Барса» же получила 399 миллионов от продажи 15% прав на телетрансляции стороннему ресурсу, и эта сделка вряд ли будет отнесена к футбольным делам. К слову, в 2002-м сине-гранатовые уже платили УЕФА штраф 500 тысяч евро за ошибочную декларацию «прибыли от продажи нематериальных активов за исключением трансферов». То есть проблемы и правда могут быть серьезные.
Более того, Welt am Sonntag ссылается на источники в УЕФА, которые говорят, что финансовые отчеты «Барселоны» в беспорядке и исключение из еврокубков на два-три года вполне реально. Каталонское медиа Mundo Deportivo писало, что в «Барсе» удивлены тем, что информация появилась спустя несколько часов после решения Европейского суда по Суперлиге, которую клуб открыто поддерживает. И правда, боссов УЕФА можно заподозрить в давлении. Тем более что уже давно известно об аналогичных нарушениях со стороны «ПСЖ» и «Манчестер Сити», однако им прямого наказания пока не светит. А вот по «Барсе» решение могут вынести уже в феврале 2024-го.
Доверять ли этой информации? Вопрос спорный, источник не самый достоверный. Плюс известно, что под следствием УЕФА по финансовому фейр-плей находятся еще 10 клубов. Но непонятно, что именно послужило причиной вброса новости по возможной дисквалификации «Барсы» — прихоть издания, решившего набрать просмотров на хайповой теме, или же посыл от чиновников из УЕФА? В любом случае «Барселоне» нужно быть максимально аккуратной и перво-наперво привести свои дела в порядок, а не идти в контры с большими организациями. До нее, в отличие от «Реала», докопаться можно без особого труда.
Проект Суперлиги все еще слишком водянистый, а отстранение от еврокубков лишит и без того финансово проблемный клуб важнейшей статьи доходов. Положительных героев в этой истории нет — личную выгоду ищет каждая сторона. Ну а о репутации все как будто и забыли. Руководству «Барсы» плевать, каким способом привлекать капитал, а УЕФА, судя по всему, не гнушается прямых намеков на то, какие властные ресурсы они могут привлечь для наказания непокорных. Смотрится эта история максимально мерзко.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|18
|14
|3
|1
|39-11
|45
|
2
|Жирона
|18
|14
|3
|1
|42-21
|45
|
3
|Барселона
|18
|11
|5
|2
|34-21
|38
|
4
|Атлетико
|18
|12
|2
|4
|36-19
|38
|
5
|Атлетик
|18
|10
|5
|3
|34-19
|35
|
6
|Р. Сосьедад
|18
|8
|7
|3
|29-18
|31
|
7
|Бетис
|18
|6
|10
|2
|20-18
|28
|
8
|Хетафе
|18
|6
|8
|4
|24-23
|26
|
9
|Лас-Пальмас
|18
|7
|4
|7
|15-15
|25
|
10
|Валенсия
|18
|6
|5
|7
|19-22
|23
|
11
|Р. Вальекано
|18
|4
|8
|6
|16-24
|20
|
12
|Вильярреал
|18
|5
|4
|9
|26-35
|19
|
13
|Осасуна
|18
|5
|4
|9
|21-29
|19
|
14
|Мальорка
|18
|3
|9
|6
|17-22
|18
|
15
|Алавес
|18
|4
|4
|10
|14-24
|16
|
16
|Севилья
|18
|3
|7
|8
|23-25
|16
|
17
|Кадис
|18
|2
|9
|7
|14-24
|15
|
18
|Сельта
|18
|2
|7
|9
|18-28
|13
|
19
|Гранада
|18
|1
|5
|12
|20-40
|8
|
20
|Альмерия
|18
|0
|5
|13
|19-42
|5
|2.01
|19:00
|
Хетафе – Р. Вальекано
|- : -
|2.01
|21:15
|
Р. Сосьедад – Алавес
|- : -
|2.01
|23:30
|
Валенсия – Вильярреал
|- : -
|3.01
|19:00
|
Гранада – Кадис
|- : -
|3.01
|21:15
|
Сельта – Бетис
|- : -
|3.01
|21:15
|
Реал – Мальорка
|- : -
|3.01
|23:30
|
Жирона – Атлетико
|- : -
|4.01
|19:00
|
Осасуна – Альмерия
|- : -
|4.01
|21:15
|
Севилья – Атлетик
|- : -
|4.01
|23:30
|
Лас-Пальмас – Барселона
|- : -
|Г
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|13
|
|
Борха Майораль
Хетафе
|12
|
|
Артем Довбик
Жирона
|11
|П
|
|
Тони Кроос
Реал
|6
|
|
Рафинья
Барселона
|5
|
|
Диего Рико
Хетафе
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Чими Авила
Осасуна
|16
|2
|3
|
|
Фернандес Иглесиас Начо
Реал
|12
|2
|1
|
|
Домингуш Дуарте
Хетафе
|11
|1
|3