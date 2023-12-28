«Барселону» могут забанить в еврокубках из-за Суперлиги? Обе стороны конфликта предстали в мерзком свете

Решение примут уже в феврале 2024-го.

Болельщики «Барселоны» любят повторять, что их любимая команда — больше чем клуб. Собственно, этот лозунг красуется на «Камп Ноу» и является одним из символов каталонского гранда. Но если раньше «mes que un club» отражал уникальную идентичность «блауграны» — патриотизм, преемственность, атакующий стиль, то в последние годы это скорее маркер того, что от других клубов «Барса» и правда отличается, но в худшую сторону.

И черт с ними, со спортивными результатами, хотя отсутствие в плей-офф Лиги чемпионов с 2021 года само по себе показатель и золото в прошлом сезоне ла лиги — это скорее достижение Хави и результат спада «Реала» с «Атлетико». Дело в том, что «Барса» в последние годы примагничивает к себе скандалы — некрасивое расставание с Месси, финансовый крах, странные трансферные решения в условиях кризиса, дело о подкупе судей, в конце концов. На этом фоне перспективная молодая команда Хави отходит на второй план, куда-то ближе к кулисам, а на передке публика лицезреет мутные финансовые операции и скользкую бюрократическую возню. Да что уж там, ради лишних пяти миллионов евро основной состав недавно полетел за океан, чтобы сгонять товарняк с мексиканской «Америкой».

Неудивительно, что в своем нынешнем состоянии (с долгами и желанием поскорее вернуться в число лучших команд континента) «Барселона» зубами цепляется за проект Суперлиги с обещанным ей миллиардом евро, который позволит закрыть все долги и сделать несколько точечных и качественных приобретений на рынке. Понять руководство и фанатов «Барсы» можно — они желают всего наилучшего в первую очередь любимому клубу. Но со стратегической точки зрения прямо сейчас нарываться на прямое противостояние с ФИФА и УЕФА — очень опасно.

В апреле 2021-го, когда был представлен проект Суперлиги, реакция в футбольном сообществе была резко негативной — фанаты встали на сторону действующих турниров, защищая традиционные футбольные ценности. Тогда бунтовщиков быстро разогнали, пригрозив дисквалификациями и штрафами, но вот сейчас о Суперлиге заговорили вновь в разрезе решения Европейского суда, признавшего блокировку турнира незаконной, и реакция в болельщицкой среде уже не такая однозначная. ФИФА и УЕФА за последние полтора года и правда своей жадностью перекрыли на этом поприще достижения царя Мидаса. Бесконечные расширения турниров и эксплуатация здоровья футболистов (не просто так уже сейчас футболисты так часто ломаются из-за разрыва «крестов») утомили всех — и не только тренеров, но и болельщиков, которые теряют ощущение ценности каждого поединка с участием их команды.

Болельщики протестуют против Суперлиги в 2021 году. Фото Global Look Press

Но клубы Европы на этот раз не спешат возвращаться в проект Суперлиги — открыто «за» выступили только «Реал», «Наполи» и «Барселона». И если вопросов к финансовому здоровью первых двух клубов нет, то сине-гранатовые просто вручают излюбленный «рычаг» в руки еврочиновникам для оказания давления на самих себя. Спустя несколько дней после новой волны разговоров о Суперлиге и очередного пассажа Жоана Лапорты о монополии ФИФА с УЕФА появилась информация, что «Барсу» могут выкинуть из еврокубков на несколько лет.

Как пишет издание Welt am Sonntag, причина — нарушение финансовых правил УЕФА, по которым клубы обязаны перекрывать свои расходы доходом. Формально «Барса» объявила о чистой прибыли за трехлетний период (в оценке учитывается именно он) в размере 304 миллионов евро, но дело в том, что по правилам УЕФА учитываются только те деньги, которые относятся непосредственно к футбольному бизнесу. «Барса» же получила 399 миллионов от продажи 15% прав на телетрансляции стороннему ресурсу, и эта сделка вряд ли будет отнесена к футбольным делам. К слову, в 2002-м сине-гранатовые уже платили УЕФА штраф 500 тысяч евро за ошибочную декларацию «прибыли от продажи нематериальных активов за исключением трансферов». То есть проблемы и правда могут быть серьезные.

Более того, Welt am Sonntag ссылается на источники в УЕФА, которые говорят, что финансовые отчеты «Барселоны» в беспорядке и исключение из еврокубков на два-три года вполне реально. Каталонское медиа Mundo Deportivo писало, что в «Барсе» удивлены тем, что информация появилась спустя несколько часов после решения Европейского суда по Суперлиге, которую клуб открыто поддерживает. И правда, боссов УЕФА можно заподозрить в давлении. Тем более что уже давно известно об аналогичных нарушениях со стороны «ПСЖ» и «Манчестер Сити», однако им прямого наказания пока не светит. А вот по «Барсе» решение могут вынести уже в феврале 2024-го.

Доверять ли этой информации? Вопрос спорный, источник не самый достоверный. Плюс известно, что под следствием УЕФА по финансовому фейр-плей находятся еще 10 клубов. Но непонятно, что именно послужило причиной вброса новости по возможной дисквалификации «Барсы» — прихоть издания, решившего набрать просмотров на хайповой теме, или же посыл от чиновников из УЕФА? В любом случае «Барселоне» нужно быть максимально аккуратной и перво-наперво привести свои дела в порядок, а не идти в контры с большими организациями. До нее, в отличие от «Реала», докопаться можно без особого труда.

Проект Суперлиги все еще слишком водянистый, а отстранение от еврокубков лишит и без того финансово проблемный клуб важнейшей статьи доходов. Положительных героев в этой истории нет — личную выгоду ищет каждая сторона. Ну а о репутации все как будто и забыли. Руководству «Барсы» плевать, каким способом привлекать капитал, а УЕФА, судя по всему, не гнушается прямых намеков на то, какие властные ресурсы они могут привлечь для наказания непокорных. Смотрится эта история максимально мерзко.