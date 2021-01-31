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«Месси получает среднюю годичную зарплату испанца за полтора часа». Реакция СМИ и болельщиков на контракт Лео

Гоша Чернов
Гоша Чернов
Корреспондент
Сегодня, 16:55
Лионель Месси. Фото Instagram
Лионель Месси. Фото Instagram
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Как в Испании отреагировали на информацию о доходах звезды «Барселоны» Лионеля Месси

В воскресенье испанское издание El Mundo опубликовало копию действующего контракта форварда «Барселоны» Лионеля Месси и сообщило, что за четыре года аргентинец должен получить от клуба больше 555 миллионов евро.

Информацию о соглашении Месси с клубом растиражировали все ведущие мировые спортивные СМИ, остро отреагировали на нее и болельщики. Приводим мнения журналистов и фанатов на резонансную тему.

Marca: «Числа пугают»

«Числа пугают: контракт на 555 миллионов евро. Лео никогда не нравилось, когда финансовая сторона его жизни становилась достоянием публики. И очевидно, что обнародование всех заработанных им денег в «Барселоне» не повышает его шансы остаться в клубе на следующий сезон. Месси решил покинуть «Барселону» еще в прошлом году. Он этого не сделал лишь потому, что бывший президент клуба Жозеп Бартомеу решительно отказался его отпускать и дал понять, что единственный способ расторжения контракта — выплата отступных. Форвард остался, хотя не хотел этого, и твердо решил уйти из «Барселоны» по окончании контракта, срок которого в истекает 30 июня.

Уход Бартомеу и объявление новых выборов президента могли бы изменить ситуацию. Но события следуют одно за другим. Сейчас были опубликованы детали его контракта. В нынешней ситуации кажется, что именно его соглашение — причина финансовых проблем клуба. Но ни для кого не секрет, что Лео получает много, а его наличие в клубе позволяет «Барсе» получать солидный доход от спонсоров.

Месси должен принять решение в ближайшие месяцы, но ясно, что все это уводит аргентинца еще дальше от «Барселоны». Ключевым будет новое предложение нового президента. Это важный момент, потому что аргентинец не так давно уже сказал в интервью, что не видит перспектив улучшения ситуации в клубе. Кандидат в президенты «Барсы» Виктор Фонт быстро отреагировал на публикацию: «Он заработал все деньги, которые получает». Таким образом он подмигнул Месси — просит его остаться. Посмотрим, получится ли у него уговорить Лео».

AS: «Необычные пункты контракта»

«В соглашении Месси с «Барсой» выделяется ряд пунктов, бонусов и дополнительных пунктов, которые привлекают внимание.

Например, Бартомеу прописал для Месси пункт о лояльности в размере 66 249 462 евро, который аргентинец должен получить после ухода из «Барселоны» — это награда за преданность клубу. Эта сумма была включена в контракт после того, как Хави и Иньеста взимали с клуба (гораздо меньшую) сумму, когда решили покинуть клуб.

Еще один любопытный пункт — бонусы за матчи, сыгранные аргентинцем. Если он проведет 60 процентов игр, то дополнительно получит 1 168 964 евро. Любопытно то, что в случае Месси матчем считается игра, в которой он находился на поле не менее 45 минут, тогда как в других контрактах с той же командой учитываются 60 минут. Кроме того, те матчи, которые Лео пропускает из-за травм, засчитаны как сыгранные.

Еще одна поразительная вещь: контракт был подписан в период с ноября по декабрь 2017 года, через два месяца после референдума о независимости Каталонии, и политическая ситуация в регионе была нестабильной. Поэтому в соглашении Месси с «Барселоной» появился пункт: в случае объявления независимости Каталонии игрок может разорвать контракт в одностороннем порядке.

И еще добавим: за продление контракта Месси получил 97 941 250 евро. Это распространенный тип бонусов, но у Месси он втрое выше, чем у Неймара (30 миллионов) перед тем, как бразилец ушел в «ПСЖ».

Еще один необычный пункт: «Барселона» продолжит выполнять контракт Месси в случае, если футболист подвергнется санкциям со стороны ФИФА. Другими словами, если бы такое было прописано в контракте Луиса Суареса, то уругваец не потерял бы ни евро после его укуса Кьеллини на чемпионате мира и последовавшей дисквалификации.

В Лиге чемпионов Месси также получает деньги за участие. Только за выход «Барселоны» в Лигу чемпионов аргентинцу платят 1 656 034 евро каждый сезон. А если «Барса» обыграет «Пари Сен-Жермен» в 1/8 финала, Месси получит еще 1 419 458 евро. В случае победы в финале Лиги чемпионов бонус для Месси составит 3 548 644 евро. А Кубок Испании оценивается «всего» в 104 372 евро».

Мнения болельщиков в соцсетях

«Он не разрушает «Барсу», а генерирует гораздо больше, чем зарабатывает. Он заслуживает этих денег, он — игрок, который больше всего делает в команде. Тщательно проверьте суммы — да, Месси зарабатывает, но «Барселона» зарабатывает с этого в два раза больше его».

«Месси зарабатывает:
— 138 809 405 евро в год.
— 11 567 450 евро в месяц.
— 385 581 евро в сутки.
— 16 065 евро в час.

Средняя чистая зарплата в Испании составляет 23 800 евро в год. Месси получает среднюю зарплату испанцев в год за 1,5 часа».

«Было бы очень нечестно возлагать ответственность за это на самого Лионеля Месси. С другой стороны, было бы неплохо узнать, как столь огромный клуб мог докатиться до такого. Это сумасшествие!»

«Когда люди зададутся вопросом, почему у «Барселоны» финансовый беспорядок, дайте им прочитать это. И вы поймете причины. 555 миллионов евро на ОДНОГО ИГРОКА за четыре года!»

«Если Месси так сильно испортил клуб, почему его не отпустили? В «Барсе» даже сэкономили. Кто-то должен предупредить «Барсу», что без Месси она меньше чем «Эспаньол».

«Если серьезно, то он должен зарабатывать больше».

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