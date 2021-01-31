«Месси получает среднюю годичную зарплату испанца за полтора часа». Реакция СМИ и болельщиков на контракт Лео

Как в Испании отреагировали на информацию о доходах звезды «Барселоны» Лионеля Месси

В воскресенье испанское издание El Mundo опубликовало копию действующего контракта форварда «Барселоны» Лионеля Месси и сообщило, что за четыре года аргентинец должен получить от клуба больше 555 миллионов евро.

Информацию о соглашении Месси с клубом растиражировали все ведущие мировые спортивные СМИ, остро отреагировали на нее и болельщики. Приводим мнения журналистов и фанатов на резонансную тему.

Marca : «Числа пугают»

??? #ExclusivaMarca Los abogados de Messi estudian demandar a Bartomeu, Tusquets y Grau por desvelar informaci?n confidencial https://t.co/5H3JgxR1X6 por @Luis_F_Rojo — MARCA (@marca) January 31, 2021

«Числа пугают: контракт на 555 миллионов евро. Лео никогда не нравилось, когда финансовая сторона его жизни становилась достоянием публики. И очевидно, что обнародование всех заработанных им денег в «Барселоне» не повышает его шансы остаться в клубе на следующий сезон. Месси решил покинуть «Барселону» еще в прошлом году. Он этого не сделал лишь потому, что бывший президент клуба Жозеп Бартомеу решительно отказался его отпускать и дал понять, что единственный способ расторжения контракта — выплата отступных. Форвард остался, хотя не хотел этого, и твердо решил уйти из «Барселоны» по окончании контракта, срок которого в истекает 30 июня.



Уход Бартомеу и объявление новых выборов президента могли бы изменить ситуацию. Но события следуют одно за другим. Сейчас были опубликованы детали его контракта. В нынешней ситуации кажется, что именно его соглашение — причина финансовых проблем клуба. Но ни для кого не секрет, что Лео получает много, а его наличие в клубе позволяет «Барсе» получать солидный доход от спонсоров.



Месси должен принять решение в ближайшие месяцы, но ясно, что все это уводит аргентинца еще дальше от «Барселоны». Ключевым будет новое предложение нового президента. Это важный момент, потому что аргентинец не так давно уже сказал в интервью, что не видит перспектив улучшения ситуации в клубе. Кандидат в президенты «Барсы» Виктор Фонт быстро отреагировал на публикацию: «Он заработал все деньги, которые получает». Таким образом он подмигнул Месси — просит его остаться. Посмотрим, получится ли у него уговорить Лео».

AS : «Необычные пункты контракта»

? Las cl?usulas variables en los contratos de deportistas son habituales, pero en el caso de Messi llaman la atenci?nhttps://t.co/OLtccoQhON — Diario AS (@diarioas) January 31, 2021

«В соглашении Месси с «Барсой» выделяется ряд пунктов, бонусов и дополнительных пунктов, которые привлекают внимание.



Например, Бартомеу прописал для Месси пункт о лояльности в размере 66 249 462 евро, который аргентинец должен получить после ухода из «Барселоны» — это награда за преданность клубу. Эта сумма была включена в контракт после того, как Хави и Иньеста взимали с клуба (гораздо меньшую) сумму, когда решили покинуть клуб.



Еще один любопытный пункт — бонусы за матчи, сыгранные аргентинцем. Если он проведет 60 процентов игр, то дополнительно получит 1 168 964 евро. Любопытно то, что в случае Месси матчем считается игра, в которой он находился на поле не менее 45 минут, тогда как в других контрактах с той же командой учитываются 60 минут. Кроме того, те матчи, которые Лео пропускает из-за травм, засчитаны как сыгранные.



Еще одна поразительная вещь: контракт был подписан в период с ноября по декабрь 2017 года, через два месяца после референдума о независимости Каталонии, и политическая ситуация в регионе была нестабильной. Поэтому в соглашении Месси с «Барселоной» появился пункт: в случае объявления независимости Каталонии игрок может разорвать контракт в одностороннем порядке.



И еще добавим: за продление контракта Месси получил 97 941 250 евро. Это распространенный тип бонусов, но у Месси он втрое выше, чем у Неймара (30 миллионов) перед тем, как бразилец ушел в «ПСЖ».



Еще один необычный пункт: «Барселона» продолжит выполнять контракт Месси в случае, если футболист подвергнется санкциям со стороны ФИФА. Другими словами, если бы такое было прописано в контракте Луиса Суареса, то уругваец не потерял бы ни евро после его укуса Кьеллини на чемпионате мира и последовавшей дисквалификации.



В Лиге чемпионов Месси также получает деньги за участие. Только за выход «Барселоны» в Лигу чемпионов аргентинцу платят 1 656 034 евро каждый сезон. А если «Барса» обыграет «Пари Сен-Жермен» в 1/8 финала, Месси получит еще 1 419 458 евро. В случае победы в финале Лиги чемпионов бонус для Месси составит 3 548 644 евро. А Кубок Испании оценивается «всего» в 104 372 евро».

Мнения болельщиков в соцсетях

No lo arruina, esta generando mucho m?s de lo que gana, adem?s lo merece, es el jugador que m?s genera en el equipo.



Chequen bien los n?meros, si Messi gana eso, el barcelona gana dos veces m?s por el hecho de tener a Messi ?? — Adrian_LOGA (@LogaAdrian) January 30, 2021

«Он не разрушает «Барсу», а генерирует гораздо больше, чем зарабатывает. Он заслуживает этих денег, он — игрок, который больше всего делает в команде. Тщательно проверьте суммы — да, Месси зарабатывает, но «Барселона» зарабатывает с этого в два раза больше его».

Messi cobra en neto:



-138.809.405 euros al a?o.

-11.567.450 euros al mes.

-385.581 euros al d?a.

-16.065 euros la hora.



El salario medio neto en Espa?a es de 23.800 euros al a?o (14 pagas). Messi gana el sueldo medio de los espa?oles al a?o en 1 hora y media de un d?a. https://t.co/uTwwOmmtRZ — Teresa Cg (@tecg_) January 31, 2021

«Месси зарабатывает:

— 138 809 405 евро в год.

— 11 567 450 евро в месяц.

— 385 581 евро в сутки.

— 16 065 евро в час.



Средняя чистая зарплата в Испании составляет 23 800 евро в год. Месси получает среднюю зарплату испанцев в год за 1,5 часа».

II serait tr?s malhonn?te de faire porter la responsabilit? de cette gestion calamiteuse ? Lionel Messi lui-m?me.



Par contre il serait bon de se demander comment un club de cette envergure a pu en arriver l?. Ce syst?me est compl?tement dingue. https://t.co/THFTAGH74g — Gigg's (@Giggs_) January 31, 2021

«Было бы очень нечестно возлагать ответственность за это на самого Лионеля Месси. С другой стороны, было бы неплохо узнать, как столь огромный клуб мог докатиться до такого. Это сумасшествие!»

When people wonder why Barcelona are in the financial mess they are in, read this and you'll know why. € 555m for ONE PLAYER over four years! https://t.co/i8QqbTxnlr — Darren (@MerelyDarren) January 31, 2021

«Когда люди зададутся вопросом, почему у «Барселоны» финансовый беспорядок, дайте им прочитать это. И вы поймете причины. 555 миллионов евро на ОДНОГО ИГРОКА за четыре года!»

Si tanto lo arruina ?por qu? no lo dejaron ir? Hasta se ahorraban guita. Alguien que le avise al Barcemoda que sin Lionel son m?s chicos que el Espanyol. https://t.co/adynTfmbEo — Petri 23 (@NicoPetriella23) January 30, 2021

«Если Месси так сильно испортил клуб, почему его не отпустили? В «Барсе» даже сэкономили. Кто-то должен предупредить «Барсу», что без Месси она меньше чем «Эспаньол».

On a serious note, he should have been paid more. ? pic.twitter.com/UZFGSsC583 — Leo Messi ? (@WeAreMessi) January 31, 2021

«Если серьезно, то он должен зарабатывать больше».