«Барселона» все-таки зарегистрирует Ольмо. Лапорта гениально выкрутился: продал кресел на 100 миллионов евро

Не будет ли вопросов к этой сделке?

История с регистрацией «Барселоной» Дани Ольмо подходит к позитивному для каталонцев концу. Президент сине-гранатовых Жоан Лапорта нашел необходимую для оформления документов сумму — правда, сделал это немного экстравагантным способом.

100 миллионов на креслах

Как сообщает Marca, найти недостающую сумму Лапорте помогла сделка с несколькими неназванными арабскими компаниями. Им президент «Барселоны» продал... VIP-ложу на «Камп Ноу». Места на каталонском стадионе обошлись ближневосточным бизнесменам в 100 миллионов евро.

Детали сделки неизвестны. Идет ли речь о полноценной покупке элитных секторов, аренде или банальной продаже билетов по завышенным ценам, Marca не сообщает. При этом в середине декабря The Athletic сообщал, что «Барселона» рассматривает вариант с продажей VIP-лож на 20 лет на сумму от 100 до 200 миллионов евро. Действительно ли речь идет именно о таких условиях — загадка.

Отмечается, что президент «Барселоны» работал над соглашением с арабскими инвесторами все последние дни. Также сообщается, что ла лига уже в курсе договоренностей, однако процесс регистрации Ольмо будет завершен только после того, как каталонцы предоставят соответствующие документы. Деньги на счета сине-гранатовых еще не поступили — в данный момент Лапорта работает над тем, чтобы поторопить партнеров.

Фото Global Look Press

Чуть не потеряли Ольмо бесплатно

Напомним, для чего вообще потребовалась продажа VIP-лож на «Камп Ноу». Дело, разумеется, в перманентных финансовых проблемах «Барселоны»: если говорить упрощенно, у каталонцев регулярно не сходятся затраты и доходы (нарушено так называемое правило «1:1», когда один потраченный евро должен перекрываться одним заработанным), что привело к проблемам.

В частности, это коснулось регистрации футболистов — у пришедших летом в «Барселону» Дани Ольмо и Пау Виктора ее сроки истекают в конце 2024 года, а для их продления каталонцам необходимо было выровнять денежный баланс.

Летом сине-гранатовые временно зарегистрировали новичков на зарплату вылетевшего из-за травмы Андреаса Кристенсена. В ла лиге есть подобная лазейка: если игрок получает тяжелое повреждение (и ожидается его отсутствие на более чем четыре месяца), на 80% его зарплаты можно подписать другого футболиста.

Зимой Лапорта тоже попытался схитрить и зарегистрировать Ольмо и Виктора на зарплату недоступного пока вратаря Марка-Андре Тер Штегена — но получил отказ от ла лиги и пошел в суд. 27 декабря Коммерческий суд Барселоны также отклонил заявку (хотя год назад он же разрешил подобный трюк с Гави) — и каталонцам пришлось выдумывать что-то новое.

Причем повод был более чем весомый — дело в том, что у Ольмо в контракте есть пункт, согласно которому он может уйти свободным агентом в случае, если «Барселона» не сможет его зарегистрировать. При таких раскладах Дани мог сменить клуб уже в январе, что стало бы огромной проблемой для каталонцев, купивших его за 55 миллионов евро у «Лейпцига».

Фото Global Look Press

И хотя сам Ольмо вроде бы никуда не собирался, его агент недавно крайне удачно отправился в отпуск в Манчестер. А в прессе тут же появились слухи об интересе «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» к его клиенту. Совпадение?

В любом случае, Лапорта, вероятно, успеет все утрясти. Очередной проблеме каталонцев найдено филигранное решение — до появления новой, конечно же.