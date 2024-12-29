«Барселона» все-таки зарегистрирует Ольмо. Лапорта гениально выкрутился: продал кресел на 100 миллионов евро
История с регистрацией «Барселоной» Дани Ольмо подходит к позитивному для каталонцев концу. Президент сине-гранатовых Жоан Лапорта нашел необходимую для оформления документов сумму — правда, сделал это немного экстравагантным способом.
100 миллионов на креслах
Как сообщает Marca, найти недостающую сумму Лапорте помогла сделка с несколькими неназванными арабскими компаниями. Им президент «Барселоны» продал... VIP-ложу на «Камп Ноу». Места на каталонском стадионе обошлись ближневосточным бизнесменам в 100 миллионов евро.
Детали сделки неизвестны. Идет ли речь о полноценной покупке элитных секторов, аренде или банальной продаже билетов по завышенным ценам, Marca не сообщает. При этом в середине декабря The Athletic сообщал, что «Барселона» рассматривает вариант с продажей VIP-лож на 20 лет на сумму от 100 до 200 миллионов евро. Действительно ли речь идет именно о таких условиях — загадка.
Отмечается, что президент «Барселоны» работал над соглашением с арабскими инвесторами все последние дни. Также сообщается, что ла лига уже в курсе договоренностей, однако процесс регистрации Ольмо будет завершен только после того, как каталонцы предоставят соответствующие документы. Деньги на счета сине-гранатовых еще не поступили — в данный момент Лапорта работает над тем, чтобы поторопить партнеров.
Чуть не потеряли Ольмо бесплатно
Напомним, для чего вообще потребовалась продажа VIP-лож на «Камп Ноу». Дело, разумеется, в перманентных финансовых проблемах «Барселоны»: если говорить упрощенно, у каталонцев регулярно не сходятся затраты и доходы (нарушено так называемое правило «1:1», когда один потраченный евро должен перекрываться одним заработанным), что привело к проблемам.
В частности, это коснулось регистрации футболистов — у пришедших летом в «Барселону» Дани Ольмо и Пау Виктора ее сроки истекают в конце 2024 года, а для их продления каталонцам необходимо было выровнять денежный баланс.
Летом сине-гранатовые временно зарегистрировали новичков на зарплату вылетевшего из-за травмы Андреаса Кристенсена. В ла лиге есть подобная лазейка: если игрок получает тяжелое повреждение (и ожидается его отсутствие на более чем четыре месяца), на 80% его зарплаты можно подписать другого футболиста.
Зимой Лапорта тоже попытался схитрить и зарегистрировать Ольмо и Виктора на зарплату недоступного пока вратаря Марка-Андре Тер Штегена — но получил отказ от ла лиги и пошел в суд. 27 декабря Коммерческий суд Барселоны также отклонил заявку (хотя год назад он же разрешил подобный трюк с Гави) — и каталонцам пришлось выдумывать что-то новое.
Причем повод был более чем весомый — дело в том, что у Ольмо в контракте есть пункт, согласно которому он может уйти свободным агентом в случае, если «Барселона» не сможет его зарегистрировать. При таких раскладах Дани мог сменить клуб уже в январе, что стало бы огромной проблемой для каталонцев, купивших его за 55 миллионов евро у «Лейпцига».
И хотя сам Ольмо вроде бы никуда не собирался, его агент недавно крайне удачно отправился в отпуск в Манчестер. А в прессе тут же появились слухи об интересе «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» к его клиенту. Совпадение?
В любом случае, Лапорта, вероятно, успеет все утрясти. Очередной проблеме каталонцев найдено филигранное решение — до появления новой, конечно же.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Атлетико
|18
|12
|5
|1
|33-12
|41
|
2
|Реал
|18
|12
|4
|2
|41-18
|40
|
3
|Барселона
|19
|12
|2
|5
|51-22
|38
|
4
|Атлетик
|19
|10
|6
|3
|29-17
|36
|
5
|Вильярреал
|18
|8
|6
|4
|34-30
|30
|
6
|Мальорка
|19
|9
|3
|7
|19-21
|30
|
7
|Р. Сосьедад
|18
|7
|4
|7
|16-13
|25
|
8
|Жирона
|18
|7
|4
|7
|26-25
|25
|
9
|Бетис
|18
|6
|7
|5
|21-22
|25
|
10
|Осасуна
|18
|6
|7
|5
|23-27
|25
|
11
|Сельта
|18
|7
|3
|8
|27-28
|24
|
12
|Лас-Пальмас
|18
|6
|4
|8
|23-27
|22
|
13
|Севилья
|18
|6
|4
|8
|20-27
|22
|
14
|Р. Вальекано
|18
|5
|7
|6
|20-21
|22
|
15
|Леганес
|18
|4
|6
|8
|17-28
|18
|
16
|Алавес
|18
|4
|5
|9
|21-30
|17
|
17
|Хетафе
|18
|3
|7
|8
|11-15
|16
|
18
|Эспаньол
|18
|4
|3
|11
|16-30
|15
|
19
|Вальядолид
|18
|3
|3
|12
|12-37
|12
|
20
|Валенсия
|17
|2
|6
|9
|16-26
|12
|1.11
|23:00
|
Алавес – Мальорка
|1 : 0
|2.11
|16:00
|
Осасуна – Вальядолид
|1 : 0
|2.11
|18:15
|
Жирона – Леганес
|4 : 3
|3.11
|16:00
|
Атлетико – Лас-Пальмас
|2 : 0
|3.11
|18:15
|
Барселона – Эспаньол
|3 : 1
|3.11
|20:30
|
Севилья – Р. Сосьедад
|0 : 2
|3.11
|23:00
|
Атлетик – Бетис
|1 : 1
|4.11
|23:00
|
Сельта – Хетафе
|1 : 0
|18.12
|23:30
|
Вильярреал – Р. Вальекано
|1 : 1
|3.01
|23:00
|
Валенсия – Реал
|- : -
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|16
|
|
Рафинья
Барселона
|11
|
|
Килиан Мбаппе
Реал
|10
|П
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|9
|
|
Рафинья
Барселона
|6
|
|
Винисиус Жуниор
Реал
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Ведат Муричи
Мальорка
|14
|2
|1
|
|
Хосе Луис Гарсия Пепелу
Валенсия
|15
|1
|6
|
|
Унаи Лопес
Райо Вальекано
|15
|1
|5