«Барса» уничтожила «Реал» — Мбаппе поймали в офсайдный капкан, план Флика сработал идеально
Трудно было придумать лучший разогрев перед класико, чем лигочемпионская неделя с бразильскими хет-триками Винисиуса Жуниора и Рафиньи. «Барселона» выдала лучшую игру сезона, красиво покончив с давними баварскими комплексами. «Реал» — включил на тайм режим футбольного совершенства, забив пять мячей «Боруссии». Такой команду Карло Анчелотти осенью мы еще не видели, что заставило в очередной раз провести параллели с позапрошлым сезоном.
Тогда выигравшие все золото мира сливочные выглядели пресытившимися успехами и целый год словно восстанавливали запас эмоций, чтобы снова напомнить о собственном королевском статусе уже в прошлом сезоне. Сейчас «Реал» опять в режиме перезарядки, а «Барса» Ханси Флика очень напоминает чемпионскую команду Хави. Изголодавшуюся по успехам и выигравшую первый титул без Лионеля Месси. Но, конечно, отличий гораздо больше.
Как бы ни обижался Хави (или его окружение) на откровения Педри — у сине-гранатовых действительно великолепная физическая готовность. Каталонцы стали еще моложе, выставив на класико шесть игроков, которым еще нет 22-х лет. Чуть-чуть не дотянули до рекорда «Реала», у которого в старте было семь таких футболистов в незапамятном 1916 году. А еще — эта «Барса» одновременно по-хорошему наглая и умная, потому что для того, чтобы успешно держать высокую линию обороны против быстроногих Мбаппе и Винисиуса, нужны не только смелость, но и умения.
Да, попадавшие в офсайдную ловушку мадридцы в завершении чаще мазали, а Иньяки Пенья невероятным образом одной рукой остановил на линии удар Беллингема, но всякий раз это были голевые моменты. А Мбаппе даже забил и эмоционально отпраздновал свой успех, но либо лайнсмен поднимал флажок, либо ВАР чертил линии не в пользу Мадрида. Шесть попаданий Килиана в положение «вне игры» по итогам первого тайма и восемь у всех мадридцев — это какой-то космический показатель. Причем свидетельствовавший не против француза, а в пользу гостевой обороны.
Возможно, против такой «Барсы» пригодился бы умеющий играть между линиями умница Родриго, но бразилец получил мышечную травму и незадолго до стартового свистка в цивильной одежде грустил на скамейке в компании Куртуа. А сменщик бельгийца Лунин, который до этого выиграл все три своих класико, не дрогнул, когда его пытался перебросить выходивший один на один Ямаль. Только этого было мало, и Ханси Флику явно не хотелось ограничиваться ловлей соперника в офсайдные капканы.
Немец, пообещав болельщикам отдать на поле все силы, приехал на «Сантьяго Бернабеу» выигрывать, и сделанная в перерыве замена Фермина на Френки де Йонга была показательной. «Барсе» требовался контроль в центре поля и умные ходы. Замысел был ясен, но чтобы эффект получился почти мгновенным — такого вряд ли ожидал даже сам Флик. Но тем круче выглядел каталонский взрыв с двумя голами за две минуты. И если в составе гостей коленки не дрожали даже у 17-летнего Кубарси, то у «Реала» слабыми звеньями оказались самые опытные.
Когда Касадо пасом с центра поля отправил Левандовски один на один и тот с какой-то запредельной уверенностью уложил мяч под штангу с линии штрафной, офсайд не сработал из-за задержавшегося с выходом Менди. А при подаче Бальде друг на друга понадеялись Эдер Милитао с Рюдигером, в зоне между которыми в полном одиночестве остался Левандовски.
Конечно, это был еще не нокаут, и поклонникам «Реала» есть о чем сожалеть. Например, об очередном спасении Пеньи, который остановил выход Мбаппе один на один. Или о неловкости Беллингема после штрафного вышедшего спасать Мадрид Модрича. Но с таким же успехом можно посчитать моменты Левандовски, у которого к финальному свистку должен быть оформлен не дубль, а хет-трик или даже покер. Одно попадание в штангу пустых ворот чего стоит.
Эти моменты лишь усиливали мысль о том, что Флик не собирался оберегать нелюбимый Фабио Капелло счет 2:0. «Барса» Ханси в субботу превратилась в аналог его «Баварии». Хищника, который, почуяв запах крови, не останавливался, а безжалостно разрывал свою жертву. «Реал», которому оставался один шаг до великого каталонского рекорда (43 матча чемпионата без поражений) за тайм был унижен и растоптан. А Ямаль, вогнав мяч в верхний угол, снова стал самым молодым. На этот раз — в 17 лет и 105 дней — автором гола в класико. Прежний рекордсмен Фати наблюдал за этим со скамейки. Ну и, само собой, как же без очередного гола Рафиньи.
Некоторые даже предвкушали повторение времен Йохана Кройфа. Не тренера, а еще игрока, с которым «Барса» в 1974-м выиграла в Мадриде 5:0. Но это было бы слишком. Достаточно того, что Флик победил в своем первом столичном класико, чего не случалось 40 лет со времен Терри Венейблса. Эта победа — а правильнее, даже триумф — тренерская. Невероятная и восхитительная, после которой у «Барсы» в таблице «плюс 6», что после побед над злейшим врагом означает серьезную заявку на титул.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|11
|10
|0
|1
|37-10
|30
|
2
|Реал
|11
|7
|3
|1
|21-11
|24
|
3
|Вильярреал
|11
|6
|3
|2
|20-19
|21
|
4
|Атлетико
|10
|5
|5
|0
|16-6
|20
|
5
|Атлетик
|10
|5
|2
|3
|17-11
|17
|
6
|Мальорка
|10
|5
|2
|3
|10-8
|17
|
7
|Р. Вальекано
|11
|4
|4
|3
|12-10
|16
|
8
|Севилья
|11
|4
|3
|4
|12-15
|15
|
9
|Бетис
|10
|4
|3
|3
|10-9
|15
|
10
|Осасуна
|10
|4
|3
|3
|14-16
|15
|
11
|Сельта
|10
|4
|1
|5
|17-17
|13
|
12
|Р. Сосьедад
|10
|3
|3
|4
|8-8
|12
|
13
|Жирона
|11
|3
|3
|5
|11-14
|12
|
14
|Эспаньол
|11
|3
|1
|7
|10-19
|10
|
15
|Алавес
|11
|3
|1
|7
|13-19
|10
|
16
|Хетафе
|10
|1
|6
|3
|7-8
|9
|
17
|Лас-Пальмас
|11
|2
|3
|6
|13-19
|9
|
18
|Леганес
|10
|1
|5
|4
|6-12
|8
|
19
|Вальядолид
|11
|2
|2
|7
|9-23
|8
|
20
|Валенсия
|10
|1
|3
|6
|7-16
|6
|25.10
|22:00
|
Эспаньол – Севилья
|0 : 2
|26.10
|15:00
|
Вальядолид – Вильярреал
|1 : 2
|26.10
|17:15
|
Р. Вальекано – Алавес
|1 : 0
|26.10
|19:30
|
Лас-Пальмас – Жирона
|1 : 0
|26.10
|22:00
|
Реал – Барселона
|0 : 4
|27.10
|16:00
|
Леганес – Сельта
|- : -
|27.10
|18:15
|
Хетафе – Валенсия
|- : -
|27.10
|20:30
|
Бетис – Атлетико
|- : -
|27.10
|23:00
|
Р. Сосьедад – Осасуна
|- : -
|28.10
|23:00
|
Мальорка – Атлетик
|- : -
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|14
|
|
Айосе Перес
Вильярреал
|7
|
|
Килиан Мбаппе
Реал
|6
|П
|
|
Рафинья
Барселона
|6
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|6
|
|
Оскар Мингеса
Сельта
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Хосе Луис Гарсия Пепелу
Валенсия
|10
|1
|5
|
|
Абдул Мумин
Райо Вальекано
|11
|1
|4
|
|
Микель Хаурехисар
Атлетик
|7
|1
|2