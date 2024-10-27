Оглушительный успех каталонцев в Мадриде.

Трудно было придумать лучший разогрев перед класико, чем лигочемпионская неделя с бразильскими хет-триками Винисиуса Жуниора и Рафиньи. «Барселона» выдала лучшую игру сезона, красиво покончив с давними баварскими комплексами. «Реал» — включил на тайм режим футбольного совершенства, забив пять мячей «Боруссии». Такой команду Карло Анчелотти осенью мы еще не видели, что заставило в очередной раз провести параллели с позапрошлым сезоном.

Тогда выигравшие все золото мира сливочные выглядели пресытившимися успехами и целый год словно восстанавливали запас эмоций, чтобы снова напомнить о собственном королевском статусе уже в прошлом сезоне. Сейчас «Реал» опять в режиме перезарядки, а «Барса» Ханси Флика очень напоминает чемпионскую команду Хави. Изголодавшуюся по успехам и выигравшую первый титул без Лионеля Месси. Но, конечно, отличий гораздо больше.

Как бы ни обижался Хави (или его окружение) на откровения Педри — у сине-гранатовых действительно великолепная физическая готовность. Каталонцы стали еще моложе, выставив на класико шесть игроков, которым еще нет 22-х лет. Чуть-чуть не дотянули до рекорда «Реала», у которого в старте было семь таких футболистов в незапамятном 1916 году. А еще — эта «Барса» одновременно по-хорошему наглая и умная, потому что для того, чтобы успешно держать высокую линию обороны против быстроногих Мбаппе и Винисиуса, нужны не только смелость, но и умения.

Да, попадавшие в офсайдную ловушку мадридцы в завершении чаще мазали, а Иньяки Пенья невероятным образом одной рукой остановил на линии удар Беллингема, но всякий раз это были голевые моменты. А Мбаппе даже забил и эмоционально отпраздновал свой успех, но либо лайнсмен поднимал флажок, либо ВАР чертил линии не в пользу Мадрида. Шесть попаданий Килиана в положение «вне игры» по итогам первого тайма и восемь у всех мадридцев — это какой-то космический показатель. Причем свидетельствовавший не против француза, а в пользу гостевой обороны.

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Возможно, против такой «Барсы» пригодился бы умеющий играть между линиями умница Родриго, но бразилец получил мышечную травму и незадолго до стартового свистка в цивильной одежде грустил на скамейке в компании Куртуа. А сменщик бельгийца Лунин, который до этого выиграл все три своих класико, не дрогнул, когда его пытался перебросить выходивший один на один Ямаль. Только этого было мало, и Ханси Флику явно не хотелось ограничиваться ловлей соперника в офсайдные капканы.

Немец, пообещав болельщикам отдать на поле все силы, приехал на «Сантьяго Бернабеу» выигрывать, и сделанная в перерыве замена Фермина на Френки де Йонга была показательной. «Барсе» требовался контроль в центре поля и умные ходы. Замысел был ясен, но чтобы эффект получился почти мгновенным — такого вряд ли ожидал даже сам Флик. Но тем круче выглядел каталонский взрыв с двумя голами за две минуты. И если в составе гостей коленки не дрожали даже у 17-летнего Кубарси, то у «Реала» слабыми звеньями оказались самые опытные.

Когда Касадо пасом с центра поля отправил Левандовски один на один и тот с какой-то запредельной уверенностью уложил мяч под штангу с линии штрафной, офсайд не сработал из-за задержавшегося с выходом Менди. А при подаче Бальде друг на друга понадеялись Эдер Милитао с Рюдигером, в зоне между которыми в полном одиночестве остался Левандовски.

Конечно, это был еще не нокаут, и поклонникам «Реала» есть о чем сожалеть. Например, об очередном спасении Пеньи, который остановил выход Мбаппе один на один. Или о неловкости Беллингема после штрафного вышедшего спасать Мадрид Модрича. Но с таким же успехом можно посчитать моменты Левандовски, у которого к финальному свистку должен быть оформлен не дубль, а хет-трик или даже покер. Одно попадание в штангу пустых ворот чего стоит.

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Эти моменты лишь усиливали мысль о том, что Флик не собирался оберегать нелюбимый Фабио Капелло счет 2:0. «Барса» Ханси в субботу превратилась в аналог его «Баварии». Хищника, который, почуяв запах крови, не останавливался, а безжалостно разрывал свою жертву. «Реал», которому оставался один шаг до великого каталонского рекорда (43 матча чемпионата без поражений) за тайм был унижен и растоптан. А Ямаль, вогнав мяч в верхний угол, снова стал самым молодым. На этот раз — в 17 лет и 105 дней — автором гола в класико. Прежний рекордсмен Фати наблюдал за этим со скамейки. Ну и, само собой, как же без очередного гола Рафиньи.

Некоторые даже предвкушали повторение времен Йохана Кройфа. Не тренера, а еще игрока, с которым «Барса» в 1974-м выиграла в Мадриде 5:0. Но это было бы слишком. Достаточно того, что Флик победил в своем первом столичном класико, чего не случалось 40 лет со времен Терри Венейблса. Эта победа — а правильнее, даже триумф — тренерская. Невероятная и восхитительная, после которой у «Барсы» в таблице «плюс 6», что после побед над злейшим врагом означает серьезную заявку на титул.