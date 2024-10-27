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«Барселона» замучила «Реал» офсайдами! Больше всех досталось Мбаппе — он побил антирекорд

«Барселона» крупно обыграла «Реал» на «Сантьяго Бернабеу»
Артем Белинин
Корреспондент
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Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе (№9) попал в офсайд 6 раз в первом тайме и 8 за весь матч против «Барселоны» (0:4).
Фото Reuters
Килиан Мбаппе.
Фото Reuters
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Машина Флика работала безотказно.

«Барселона» и «Реал» сыграли в первом класико сезона. «Барселона» победила (в том числе дублем отметился Левандовски), но запомнится матч не только поэтому. Каталонцы просто извели соперника офсайдами — особенно досталось Килиану Мбаппе.

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«Реал» попался в ловушку

Тренер «сливочных» Карло Анчелотти и вся армия болельщиков явно рассчитывали на хорошую игру, учитывая форму лидеров «Реала». И хозяева поля действительно давили каталонцев постоянными атаками, но уже в первые минуты матча это перестало выглядеть опасно и превратилось в комедию.

Все дело в офсайдах — «Барселона» раз за разом ловила соперника. За первые 20 минут «Реал» четыре раза попал в положение «вне игры», к концу первого тайма — целых восемь раз! По данным Sporting News, мадридцы не залезали в офсайд в первом тайме так часто как минимум с сезона-2003/04 — с момента ведения статистики.

Больше всех досталось Килиану Мбаппе — французский форвард попал в положение «вне игры» шесть раз за тайм и в том числе лишился одного гола.

А потом и второго.

Учитывая, что параллельно Роберт Левандовски оформил вполне легальный дубль, Мбаппе даже жаль. В итоге Килиан оказывался «вне игры» в этом класико рекордные 8 раз, а все мадридцы в сумме — 12.

Испания. Ла Лига. 11-й тур
26 окт, 22:00. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
0:4
Барселона

«Барселона» — мастер офсайдов

Ситуация с офсайдами была абсолютно ожидаемой: «Барселона» — с отрывом самая коварная команда этого сезона в мире. По данным издания LiveKickOff, за 13 матчей каталонцы заманили соперника в положение «вне игры» больше 70 раз! Это лучший результат на планете — идущий вторым «Брайтон» устраивал ловушки около 40 раз.

Ханси Флик превратил офсайды в настоящее оборонительное искусство, с которым близко познакомилась каждая команда, с которой «Барселона» играла в этом сезоне. Особенно яркие впечатления, вероятно, были у «Баварии» — мюнхенцы в Лиге чемпионов проиграли сопернику 1:4, при этом первый гол Харри Кейна был отменен как раз из-за «вне игры». Позднее англичанин забил по правилам, но это не помогло.

Давид де&nbsp;Хеа (слева). «МЮ» начинал хуже только в прошлом веке, де Хеа шокировал «Милан» двумя отраженными пенальти, «ПСЖ» уступил лидерство «Монако»

Особенно несладко пришлось «Алавесу» — в начале октября «Барселона» победила его 3:0 (хет-трик Левандовски), а проигравшие попали в офсайд 11 раз.

Килиан Мбаппе
Футбол
ФК Барселона
ФК Реал
Ханс Флик
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 11 10 0 1 37-10 30
2
 Реал 11 7 3 1 21-11 24
3
 Вильярреал 11 6 3 2 20-19 21
4
 Атлетико 10 5 5 0 16-6 20
5
 Атлетик 10 5 2 3 17-11 17
6
 Мальорка 10 5 2 3 10-8 17
7
 Р. Вальекано 11 4 4 3 12-10 16
8
 Севилья 11 4 3 4 12-15 15
9
 Бетис 10 4 3 3 10-9 15
10
 Осасуна 10 4 3 3 14-16 15
11
 Сельта 10 4 1 5 17-17 13
12
 Р. Сосьедад 10 3 3 4 8-8 12
13
 Жирона 11 3 3 5 11-14 12
14
 Эспаньол 11 3 1 7 10-19 10
15
 Алавес 11 3 1 7 13-19 10
16
 Хетафе 10 1 6 3 7-8 9
17
 Лас-Пальмас 11 2 3 6 13-19 9
18
 Леганес 10 1 5 4 6-12 8
19
 Вальядолид 11 2 2 7 9-23 8
20
 Валенсия 10 1 3 6 7-16 6
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38 тур
25.10 22:00
Эспаньол – Севилья
 0 : 2
26.10 15:00
Вальядолид – Вильярреал
 1 : 2
26.10 17:15
Р. Вальекано – Алавес
 1 : 0
26.10 19:30
Лас-Пальмас – Жирона
 1 : 0
26.10 22:00
Реал – Барселона
 0 : 4
27.10 16:00
Леганес – Сельта
 - : -
27.10 18:15
Хетафе – Валенсия
 - : -
27.10 20:30
Бетис – Атлетико
 - : -
27.10 23:00
Р. Сосьедад – Осасуна
 - : -
28.10 23:00
Мальорка – Атлетик
 - : -
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ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 14
Айосе Перес

Айосе Перес

Вильярреал

 7
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Реал

 6
П
Рафинья

Рафинья

Барселона

 6
Ламин Ямаль

Ламин Ямаль

Барселона

 6
Оскар Мингеса

Оскар Мингеса

Сельта

 5
И К Ж
Хосе Луис Гарсия Пепелу

Хосе Луис Гарсия Пепелу

Валенсия

 10 1 5
Абдул Мумин

Абдул Мумин

Райо Вальекано

 11 1 4
Микель Хаурехисар

Микель Хаурехисар

Атлетик

 7 1 2
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