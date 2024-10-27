«Барселона» замучила «Реал» офсайдами! Больше всех досталось Мбаппе — он побил антирекорд
«Барселона» и «Реал» сыграли в первом класико сезона. «Барселона» победила (в том числе дублем отметился Левандовски), но запомнится матч не только поэтому. Каталонцы просто извели соперника офсайдами — особенно досталось Килиану Мбаппе.
«Реал» попался в ловушку
Тренер «сливочных» Карло Анчелотти и вся армия болельщиков явно рассчитывали на хорошую игру, учитывая форму лидеров «Реала». И хозяева поля действительно давили каталонцев постоянными атаками, но уже в первые минуты матча это перестало выглядеть опасно и превратилось в комедию.
Все дело в офсайдах — «Барселона» раз за разом ловила соперника. За первые 20 минут «Реал» четыре раза попал в положение «вне игры», к концу первого тайма — целых восемь раз! По данным Sporting News, мадридцы не залезали в офсайд в первом тайме так часто как минимум с сезона-2003/04 — с момента ведения статистики.
Больше всех досталось Килиану Мбаппе — французский форвард попал в положение «вне игры» шесть раз за тайм и в том числе лишился одного гола.
А потом и второго.
Учитывая, что параллельно Роберт Левандовски оформил вполне легальный дубль, Мбаппе даже жаль. В итоге Килиан оказывался «вне игры» в этом класико рекордные 8 раз, а все мадридцы в сумме — 12.
«Барселона» — мастер офсайдов
Ситуация с офсайдами была абсолютно ожидаемой: «Барселона» — с отрывом самая коварная команда этого сезона в мире. По данным издания LiveKickOff, за 13 матчей каталонцы заманили соперника в положение «вне игры» больше 70 раз! Это лучший результат на планете — идущий вторым «Брайтон» устраивал ловушки около 40 раз.
Ханси Флик превратил офсайды в настоящее оборонительное искусство, с которым близко познакомилась каждая команда, с которой «Барселона» играла в этом сезоне. Особенно яркие впечатления, вероятно, были у «Баварии» — мюнхенцы в Лиге чемпионов проиграли сопернику 1:4, при этом первый гол Харри Кейна был отменен как раз из-за «вне игры». Позднее англичанин забил по правилам, но это не помогло.
Особенно несладко пришлось «Алавесу» — в начале октября «Барселона» победила его 3:0 (хет-трик Левандовски), а проигравшие попали в офсайд 11 раз.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|11
|10
|0
|1
|37-10
|30
|
2
|Реал
|11
|7
|3
|1
|21-11
|24
|
3
|Вильярреал
|11
|6
|3
|2
|20-19
|21
|
4
|Атлетико
|10
|5
|5
|0
|16-6
|20
|
5
|Атлетик
|10
|5
|2
|3
|17-11
|17
|
6
|Мальорка
|10
|5
|2
|3
|10-8
|17
|
7
|Р. Вальекано
|11
|4
|4
|3
|12-10
|16
|
8
|Севилья
|11
|4
|3
|4
|12-15
|15
|
9
|Бетис
|10
|4
|3
|3
|10-9
|15
|
10
|Осасуна
|10
|4
|3
|3
|14-16
|15
|
11
|Сельта
|10
|4
|1
|5
|17-17
|13
|
12
|Р. Сосьедад
|10
|3
|3
|4
|8-8
|12
|
13
|Жирона
|11
|3
|3
|5
|11-14
|12
|
14
|Эспаньол
|11
|3
|1
|7
|10-19
|10
|
15
|Алавес
|11
|3
|1
|7
|13-19
|10
|
16
|Хетафе
|10
|1
|6
|3
|7-8
|9
|
17
|Лас-Пальмас
|11
|2
|3
|6
|13-19
|9
|
18
|Леганес
|10
|1
|5
|4
|6-12
|8
|
19
|Вальядолид
|11
|2
|2
|7
|9-23
|8
|
20
|Валенсия
|10
|1
|3
|6
|7-16
|6
|25.10
|22:00
|
Эспаньол – Севилья
|0 : 2
|26.10
|15:00
|
Вальядолид – Вильярреал
|1 : 2
|26.10
|17:15
|
Р. Вальекано – Алавес
|1 : 0
|26.10
|19:30
|
Лас-Пальмас – Жирона
|1 : 0
|26.10
|22:00
|
Реал – Барселона
|0 : 4
|27.10
|16:00
|
Леганес – Сельта
|- : -
|27.10
|18:15
|
Хетафе – Валенсия
|- : -
|27.10
|20:30
|
Бетис – Атлетико
|- : -
|27.10
|23:00
|
Р. Сосьедад – Осасуна
|- : -
|28.10
|23:00
|
Мальорка – Атлетик
|- : -
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|14
|
|
Айосе Перес
Вильярреал
|7
|
|
Килиан Мбаппе
Реал
|6
|П
|
|
Рафинья
Барселона
|6
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|6
|
|
Оскар Мингеса
Сельта
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Хосе Луис Гарсия Пепелу
Валенсия
|10
|1
|5
|
|
Абдул Мумин
Райо Вальекано
|11
|1
|4
|
|
Микель Хаурехисар
Атлетик
|7
|1
|2