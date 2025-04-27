Как «Реал» переломил класико и чего не хватило для победы над «Барсой». Великий матч под тактическим микроскопом
Ханси Флик третий раз подряд переиграл Карло Анчелотти и прибавил Кубок Испании к уже выигранному Суперкубку. Эта победа была сложнейшей из трех в нынешнем сезоне — «Реал» провалил первый тайм, но забрал вторую половину и был в шести минутах от трофея. А эмоций выплеснули на океан. Спорные эпизоды с пенальти, две красные, травмы — в этом матче было все. Разберемся в нюансах, когда эмоции уже схлынули.
Дуэль Педри и Беллингема определила ход матча
«Барса» переехала «Реал» в первом тайме: 9-1 по ударам, ограничила соперника до жалких 0,06 xG и генерировала много угрозы. И все это с фирменной суицидально высокой линией защиты и прессингом до упора.
Оба рискованных приема приносили намного больше пользы, чем вреда. У «Реала» не было заготовок на выход из-под давления — Куртуа просто выносил вперед. Это позволяло «Барсе» быстро возвращать мяч. Использовать большое пространство за спинами защитников у Мадрида тоже не выходило.
Каталонцы доминировали, но забили только один гол. Зато очень показательный.
Все началось с неожиданной атаки Мадрида. Беллингем перехватил мяч и попытался отдать вразрез на Винисиуса.
Кубарси в отличном подкате остановил пас и отдал на Педри. Полузащитник был в нескольких метрах от Джуда, но англичанин будто выключился из игры. Он схватился за голову в разочаровании от упущенного момента и даже не собирался оказать давление на оппонента.
В итоге у Педри была тонна времени, чтобы сделать предголевую передачу на свой же гол. Он забросил на Ямаля и побежал атаковать вторым темпом. «Реал» вжался в штрафную и забыл про опорную зону.
Внимание, вопрос: а где Джуд? А Джуд пешком пошел обратно и даже в кадр попасть не успел. Да, доля везения в шикарном ударе Педри есть, но именно безалаберность Беллингема навлекла угрозу на ворота Куртуа.
В перерыве Анчелотти заменил провалившего тайм Родриго на Мбаппе, но было неясно, как команда собирается создавать моменты. Куртуа продолжил выносить в борьбу, где Килиан и Вини не помощники. У «Реала» нашелся монстр подборов: Джуд включился на полную.
За 10 минут второго тайма Беллингем организовал три момента. Сначала выгрыз мяч у Ольмо в подкате, обвел Педри, пролетел мимо де Йонга и вывел Винисиуса один на один. Это был первый опасный момент «Реала» в игре.
Через пять минут Беллингем зацепился за вынос, выиграв воздух у Педри, обыгрался с Мбаппе и бросил француза в прорыв. Момент завершился ударом Килиана с острого угла — Щенсны оказался хорош.
Еще через две минуты Беллингем убежал из-под опеки Педри и в подкате успел отдать на фланг. Через две передачи мяч дойдет до Винисиуса, и бразилец неудачно пробьет из штрафной. Своим пасом Джуд помог пройти прессинг «Барсы» и разогнал атаку Мадрида.
Наконец, момент с голом Мбаппе. Угадайте, кто накрыл Педри на подборе после выноса Куртуа. Именно Беллингем. Не просто накрыл, а своим отбором отдал на Вини, тот на Килиана, забег, штрафной и гол. «Реал» не изменился тактически, не придумал ничего нового. Просто Джуд и компания включились: их действия стали агрессивнее и точнее.
Угловой, с которого забил Тшуамени, — результат давления. Это был третий корнер подряд, «Реал» не сбавлял обороты, а только сильнее накатывал. По иронии судьбы мяч на голевой угловой ушел от ноги Педри.
Так двое футболистов прямо и косвенно повлияли на ход игры. Педри контролировал темп «Барсы», выходил из-под давления, вырезал передачи и забил шикарный мяч. Но проиграл несколько важных единоборств Беллингему — важных в контексте перехода инициативы. Джуд, в свою очередь, совершенно проспал первый гол «Барсы», но во втором тайме был прекрасен. Как и весь Мадрид.
Потеря концентрации стоила «Реалу» титула
Несмотря на доминирующую игру «Барсы», «Реал» нельзя упрекнуть в плохой игре. Даже в первом тайме он был неплох в рамках своего плана, чем-то похожего на старую версию «Атлетико» Симеоне.
Перевернув игру во втором тайме, команда Анчелотти тоже успешно терпела и была в шести минутах от трофея, а потом в пяти минутах от пенальти. Но дважды команду подвела синхронизация. Сначала Рюдигера и Куртуа, которая привела к голу Феррана в пустые.
А затем Модрича и Браима Диаса.
Казалось, ничего не предвещало беды. Лука нашел хороший вариант для выхода из-под давления каталонцев. Но Браим ждал передачи во фланг, а Модрич дал в ноги, в недодачу. Этим воспользовался Кунде, которого в момент паса даже нет в кадре. Прочитал момент, рванул, перехватил и выстрелил под самую штангу. И это на 116-й минуте — брависсимо!
Сезон для «Реала» близок к провальному — клуб рискует остаться без трофеев. Последний шанс — чемпионат Испании. Отставание в четыре очка за пять туров до конца отыграть возможно, особенно учитывая предстоящее класико в 35-м туре. «Сливочные» показали, что способны тягаться с «Барсой» в конкретной игре, несмотря на три поражения подряд в очных встречах.
А эта игра войдет в историю класико. Ради таких матчей мы и включаем футбол.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|33
|24
|4
|5
|89-32
|76
|
2
|Реал
|33
|22
|6
|5
|66-31
|72
|
3
|Атлетико
|33
|19
|9
|5
|56-27
|66
|
4
|Атлетик
|33
|16
|12
|5
|50-26
|60
|
5
|Бетис
|33
|15
|9
|9
|50-41
|54
|
6
|Вильярреал
|32
|14
|10
|8
|55-45
|52
|
7
|Сельта
|33
|13
|7
|13
|50-49
|46
|
8
|Осасуна
|33
|10
|14
|9
|40-46
|44
|
9
|Мальорка
|33
|12
|8
|13
|31-38
|44
|
10
|Р. Сосьедад
|33
|12
|6
|15
|32-37
|42
|
11
|Р. Вальекано
|33
|10
|11
|12
|35-42
|41
|
12
|Эспаньол
|32
|10
|9
|13
|35-41
|39
|
13
|Хетафе
|33
|10
|9
|14
|31-30
|39
|
14
|Валенсия
|33
|9
|12
|12
|37-49
|39
|
15
|Севилья
|33
|9
|10
|14
|35-44
|37
|
16
|Жирона
|33
|9
|8
|16
|40-52
|35
|
17
|Алавес
|33
|8
|10
|15
|35-46
|34
|
18
|Лас-Пальмас
|33
|8
|8
|17
|38-53
|32
|
19
|Леганес
|33
|6
|12
|15
|30-49
|30
|
20
|Вальядолид
|33
|4
|4
|25
|24-81
|16
|28.02
|23:00
|
Вальядолид – Лас-Пальмас
|1 : 1
|1.03
|16:00
|
Жирона – Сельта
|2 : 2
|1.03
|18:15
|
Р. Вальекано – Севилья
|1 : 1
|1.03
|20:30
|
Бетис – Реал
|2 : 1
|1.03
|23:00
|
Атлетико – Атлетик
|1 : 0
|2.03
|16:00
|
Леганес – Хетафе
|1 : 0
|2.03
|18:15
|
Барселона – Р. Сосьедад
|4 : 0
|2.03
|20:30
|
Мальорка – Алавес
|1 : 1
|2.03
|23:00
|
Осасуна – Валенсия
|3 : 3
|27.04
|17:15
|
Вильярреал – Эспаньол
|- : -
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|25
|
|
Килиан Мбаппе
Реал
|22
|
|
Анте Будимир
Осасуна
|18
|П
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|12
|
|
Рафинья
Барселона
|10
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Марио Мартин
Вальядолид
|27
|2
|5
|
|
Ведат Муричи
Мальорка
|24
|2
|1
|
|
Крисантус Уче
Хетафе
|30
|1
|5