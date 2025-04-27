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Сегодня, 16:15

Как «Реал» переломил класико и чего не хватило для победы над «Барсой». Великий матч под тактическим микроскопом

«Барселона» обыграла «Реал» в финале Кубка Испании
Оскар Финк
Приглашенный автор
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«Барселона» обыграла «Реал» в финале Кубка Испании 26 апреля.
Фото Reuters
Расставляем важные акценты.
Испания. Кубок. Финал.
26 апреля, 23:00. Estadio La Cartuja (Севилья)
Барселона
3:2
Реал

Ханси Флик третий раз подряд переиграл Карло Анчелотти и прибавил Кубок Испании к уже выигранному Суперкубку. Эта победа была сложнейшей из трех в нынешнем сезоне — «Реал» провалил первый тайм, но забрал вторую половину и был в шести минутах от трофея. А эмоций выплеснули на океан. Спорные эпизоды с пенальти, две красные, травмы — в этом матче было все. Разберемся в нюансах, когда эмоции уже схлынули.

Дуэль Педри и Беллингема определила ход матча

«Барса» переехала «Реал» в первом тайме: 9-1 по ударам, ограничила соперника до жалких 0,06 xG и генерировала много угрозы. И все это с фирменной суицидально высокой линией защиты и прессингом до упора.

Оба рискованных приема приносили намного больше пользы, чем вреда. У «Реала» не было заготовок на выход из-под давления — Куртуа просто выносил вперед. Это позволяло «Барсе» быстро возвращать мяч. Использовать большое пространство за спинами защитников у Мадрида тоже не выходило.

Каталонцы доминировали, но забили только один гол. Зато очень показательный.

Все началось с неожиданной атаки Мадрида. Беллингем перехватил мяч и попытался отдать вразрез на Винисиуса.

Фото Скриншот трансляции

Кубарси в отличном подкате остановил пас и отдал на Педри. Полузащитник был в нескольких метрах от Джуда, но англичанин будто выключился из игры. Он схватился за голову в разочаровании от упущенного момента и даже не собирался оказать давление на оппонента.

Фото Скриншот трансляции

В итоге у Педри была тонна времени, чтобы сделать предголевую передачу на свой же гол. Он забросил на Ямаля и побежал атаковать вторым темпом. «Реал» вжался в штрафную и забыл про опорную зону.

Фото Скриншот трансляции

Внимание, вопрос: а где Джуд? А Джуд пешком пошел обратно и даже в кадр попасть не успел. Да, доля везения в шикарном ударе Педри есть, но именно безалаберность Беллингема навлекла угрозу на ворота Куртуа.

В перерыве Анчелотти заменил провалившего тайм Родриго на Мбаппе, но было неясно, как команда собирается создавать моменты. Куртуа продолжил выносить в борьбу, где Килиан и Вини не помощники. У «Реала» нашелся монстр подборов: Джуд включился на полную.

За 10 минут второго тайма Беллингем организовал три момента. Сначала выгрыз мяч у Ольмо в подкате, обвел Педри, пролетел мимо де Йонга и вывел Винисиуса один на один. Это был первый опасный момент «Реала» в игре.

Через пять минут Беллингем зацепился за вынос, выиграв воздух у Педри, обыгрался с Мбаппе и бросил француза в прорыв. Момент завершился ударом Килиана с острого угла — Щенсны оказался хорош.

&laquo;Барселона&raquo; празднует победный гол в&nbsp;финале Кубка Испании с &laquo;Реалом&raquo; (3:2 д.в.) в&nbsp;Севилье 26&nbsp;апреля.Невероятное класико с сумасшедшей развязкой. «Реал» с третьей попытки дал бой «Барсе», но не дотерпел

Еще через две минуты Беллингем убежал из-под опеки Педри и в подкате успел отдать на фланг. Через две передачи мяч дойдет до Винисиуса, и бразилец неудачно пробьет из штрафной. Своим пасом Джуд помог пройти прессинг «Барсы» и разогнал атаку Мадрида.

Наконец, момент с голом Мбаппе. Угадайте, кто накрыл Педри на подборе после выноса Куртуа. Именно Беллингем. Не просто накрыл, а своим отбором отдал на Вини, тот на Килиана, забег, штрафной и гол. «Реал» не изменился тактически, не придумал ничего нового. Просто Джуд и компания включились: их действия стали агрессивнее и точнее.

Угловой, с которого забил Тшуамени, — результат давления. Это был третий корнер подряд, «Реал» не сбавлял обороты, а только сильнее накатывал. По иронии судьбы мяч на голевой угловой ушел от ноги Педри.

Так двое футболистов прямо и косвенно повлияли на ход игры. Педри контролировал темп «Барсы», выходил из-под давления, вырезал передачи и забил шикарный мяч. Но проиграл несколько важных единоборств Беллингему — важных в контексте перехода инициативы. Джуд, в свою очередь, совершенно проспал первый гол «Барсы», но во втором тайме был прекрасен. Как и весь Мадрид.

Фото Reuters

Потеря концентрации стоила «Реалу» титула

Несмотря на доминирующую игру «Барсы», «Реал» нельзя упрекнуть в плохой игре. Даже в первом тайме он был неплох в рамках своего плана, чем-то похожего на старую версию «Атлетико» Симеоне.

Перевернув игру во втором тайме, команда Анчелотти тоже успешно терпела и была в шести минутах от трофея, а потом в пяти минутах от пенальти. Но дважды команду подвела синхронизация. Сначала Рюдигера и Куртуа, которая привела к голу Феррана в пустые.

Фото Скриншот трансляции

А затем Модрича и Браима Диаса.

Фото Скриншот трансляции

Казалось, ничего не предвещало беды. Лука нашел хороший вариант для выхода из-под давления каталонцев. Но Браим ждал передачи во фланг, а Модрич дал в ноги, в недодачу. Этим воспользовался Кунде, которого в момент паса даже нет в кадре. Прочитал момент, рванул, перехватил и выстрелил под самую штангу. И это на 116-й минуте — брависсимо!

Антонио Рюдигер.Выпученные глаза Рюдигера — главный хайлайт класико: ему грозит до 12 матчей дисквалификации

Сезон для «Реала» близок к провальному — клуб рискует остаться без трофеев. Последний шанс — чемпионат Испании. Отставание в четыре очка за пять туров до конца отыграть возможно, особенно учитывая предстоящее класико в 35-м туре. «Сливочные» показали, что способны тягаться с «Барсой» в конкретной игре, несмотря на три поражения подряд в очных встречах.

А эта игра войдет в историю класико. Ради таких матчей мы и включаем футбол.

Джуд Беллингем
ФК Барселона
ФК Реал
Педри (Барселона)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 33 24 4 5 89-32 76
2
 Реал 33 22 6 5 66-31 72
3
 Атлетико 33 19 9 5 56-27 66
4
 Атлетик 33 16 12 5 50-26 60
5
 Бетис 33 15 9 9 50-41 54
6
 Вильярреал 32 14 10 8 55-45 52
7
 Сельта 33 13 7 13 50-49 46
8
 Осасуна 33 10 14 9 40-46 44
9
 Мальорка 33 12 8 13 31-38 44
10
 Р. Сосьедад 33 12 6 15 32-37 42
11
 Р. Вальекано 33 10 11 12 35-42 41
12
 Эспаньол 32 10 9 13 35-41 39
13
 Хетафе 33 10 9 14 31-30 39
14
 Валенсия 33 9 12 12 37-49 39
15
 Севилья 33 9 10 14 35-44 37
16
 Жирона 33 9 8 16 40-52 35
17
 Алавес 33 8 10 15 35-46 34
18
 Лас-Пальмас 33 8 8 17 38-53 32
19
 Леганес 33 6 12 15 30-49 30
20
 Вальядолид 33 4 4 25 24-81 16
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28.02 23:00
Вальядолид – Лас-Пальмас
 1 : 1
1.03 16:00
Жирона – Сельта
 2 : 2
1.03 18:15
Р. Вальекано – Севилья
 1 : 1
1.03 20:30
Бетис – Реал
 2 : 1
1.03 23:00
Атлетико – Атлетик
 1 : 0
2.03 16:00
Леганес – Хетафе
 1 : 0
2.03 18:15
Барселона – Р. Сосьедад
 4 : 0
2.03 20:30
Мальорка – Алавес
 1 : 1
2.03 23:00
Осасуна – Валенсия
 3 : 3
27.04 17:15
Вильярреал – Эспаньол
 - : -
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Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 25
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Реал

 22
Анте Будимир

Анте Будимир

Осасуна

 18
П
Ламин Ямаль

Ламин Ямаль

Барселона

 12
Рафинья

Рафинья

Барселона

 10
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 7
И К Ж
Марио Мартин

Марио Мартин

Вальядолид

 27 2 5
Ведат Муричи

Ведат Муричи

Мальорка

 24 2 1
Крисантус Уче

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Хетафе

 30 1 5
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