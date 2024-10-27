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«Унизительный матч для Мадрида». Европейские СМИ в шоке от разгромного поражения «Реала» в класико

«Реал» потерпел разгромное поражение от «Барселоны»
Роман Кольцов
Корреспондент
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Игрок «Реала» Килина Мбаппе (№9).
Фото Global Look Press
И восхищаются «Барселоной» Флика.
Испания. Ла Лига. 11-й тур
26 окт, 22:00. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
0:4
Барселона

Состоявшееся в субботу класико обернулось для мадридского «Реала» одним из самых чувствительных поражений за последнее десятилетие. Действующий чемпион Испании с сокрушительным счетом — 0:4 — проиграл «Барселоне» на «Сантьяго Бернабеу» и отстал от нее на шесть очков в турнирной таблице.

Тотальная вера Ханси Флика в высокую линию защиты и офсайды Мбаппе (восемь раз лайнсмен поднимал флажок в эпизодах с Килианом!) сработала. Оглушительный успех каталонцев бурно обсуждается в европейских СМИ.

Marca: «Эта команда больше напоминает «Милан» Сакки, чем «Барсу» Кройфа»

«Барселона» Флика теперь будет вызывать у болельщиков «Реала» самые страшные кошмары. Яростный прессинг, высокая линия обороны (почти до центра поля), хирургическая точность ударов... Эта команда даже больше напоминает «Милан» Арриго Сакки на стыке 80-х и 90-х годов прошлого века, чем «Барсу» Йохана Кройфа. Тогда итальянцы выиграли два Кубка европейских чемпионов подряд и уничтожили «Реал» в полуфинале престижнейшего турнира континента со счетом 5:0.

Летом у Флика практически не было трансферов, кроме великолепного Дани Ольмо. Невозможно добиться большего за столько короткий промежуток времени. Невероятный тренер».

Футболисты &laquo;Барселоны&raquo; Рафинья (№11) и&nbsp;Ламин Ямаль (№19) празднуют гол в&nbsp;ворота &laquo;Реала&raquo;. Бомбическое класико от «Барсы»! Флик творит чудеса, Левандовски и Ямаль — герои двух поколений

AS: «Их не пугают призраки прошлого»

«На Мбаппе возлагались очень большие надежды, но он их не оправдал. Кажется странным говорить об этом после 0:4, но еще в первом тайме все могло пойти по другому сценарию, если бы не последний промах Килиана. Он неоднократно попадал в офсайд, а количество откровенно плохих ударов по воротам вышло за рамки обычного.

Что касается Карло Анчелотти, то есть сомнения, все ли у него под контролем. Это можно заметить по хаотичным решениям: сегодня он играет в три центральных, а завтра Беллингем оказывается справа...

Команде остается надеяться на перформансы Винисиуса, Мбаппе и Куртуа, но многое зависит от соперника. В матче с «Барсой» было видно, что у команды нет той игры, с которой можно переломить ход встречи. То, что произошло в Лиге чемпионов с «Боруссией», тут уже не сработало. Каталонцы приезжают на «Сантьяго Бернабеу» каждый год, и их не пугают призраки прошлого».

Mundo Deportivo: «Унизительный матч для Мадрида»

«Класико 26 октября 2024-го будет запечатлено на сетчатке глаз барселонцев. Априори все думали, что это будет очень равный поединок, но реальность оказалась другой. «Барселона» Флика уничтожила своего главного врага и оставила след в футбольной истории. Это был унизительный для Мадрида матч на их собственном стадионе».

Нападающий &laquo;Реала&raquo; Килиан Мбаппе (№9) после четвертого гола &laquo;Барселоны&raquo; в&nbsp;класико в&nbsp;Мадриде 26&nbsp;октября (0:4). «Барса» уничтожила «Реал» — Мбаппе поймали в офсайдный капкан, план Флика сработал идеально

L'Equipe: «Даже очень флегматичный Анчелотти потерял самообладание»

«Главный провал вечера стоит записать на счет мадридских нападающих. Мбаппе, который прожил отдельную жизнь в офсайде, символизировал беспомощность «Реала» впереди. 25-летний француз, находившийся в авангарде атак, дважды забил, но его усилия оказались тщетными. Винисиус и Беллингем едва ли больше сияли рядом с ним. Даже очень флегматичный Карло Анчелотти потерял самообладание в конце матча. Поверьте, это действительно событие. Итальянский тренер обычно кажется невосприимчивым к любым эмоциям».

Футболисты «Барселоны» празднуют победу над «Реалом». 26 октября 2024 года.
Фото Reuters

BBC: «Идеальное сочетание молодости и опыта»

«Шесть игроков, вышедших в стартовом составе «Барселоны», прошли через их знаменитую молодежную академию, но руководит этой бандой опытный Левандовски. Польскому нападающему 36 лет, но возраст не мешает ему забивать. Идеальное сочетание молодости и опыта оказалось непроходимым испытанием для «Реала», который был потрясен сокрушительной игрой соперников во втором тайме».

ФК Барселона
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 11 10 0 1 37-10 30
2
 Реал 11 7 3 1 21-11 24
3
 Вильярреал 11 6 3 2 20-19 21
4
 Атлетико 10 5 5 0 16-6 20
5
 Атлетик 10 5 2 3 17-11 17
6
 Мальорка 10 5 2 3 10-8 17
7
 Р. Вальекано 11 4 4 3 12-10 16
8
 Севилья 11 4 3 4 12-15 15
9
 Бетис 10 4 3 3 10-9 15
10
 Осасуна 10 4 3 3 14-16 15
11
 Сельта 10 4 1 5 17-17 13
12
 Р. Сосьедад 10 3 3 4 8-8 12
13
 Жирона 11 3 3 5 11-14 12
14
 Эспаньол 11 3 1 7 10-19 10
15
 Алавес 11 3 1 7 13-19 10
16
 Хетафе 10 1 6 3 7-8 9
17
 Лас-Пальмас 11 2 3 6 13-19 9
18
 Леганес 10 1 5 4 6-12 8
19
 Вальядолид 11 2 2 7 9-23 8
20
 Валенсия 10 1 3 6 7-16 6
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33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
25.10 22:00
Эспаньол – Севилья
 0 : 2
26.10 15:00
Вальядолид – Вильярреал
 1 : 2
26.10 17:15
Р. Вальекано – Алавес
 1 : 0
26.10 19:30
Лас-Пальмас – Жирона
 1 : 0
26.10 22:00
Реал – Барселона
 0 : 4
27.10 16:00
Леганес – Сельта
 - : -
27.10 18:15
Хетафе – Валенсия
 - : -
27.10 20:30
Бетис – Атлетико
 - : -
27.10 23:00
Р. Сосьедад – Осасуна
 - : -
28.10 23:00
Мальорка – Атлетик
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 14
Айосе Перес

Айосе Перес

Вильярреал

 7
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Реал

 6
П
Рафинья

Рафинья

Барселона

 6
Ламин Ямаль

Ламин Ямаль

Барселона

 6
Оскар Мингеса

Оскар Мингеса

Сельта

 5
И К Ж
Хосе Луис Гарсия Пепелу

Хосе Луис Гарсия Пепелу

Валенсия

 10 1 5
Абдул Мумин

Абдул Мумин

Райо Вальекано

 11 1 4
Микель Хаурехисар

Микель Хаурехисар

Атлетик

 7 1 2
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