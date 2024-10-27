«Унизительный матч для Мадрида». Европейские СМИ в шоке от разгромного поражения «Реала» в класико
Состоявшееся в субботу класико обернулось для мадридского «Реала» одним из самых чувствительных поражений за последнее десятилетие. Действующий чемпион Испании с сокрушительным счетом — 0:4 — проиграл «Барселоне» на «Сантьяго Бернабеу» и отстал от нее на шесть очков в турнирной таблице.
Тотальная вера Ханси Флика в высокую линию защиты и офсайды Мбаппе (восемь раз лайнсмен поднимал флажок в эпизодах с Килианом!) сработала. Оглушительный успех каталонцев бурно обсуждается в европейских СМИ.
Marca: «Эта команда больше напоминает «Милан» Сакки, чем «Барсу» Кройфа»
«Барселона» Флика теперь будет вызывать у болельщиков «Реала» самые страшные кошмары. Яростный прессинг, высокая линия обороны (почти до центра поля), хирургическая точность ударов... Эта команда даже больше напоминает «Милан» Арриго Сакки на стыке 80-х и 90-х годов прошлого века, чем «Барсу» Йохана Кройфа. Тогда итальянцы выиграли два Кубка европейских чемпионов подряд и уничтожили «Реал» в полуфинале престижнейшего турнира континента со счетом 5:0.
Летом у Флика практически не было трансферов, кроме великолепного Дани Ольмо. Невозможно добиться большего за столько короткий промежуток времени. Невероятный тренер».
AS: «Их не пугают призраки прошлого»
«На Мбаппе возлагались очень большие надежды, но он их не оправдал. Кажется странным говорить об этом после 0:4, но еще в первом тайме все могло пойти по другому сценарию, если бы не последний промах Килиана. Он неоднократно попадал в офсайд, а количество откровенно плохих ударов по воротам вышло за рамки обычного.
Что касается Карло Анчелотти, то есть сомнения, все ли у него под контролем. Это можно заметить по хаотичным решениям: сегодня он играет в три центральных, а завтра Беллингем оказывается справа...
Команде остается надеяться на перформансы Винисиуса, Мбаппе и Куртуа, но многое зависит от соперника. В матче с «Барсой» было видно, что у команды нет той игры, с которой можно переломить ход встречи. То, что произошло в Лиге чемпионов с «Боруссией», тут уже не сработало. Каталонцы приезжают на «Сантьяго Бернабеу» каждый год, и их не пугают призраки прошлого».
Mundo Deportivo: «Унизительный матч для Мадрида»
«Класико 26 октября 2024-го будет запечатлено на сетчатке глаз барселонцев. Априори все думали, что это будет очень равный поединок, но реальность оказалась другой. «Барселона» Флика уничтожила своего главного врага и оставила след в футбольной истории. Это был унизительный для Мадрида матч на их собственном стадионе».
L'Equipe: «Даже очень флегматичный Анчелотти потерял самообладание»
«Главный провал вечера стоит записать на счет мадридских нападающих. Мбаппе, который прожил отдельную жизнь в офсайде, символизировал беспомощность «Реала» впереди. 25-летний француз, находившийся в авангарде атак, дважды забил, но его усилия оказались тщетными. Винисиус и Беллингем едва ли больше сияли рядом с ним. Даже очень флегматичный Карло Анчелотти потерял самообладание в конце матча. Поверьте, это действительно событие. Итальянский тренер обычно кажется невосприимчивым к любым эмоциям».
BBC: «Идеальное сочетание молодости и опыта»
«Шесть игроков, вышедших в стартовом составе «Барселоны», прошли через их знаменитую молодежную академию, но руководит этой бандой опытный Левандовски. Польскому нападающему 36 лет, но возраст не мешает ему забивать. Идеальное сочетание молодости и опыта оказалось непроходимым испытанием для «Реала», который был потрясен сокрушительной игрой соперников во втором тайме».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|11
|10
|0
|1
|37-10
|30
|
2
|Реал
|11
|7
|3
|1
|21-11
|24
|
3
|Вильярреал
|11
|6
|3
|2
|20-19
|21
|
4
|Атлетико
|10
|5
|5
|0
|16-6
|20
|
5
|Атлетик
|10
|5
|2
|3
|17-11
|17
|
6
|Мальорка
|10
|5
|2
|3
|10-8
|17
|
7
|Р. Вальекано
|11
|4
|4
|3
|12-10
|16
|
8
|Севилья
|11
|4
|3
|4
|12-15
|15
|
9
|Бетис
|10
|4
|3
|3
|10-9
|15
|
10
|Осасуна
|10
|4
|3
|3
|14-16
|15
|
11
|Сельта
|10
|4
|1
|5
|17-17
|13
|
12
|Р. Сосьедад
|10
|3
|3
|4
|8-8
|12
|
13
|Жирона
|11
|3
|3
|5
|11-14
|12
|
14
|Эспаньол
|11
|3
|1
|7
|10-19
|10
|
15
|Алавес
|11
|3
|1
|7
|13-19
|10
|
16
|Хетафе
|10
|1
|6
|3
|7-8
|9
|
17
|Лас-Пальмас
|11
|2
|3
|6
|13-19
|9
|
18
|Леганес
|10
|1
|5
|4
|6-12
|8
|
19
|Вальядолид
|11
|2
|2
|7
|9-23
|8
|
20
|Валенсия
|10
|1
|3
|6
|7-16
|6
|25.10
|22:00
|
Эспаньол – Севилья
|0 : 2
|26.10
|15:00
|
Вальядолид – Вильярреал
|1 : 2
|26.10
|17:15
|
Р. Вальекано – Алавес
|1 : 0
|26.10
|19:30
|
Лас-Пальмас – Жирона
|1 : 0
|26.10
|22:00
|
Реал – Барселона
|0 : 4
|27.10
|16:00
|
Леганес – Сельта
|- : -
|27.10
|18:15
|
Хетафе – Валенсия
|- : -
|27.10
|20:30
|
Бетис – Атлетико
|- : -
|27.10
|23:00
|
Р. Сосьедад – Осасуна
|- : -
|28.10
|23:00
|
Мальорка – Атлетик
|- : -
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|14
|
|
Айосе Перес
Вильярреал
|7
|
|
Килиан Мбаппе
Реал
|6
|П
|
|
Рафинья
Барселона
|6
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|6
|
|
Оскар Мингеса
Сельта
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Хосе Луис Гарсия Пепелу
Валенсия
|10
|1
|5
|
|
Абдул Мумин
Райо Вальекано
|11
|1
|4
|
|
Микель Хаурехисар
Атлетик
|7
|1
|2