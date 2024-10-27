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Сегодня, 16:40

«Барса» была в сантиметрах от провала, а «Реал» погубил плохой прессинг. Тактический разбор класико

Оскар Финк
Приглашенный автор
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Главные тренеры «Реала» и «Барселоны» Карло Анчелотти и Ханс Флик.
Фото Reuters
Подсветили важные детали.
Испания. Ла Лига. 11-й тур
26 окт, 22:00. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
0:4
Барселона

Долгожданная победа «Барсы» в класико — первая за полтора года и после пяти поражений подряд — пришла очень вовремя. Отрыв в ла лиге вырос до шести очков, а исторический рекорд не пал. До вчерашнего матча «Реал» жил с серией в 42 матча без поражений в чемпионате. Не случись фиаско в класико, мадридцы могли повторить рекорд «Барсы», но вы наверняка видели, что получилось. Время разобраться, почему матч сложился именно таким образом.

Нападающий &laquo;Реала&raquo; Килиан Мбаппе (№9) после четвертого гола &laquo;Барселоны&raquo; в&nbsp;класико в&nbsp;Мадриде 26&nbsp;октября (0:4). «Барса» уничтожила «Реал» — Мбаппе поймали в офсайдный капкан, план Флика сработал идеально

Флик не испугался Мбаппе и Винисиуса

Последние класико никогда не обходились без перестраховок и адаптаций с обеих сторон — дань уважения силе соперника, выраженная через тактические ходы. Карло Анчелотти продолжил традицию: отправил Беллингема опекать Бальде у правой бровки, а Вальверде поставил играть в пару опорников, солидно урезав атакующий потенциал уругвайца. За атаку отвечали Мбаппе и Винисиус. Они были освобождены от обороны, что в итоге аукнулось «Реалу».

А вот Флик никаких адаптаций не произвел: такая же безумно высокая линия защиты и агрессивный прессинг. Угроза рывков Мбаппе и Винисиуса тренера не остановила — с самого начала линия защиты поднималась до центра поля.

Фото Скриншот видео

«Реал» свободой пользовался, заброс проходил один за другим, но не хватало тайминга — один Мбаппе в первом тайме попал в офсайд шесть раз (восемь за матч — антирекорд карьеры). Доли секунды — и все могло пойти по-другому. Подвела и реализация: в некоторых моментах Мбаппе и Винисиус успевали рвануть без офсайда, но неожиданно для всех мазали.

В первом тайме Анчелотти сдержал «Барсу» — каталонцы создали лишь 0,37 xG. Да, у самих был только один удар, не аннулированный офсайдами. Однако все понимали: один рывок вовремя — и будет голевой момент. Но, на удивление, главное оружие «Реала» использовала «Барса».

Защитник &laquo;Барселоны&raquo; Иньиго Мартинес и&nbsp;нападающий &laquo;Реала&raquo; Килиан Мбаппе. «Без тормозов» — девиз этой «Барселоны». Она сражается против прагматизма

«Реал» провалился в прессинге

В перерыве Флик выпустил Френки де Йонга вместо Фермина Лопеса, и владение «Барсы» сразу выросло с 60% до 72%. Каталонцы увеличили количество переката перед обострением, практически лишив «Реал» возможности убегать, как в первом тайме. А потом «Барса» вскрыла проблемы Мадрида в прессинге.

Фото Скриншот видео

Каталонцы разыграли свободный удар на своей половине. Касадо двинулся вперед, но Мбаппе даже не обозначил давление. Как в том самом меме с Месси, когда аргентинец просто дал сопернику пройти мимо себя с мячом. Забей Мбаппе хотя бы один мяч, предъявлять претензии было бы сложнее. Но синонимы игры Килиана тем вечером — офсайды и промахи.

А дальше «Реал» погубили персональные ориентировки. Педри и Рафинья вытянули Рюдигера и Милитао — защитная линия Мадрида превратилась в полукруг, и Левандовски сразу увидел свободное пространство. Васкес попытался поймать поляка в офсайд, а вот Менди эпизод проспал — француз просто сторожил Ямаля, без оглядки на ситуацию в центре защиты.

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Все четыре мяча «Реал» пропустил в той манере, в которой хотел забить. А мастер-класс Флика по быстрым атакам продолжился. Три паса перед третьим голом, две передачи перед четвертым — «Барса» молниеносно разрывала, «Реал» не поспевал и путался в прессинге.

Доходило до абсурдного. Васкес настолько плотно опекал Рафинью, что вообще забыл слово «офсайд». Заброс, рывок и гол — вот так счет стал 0:4.

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«Реал» мог забить не один и не два и уйти в отрыв еще в первом тайме. Но где-то «Барсе» повезло, а где-то мадридцы подвели сами себя плохой реализацией шансов. Большей проблемой стал второй тайм, когда «Реалу» нужно было отыграться. Команда Анчелотти еще раз показала, что не умеет качественно прессинговать. Проблемы также возникли в позиционной атаке. «Реал» все еще хорош во многих стадиях игры, но это класико обнажило фазы, в которых нужно прибавлять.

Карло Анчелотти
ФК Барселона
ФК Реал
Ханс Флик
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«Без тормозов» — девиз этой «Барселоны». Она сражается против прагматизма
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 11 10 0 1 37-10 30
2
 Реал 11 7 3 1 21-11 24
3
 Вильярреал 11 6 3 2 20-19 21
4
 Атлетико 10 5 5 0 16-6 20
5
 Атлетик 10 5 2 3 17-11 17
6
 Мальорка 10 5 2 3 10-8 17
7
 Р. Вальекано 11 4 4 3 12-10 16
8
 Севилья 11 4 3 4 12-15 15
9
 Бетис 10 4 3 3 10-9 15
10
 Осасуна 10 4 3 3 14-16 15
11
 Сельта 10 4 1 5 17-17 13
12
 Р. Сосьедад 10 3 3 4 8-8 12
13
 Жирона 11 3 3 5 11-14 12
14
 Эспаньол 11 3 1 7 10-19 10
15
 Алавес 11 3 1 7 13-19 10
16
 Хетафе 10 1 6 3 7-8 9
17
 Лас-Пальмас 11 2 3 6 13-19 9
18
 Леганес 10 1 5 4 6-12 8
19
 Вальядолид 11 2 2 7 9-23 8
20
 Валенсия 10 1 3 6 7-16 6
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38 тур
25.10 22:00
Эспаньол – Севилья
 0 : 2
26.10 15:00
Вальядолид – Вильярреал
 1 : 2
26.10 17:15
Р. Вальекано – Алавес
 1 : 0
26.10 19:30
Лас-Пальмас – Жирона
 1 : 0
26.10 22:00
Реал – Барселона
 0 : 4
27.10 16:00
Леганес – Сельта
 - : -
27.10 18:15
Хетафе – Валенсия
 - : -
27.10 20:30
Бетис – Атлетико
 - : -
27.10 23:00
Р. Сосьедад – Осасуна
 - : -
28.10 23:00
Мальорка – Атлетик
 - : -
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Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 14
Айосе Перес

Айосе Перес

Вильярреал

 7
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Реал

 6
П
Рафинья

Рафинья

Барселона

 6
Ламин Ямаль

Ламин Ямаль

Барселона

 6
Оскар Мингеса

Оскар Мингеса

Сельта

 5
И К Ж
Хосе Луис Гарсия Пепелу

Хосе Луис Гарсия Пепелу

Валенсия

 10 1 5
Абдул Мумин

Абдул Мумин

Райо Вальекано

 11 1 4
Микель Хаурехисар

Микель Хаурехисар

Атлетик

 7 1 2
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