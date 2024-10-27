«Барса» была в сантиметрах от провала, а «Реал» погубил плохой прессинг. Тактический разбор класико
Долгожданная победа «Барсы» в класико — первая за полтора года и после пяти поражений подряд — пришла очень вовремя. Отрыв в ла лиге вырос до шести очков, а исторический рекорд не пал. До вчерашнего матча «Реал» жил с серией в 42 матча без поражений в чемпионате. Не случись фиаско в класико, мадридцы могли повторить рекорд «Барсы», но вы наверняка видели, что получилось. Время разобраться, почему матч сложился именно таким образом.
Флик не испугался Мбаппе и Винисиуса
Последние класико никогда не обходились без перестраховок и адаптаций с обеих сторон — дань уважения силе соперника, выраженная через тактические ходы. Карло Анчелотти продолжил традицию: отправил Беллингема опекать Бальде у правой бровки, а Вальверде поставил играть в пару опорников, солидно урезав атакующий потенциал уругвайца. За атаку отвечали Мбаппе и Винисиус. Они были освобождены от обороны, что в итоге аукнулось «Реалу».
А вот Флик никаких адаптаций не произвел: такая же безумно высокая линия защиты и агрессивный прессинг. Угроза рывков Мбаппе и Винисиуса тренера не остановила — с самого начала линия защиты поднималась до центра поля.
«Реал» свободой пользовался, заброс проходил один за другим, но не хватало тайминга — один Мбаппе в первом тайме попал в офсайд шесть раз (восемь за матч — антирекорд карьеры). Доли секунды — и все могло пойти по-другому. Подвела и реализация: в некоторых моментах Мбаппе и Винисиус успевали рвануть без офсайда, но неожиданно для всех мазали.
В первом тайме Анчелотти сдержал «Барсу» — каталонцы создали лишь 0,37 xG. Да, у самих был только один удар, не аннулированный офсайдами. Однако все понимали: один рывок вовремя — и будет голевой момент. Но, на удивление, главное оружие «Реала» использовала «Барса».
«Реал» провалился в прессинге
В перерыве Флик выпустил Френки де Йонга вместо Фермина Лопеса, и владение «Барсы» сразу выросло с 60% до 72%. Каталонцы увеличили количество переката перед обострением, практически лишив «Реал» возможности убегать, как в первом тайме. А потом «Барса» вскрыла проблемы Мадрида в прессинге.
Каталонцы разыграли свободный удар на своей половине. Касадо двинулся вперед, но Мбаппе даже не обозначил давление. Как в том самом меме с Месси, когда аргентинец просто дал сопернику пройти мимо себя с мячом. Забей Мбаппе хотя бы один мяч, предъявлять претензии было бы сложнее. Но синонимы игры Килиана тем вечером — офсайды и промахи.
А дальше «Реал» погубили персональные ориентировки. Педри и Рафинья вытянули Рюдигера и Милитао — защитная линия Мадрида превратилась в полукруг, и Левандовски сразу увидел свободное пространство. Васкес попытался поймать поляка в офсайд, а вот Менди эпизод проспал — француз просто сторожил Ямаля, без оглядки на ситуацию в центре защиты.
Все четыре мяча «Реал» пропустил в той манере, в которой хотел забить. А мастер-класс Флика по быстрым атакам продолжился. Три паса перед третьим голом, две передачи перед четвертым — «Барса» молниеносно разрывала, «Реал» не поспевал и путался в прессинге.
Доходило до абсурдного. Васкес настолько плотно опекал Рафинью, что вообще забыл слово «офсайд». Заброс, рывок и гол — вот так счет стал 0:4.
«Реал» мог забить не один и не два и уйти в отрыв еще в первом тайме. Но где-то «Барсе» повезло, а где-то мадридцы подвели сами себя плохой реализацией шансов. Большей проблемой стал второй тайм, когда «Реалу» нужно было отыграться. Команда Анчелотти еще раз показала, что не умеет качественно прессинговать. Проблемы также возникли в позиционной атаке. «Реал» все еще хорош во многих стадиях игры, но это класико обнажило фазы, в которых нужно прибавлять.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|11
|10
|0
|1
|37-10
|30
|
2
|Реал
|11
|7
|3
|1
|21-11
|24
|
3
|Вильярреал
|11
|6
|3
|2
|20-19
|21
|
4
|Атлетико
|10
|5
|5
|0
|16-6
|20
|
5
|Атлетик
|10
|5
|2
|3
|17-11
|17
|
6
|Мальорка
|10
|5
|2
|3
|10-8
|17
|
7
|Р. Вальекано
|11
|4
|4
|3
|12-10
|16
|
8
|Севилья
|11
|4
|3
|4
|12-15
|15
|
9
|Бетис
|10
|4
|3
|3
|10-9
|15
|
10
|Осасуна
|10
|4
|3
|3
|14-16
|15
|
11
|Сельта
|10
|4
|1
|5
|17-17
|13
|
12
|Р. Сосьедад
|10
|3
|3
|4
|8-8
|12
|
13
|Жирона
|11
|3
|3
|5
|11-14
|12
|
14
|Эспаньол
|11
|3
|1
|7
|10-19
|10
|
15
|Алавес
|11
|3
|1
|7
|13-19
|10
|
16
|Хетафе
|10
|1
|6
|3
|7-8
|9
|
17
|Лас-Пальмас
|11
|2
|3
|6
|13-19
|9
|
18
|Леганес
|10
|1
|5
|4
|6-12
|8
|
19
|Вальядолид
|11
|2
|2
|7
|9-23
|8
|
20
|Валенсия
|10
|1
|3
|6
|7-16
|6
|25.10
|22:00
|
Эспаньол – Севилья
|0 : 2
|26.10
|15:00
|
Вальядолид – Вильярреал
|1 : 2
|26.10
|17:15
|
Р. Вальекано – Алавес
|1 : 0
|26.10
|19:30
|
Лас-Пальмас – Жирона
|1 : 0
|26.10
|22:00
|
Реал – Барселона
|0 : 4
|27.10
|16:00
|
Леганес – Сельта
|- : -
|27.10
|18:15
|
Хетафе – Валенсия
|- : -
|27.10
|20:30
|
Бетис – Атлетико
|- : -
|27.10
|23:00
|
Р. Сосьедад – Осасуна
|- : -
|28.10
|23:00
|
Мальорка – Атлетик
|- : -
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|14
|
|
Айосе Перес
Вильярреал
|7
|
|
Килиан Мбаппе
Реал
|6
|П
|
|
Рафинья
Барселона
|6
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|6
|
|
Оскар Мингеса
Сельта
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Хосе Луис Гарсия Пепелу
Валенсия
|10
|1
|5
|
|
Абдул Мумин
Райо Вальекано
|11
|1
|4
|
|
Микель Хаурехисар
Атлетик
|7
|1
|2