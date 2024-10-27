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Сегодня, 11:30

«Без тормозов» — девиз этой «Барселоны». Она сражается против прагматизма

«Барселона» разгромила «Реал» в класико
Марк Бессонов
Заместитель шефа отдела футбола
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Защитник «Барселоны» Иньиго Мартинес и нападающий «Реала» Килиан Мбаппе.
Фото Reuters
Команда Флика влюбляет в себя.
Испания. Ла Лига. 11-й тур
26 окт, 22:00. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
0:4
Барселона

Помните же, какой скандал поднялся в конце прошлого сезона, когда Лапорта объявил, что летом Хави покинет команду? Это выглядело как посягательство на святое — как можно спихнуть легенду, которая при скудном ресурсе в темную для клуба эпоху привезла в Каталонию чемпионство! Как у боссов вообще рука поднялась подписать бумагу об увольнении? Да, Хави сказал, что с таким составом выигрывать титулы невозможно, без обилия трансферов ничего не выйдет. И тогда казалось, что он абсолютно прав, в то время как популист Лапорта с противоположным мнением просто обещает построить воздушные замки.

Футболисты &laquo;Барселоны&raquo; Рафинья (№11) и&nbsp;Ламин Ямаль (№19) празднуют гол в&nbsp;ворота &laquo;Реала&raquo;. Бомбическое класико от «Барсы»! Флик творит чудеса, Левандовски и Ямаль — герои двух поколений

С того момента не прошло и полугода, и что мы видим сейчас: «Барселона» — самая острая и яркая команда Европы, лидер чемпионата с шестиочковым отрывом и один из главных претендентов на победу в Лиге чемпионов. И это при том, что летнее трансферное окно для клуба называли провальным — подписать удалось только Дани Ольмо, и того зарегистрировали только из-за травм. Кстати, о травмах — они продолжают мучить «Барсу»: только вернулись Гави и Ольмо, в лазарете с начала сезона Араухо и Кристенсен, сломались тер Штеген, Торрес и Берналь. И на всем этом фоне успехи команды кажутся еще более сюрреалистичными.

Главный спонсор таких чудес, конечно же, Ханси Флик. Но как ему удалось сделать невозможное? Кажется, что дело в радикальности подхода. При Хави «Барселона» понимала, что она не сильнейшая даже в чемпионате Испании. Старалась понадежнее сыграть в защите, обороняла счет 1:0, много контролировала мяч в попытках задушить оппонента. В первом сезоне получилось, во втором — нет. А в еврокубках пассивный стиль игры наказывался первым мало-мальски достойным соперников.

Флик пошел от обратного — он будто снял тормоза с машины и втопил в пол педаль газа. Да, это невероятно рискованно, как, например, экстремально высоко задранная линия обороны. Кажется, невозможно по нескольку раз за матч доставать мяч из сетки своих ворот, а потом видеть, как арбитр отменяет гол из-за офсайда. Но именно это раз за разом и происходит. У «Барсы» даже специальный человек отвечает за офсайдные ловушки — экс-защитник Хайко Вестерманн. Только удивительно, что это так четко работает с парочкой центральных защитников, одному из которых 17 лет, а второй в 33 впервые в карьере стал значимой фигурой топ-клуба. Магия!

По тормозам сине-гранатовые не бьют и при построении атак. После приезда в Каталонию Флик говорил, что его идеи схожи с концепциями Кройффа и Гвардиолы — они тоже про нападение. Но есть большой нюанс — Йохан и Пеп культивировали доминирование через горизонтальное владение, оставляя соперника без мяча. Ханси противоположен этому подходу, его ключевое слово — «вертикальность». Первая завершившаяся атака «Барсы» в класико прошла за восемь секунд — столько времени пронеслось с паса Пеньи на Кубарси и неполучившегося удара Ямаля. Ламин забьет во втором тайме, и на табло проскочат 10 секунд между передачей Пеньи и моментом, когда мяч влетит в ближнюю девятку ворот Лунина.

Игрок «Барселоны» Ламин Ямаль.
Фото Global Look Press

Эта вертикальность раскрыла качества и других футболистов. Педри и Касадо кайфуют от возможностей разрезать линии передачами; Кубарси и Мартинес — закидывать за спину коллегам по амплуа; Бальде, Кунде и Рафинья — носиться туда-сюда и терзать оппонентов рывками; Левандовски — цепляться за мячи, скидывать на фланг и нестись в штрафную замыкать. Удивительным образом каталонские догматы Хави ограничивали потенциал его футболистов, в то время как смелый подход Флика, наоборот, окрыляет.

Отсутствие тормозов подтверждает и ненасытность — фирменная черта команд Ханси. «Барселона» уже успела набросать восемь мячей в одном матче. Но тогда был скромный «Вальядолид». Сейчас же за неделю растоптали двух супертопов. Забили один — не останавливаемся и несемся вперед, два — все равно продолжаем, три, четыре — какая разница? Только вперед. Впрочем, в 2020-м сами каталонцы на своей шкуре прочувствовали такой подход — закончилось все 2:8.

Игрок &laquo;Реала&raquo; Килина Мбаппе (№9). «Унизительный матч для Мадрида». Европейские СМИ в шоке от разгромного поражения «Реала» в класико

Конечно же, рано говорить о том, что «Барса» в конце сезона обязана забирать требл и все в таком духе. Флик как-то признался, что его стиль не будет меняться в зависимости от соперника — вспомните матч с «Баварией»: даже когда мюнхенцы давили и владели мячом больше 60 процентов времени на чужой половине поля, хозяева продолжали держать, казалось бы, самоубийственно высокую линию обороны. С «Реалом» было то же — вот и загнали в офсайдные ловушки сперва Кейна, а за ним Мбаппе. Это очень храбрый, но вместе с тем авантюрный подход, который может громко аукнуться в решающий момент плей-офф ЛЧ. Но пока все работает, остается только восхищаться.

В последние годы торжествуют команды со ставкой на прагматизм. Так делал и «Реал», когда брал ЛЧ одну за одной. «Барселона» Флика предлагает совсем другой подход. Она воюет со скукой и прагматизмом, в каждом матче даря то, за что мы и любим футбол, — яркое незабываемое зрелище.

Футбол
ФК Барселона
ФК Реал
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 11 10 0 1 37-10 30
2
 Реал 11 7 3 1 21-11 24
3
 Вильярреал 11 6 3 2 20-19 21
4
 Атлетико 10 5 5 0 16-6 20
5
 Атлетик 10 5 2 3 17-11 17
6
 Мальорка 10 5 2 3 10-8 17
7
 Р. Вальекано 11 4 4 3 12-10 16
8
 Севилья 11 4 3 4 12-15 15
9
 Бетис 10 4 3 3 10-9 15
10
 Осасуна 10 4 3 3 14-16 15
11
 Сельта 10 4 1 5 17-17 13
12
 Р. Сосьедад 10 3 3 4 8-8 12
13
 Жирона 11 3 3 5 11-14 12
14
 Эспаньол 11 3 1 7 10-19 10
15
 Алавес 11 3 1 7 13-19 10
16
 Хетафе 10 1 6 3 7-8 9
17
 Лас-Пальмас 11 2 3 6 13-19 9
18
 Леганес 10 1 5 4 6-12 8
19
 Вальядолид 11 2 2 7 9-23 8
20
 Валенсия 10 1 3 6 7-16 6
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35 тур
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37 тур
38 тур
25.10 22:00
Эспаньол – Севилья
 0 : 2
26.10 15:00
Вальядолид – Вильярреал
 1 : 2
26.10 17:15
Р. Вальекано – Алавес
 1 : 0
26.10 19:30
Лас-Пальмас – Жирона
 1 : 0
26.10 22:00
Реал – Барселона
 0 : 4
27.10 16:00
Леганес – Сельта
 - : -
27.10 18:15
Хетафе – Валенсия
 - : -
27.10 20:30
Бетис – Атлетико
 - : -
27.10 23:00
Р. Сосьедад – Осасуна
 - : -
28.10 23:00
Мальорка – Атлетик
 - : -
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ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 14
Айосе Перес

Айосе Перес

Вильярреал

 7
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Реал

 6
П
Рафинья

Рафинья

Барселона

 6
Ламин Ямаль

Ламин Ямаль

Барселона

 6
Оскар Мингеса

Оскар Мингеса

Сельта

 5
И К Ж
Хосе Луис Гарсия Пепелу

Хосе Луис Гарсия Пепелу

Валенсия

 10 1 5
Абдул Мумин

Абдул Мумин

Райо Вальекано

 11 1 4
Микель Хаурехисар

Микель Хаурехисар

Атлетик

 7 1 2
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