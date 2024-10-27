«Без тормозов» — девиз этой «Барселоны». Она сражается против прагматизма
Помните же, какой скандал поднялся в конце прошлого сезона, когда Лапорта объявил, что летом Хави покинет команду? Это выглядело как посягательство на святое — как можно спихнуть легенду, которая при скудном ресурсе в темную для клуба эпоху привезла в Каталонию чемпионство! Как у боссов вообще рука поднялась подписать бумагу об увольнении? Да, Хави сказал, что с таким составом выигрывать титулы невозможно, без обилия трансферов ничего не выйдет. И тогда казалось, что он абсолютно прав, в то время как популист Лапорта с противоположным мнением просто обещает построить воздушные замки.
С того момента не прошло и полугода, и что мы видим сейчас: «Барселона» — самая острая и яркая команда Европы, лидер чемпионата с шестиочковым отрывом и один из главных претендентов на победу в Лиге чемпионов. И это при том, что летнее трансферное окно для клуба называли провальным — подписать удалось только Дани Ольмо, и того зарегистрировали только из-за травм. Кстати, о травмах — они продолжают мучить «Барсу»: только вернулись Гави и Ольмо, в лазарете с начала сезона Араухо и Кристенсен, сломались тер Штеген, Торрес и Берналь. И на всем этом фоне успехи команды кажутся еще более сюрреалистичными.
Главный спонсор таких чудес, конечно же, Ханси Флик. Но как ему удалось сделать невозможное? Кажется, что дело в радикальности подхода. При Хави «Барселона» понимала, что она не сильнейшая даже в чемпионате Испании. Старалась понадежнее сыграть в защите, обороняла счет 1:0, много контролировала мяч в попытках задушить оппонента. В первом сезоне получилось, во втором — нет. А в еврокубках пассивный стиль игры наказывался первым мало-мальски достойным соперников.
Флик пошел от обратного — он будто снял тормоза с машины и втопил в пол педаль газа. Да, это невероятно рискованно, как, например, экстремально высоко задранная линия обороны. Кажется, невозможно по нескольку раз за матч доставать мяч из сетки своих ворот, а потом видеть, как арбитр отменяет гол из-за офсайда. Но именно это раз за разом и происходит. У «Барсы» даже специальный человек отвечает за офсайдные ловушки — экс-защитник Хайко Вестерманн. Только удивительно, что это так четко работает с парочкой центральных защитников, одному из которых 17 лет, а второй в 33 впервые в карьере стал значимой фигурой топ-клуба. Магия!
По тормозам сине-гранатовые не бьют и при построении атак. После приезда в Каталонию Флик говорил, что его идеи схожи с концепциями Кройффа и Гвардиолы — они тоже про нападение. Но есть большой нюанс — Йохан и Пеп культивировали доминирование через горизонтальное владение, оставляя соперника без мяча. Ханси противоположен этому подходу, его ключевое слово — «вертикальность». Первая завершившаяся атака «Барсы» в класико прошла за восемь секунд — столько времени пронеслось с паса Пеньи на Кубарси и неполучившегося удара Ямаля. Ламин забьет во втором тайме, и на табло проскочат 10 секунд между передачей Пеньи и моментом, когда мяч влетит в ближнюю девятку ворот Лунина.
Эта вертикальность раскрыла качества и других футболистов. Педри и Касадо кайфуют от возможностей разрезать линии передачами; Кубарси и Мартинес — закидывать за спину коллегам по амплуа; Бальде, Кунде и Рафинья — носиться туда-сюда и терзать оппонентов рывками; Левандовски — цепляться за мячи, скидывать на фланг и нестись в штрафную замыкать. Удивительным образом каталонские догматы Хави ограничивали потенциал его футболистов, в то время как смелый подход Флика, наоборот, окрыляет.
Отсутствие тормозов подтверждает и ненасытность — фирменная черта команд Ханси. «Барселона» уже успела набросать восемь мячей в одном матче. Но тогда был скромный «Вальядолид». Сейчас же за неделю растоптали двух супертопов. Забили один — не останавливаемся и несемся вперед, два — все равно продолжаем, три, четыре — какая разница? Только вперед. Впрочем, в 2020-м сами каталонцы на своей шкуре прочувствовали такой подход — закончилось все 2:8.
Конечно же, рано говорить о том, что «Барса» в конце сезона обязана забирать требл и все в таком духе. Флик как-то признался, что его стиль не будет меняться в зависимости от соперника — вспомните матч с «Баварией»: даже когда мюнхенцы давили и владели мячом больше 60 процентов времени на чужой половине поля, хозяева продолжали держать, казалось бы, самоубийственно высокую линию обороны. С «Реалом» было то же — вот и загнали в офсайдные ловушки сперва Кейна, а за ним Мбаппе. Это очень храбрый, но вместе с тем авантюрный подход, который может громко аукнуться в решающий момент плей-офф ЛЧ. Но пока все работает, остается только восхищаться.
В последние годы торжествуют команды со ставкой на прагматизм. Так делал и «Реал», когда брал ЛЧ одну за одной. «Барселона» Флика предлагает совсем другой подход. Она воюет со скукой и прагматизмом, в каждом матче даря то, за что мы и любим футбол, — яркое незабываемое зрелище.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|11
|10
|0
|1
|37-10
|30
|
2
|Реал
|11
|7
|3
|1
|21-11
|24
|
3
|Вильярреал
|11
|6
|3
|2
|20-19
|21
|
4
|Атлетико
|10
|5
|5
|0
|16-6
|20
|
5
|Атлетик
|10
|5
|2
|3
|17-11
|17
|
6
|Мальорка
|10
|5
|2
|3
|10-8
|17
|
7
|Р. Вальекано
|11
|4
|4
|3
|12-10
|16
|
8
|Севилья
|11
|4
|3
|4
|12-15
|15
|
9
|Бетис
|10
|4
|3
|3
|10-9
|15
|
10
|Осасуна
|10
|4
|3
|3
|14-16
|15
|
11
|Сельта
|10
|4
|1
|5
|17-17
|13
|
12
|Р. Сосьедад
|10
|3
|3
|4
|8-8
|12
|
13
|Жирона
|11
|3
|3
|5
|11-14
|12
|
14
|Эспаньол
|11
|3
|1
|7
|10-19
|10
|
15
|Алавес
|11
|3
|1
|7
|13-19
|10
|
16
|Хетафе
|10
|1
|6
|3
|7-8
|9
|
17
|Лас-Пальмас
|11
|2
|3
|6
|13-19
|9
|
18
|Леганес
|10
|1
|5
|4
|6-12
|8
|
19
|Вальядолид
|11
|2
|2
|7
|9-23
|8
|
20
|Валенсия
|10
|1
|3
|6
|7-16
|6
|25.10
|22:00
|
Эспаньол – Севилья
|0 : 2
|26.10
|15:00
|
Вальядолид – Вильярреал
|1 : 2
|26.10
|17:15
|
Р. Вальекано – Алавес
|1 : 0
|26.10
|19:30
|
Лас-Пальмас – Жирона
|1 : 0
|26.10
|22:00
|
Реал – Барселона
|0 : 4
|27.10
|16:00
|
Леганес – Сельта
|- : -
|27.10
|18:15
|
Хетафе – Валенсия
|- : -
|27.10
|20:30
|
Бетис – Атлетико
|- : -
|27.10
|23:00
|
Р. Сосьедад – Осасуна
|- : -
|28.10
|23:00
|
Мальорка – Атлетик
|- : -
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|14
|
|
Айосе Перес
Вильярреал
|7
|
|
Килиан Мбаппе
Реал
|6
|П
|
|
Рафинья
Барселона
|6
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|6
|
|
Оскар Мингеса
Сельта
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Хосе Луис Гарсия Пепелу
Валенсия
|10
|1
|5
|
|
Абдул Мумин
Райо Вальекано
|11
|1
|4
|
|
Микель Хаурехисар
Атлетик
|7
|1
|2