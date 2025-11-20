Оказывается, «Барса» просила Левандовски не забивать голы, чтобы сэкономить. Удивительная деталь из биографии поляка
Новая книга о Роберте Левандовски, вышедшая в Польше на этой неделе, раскрывает потрясающий эпизод из первого сезона нападающего в «Барселоне». Как выясняется, каталонцы просили его специально не забивать голы. Причина — в деньгах.
«Мы хотим, чтобы ты перестал забивать»
Книга «Левандовски: настоящий», написанная Себастьяном Сташевски, вызвала огромный резонанс на родине. Более того, сам футболист признался на недавней пресс-конференции, что читает ее и получает удовольствие.
Одна из самых удивительных описанных в ней историй касается просьбы «Барселоны» к форварду перестать забивать мячи в последних турах чемпионата Испании сезона-2022/23. Сине-гранатовые хотели избежать выплаты бонуса «Баварии», прописанного в контракте при переходе Роберта. Как утверждает автор книги, сине-гранатовые должны были бы выплатить мюнхенцам 2,5 миллиона евро, если бы Левандовски достиг отметки в 25 голов.
По словам автора, «Барса» на тот момент уже гарантировала себе титул под руководством Хави, а Левандовски блистал на протяжении всего чемпионата. После одной из тренировок его вызвали в кабинет на беседу с несколькими руководителями клуба, среди которых, как утверждается, был и президент Жоан Лапорта. Один из боссов сделал Роберту предложение, которое привело его в замешательство: «Мы хотим, чтобы ты перестал забивать в последних матчах».
Игрок посмотрел на него в изумлении. Несмотря на то что чемпионство уже было оформлено, как и титул лучшего бомбардира, за более чем десятилетнюю карьеру на высшем уровне ему еще никто не предлагал специально не забивать. В итоге поляк завершил сезон с 23 голами и в двух последних турах против «Мальорки» (3:0) и «Сельты» (1:2) не отличался.
Биография раскрывает массу личных и профессиональных деталей его карьеры, а также некоторые эпизоды конфликтов в сборной.
Bild в первых числах ноября поделился еще одним интересным инсайдом: по информации издания, спустя три года после трансфера Левандовски «Барселона» осталась должна «Баварии» за нападающего 20 миллионов.
Как Левандовски проводит этот сезон
Роберт перебрался в каталонский клуб из Мюнхена за 45 миллионов евро в июле 2022-го (данные Tranfermarkt). Вместе с «Барсой» он по два раза выигрывал чемпионат Испании (2022/23, 2024/25) и Суперкубок страны (2023, 2025), а также побеждал в Кубке (2024/25).
В текущем сезоне на счету Левандовски 7 голов в 12 матчах во всех турнирах. Недавно инсайдер Фабрицио Романо сообщал, что поляк исключает уход из команды в январское трансферное окно. По его словам, 37-летний форвард сосредоточен на выступлении за сине-гранатовых и намерен выиграть с ними все возможные титулы в 2026 году. Контракт поляка истекает следующим летом.
17 ноября Роберт забил 88-й гол за сборную Польши, отличившись на 32-й минуте матча с Мальтой (3:2) в отборе на ЧМ-2026. Левандовски — лучший бомбардир польской национальной команды.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|12
|10
|1
|1
|26-10
|31
|
2
|Барселона
|12
|9
|1
|2
|32-15
|28
|
3
|Вильярреал
|12
|8
|2
|2
|24-10
|26
|
4
|Атлетико
|12
|7
|4
|1
|24-11
|25
|
5
|Бетис
|12
|5
|5
|2
|19-13
|20
|
6
|Эспаньол
|12
|5
|3
|4
|15-15
|18
|
7
|Хетафе
|12
|5
|2
|5
|12-14
|17
|
8
|Атлетик
|12
|5
|2
|5
|12-13
|17
|
9
|Севилья
|12
|5
|1
|6
|18-19
|16
|
10
|Алавес
|12
|4
|3
|5
|11-11
|15
|
11
|Р. Вальекано
|12
|4
|3
|5
|12-14
|15
|
12
|Эльче
|12
|3
|6
|3
|13-14
|15
|
13
|Сельта
|12
|2
|7
|3
|15-18
|13
|
14
|Р. Сосьедад
|12
|3
|4
|5
|14-17
|13
|
15
|Мальорка
|12
|3
|3
|6
|12-18
|12
|
16
|Осасуна
|12
|3
|2
|7
|9-13
|11
|
17
|Жирона
|12
|2
|4
|6
|11-24
|10
|
18
|Валенсия
|12
|2
|4
|6
|11-21
|10
|
19
|Леванте
|12
|2
|3
|7
|16-23
|9
|
20
|Овьедо
|12
|2
|2
|8
|7-20
|8
|21.11
|23:00
|Валенсия – Леванте
|- : -
|22.11
|16:00
|Алавес – Сельта
|- : -
|22.11
|18:15
|Барселона – Атлетик
|- : -
|22.11
|20:30
|Осасуна – Р. Сосьедад
|- : -
|22.11
|23:00
|Вильярреал – Мальорка
|- : -
|23.11
|16:00
|Овьедо – Р. Вальекано
|- : -
|23.11
|18:15
|Бетис – Жирона
|- : -
|23.11
|20:30
|Хетафе – Атлетико
|- : -
|23.11
|23:00
|Эльче – Реал
|- : -
|24.11
|23:00
|Эспаньол – Севилья
|- : -
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
Реал
|13
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|7
|
|
Хулиан Альварес
Атлетико
|7
|П
|
|
Маркус Рэшфорд
Барселона
|7
|
|
Луис Милья
Хетафе
|6
|
|
Арда Гюлер
Реал
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Пере Милья
Эспаньол
|10
|1
|3
|
|
Дин Хейсен
Реал
|10
|1
|3
|
|
Хосе Гайя
Валенсия
|10
|1
|3