Оказывается, «Барса» просила Левандовски не забивать голы, чтобы сэкономить. Удивительная деталь из биографии поляка

Каталонцы не хотели платить бонус «Баварии».

Новая книга о Роберте Левандовски, вышедшая в Польше на этой неделе, раскрывает потрясающий эпизод из первого сезона нападающего в «Барселоне». Как выясняется, каталонцы просили его специально не забивать голы. Причина — в деньгах.

«Мы хотим, чтобы ты перестал забивать»

Книга «Левандовски: настоящий», написанная Себастьяном Сташевски, вызвала огромный резонанс на родине. Более того, сам футболист признался на недавней пресс-конференции, что читает ее и получает удовольствие.

Одна из самых удивительных описанных в ней историй касается просьбы «Барселоны» к форварду перестать забивать мячи в последних турах чемпионата Испании сезона-2022/23. Сине-гранатовые хотели избежать выплаты бонуса «Баварии», прописанного в контракте при переходе Роберта. Как утверждает автор книги, сине-гранатовые должны были бы выплатить мюнхенцам 2,5 миллиона евро, если бы Левандовски достиг отметки в 25 голов.

По словам автора, «Барса» на тот момент уже гарантировала себе титул под руководством Хави, а Левандовски блистал на протяжении всего чемпионата. После одной из тренировок его вызвали в кабинет на беседу с несколькими руководителями клуба, среди которых, как утверждается, был и президент Жоан Лапорта. Один из боссов сделал Роберту предложение, которое привело его в замешательство: «Мы хотим, чтобы ты перестал забивать в последних матчах».

Игрок посмотрел на него в изумлении. Несмотря на то что чемпионство уже было оформлено, как и титул лучшего бомбардира, за более чем десятилетнюю карьеру на высшем уровне ему еще никто не предлагал специально не забивать. В итоге поляк завершил сезон с 23 голами и в двух последних турах против «Мальорки» (3:0) и «Сельты» (1:2) не отличался.

Биография раскрывает массу личных и профессиональных деталей его карьеры, а также некоторые эпизоды конфликтов в сборной.

Bild в первых числах ноября поделился еще одним интересным инсайдом: по информации издания, спустя три года после трансфера Левандовски «Барселона» осталась должна «Баварии» за нападающего 20 миллионов.

Роберт Левандовски. Фото Global Look Press

Как Левандовски проводит этот сезон

Роберт перебрался в каталонский клуб из Мюнхена за 45 миллионов евро в июле 2022-го (данные Tranfermarkt). Вместе с «Барсой» он по два раза выигрывал чемпионат Испании (2022/23, 2024/25) и Суперкубок страны (2023, 2025), а также побеждал в Кубке (2024/25).

В текущем сезоне на счету Левандовски 7 голов в 12 матчах во всех турнирах. Недавно инсайдер Фабрицио Романо сообщал, что поляк исключает уход из команды в январское трансферное окно. По его словам, 37-летний форвард сосредоточен на выступлении за сине-гранатовых и намерен выиграть с ними все возможные титулы в 2026 году. Контракт поляка истекает следующим летом.

17 ноября Роберт забил 88-й гол за сборную Польши, отличившись на 32-й минуте матча с Мальтой (3:2) в отборе на ЧМ-2026. Левандовски — лучший бомбардир польской национальной команды.