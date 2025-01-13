«Барселона» села на волшебный ковер и смела с дороги «Реал». В Испании восхищены футболом команды Флика

А Мадриду требуется усиление.

«Барселона» второй раз подряд разгромила «Реал» в очном противостоянии. После оглушительного поражения на своем поле 0:4 в первом круге ла лиги-2024/25 мадридцы не менее резонансно уступили сине-гранатовым в финальном матче за Суперкубок Испании (2:5), состоявшемся в Саудовской Аравии. В Испании остались восхищены игрой команды Ханса-Дитера Флика.

El Pais: «Класико стало еще одним праздником каталонцев»

Суперкубок Дани Ольмо, как никакой другой, будет сиять в шкафу трофеев на «Камп Ноу». В мире нет клуба, который придавал бы трофеям больше символического значения, чем «Барселона», и последний из них, в Джидде, имел особый эмоциональный заряд из-за открытого спора с регистрацией испанского футболиста и из-за того, что соперником был «Реал» с Килианом Мбаппе.

Этот день стал триумфом Флика, который гарантирует своим командам участие в каждом финале: он выиграл все пять подобных матчей с «Баварией» и первый с «Барсой». Тренер тщательно готовился к встрече с самоуверенным соперником, ослепленным жаждой мести после поражения 0:4 в ла лиге, униженным от начала и до конца.

Но «Реал» все еще остается командой, которую нужно заново создавать, неузнаваемой в обороне в самых сложных ситуациях, а «Барса» становится все сильнее против лучших соперников, стремясь вернуть эйфорию, испытанную после головокружительного старта в примере и Лиге чемпионов.

«Барселона» в Джидде оказалась намного ярче, чем на «Бернабеу» в октябре. Здесь были игра и голы, тактика и спортивное мастерство. И все это дополнялось бескрайней пустыней Саудовской Аравии. Команда шла к победе, нуждаясь в титуле, и взяла трофей со счетом 5:2, который останется в памяти.

Карло Анчелотти и Килиан Мбаппе. Фото AFP

El Mundo: «Грустная серия Анчелотти»

«Барселона» села на свой волшебный ковер и смела с пути мадридскую команду, у которой не просматривалось ни идей, ни ритма, чтобы противостоять великой игре сине-гранатовых. Они провели потрясающий первый тайм с четырьмя голами, а на заключительном отрезке, даже имея дополнительного игрока, бланкос, морально опустошенные после перерыва, не смогли существенно приблизиться к сопернику в счете на табло. Победа «Барселоны» в одни ворота добавилась к болезненному поражению 0:4 в октябре.

Статистической новостью в преддверии финала в Джидде стало то, что Карло Анчелотти не выигрывал один и тот же титул два года подряд за более чем три десятилетия своей тренерской карьеры. Завоевав Суперкубок Испании в 2024 году, итальянец продолжил свою серию.

В превью к матчу Флик говорил, что во встрече с «Реалом» на «Бернабеу» «Барселона» была «командой, которую он хочет видеть»: смелая, физически сильная, действующая вертикально. Казалось, повторить такое выступление невозможно, но в Джидде сине-гранатовым потребовалось на это всего 45 минут. Оба тренера повторили составы: две великолепные атаки и две линии обороны, которые в этом сезоне иногда испытывают трудности. «Класико — это сумасшедшие игры. Ключ будет в защите», — предупреждал Анчелотти в преддверии матча. Так и произошло.

Marca: «Достаточно посмотреть на лицо Флорентино Переса»

Карло Анчелотти не хочет ни на кого показывать пальцем. Так оно и есть, и он не собирается ничего менять, но игра против «Барселоны» явно дает сигнал о необходимости усилить состав. Споры о тренере начнутся позже, когда сезон подойдет к концу. У итальянца остался один год по соглашению с клубом, но, как он сам публично признал, контракты для того и существуют, чтобы их обсуждали. Никто не говорит о кардинальных переменах, но счет 9:2 в пользу «Барселоны» за два матча нанес «Реалу» большой ущерб.

В «Королевском клубе» случившееся переживают тяжело. Достаточно посмотреть на лицо Флорентино Переса во время матча. Неудачи — это то, что больше всего ранит президента «Реала». Пусть это и всего лишь Суперкубок Испании. Свист трибун, который адресован команде и даже ему саму, раздражает. Дело не в потере титула, а в том, как это произошло. В нынешнем сезоне «Реал» уже потерпел два оглушительных поражения от «Барселоны». И нет никаких аргументов в пользу мадридцев, за которые можно было бы ухватиться.

Что касается усиления состава (по мнению клуба, только это можно сделать в данный момент), то «Реал» собирается вернуться к вопросу о правом защитнике.

Лука Модрич. Фото Reuters

Модрич: «Если и проигрывать финал, то лучше этот»

После матча лишь один футболист «Реала» решился поговорить со СМИ — 39-летний ветеран Лука Модрич.

«Неприятно, когда твой главный соперник забивает девять голов за два матча. Думаю, мы отреагируем. Я в этом уверен. Не думали, что получится такая игра, и нам жаль как фанатов, так и самих себя. Сейчас нужно объединиться и работать. Уверен, поводов для радости в этом сезоне будет предостаточно, впереди еще много всего. Если уж и проигрывать финал, то лучше этот. Таков футбол, в нем есть победы и поражения. В этот раз мы уступили. Это всегда неприятно, но если уж нужно выбрать поражение в одном из финалов, то пускай в Суперкубке. Следует поздравить «Барселону», она была лучше. Вот и все», — приводит слова Модрича Marca.

При этом, по мнению автора дубля в ворота мадридцев Рафиньи, успех «Барсы» в Суперкубке придаст команде уверенности на оставшуюся часть сезона.

«Я очень рад победе, интересы команды превыше всего. Для меня неважно, играю ли хорошо или плохо, все, что хочу, это брать титулы. Знаем, что у «Реала» отличная команда, но сосредоточены на себе. Тяжело оставаться вдесятером, но «Барселона» упорно трудилась и знала, что делать, когда на одного футболиста меньше. Мы отдали все силы», — сказал Рафинья.