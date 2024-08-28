Новый заговор против «Барсы»? Ночью опубликованы не все переговоры с ВАР в ла лиге
Во втором тайме матча 3-го тура чемпионата Испании «Райо Вальекано» — «Барселона» (1:2), который состоялся поздно вечером во вторник, 27 августа, судья Сесар Сото Градо принял два решения не в пользу каталонцев, не назначив пенальти в ворота хозяев поля и отменив гол Роберта Левандовски.
Ночью оперативно, спустя всего несколько часов после игры, была опубликована аудиозапись переговоров судьи с ВАР Хорхе Фигероа Васкесом, касавшихся только одного из двух моментов — гола польского легионера. Что происходило в первом случае, осталось тайной. Тут же пошли разговоры о судейском «заговоре», об избирательности в выборе эпизодов.
На самом деле такой избирательности есть объяснение. Опубликован лишь момент с отменой гола, потому что произошло вмешательство ВАР. На 71-й минуте Фигероа Васкес, проведя проверку взятия ворот «Райо Вальекано», предложил Сото Градо посмотреть видеозапись на мониторе у поля. «Подойди к экрану, был фол, сам посмотри, в начале атаки. Сейчас покажу. Сам оценишь, насколько серьезен этот наступ», — сказал ВАР. «Останови, увеличь. Наступ на голеностоп. Я зафиксирую фол. Есть наступ, видишь? Явный», — отреагировал потом судья.
Судейский комитет Королевской федерации футбола Испании, по всей видимости, выполняет обещания, данные в январе этого года. Тогда было объявлено о начале эксперимента, связанного с публикацией переговоров судьи с ВАР. Но касается это только тех моментов, когда есть вмешательство и просмотр арбитром видеозаписи на мониторе или есть вмешательство, но ВАР сам принимает фактическое решение.
Судейский комитет пообещал публиковать такие видео в каждом туре — по субботам, воскресеньям и понедельникам после завершения всех матчей. Или в любой другой день, если он выбран для тура. Так и происходит.
Первая публикация была после матча 20-го тура предыдущего чемпионата «Севилья» — «Алавес» (2:3). Тогда можно было посмотреть видеозапись и прослушать аудиозапись переговоров судьи с ВАР при назначении 11-метрового удара в ворота гостей на 80-й минуте.
В эпизоде на 46-й минуте встречи «Райо Вальекано» — «Барселона» в штрафной площади мадридцев упал Дани Ольмо, которого успели внести в заявку на сезон. Защитник поставил ему ногой «шлагбаум», возникли основания для назначения пенальти, но Сото Градо воздержался от такого наказания. А Фигероа Васкес в его действия не вмешался. Именно поэтому аудиозапись их переговоров затем не была опубликована.
Никакого заговора против каталонцев тут нет. Хотя, конечно, было бы интересно послушать, что сказали друг другу рефери и ВАР. Потому что 11-метровый удар, на мой взгляд, не назначен ошибочно.
Сото Градо во второй раз стал «героем» тура. После одной из первых игр чемпионата «Мальорка» — «Реал» (1:1) телевидение «Королевского клуба» оперативно подготовило фильм продолжительностью три с лишним минуты, посвященный работе судейской бригады во главе как раз с Сото Градо. Найдены восемь ошибок, включая три неназначенных, по мнению мадридцев, пенальти и неудаление футболиста соперников за удар шипами в икроножную мышцу Винисиуса Жуниора.
Сотрудники «Реала» очень профессионально, как и в прошлом сезоне, подобрали эпизоды, создав ощущение «убийства» команды судьей и его видеоассистентами.
А ВАР Фигероа Васкес, в свою очередь, упоминался в связи с матчем 2-го тура «Атлетико» — «Жирона» (3:0). В нем на 38-й минуте судья Хуан Мартинес Мунуэра не удалил вратаря гостей Пауло Гассинигу, когда тот остановил мяч левой рукой за пределами своей штрафной площади. Видеоарбитр Фигероа Васкес не стал вмешиваться в действия коллеги, по всей видимости согласившись с его вердиктом.
Оппоненты судьи и ВАР настаивали, что в том моменте он должен был показать голкиперу красную карточку и удалить его за лишение соперника (Хулиана Альвареса) явной возможности забить гол. Но Мартинес Мунуэра оценил сделанное Гассанигой иначе, квалифицировав его фол как срыв перспективной атаки и ограничившись желтой карточкой.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|3
|3
|0
|0
|6-3
|9
|
2
|Вильярреал
|3
|2
|1
|0
|8-6
|7
|
3
|Сельта
|3
|2
|0
|1
|8-6
|6
|
4
|Леганес
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
5
|Осасуна
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|
6
|Атлетико
|2
|1
|1
|0
|5-2
|4
|
7
|Реал
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
8
|Р. Вальекано
|3
|1
|1
|1
|3-3
|4
|
9
|Р. Сосьедад
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|
10
|Вальядолид
|2
|1
|0
|1
|1-3
|3
|
11
|Севилья
|3
|0
|2
|1
|3-4
|2
|
12
|Мальорка
|3
|0
|2
|1
|1-2
|2
|
13
|Хетафе
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
14
|Бетис
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
15
|Лас-Пальмас
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|
16
|Атлетик
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
17
|Алавес
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
18
|Жирона
|2
|0
|1
|1
|1-4
|1
|
19
|Эспаньол
|2
|0
|0
|2
|0-2
|0
|
20
|Валенсия
|2
|0
|0
|2
|2-5
|0
|26.08
|22:30
|
Вильярреал – Сельта
|4 : 3
|27.08
|20:00
|
Мальорка – Севилья
|0 : 0
|27.08
|22:30
|
Р. Вальекано – Барселона
|1 : 2
|28.08
|00:00
|
Бетис – Хетафе
|- : -
|28.08
|20:00
|
Атлетик – Валенсия
|- : -
|28.08
|20:00
|
Вальядолид – Леганес
|- : -
|28.08
|22:30
|
Р. Сосьедад – Алавес
|- : -
|28.08
|22:30
|
Атлетико – Эспаньол
|- : -
|29.08
|20:00
|
Жирона – Осасуна
|- : -
|29.08
|22:30
|
Лас-Пальмас – Реал
|- : -
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|3
|
|
Маркос Льоренте
Атлетико
|2
|
|
Сандро Рамирес
Лас-Пальмас
|2
|П
|
|
Антуан Гризманн
Атлетико
|2
|
|
Оскар Мингеса
Сельта
|2
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Александр Седлар
Алавес
|1
|1
|1
|
|
Ферлан Менди
Реал
|1
|1
|0
|
|
Ньигес Сауль
Севилья
|2
|1
|0