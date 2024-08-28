Новый заговор против «Барсы»? Ночью опубликованы не все переговоры с ВАР в ла лиге

В Испании опять начались дискуссии по поводу решений и действий судей и их видеоассистентов в чемпионате страны. В этот раз недовольство возникло после игры с участием каталонского гранда. Рассказываем, что случилось в ночь на среду.

Во втором тайме матча 3-го тура чемпионата Испании «Райо Вальекано» — «Барселона» (1:2), который состоялся поздно вечером во вторник, 27 августа, судья Сесар Сото Градо принял два решения не в пользу каталонцев, не назначив пенальти в ворота хозяев поля и отменив гол Роберта Левандовски.

Ночью оперативно, спустя всего несколько часов после игры, была опубликована аудиозапись переговоров судьи с ВАР Хорхе Фигероа Васкесом, касавшихся только одного из двух моментов — гола польского легионера. Что происходило в первом случае, осталось тайной. Тут же пошли разговоры о судейском «заговоре», об избирательности в выборе эпизодов.

На самом деле такой избирательности есть объяснение. Опубликован лишь момент с отменой гола, потому что произошло вмешательство ВАР. На 71-й минуте Фигероа Васкес, проведя проверку взятия ворот «Райо Вальекано», предложил Сото Градо посмотреть видеозапись на мониторе у поля. «Подойди к экрану, был фол, сам посмотри, в начале атаки. Сейчас покажу. Сам оценишь, насколько серьезен этот наступ», — сказал ВАР. «Останови, увеличь. Наступ на голеностоп. Я зафиксирую фол. Есть наступ, видишь? Явный», — отреагировал потом судья.

Фото скриншот из трансляции

Фото скриншот из трансляции

Судейский комитет Королевской федерации футбола Испании, по всей видимости, выполняет обещания, данные в январе этого года. Тогда было объявлено о начале эксперимента, связанного с публикацией переговоров судьи с ВАР. Но касается это только тех моментов, когда есть вмешательство и просмотр арбитром видеозаписи на мониторе или есть вмешательство, но ВАР сам принимает фактическое решение.

Судейский комитет пообещал публиковать такие видео в каждом туре — по субботам, воскресеньям и понедельникам после завершения всех матчей. Или в любой другой день, если он выбран для тура. Так и происходит.

Первая публикация была после матча 20-го тура предыдущего чемпионата «Севилья» — «Алавес» (2:3). Тогда можно было посмотреть видеозапись и прослушать аудиозапись переговоров судьи с ВАР при назначении 11-метрового удара в ворота гостей на 80-й минуте.

В эпизоде на 46-й минуте встречи «Райо Вальекано» — «Барселона» в штрафной площади мадридцев упал Дани Ольмо, которого успели внести в заявку на сезон. Защитник поставил ему ногой «шлагбаум», возникли основания для назначения пенальти, но Сото Градо воздержался от такого наказания. А Фигероа Васкес в его действия не вмешался. Именно поэтому аудиозапись их переговоров затем не была опубликована.

Фото скриншот из трансляции

Никакого заговора против каталонцев тут нет. Хотя, конечно, было бы интересно послушать, что сказали друг другу рефери и ВАР. Потому что 11-метровый удар, на мой взгляд, не назначен ошибочно.

Сото Градо во второй раз стал «героем» тура. После одной из первых игр чемпионата «Мальорка» — «Реал» (1:1) телевидение «Королевского клуба» оперативно подготовило фильм продолжительностью три с лишним минуты, посвященный работе судейской бригады во главе как раз с Сото Градо. Найдены восемь ошибок, включая три неназначенных, по мнению мадридцев, пенальти и неудаление футболиста соперников за удар шипами в икроножную мышцу Винисиуса Жуниора.

Сотрудники «Реала» очень профессионально, как и в прошлом сезоне, подобрали эпизоды, создав ощущение «убийства» команды судьей и его видеоассистентами.

А ВАР Фигероа Васкес, в свою очередь, упоминался в связи с матчем 2-го тура «Атлетико» — «Жирона» (3:0). В нем на 38-й минуте судья Хуан Мартинес Мунуэра не удалил вратаря гостей Пауло Гассинигу, когда тот остановил мяч левой рукой за пределами своей штрафной площади. Видеоарбитр Фигероа Васкес не стал вмешиваться в действия коллеги, по всей видимости согласившись с его вердиктом.

Оппоненты судьи и ВАР настаивали, что в том моменте он должен был показать голкиперу красную карточку и удалить его за лишение соперника (Хулиана Альвареса) явной возможности забить гол. Но Мартинес Мунуэра оценил сделанное Гассанигой иначе, квалифицировав его фол как срыв перспективной атаки и ограничившись желтой карточкой.