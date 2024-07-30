«Барса» хочет продать многомиллионного форварда, которого купила полгода назад. Что не так с Витором Роке?

Пытаются спихнуть его в Саудовскую Аравию.

За «Барселону» становится страшно. Один из главных клубов мира утопает в проблемах и коряво с ними справляется. Иногда кажется, что руководство каталонцев зачем-то специально разрушает репутацию топовой организации. Что это вообще было в ситуации с Хави? Тренер решил уйти, его убедили остаться, а в конце сезона все равно убрали. Бред.

Главные трудности гранда касаются, естественно, денег и всего, что вокруг них. «Барса» еле-еле, но пока вписывается в финансовые регламенты. Ради этого приходится отказываться от покупок и откровенно ужиматься — пересматривать имеющиеся контракты, задействовать ставшие мемом рычаги и спихивать ненужных игроков.

Самые громкие слухи в контексте исходящих трансферов отправляют Витора Роке в «Аль-Хиляль». Чемпион Саудовской Аравии дает за нападающего 40 миллионов евро, от такого предложения правда трудно отказаться, учитывая обстоятельства. Но речь вообще-то про не желающего уходить 19-летнего талантливого форварда, которого подписали всего полгода назад.

Бразилец, судя по всему, стал жертвой случая. Он ведь вообще должен был приехать только сейчас, просто зимой у «Барселоны» появилась возможность зарегистрировать новичка из-за травмы Гави, поэтому 60-миллионную сделку (30 миллионов разом и еще 30 могут уйти в виде бонусов) закрыли раньше. Поначалу история выглядела идеальной. Роке со светящимся лицом ходил по музею клуба и не скрывал радости от перехода, а «Барса» ухватила вроде как перспективного футболиста.

Еще важно брать в расчет вечное заочное (и не только) противостояние с «Реалом». Смотрите, когда в Мадрид забрали Винисиуса с Родриго, в Каталонии расцвели Педри и Гави. На «Бернабеу» появился Беллингем — на «Камп Ноу» ослепительно засиял Ямаль. На тот момент единственной не отбитой картой был Эндрик. То есть молодой наконечник из Бразилии, от которого восторженно кричат на родине. Витор — то, что надо, если не хочется отпускать конкурента в отрыв. Очевидный плюсик Лапорте от общественности, а они ему ой как нужны.

Безусловно, покупая юнца из Южной Америки, нельзя быть уверенным в результате. Но вводные были слишком убедительные. Роке на взрослом уровне до «Барселоны» провел 97 матчей, забил 34 мяча и отдал 12 ассистов. К 18 годам цифры впечатляющие. Например, Винисиус перед релокацией в Мадрид набил гораздо меньше — 14+4 за 69 игр. Родриго — 17+8 в 79 играх. Да тот же Эндрик за «Палмейрас» вышел 82 раза, отметился 21 голом и четырьмя голевыми.

Тем более Витора, как писали, хотел лично Хави. Говорят, именно он настоял на ускоренном подписании бразильца. Правда, дальнейшие сложности игрока были связаны как раз с испанским специалистом. Тренер публично заявлял, что Роке предстоит многому научиться: «Ему нужно понять нашу позиционную игру. Я верю в Витора, он может нам очень помочь, и у него будет шанс получить несколько минут против «Кадиса» сегодня». Несколько минут? Вселяет уверенность, ничего не скажешь.

Нападающий «Барселоны» Витор Роке в матче против «Мальорки». Фото Global Look Press

Собственно, в минутах исчислять игру нападающего в «Барселоне» проще всего, их набралось 353. Лишь два раза из 16 появлений он провел на поле больше получаса. Хави объяснял низкое количество практики еще и солидными альтернативами: «Это конкуренция с Левандовски и с другими нападающими. Это нелегко, но у него были минуты и возможности. Он еще один нападающий, и, если он должен играть, он будет играть». Возможно, доля правды есть, но как объяснить тотальный игнор? Испанские медиа писали, что испанец в какой-то момент перестал даже разговаривать с Роке.

Журналист Жоан Фонтес недавно и вовсе написал, что Хави не хотел этот трансфер и назвал его неудачным (слухи о восхищении новичком распространил уже клуб). Более того, в штабе испанца Витора из-за плохой техники прозвали Рокембаком — отсылка к Фабио Рошембаку, игравшему с Хави в Каталонии бразильцу, который запомнился катастрофически низким уровнем игры.

На фоне морального груза всплыли психологические шероховатости Витора. В дебюте за «Барсу» он не реализовал пару опасных моментов и уходил в подтрибунку с натянутой на лицо футболкой. Сержи Роберто пришлось успокаивать парня в раздевалке. И это в выигранном матче!

Впоследствии окружение форварда подчеркивало прогрессирующую тоску в настроении зачастую веселого Роке. Игрок, надо сказать, хоть и грустил, но не опускал руки — почти на месяц раньше вышел из отпуска, чтобы подготовиться к предсезонке, на которой планировал покорить Флика. Немец хотел своими глазами глянуть на способности Витора и решить, как поступать.

«Барселона» с огромным трудом регистрирует футболистов для нового розыгрыша ла лиги из-за слишком толстой зарплатной ведомости, но Лапорта несколько месяцев блокировал уход нападающего. А очередь была: стучались «МЮ», «Наполи», «Тоттенхэм», «Челси», «Ницца», «Коринтианс», «Порту» и еще ряд клубов. Появлялась информация примерно о 30 претендентах!

Сам Роке уезжать тоже не хочет и на пару с агентом отбивается от «Аль-Хиляля». В «Барсе» же надеются и ждут другого ответа. Нельзя сказать, что Витор оказался не в том месте. Не в то время — да. Бразильца, никогда не видевшего еврофутбол, посреди сезона бросили в адское пекло каталонской трагикомедии и, не дав нормально показать себя, затолкали к выходу, потому что сейчас нужны деньги.

Будет печально, если главными достижениями Витора останутся голы «Алавесу» и «Осасуне», но подпись в контракте с саудовцами кратно повышает вероятность данного расклада. Кажется, он хочет остаться хотя бы на континенте. В таком случае необходимо бодаться до упора. Иначе скинут со скалы топ-футбола как хилого и слабого.