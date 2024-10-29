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Сегодня, 18:00

Хави приглашал шамана на «Камп Ноу». Хотел прогнать «нечисть»

Хави приглашал шамана в раздевалку «Барселоны»
Артем Белинин
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Барселоны» Хави приглашал шамана на «Камп Ноу».
Фото Global Look Press
Хави.
Фото Global Look Press
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Лапорта был в курсе.

Хави уже около полугода не тренирует «Барселону», однако подробности о его времени в клубе периодически продолжают всплывать. Сейчас появилась совсем дикая информация — якобы испанец прибегал к магическим услугам.

Хави верит в темные силы?

Очень занимательной информацией поделился журналист Сальвадор Сострес в своей колонке для ABC. «Хави приглашал шамана в раздевалку «Барселоны», чтобы «избавиться от нечисти» и злых духов на «Камп Ноу»: экс-тренер каталонцев делал это, когда думал, что на стадионе никого нет», — цитирует журналиста Telegram-канал «Первый спорт».

Также сообщается, что президент каталонцев Лапорта знал о произошедшем, но не стал обсуждать ситуацию, чтобы не портить отношения: «О ритуалах Хави с шаманом Лапорте рассказали охранники арены: президенту «Барсы» казалось полной чушью то, что делает тренер, но он не хотел портить отношения с Хави», — дополняет тот же источник, ссылаясь на ABC.

Хави.
Фото Global Look Press

Испанца убрали по очень странной причине

Хави уволили из «Барселоны» в конце прошлого сезона, и это решение выглядело не менее странно, чем приглашение шамана в раздевалку. Дело в том, что Лапорта убрал тренера из-за... недостаточного оптимизма.

При этом зимой Хави сам порывался уйти из «Барселоны» — дела у каталонцев шли неважно, испанец, очевидно, устал от давления и атмосферы в клубе. Однако тогда президент с большим трудом убедил его остаться, и специалист изменил свое решение. А спустя месяц уволил, и главная (пусть и неофициальная) формулировка звучала действительно так: за недостаточный оптимизм.

Хави. Скандальное увольнение Хави из «Барселоны». Он продлил контракт всего месяц назад

Хави ставили в вину, что он постоянно показывает недовольство трансферной политикой и финансовой ситуацией в клубе. И в целом регулярно подрывает авторитет каталонцев. Надо сказать, это была справедливая претензия. Конечно, испанец говорил по факту, но похвалу «Реала», совмещенную с критикой сине-гранатовых, ждешь точно не от главного тренера «Барселоны».

Но Хави именно такое и выдавал: «Ситуация сложная. Раньше тренер говорил: «Я хочу подписать вот этого, этого и этого». Сейчас все не так. Мы не в том положении, в котором находятся другие клубы с лучшей экономической ситуацией, как, например, «Реал». Болельщики должны это понимать», — говорил тренер перед игрой с «Альмерией» на финише чемпионата.

Теперь, если инсайд ABC про шамана правдив, вопросов по увольнению еще меньше. Их и так почти не осталось после перформанса сменщика Хави, Флика, который и с нынешним составом добивается успеха, — но если легендарный полузащитник «Барселоны» действительно от отчаяния обратился к «черной магии», возможно, ему правда стоило отдохнуть.

Хави Эрнандес (Хави)
ФК Барселона
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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Барселона 11 10 0 1 37-10 30
2
 Реал 11 7 3 1 21-11 24
3
 Вильярреал 11 6 3 2 20-19 21
4
 Атлетико 11 5 5 1 16-7 20
5
 Мальорка 11 5 3 3 10-8 18
6
 Бетис 11 5 3 3 11-9 18
7
 Осасуна 11 5 3 3 16-16 18
8
 Атлетик 11 5 3 3 17-11 18
9
 Р. Вальекано 11 4 4 3 12-10 16
10
 Севилья 11 4 3 4 12-15 15
11
 Сельта 11 4 1 6 17-20 13
12
 Р. Сосьедад 11 3 3 5 8-10 12
13
 Жирона 11 3 3 5 11-14 12
14
 Леганес 11 2 5 4 9-12 11
15
 Хетафе 11 1 7 3 8-9 10
16
 Эспаньол 11 3 1 7 10-19 10
17
 Алавес 11 3 1 7 13-19 10
18
 Лас-Пальмас 11 2 3 6 13-19 9
19
 Вальядолид 11 2 2 7 9-23 8
20
 Валенсия 11 1 4 6 8-17 7
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1.11 23:00
Алавес – Мальорка
 - : -
2.11 16:00
Осасуна – Вальядолид
 - : -
2.11 18:15
Жирона – Леганес
 - : -
2.11 20:30
Вильярреал – Р. Вальекано
 - : -
2.11 23:00
Валенсия – Реал
 - : -
3.11 16:00
Атлетико – Лас-Пальмас
 - : -
3.11 18:15
Барселона – Эспаньол
 - : -
3.11 20:30
Севилья – Р. Сосьедад
 - : -
3.11 23:00
Атлетик – Бетис
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4.11 23:00
Сельта – Хетафе
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Айосе Перес

Вильярреал

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Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Реал

 6
П
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Рафинья

Барселона

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Ламин Ямаль

Барселона

 6
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Алекс Баэна

Вильярреал

 5
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Абдул Мумин

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