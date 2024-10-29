Хави приглашал шамана на «Камп Ноу». Хотел прогнать «нечисть»
Хави уже около полугода не тренирует «Барселону», однако подробности о его времени в клубе периодически продолжают всплывать. Сейчас появилась совсем дикая информация — якобы испанец прибегал к магическим услугам.
Хави верит в темные силы?
Очень занимательной информацией поделился журналист Сальвадор Сострес в своей колонке для ABC. «Хави приглашал шамана в раздевалку «Барселоны», чтобы «избавиться от нечисти» и злых духов на «Камп Ноу»: экс-тренер каталонцев делал это, когда думал, что на стадионе никого нет», — цитирует журналиста Telegram-канал «Первый спорт».
Также сообщается, что президент каталонцев Лапорта знал о произошедшем, но не стал обсуждать ситуацию, чтобы не портить отношения: «О ритуалах Хави с шаманом Лапорте рассказали охранники арены: президенту «Барсы» казалось полной чушью то, что делает тренер, но он не хотел портить отношения с Хави», — дополняет тот же источник, ссылаясь на ABC.
Испанца убрали по очень странной причине
Хави уволили из «Барселоны» в конце прошлого сезона, и это решение выглядело не менее странно, чем приглашение шамана в раздевалку. Дело в том, что Лапорта убрал тренера из-за... недостаточного оптимизма.
При этом зимой Хави сам порывался уйти из «Барселоны» — дела у каталонцев шли неважно, испанец, очевидно, устал от давления и атмосферы в клубе. Однако тогда президент с большим трудом убедил его остаться, и специалист изменил свое решение. А спустя месяц уволил, и главная (пусть и неофициальная) формулировка звучала действительно так: за недостаточный оптимизм.
Хави ставили в вину, что он постоянно показывает недовольство трансферной политикой и финансовой ситуацией в клубе. И в целом регулярно подрывает авторитет каталонцев. Надо сказать, это была справедливая претензия. Конечно, испанец говорил по факту, но похвалу «Реала», совмещенную с критикой сине-гранатовых, ждешь точно не от главного тренера «Барселоны».
Но Хави именно такое и выдавал: «Ситуация сложная. Раньше тренер говорил: «Я хочу подписать вот этого, этого и этого». Сейчас все не так. Мы не в том положении, в котором находятся другие клубы с лучшей экономической ситуацией, как, например, «Реал». Болельщики должны это понимать», — говорил тренер перед игрой с «Альмерией» на финише чемпионата.
Теперь, если инсайд ABC про шамана правдив, вопросов по увольнению еще меньше. Их и так почти не осталось после перформанса сменщика Хави, Флика, который и с нынешним составом добивается успеха, — но если легендарный полузащитник «Барселоны» действительно от отчаяния обратился к «черной магии», возможно, ему правда стоило отдохнуть.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|11
|10
|0
|1
|37-10
|30
|
2
|Реал
|11
|7
|3
|1
|21-11
|24
|
3
|Вильярреал
|11
|6
|3
|2
|20-19
|21
|
4
|Атлетико
|11
|5
|5
|1
|16-7
|20
|
5
|Мальорка
|11
|5
|3
|3
|10-8
|18
|
6
|Бетис
|11
|5
|3
|3
|11-9
|18
|
7
|Осасуна
|11
|5
|3
|3
|16-16
|18
|
8
|Атлетик
|11
|5
|3
|3
|17-11
|18
|
9
|Р. Вальекано
|11
|4
|4
|3
|12-10
|16
|
10
|Севилья
|11
|4
|3
|4
|12-15
|15
|
11
|Сельта
|11
|4
|1
|6
|17-20
|13
|
12
|Р. Сосьедад
|11
|3
|3
|5
|8-10
|12
|
13
|Жирона
|11
|3
|3
|5
|11-14
|12
|
14
|Леганес
|11
|2
|5
|4
|9-12
|11
|
15
|Хетафе
|11
|1
|7
|3
|8-9
|10
|
16
|Эспаньол
|11
|3
|1
|7
|10-19
|10
|
17
|Алавес
|11
|3
|1
|7
|13-19
|10
|
18
|Лас-Пальмас
|11
|2
|3
|6
|13-19
|9
|
19
|Вальядолид
|11
|2
|2
|7
|9-23
|8
|
20
|Валенсия
|11
|1
|4
|6
|8-17
|7
|1.11
|23:00
|
Алавес – Мальорка
|- : -
|2.11
|16:00
|
Осасуна – Вальядолид
|- : -
|2.11
|18:15
|
Жирона – Леганес
|- : -
|2.11
|20:30
|
Вильярреал – Р. Вальекано
|- : -
|2.11
|23:00
|
Валенсия – Реал
|- : -
|3.11
|16:00
|
Атлетико – Лас-Пальмас
|- : -
|3.11
|18:15
|
Барселона – Эспаньол
|- : -
|3.11
|20:30
|
Севилья – Р. Сосьедад
|- : -
|3.11
|23:00
|
Атлетик – Бетис
|- : -
|4.11
|23:00
|
Сельта – Хетафе
|- : -
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|14
|
|
Айосе Перес
Вильярреал
|7
|
|
Килиан Мбаппе
Реал
|6
|П
|
|
Рафинья
Барселона
|6
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|6
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Хосе Луис Гарсия Пепелу
Валенсия
|10
|1
|5
|
|
Абдул Мумин
Райо Вальекано
|11
|1
|4
|
|
Микель Хаурехисар
Атлетик
|8
|1
|2