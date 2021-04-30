Месси готов остаться и вдвое уменьшить зарплату, но «Барселона» рискует проиграть чемпионскую гонку

На фоне обсуждения будущего своего капитана каталонцы упустили возможность стать единоличным лидером ла лиги, уступив «Гранаде» (1:2).

Чемпионат Испании. Лига 1

33-й тур

«Барселона» — «Гранада» — 1:2 (1:0)

Голы: Месси, 23 (1:0). Мачис, 73 (1:1). Хорхе Молина, 79 (1:2).

«Барселона»: тер Штеген, Пике, Жорди Альба, Юмтити, Мингеса (Дембеле, 72), Бускетс (Тринкан, 81), Сержи Роберто, де Йонг, Мориба (Педри, 72), Месси, Гризманн.

«Гранада»: Эскандель, Фулькье, Кини, Диас, Перес, Санчес, Эррера, Брайс (Гоналон, 61), Сольдадо (Хорхе Молина, 61), Мачис (Марин, 76), Суарес (Вико, 86).

Предупреждения: Сольдадо, 20. Перес, 43. Санчес, 89. Марин, 90+4.

Судья: Гонсалес Фуэртес (Испания).

29 апреля. Барселона. Стадион «Камп Ноу».

Дома лучше

Кажется, в последние дни в Каталонии только и говорили, что о будущем Лионеля Месси. Да и не только там. Один из самых близких друзей аргентинца — нападающий «Атлетико» Луис Суарес — заявил, что, если тот попросит у него совета, ответ будет таким: «Я не вижу Лео в другом клубе, кроме «Барселоны».

«Надеюсь, он закончит карьеру в «Барселоне», потому что Месси не найдет себе лучшего дома», — заметил в свою очередь Хосеп Гвардьола.

Начался же выход темы в топы новостных лент с информации из Южной Америки. Там уже давно уверяли, что у «ПСЖ» есть конкретный экономический план по подписанию Месси, и, по последним данным, его реализация уже началась. Как утверждает бразильский журналист TNT Sports Марселу Бехлер, парижане предложили игроку соглашение по схеме «2+1», которое с экономической точки зрения недостижимо для других клубов.

«Барса», по информации того же источника, на тот момент не сформировала условия нового контракта для своего капитана в силу сложной экономической ситуации. Ее могли бы решить поступления от Суперлиги, однако после подавления восстания богачей выкручиваться придется традиционными методами.

Встреча отца футболиста — Хорхе Месси — с президентом сине-гранатовых Жоаном Лапортой продемонстрировала, что стороны готовы к продолжению сотрудничества при соблюдении ряда условий. Согласно данным испанского телеканала TVE, Лео готов пойти на 50-процентное сокращение зарплаты и подписать контракт до конца 2022 года. После этого аргентинец отправится в принадлежащий Дэвиду Бекхэму клуб МЛС «Интер Майами» (на днях прошла информация, что Месси купил себе роскошный особняк во Флориде, и это может служить подтверждением этой версии), а по окончании карьеры вернется в «Барселону» уже в качестве одного из менеджеров сине-грантовых.

Ранее в целом похожие условия будущего соглашения приводились каналом TV3. Правда, данный источник упоминает договор на два года (до лета 2023-го) и роль посла каталонского клуба в Америке во время выступлений в Новом Свете. Сэкономленные на зарплате Месси средства, а также договоренность об отсрочке выплат по ряду долговых обязательств могут помочь «Барсе» подписать летом как минимум одного звездного новичка. Например, Эрлинга Холанна. Это весьма актуально, ведь ряд источников уверяют, что усиление состава до уровня готовности выиграть Лигу чемпионов входит в список пожеланий Месси.

Куман удален, но «Барса» не сдается

Есть ощущение, что за всеми этими разговорами в «Барселоне» забыли о «Гранаде». Победа над соперником, у которого каталонцы выиграли все 25 официальных матчей на «Камп Ноу», казалась чем-то само собой разумеющимся. Примерно как голы Месси в этом календарном году. Забив в четверг, Лео довел их количество до 24, и в этот момент «Барселона» — пусть и в режиме онлайн — впервые с начала сезона вышла на первое место в ла лиге.

Однако после перерыва случилось невероятное. Настолько, что Роналда Кумана сразу после ответного гола Мачиса удалили со скамейки за оскорбление резервного арбитра. Голландец, которому пришлось передавать указания помощникам при помощи мобильного телефона, с этим не согласился. Как утверждает Mundo Deportivo, в протокол внесена его фраза «Что за тип!» (vaya personaje). По версии же самого Кумана, он не оскорблял рефери, тот сам проявил неуважение к тренеру. «Если судья хотел стать героем вечера, спасибо», — констатировал специалист, которому грозит дисквалификация как минимум на два ближайших матча.

Что до игры с «Гранадой», то это был удивительный вечер, когда даже владение мячом на уровне 81,9% ничего не гарантирует, а от защитников может ускользнуть отметивший неделю назад свой 39-й день рождения Молина. И теперь вместо того, чтобы стать единоличным лидером и хозяином собственной судьбы, «Барса» загнала себя в очень сложную ситуацию. Хотя она не выглядит настолько безнадежной, как в версии тех, кто уверен, что в четверг сине-гранатовые упустили из рук чемпионский титул.

1. Atletico, 73 points

2. Real Madrid, 71 points

3. Barcelona, 71 points

4. Sevilla, 70 points



La Liga's title race this season is something else ? pic.twitter.com/9p2HGb2Ca1 — ESPN FC (@ESPNFC) April 29, 2021

Развязка, скорее всего, наступит через неделю, когда четыре претендента на титул сыграют между собой. И если текущая диспозиция не изменится по итогам ближайшего тура, после встреч «Барсы» с «Атлетико» и «Реала» с «Севильей» все может перевернуться с ног на голову.

Победа сине-гранатовых и ничья в Мадриде возможны настолько же, насколько и любой другой исход в самом невероятном с точки зрения интриги чемпионате последних лет. Каталонцы в таком случае сделают то, чего не смогли сделать по итогам матча с «Гранадой». Станут первыми. Как правильно заметил Куман, у «Барсы» есть еще пять матчей, которые нужно выиграть.