«Барса» завершила ужасный год ничьей с «Эйбаром». Месси продлили каникулы
«Барселона» — «Эйбар» — 1:1 (0:0)
Голы: Кике Гарсия, 57 (0:1). Дембеле, 67 (1:1).
Нереализованный пенальти: Брэйтуэйт, 8 (мимо).
«Барселона»: тер Штеген, Лангле (Бускетс, 82), Фирпо, Мингеса, Араухо, Дест (Дембеле, 46), Пьянич (Коутинью, 66), де Йонг, Гризманн (Тринкан, 66), Брэйтуэйт, Педри (Пуч, 89).
«Эйбар»: Дмитрович, Бигас, Бургос (Оливейра, 73), Рафа Суариш, Диоп (Куберо, 90+3), Альварес, Экспосито, Посо, Кике Гарсия (Муто, 73), Инуи, Кондзер (Ресио, 81).
Предупреждения: Альварес, 75. Ресио, 83.
Судья: Альберола Рохас.
29 декабря. Барселона. Стадион «Камп Ноу».
Последний матч года «Барселона» проводила без Лионеля Месси. Он получил легкую травму лодыжки, и ему разрешили продлить рождественские каникулы на родине. Месси вернулся в Барселону из Росарио буквально за пару часов до матча и, конечно же, сразу приехал на «Камп Ноу». Ожидается, что к тренировкам Лео вернется уже в среду.
Для «Барселоны» матч с «Эйбаром» начинался довольно оптимистично. На первых минутах защитник Араухо пришел на угловой и заработал пенальти. Месси на трибуне, кому бить? Гризманн в последнее время показал себя скверным пенальтистом, поэтому удар доверили Брэйтуэйту. Датчанин все-таки забивал с «точки» киевскому «Динамо» в Лиге чемпионов. А «Эйбару» не забил: просто не попал в ворота. «Барса» не реализовала третий 11-метровый в сезоне.
Вскоре Брэйтуэйт исправился, замкнув фланговую передачу Фирпо. Однако после просмотра был зафиксирован офсайд. За весь первый тайм на счету «Барсы» только один удар в створ ворот, да и тот нанес Араухо. После углового, конечно — с игры практически ничего не получалось. А «Эйбар» смотрелся здорово, игра гостей впечатляла куда больше, чем их место в таблице.
В перерыве Куман усилил атаку, выпустив Дембеле вместо Деста. Француз здорово вошел в игру и сразу создал два момента, но не забил. Мастер-класс по реализации Дембеле тут же дал 31-летний форвард «Эйбара» Гарсия. Он отобрал мяч в центре поля у Араухо, пробежал через полполя и четко пробил мимо тер Штегена. Это уже четвертый откровенный «привоз» игрока «Барселоны» в этом сезоне, столько результативных ошибок нет ни в одной команде чемпионата Испании.
«Барса» быстро отыгралась. Фирпо продолжал простреливать слева, и мяч дошел до Дембеле, который на этот раз не промахнулся. Вырывать победу для «Барсы» был брошен молодняк (Тринкан и Пуч) под предводительством Коутинью и Бускетса. Моментов было предостаточно, но мазали все — и Педри, и Брэйтуэйт, и Коутинью, и Дембеле, и Тринкан. Наверное, «Барселона» не могла завершить ужасный для себя год победой. Год, в котором были 2:8 от «Баварии», упущенное чемпионство, уход Луиса Суареса, настойчивые разговоры о расставании с Месси и отставка президента Хосепа Бартомеу.
«Эйбар» же провел очень достойный матч и впервые в истории не проиграл на «Камп Ноу». «Барселона», в свою очередь, упустила шанс подняться в зону Лиги чемпионов.
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