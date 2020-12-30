«Барса» завершила ужасный год ничьей с «Эйбаром». Месси продлили каникулы

«Барселона» без Лионеля Месси не сумела обыграть «Эйбар» в матче 16-го тура чемпионата Испании.

«Барселона» — «Эйбар» — 1:1 (0:0)

Голы: Кике Гарсия, 57 (0:1). Дембеле, 67 (1:1).

Нереализованный пенальти: Брэйтуэйт, 8 (мимо).

«Барселона»: тер Штеген, Лангле (Бускетс, 82), Фирпо, Мингеса, Араухо, Дест (Дембеле, 46), Пьянич (Коутинью, 66), де Йонг, Гризманн (Тринкан, 66), Брэйтуэйт, Педри (Пуч, 89).

«Эйбар»: Дмитрович, Бигас, Бургос (Оливейра, 73), Рафа Суариш, Диоп (Куберо, 90+3), Альварес, Экспосито, Посо, Кике Гарсия (Муто, 73), Инуи, Кондзер (Ресио, 81).

Предупреждения: Альварес, 75. Ресио, 83.

Судья: Альберола Рохас.

29 декабря. Барселона. Стадион «Камп Ноу».

Последний матч года «Барселона» проводила без Лионеля Месси. Он получил легкую травму лодыжки, и ему разрешили продлить рождественские каникулы на родине. Месси вернулся в Барселону из Росарио буквально за пару часов до матча и, конечно же, сразу приехал на «Камп Ноу». Ожидается, что к тренировкам Лео вернется уже в среду.

Для «Барселоны» матч с «Эйбаром» начинался довольно оптимистично. На первых минутах защитник Араухо пришел на угловой и заработал пенальти. Месси на трибуне, кому бить? Гризманн в последнее время показал себя скверным пенальтистом, поэтому удар доверили Брэйтуэйту. Датчанин все-таки забивал с «точки» киевскому «Динамо» в Лиге чемпионов. А «Эйбару» не забил: просто не попал в ворота. «Барса» не реализовала третий 11-метровый в сезоне.

3 — Barcelona have missed more penalties than any other team in LaLiga this season (3), all three by different players: Antoine Griezmann, Lionel Messi and Martin Braithwaite. Strange. pic.twitter.com/MXbwlDQ2Hj — OptaJose (@OptaJose) December 29, 2020

Вскоре Брэйтуэйт исправился, замкнув фланговую передачу Фирпо. Однако после просмотра был зафиксирован офсайд. За весь первый тайм на счету «Барсы» только один удар в створ ворот, да и тот нанес Араухо. После углового, конечно — с игры практически ничего не получалось. А «Эйбар» смотрелся здорово, игра гостей впечатляла куда больше, чем их место в таблице.

4/1 — Barcelona have had just four shots in the opening 45 minutes against Eibar (one on target) — their lowest tally in the first half of a game at Camp Nou this season in all competitions. Coldness. pic.twitter.com/kDI9yrt811 — OptaJose (@OptaJose) December 29, 2020

В перерыве Куман усилил атаку, выпустив Дембеле вместо Деста. Француз здорово вошел в игру и сразу создал два момента, но не забил. Мастер-класс по реализации Дембеле тут же дал 31-летний форвард «Эйбара» Гарсия. Он отобрал мяч в центре поля у Араухо, пробежал через полполя и четко пробил мимо тер Штегена. Это уже четвертый откровенный «привоз» игрока «Барселоны» в этом сезоне, столько результативных ошибок нет ни в одной команде чемпионата Испании.

4 — El Barcelona es el equipo que ha cometido m?s errores que han terminado en gol en LaLiga esta temporada con cuatro, los cuatro por jugadores diferentes: Neto Murara, Marc-Andr? ter Stegen, Cl?ment Lenglet y Ronald Araujo. Tensi?n. pic.twitter.com/7WC1vqlkFc — OptaJose (@OptaJose) December 29, 2020

«Барса» быстро отыгралась. Фирпо продолжал простреливать слева, и мяч дошел до Дембеле, который на этот раз не промахнулся. Вырывать победу для «Барсы» был брошен молодняк (Тринкан и Пуч) под предводительством Коутинью и Бускетса. Моментов было предостаточно, но мазали все — и Педри, и Брэйтуэйт, и Коутинью, и Дембеле, и Тринкан. Наверное, «Барселона» не могла завершить ужасный для себя год победой. Год, в котором были 2:8 от «Баварии», упущенное чемпионство, уход Луиса Суареса, настойчивые разговоры о расставании с Месси и отставка президента Хосепа Бартомеу.

«Эйбар» же провел очень достойный матч и впервые в истории не проиграл на «Камп Ноу». «Барселона», в свою очередь, упустила шанс подняться в зону Лиги чемпионов.