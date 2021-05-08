Месси и Суарес остались без голов. Теперь судьба титула в руках «Реала»

В ключевом матче «Барселона» и «Атлетико» не сумели забить и сделали подарок конкуренту

Чемпионат Испании. Лига 1. 35-й тур

«Барселона» — «Атлетико» — 0:0

«Барселона»: тер Штеген, Пике, Жорди Альба, Лангле, Мингеса (Араухо, 46), Дест (Сержи Роберто, 75), Бускетс (Мориба, 32), де Йонг, Месси, Гризманн, Педри (У.Дембеле, 75).

«Атлетико»: Облак, Савич, Триппьер, Фелипе, Эрмосо, Коке, Льоренте, Суарес, Феррейра-Карраско, Корреа (Кондогбья, 73), Лемар (Сауль, 13. Жоау Феликс, 67).

Предупреждения: Сауль, 35. Фелипе, 46. Мориба, 58. Коке, 65. Пике, 82. Жорди Альба, 82.

Судья: Матеу Лаос.

8 мая. Барселона. Стадион «Камп Ноу».

Любой исход матча на «Камп Ноу» изначально можно было назвать справедливым и обоснованным для одной стороны, и обидным для другой. Гипотетический успех «Барселоны» трактовался бы, как магия Месси и волшебство Роналда Кумана, с головой нырнувшего в омут каталонских скандалов и уже завоевавшего Кубок Испании. Результат в пользу «Атлетико» объяснили бы мощным стартом мадридцев, которые до февраля шли по дистанции с колоссальным отрывом.

А случившаяся в итоге ничья повысила шансы «Реала», который во время второго пришествия Зинедина Зидана приучил к умению выживать и выжимать результат в самых невероятных ситуациях. Тем более в воскресенье сливочных ждет «Севилья», которая, обеспечив место в Лиге чемпионов, могла раскрепоститься, но вместо этого в середине недели проиграла дома «Атлетику» и фактически исключила себя из числа претендентов на титул.

Накануне, что Куман, что Диего Симеоне говорили о необходимости показать в субботу идеальный футбол. При этом главный тренер «Атлетико» добавил: ключевое значение будет иметь характер. То, что в первом круге помогло наконец-то обыграть «Барселону» в ла лиге. Сейчас «матрасники» мечтали о первой за 15 лет победе на «Камп Ноу». И важно, что долгое время планы мадридцев выглядели обоснованно с точки зрения качества игры, а первый тайм получился таким же непривычным для домашних матчей сине-гранатовых, как статус гостя «Камп Ноу» для Суареса.

«Атлетико», в отличие от хозяев, даже вынужденные замены обращал в плюс. Когда поле уже на 13-й минуте покинул Лемар, выше поднялся Феррейра-Карраско, и это резко увеличило атакующий потенциал красно-белых. Особенно ярко это смотрелось на фоне проблем, с которыми столкнулась «Барселона» из-за травмы Бускетса. За первые полчаса хозяева не нанесли ни одного удара, тогда как единственный шанс для взятия ворот — исключительно гений Месси, чью атаку остановил Облак.

Словенца в его лучших матчах любят называть волшебником, однако за первые 45 минут этот статус заработал творивший чудеса на последнем рубеже Тер Штеген. Ла лига на этом отрезке насчитала голкиперу «Барселоны» пять сэйвов. А мысль о том, что видеть такое на «Камп Ноу» непривычно, подкрепили другие цифры. Шести попаданий в створ ворот «Барсы» по итогам первого тайма домашней встречи не случалось ни в одном турнире как минимум с сезона-2003/04, когда компания Opta начала вести подобную статистику.

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The German 'keeper made 5 saves in the first half of #Bar?aAtleti! ??? pic.twitter.com/0lyVU6cgSE — LaLiga English (@LaLigaEN) May 8, 2021

С такими вводными получалась идеально сложная ситуация для сдачи Куманом очередного экзамена на умение менять характер игры, которая идет не по его сценарию. Голландца ведь постоянно обвиняют в слабом матч-менеджменте, хотя определенные сдвиги наметились еще в проигранном класико с «Реалом», когда провалившая первый тайм «Барса» хоть и пропускала контратаки, после перерыва сумела вдавить сливочных в штрафную и едва не спасла игру.

Субботний второй тайм — еще один плюсик к резюме Кумана, который для начала навел порядок в обороне заменой Мингесы на Араухо, а потом за счет свежести Дембеле и Сержи Роберто поддержал на должном уровне давление на ворота соперника. Если половину игры владение мячом выше 65 процентов получалось стерильным, то за вторые 45 минут «Барса» наиграла не на один гол. Вопросы в итоге остались только к завершающим ударам Мориба и Дембеле из позиций, когда конечной точкой полета мяча виделась только сетка за спиной Облака, но хозяева даже не попадали в створ.

Объяснить это можно разве что каким-то особенным днем, ведь у этих соперников не случалось безголевых ничьих на «Камп Ноу» с апреля 1973 года. А ведь единственный результативный удар делал победителя фаворитом чемпионской гонки, однако теперь «Барса» в ней практически не участвует. Ей будет сложно дождаться осечек сразу двух конкурентов, что, в общем то, логично. Пока Куман не научил сине-гранатовых выигрывать по-настоящему большие матчи. Кроме гостевой победы над «Ювентусом» в группе Лиги чемпионов у голландца сплошь ничьи да поражения, а в национальном первенстве каталонцы не смогли обыграть представителей Мадрида впервые с сезона-1964/65.

В том числе и поэтому судьба титула в руках Зидана. При равном количестве очков «Реал» будет выше «Атлетико» за счет личных встреч, а как побеждать на заказ, Зизу показал в прошлом сезоне. Впрочем, этот чемпионат получается невероятным во всех отношениях, и у «Севильи» на этот счет может быть совсем другое мнение.