«Месси, тебе нужно извиниться!» Реакция на удаление аргентинца и прогноз о сроке его дисквалификации

В самом конце финального матча за Суперкубок Испании между «Барселоной» и «Атлетиком» (2:3) Лионель Месси был удален за удар соперника

Марадона тоже врезал игроку «Атлетика»

Это первое удаление аргентинца в 753 матчах сине-гранатовых, в которых он провел на поле 61 360 минут. Один из болельщиков каталонцев вспомнил давнюю игру другого знаменитого аргентинца против «Атлетика» и написал в Twitter: «Диего Марадона ударил футболиста «Атлетика», ушел из «Барселоны» и через несколько лет стал чемпионом мира со сборной Аргентины. Теперь твой черед блистать, Лео #Месси».

Diego Maradona kicked an Athletic Bilbao player, left Barcelona and years later, he became a world champion with Argentina.



IT'S YOUR TIME TO SHINE LEO #MESSI ?pic.twitter.com/eDAiCY2iTo — Diehard Cule (@TheBarcaAddict) January 17, 2021

Беспомощный Месси

«Неудачный ход матча плохо воспринял беспомощный Месси, — пишет football.fr. — Дошло до того, что в дополнительное время он врезал тому самому Вильялибре, который сравнял счет. За это он получил от Мансано, проконсультировавшегося с ВАР, бесспорную красную карточку».

Роналд Куман: «Лучше воздержусь от оценки судейства. Сколько фолов совершили на Месси?»

«Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман воздержался от обсуждения работы арбитра Хесуса Хиля Мансано», — пишет Marca.

— Лучше я промолчу, — заявил Куман, когда после матча зашел разговор о судействе. — Иначе мне придется повторять то, что я говорил раньше. А мне не хочется этого делать. Я понимаю, что сделал Месси. Не знаю, сколько фолов совершили на нем. Он пытался использовать дриблинг и не мог. Прощаю ли я его? Мне нужно посмотреть, что там точно произошло.

Первое удаление

«Это первая красная карточка, полученная Месси в игре за первую команду «Барселоны». До этого он был удален 27 февраля 2005 года в матче за «Барселону Б» против «Пеньи Спорт», — напоминает AS. — Кроме того, его дважды удаляли во встречах сборной Аргентины, включая его знаменитый дебют, когда его отправили с поля в течение минуты после выхода на него».

Дисквалификация до четырех матчей

«Безусловно, Месси пропустит следующий матч «Барселоны» — в Кубке с «Корнельей», — добавляет AS. — При этом общий срок дисквалификации может составить от одной до четырех игр. Если его действия квалифицируют как умышленную агрессию, он пропустит четыре матча».

Marca считает, что наказание ограничат двумя играми.

Messi sees red for an off-the-ball swing. pic.twitter.com/PAW8cm95OR — ESPN FC (@ESPNFC) January 17, 2021

Что записал в протоколе судья

«На 120-й минуте игрок (номер 10) Месси Куччиттини, Лионель Андрес был удален за удар соперника рукой с использованием чрезмерной силы, когда мяч был в игре, но не находился на игровом расстоянии от этих футболистов», — так обосновал удаление аргентинца арбитр Хесус Хиль Мансано.

Он думал больше о себе, чем о команде

«Месси, который порадовал болельщиков двумя классными матчами в чемпионате против «Атлетика» и «Гранады» испортил свой имидж. Он снова попал в свою же ловушку. Больше думал о себе, чем о команде, — считает обозреватель AS Хуан Химене. — Он не смог выиграть финал, не решил исход матча, не сумел удержать победу в основное время. А ведь для этого лидеры и существуют. Настоящая беспомощность, играл плохо».

Месси, тебе следует извиниться

«Все следили за Месси и тем, как он торопился набрать форму, чтобы сыграть в Севилье. В итоге он попал в стартовый состав и провел бы на поле весь матч, если его не удалили бы незадолго до финального свистка. Он участвовал в комбинации, когда Антуан Гризманн открыл счет. Но затем негативные эмоции захлестнули 33-летнего игрока, и он ударил Вильялибре. Ему грозит серьезное наказание. Не этого ждут от капитана. И ему следует извиниться», — призывает Marca.

Месси потерял голову

«Баски и каталонцы в четвертый раз играли друг с другом в матче за Суперкубок. Теперь счет равный: 2-2. Оба последних раза победил «Атлетик». А в конце Месси получил красную карточку. Он потерял голову и допустил грубость в отношении Вильялибре», — пишет La Gazzetta dello Sport.