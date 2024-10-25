Незаметный герой «Барселоны». Фермин прошел через депрессию, стал героем класико и Олимпиады

История футболиста, который показал, как упорство и труд могут изменить карьеру.

Друг Гави

Рафинья, для которого капитанская повязка превратилась в эмоциональный турбореактивный двигатель, забил «Баварии» трижды. Левандовски с пятнадцатью мячами сейчас лучший бомбардир в ведущих европейских лигах. Но давайте не о них, а о том, кого стоит назвать незаметным героем. О Фермине Лопесе, без передач которого не было бы двух самых важных (первого и второго) каталонских голов в ворота Нойера. Хотя после такого персонального шоу как-то неудобно называть 21-летнего футболиста незаметным героем.

И вряд ли данная характеристика справедлива к игроку, который летом был главной движущей силой сборной Испании на парижской Олимпиаде и забил два гола в эпическом финале с Францией (5:3). А ведь год назад о нем, по сути, мало кто знал. В отличие от Гави, с которым они сдружились в «Ла Масии», у Фермина была своя — не самая простая — история. Это сейчас его дальний удар стал визитной карточкой, а в детстве, когда уроженец Эль-Кампильо благодаря своему дяде влюбился в «Барселону» и рос на футболе Иньесты и Месси, у него даже не было соответствующих примеров для подражания.

«Я никогда не обращал внимания на чьи-либо удары, потому что, когда был маленьким, это не было моим достоинством. У меня не было сил бить», — вспоминал отличавшийся хрупким телосложением Лопес. В том числе из-за физических параметров у него в какой-то момент возникли проблемы в клубной академии. Он не всегда попадал в состав, из-за чего очень сильно переживал. Потребовалась даже помощь психолога.

«На третьем курсе перед Рождеством настало время, когда я достиг предела и больше не мог этого терпеть. Это было сильное разочарование — я много плакал, у меня было плохое самочувствие. Я старался делать это, когда был один, но иногда люди тоже это видели. Я был расстроен, но в конце концов каждый проходит через такую стадию. Думаю, это сделало меня морально сильнее и помогло мне, так что, когда подобное случится со мной снова, я отнесусь к этому проще», — вспоминал о своем взрослении Лопес.

Пережить непростой период помогли друзья, семья и очень тепло относившиеся к нему сотрудники «Ла Масии». А дальше в его карьере все сложилось совсем необычным образом. Наверное, так и должно было случиться с обладателем редкого для испанских мужчин имени, над которым одно время в «Барсе» подшучивали из-за другого Фермина — героя популярного испанского сериала. Причем имя Лопеса никак не связано с Наваррой, покровителем которой является святой Фермин. Мальчика так назвали в честь деда, который умер, когда отцу будущей звезды было 15 лет.

Фермин Лопес с Лионелем Месси. Фото соцсети

Год без отпуска

Переломный момент в карьере Фермина — годичная аренда в клуб третьего дивизиона «Линарес», куда его отправили обрастать мясом. И там все сошлось воедино. Возможность часто видеться с семьей, которой для поездки на матчи нужно было проехать триста с небольшим километров. Доверие тренера Альберто Гонсалеса, по словам футболиста, ставшего главным человеком, который помог ему сделать шаг из молодежного футбола во взрослый.

В «Линаресе» Фермин обрел уверенность, получил опыт игры на разных позициях (центр полузащиты, атакующий хавбек, левый вингер) и выдал приличную статистику (12+4). В «Барсу» он вернулся совсем другим футболистом. С важной оговоркой — в клубе ждали, что Лопес станет важной фигурой... во второй команде. Но молодой человек убедил Хави на тренировках и поехал в американское турне с основой. Довольно быстро он заслужил персональные похвалы одноклубников, включая теплые слова Педри, которого впечатлила работа новичка на тренировках.

Тот получил тайм против «Арсенала», а потом в его карьере случился переломный момент. Класико в Арлингтоне, где Фермину дали сыграть 25 минут. Этого хватило, чтобы удивить Куртуа голом с дальней дистанции и отдать пас довершившему разгром «Реала» Феррану Торресу (3:0). «У него есть индивидуальность, и это нам очень подходит, чтобы помочь в течение сезона», — резюмировал тогда Хави.

Правда, играл поначалу Фермин немного. Один раз даже пытался уговорить тренера ради получения практики отпустить его на матч второй команды. Но тут как раз сломался Френки де Йонг, Хави дал понять, что игрок ему нужен, и тот вцепился в свой шанс. Первый выход в основе завершился спасительным голом в гостях у «Мальорки» (2:2). После этого Фермина впервые позвали в молодежную сборную Испании, и он сразу забил Казахстану. А спустя неделю голом и передачей обеспечил победу в Лиге чемпионов над «Шахтером» (2:1).

Фермин Лопес во время матча Лиги чемпионов «Барселона» — «Шахтер» (2:1). 25 октября 2023 года. Фото Aflo, Global Look Press

К концу сезона Лопес подошел в статусе второго после Левандовски снайпера команды (12 мячей). В том числе забил «Реалу» на «Сантьяго Бернабеу», едва не перевернув игру за отведенный ему тайм (2:3). Луис де ла Фуэнте просто не мог пройти мимо и после единственного контрольного матча (голевой пас при 30 сыгранных минутах с Андоррой) взял Фермина на Евро. Да, на континентальном первенстве у Испании были другие герои, но Лопес взял свое на Олимпиаде (шесть мячей и передача).

Отыграл год без отпуска и уверял, что отдых ему не нужен, поэтому после парижского финала он поедет на сборы доказывать Ханси Флику свое право на место под солнцем. Но сумасшедший график все же вышел боком, а полученная в конце августа травма заставила вспомнить печальные истории других каталонских талантов. Фати, Педри, Бальде, Гави — всех их в какой-то момент банально загнали.

К счастью, Фермин выбыл всего на полтора месяца, по истечении которых стало понятно, что для Флика он важен не меньше, чем для Хави. Всего четыре дня назад он провел на поле первые минуты после травмы, выйдя на замену против «Севильи», а теперь стал одним из творцов разгрома «Баварии». С одним комплексом покончено. Теперь пришло время класико, которому после памятных для Фермина американских 3:0 были проиграны все три официальных матча прошлого сезона. Если в субботу у каталонцев все получится, то можно будет говорить, что их незаметный герой вернулся в самый нужный момент.