«Атлетико» и «Реал» знатно ограничили друг друга. Но Анчелотти провалил концовку
Мадридское дерби стало первым матчем «Реала» в сезоне без Мбаппе. На первый взгляд, большая потеря, но в прошлом сезоне Анчелотти взял ла лигу и Лигу чемпионов без Килиана. Поэтому казалось, что «Реал» спокойно сможет откатиться к прошлогодним настройкам и найти в них преимущество. Однако все вышло неоднозначно.
Осторожная игра
Главной чертой дерби стала осторожность. Анчелотти проиграл два последних матча на стадионе «Атлетико», пропустив семь мячей. В этот раз Папа Карло очень постарался провести сухой матч и был крайне к этому близок. Дело даже не в том, что банда Симеоне отыгралась лишь на 96-й минуте. Почти весь матч «Реал» успешно сдерживал соперника, к 80-й минуте позволив нанести только один удар в створ.
Бдительная игра сзади повлияла на атаку «Реала» — в дерби мало что получалось. Мадрид так и не нашел постоянного источника угрозы и делал мало вертикальных забросов — Беллингем пытался компенсировать отсутствие Мбаппе рывками из глубины, но его совсем не награждали передачами. Слишком рискованно, велика вероятность потери. Для «Реала» в этом матче более приоритетным был контроль. Отсюда и крайне низкий xG (ожидаемые голы) в 0,8 — ниже было только в первом туре с «Мальоркой».
Команды весь матч поровну владели мячом и практически не прессинговали. И «Реал», и «Атлетико» решили откатиться в средний блок и оказывать давление только на своей половине поля. В итоге игру решили два эпизода.
Классическая гениальность «Реала»
На 70-й минуте «Реал» заработал штрафной. До ворот — метров 35, не меньше. В первом тайме Вальверде уже попробовал попасть с такой дистанции, но тратить стандарт на шальной удар во второй раз Модрич не хотел.
Изначально все было спокойно: «Атлетико» разобрал соперников персонально, а Хименес готовился подстраховать кого-то из партнеров. Модрич увидел свободного Винисиуса на краю штрафной и смекнул: лучше не подавать в борьбу, а дать бразильцу редкую возможность обыграть соперника один в один, без подстраховки. До этого в матче таких шансов у Вини практически не было: против него всегда играли минимум вдвоем.
Бразилец получил мяч, а внутри штрафной «Атлетико» начался раздрай. Мандава вместе с линией обороны стал смещаться к воротам и реагировать на движение Беллингема (которого уже опекал Льоренте). А Милитао остался на дальней штанге, чуть в оттяжке. Сработала интуиция: Эдер не рванул в центр штрафной, как сделали бы многие высокие защитники на его месте, и занял наилучшую позицию. Винисиус легко обыграл де Пауля и мяч после его подачи прилетел к Милитао. Удар, рикошет, 1:0. Казалось, повторяется классический сценарий сложного матча «Реала»: проблеск гениальности приносит гол, а дальше команда своего не упускает, а чаще даже приумножает преимущество. В этот раз так не вышло.
Противоречивые замены и карма «Реала»
Карло сделал первую замену на 86-й минуте: до этого момента его все устраивало. За четыре минуты до конца тренер поменял Модрича, Винисиуса и Родриго на Васкеса, Эндрика и Франа Гарсию. Два крайних защитника вместо нападающего и полузащитника и более-менее равноценная замена Вини на Эндрика.
В одиночку Эндрику убегать было сложно, но один момент он получил. Молодой бразилец решил повторить свою оду самоуверенности против «Штутгарта» и снова бахнул с 30 метров, когда можно было спокойно бежать к воротам. Но если тогда Эндрик забил, то вчера промахнулся. Первый отрицательный удар по карме.
С момента замен «Реал» полностью перешел в режим обороны. Как сказал Анчелотти после игры, с 85-й минуты при лидерстве в счете нужно думать только о защите. Это настроение полностью передалось команде, но «Реал» не стал садиться глубоко. Это привело к абсурдной ситуации: гости защищались в линию из шести человек и оставляли пространство за спинами. Надеяться выдержать офсайдную линию в таком сценарии — очень самоуверенно. Рюдигер стал олицетворением этой самоуверенности. Так случился второй удар по карме.
Антонио видел забегание Корреа, но поленился ускориться и в последний момент попытался поймать аргентинца в офсайд. Немцу удалось обмануть судью — после гола Анхеля лайнсмен поднял флажок. Но полуавтоматическая система определения вне игры сделала неутешительный вывод: Рюдигер промедлил на доли секунды и не успел убрать колено. В итоге Корреа пробежал сквозь защиту из шестерых игроков — непозволительная роскошь.
Финальный, третий удар по карме нанес Куртуа. Можно сказать, что это Тибо и начал тестировать самоуверенность на прочность. После гола Милитао камеры выхватили бельгийца, который насмехался над фанатами. Через пару минут матч пришлось останавливать: разъяренные болельщики кидали в Куртуа чем попало. Это неправильно, но провокацию Тибо нельзя игнорировать.
Карма ответила быстро: Куртуа получил травму левой приводящей мышцы (диагноз озвучили после матча) и потерял возможность пинать мяч родной ногой. В итоге именно после неточной передачи Тибо рукой началась голевая атака «Атлетико». А когда Корреа вывалился один на один, вратарь сложился перед ним, пытаясь выбить мяч, но сделал это слишком медленно — аргентинец успел обвести Куртуа. Не хочется натягивать сову на глобус, но, возможно, бельгийцу в этом эпизоде не хватило именно той резкости, которую он потерял из-за травмы ноги. Карма закольцевалась и отняла у «Реала» два очка.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|8
|7
|0
|1
|25-9
|21
|
2
|Реал
|8
|5
|3
|0
|17-6
|18
|
3
|Атлетико
|8
|4
|4
|0
|12-4
|16
|
4
|Вильярреал
|7
|4
|2
|1
|14-14
|14
|
5
|Осасуна
|8
|4
|2
|2
|12-13
|14
|
6
|Атлетик
|8
|4
|2
|2
|12-8
|14
|
7
|Мальорка
|8
|4
|2
|2
|8-6
|14
|
8
|Бетис
|8
|3
|3
|2
|8-7
|12
|
9
|Сельта
|8
|3
|1
|4
|15-15
|10
|
10
|Р. Вальекано
|8
|2
|4
|2
|9-8
|10
|
11
|Алавес
|8
|3
|1
|4
|11-12
|10
|
12
|Жирона
|8
|2
|3
|3
|9-11
|9
|
13
|Севилья
|8
|2
|3
|3
|8-10
|9
|
14
|Р. Сосьедад
|8
|2
|2
|4
|6-7
|8
|
15
|Хетафе
|8
|1
|4
|3
|5-6
|7
|
16
|Леганес
|8
|1
|4
|3
|5-9
|7
|
17
|Эспаньол
|8
|2
|1
|5
|7-12
|7
|
18
|Валенсия
|8
|1
|2
|5
|5-13
|5
|
19
|Вальядолид
|8
|1
|2
|5
|4-17
|5
|
20
|Лас-Пальмас
|7
|0
|3
|4
|8-13
|3
|27.09
|22:00
|
Вальядолид – Мальорка
|1 : 2
|28.09
|15:00
|
Хетафе – Алавес
|2 : 0
|28.09
|17:15
|
Р. Вальекано – Леганес
|1 : 1
|28.09
|19:30
|
Р. Сосьедад – Валенсия
|3 : 0
|28.09
|22:00
|
Осасуна – Барселона
|4 : 2
|29.09
|15:00
|
Сельта – Жирона
|1 : 1
|29.09
|17:15
|
Атлетик – Севилья
|1 : 1
|29.09
|19:30
|
Бетис – Эспаньол
|1 : 0
|29.09
|22:00
|
Атлетико – Реал
|1 : 1
|30.09
|22:00
|
Вильярреал – Лас-Пальмас
|- : -
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|7
|
|
Айосе Перес
Вильярреал
|6
|
|
Джовани Ло Сельсо
Бетис
|5
|П
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|5
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|4
|
|
Винисиус Жуниор
Реал
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Микель Хаурехисар
Атлетик
|5
|1
|2
|
|
Ньигес Сауль
Севилья
|4
|1
|1
|
|
Марио Мартин
Вальядолид
|5
|1
|1