«Атлетико» и «Реал» знатно ограничили друг друга. Но Анчелотти провалил концовку

Куртуа развел огонь дерби, но в итоге обжегся сам.

Мадридское дерби стало первым матчем «Реала» в сезоне без Мбаппе. На первый взгляд, большая потеря, но в прошлом сезоне Анчелотти взял ла лигу и Лигу чемпионов без Килиана. Поэтому казалось, что «Реал» спокойно сможет откатиться к прошлогодним настройкам и найти в них преимущество. Однако все вышло неоднозначно.

Осторожная игра

Главной чертой дерби стала осторожность. Анчелотти проиграл два последних матча на стадионе «Атлетико», пропустив семь мячей. В этот раз Папа Карло очень постарался провести сухой матч и был крайне к этому близок. Дело даже не в том, что банда Симеоне отыгралась лишь на 96-й минуте. Почти весь матч «Реал» успешно сдерживал соперника, к 80-й минуте позволив нанести только один удар в створ.

Бдительная игра сзади повлияла на атаку «Реала» — в дерби мало что получалось. Мадрид так и не нашел постоянного источника угрозы и делал мало вертикальных забросов — Беллингем пытался компенсировать отсутствие Мбаппе рывками из глубины, но его совсем не награждали передачами. Слишком рискованно, велика вероятность потери. Для «Реала» в этом матче более приоритетным был контроль. Отсюда и крайне низкий xG (ожидаемые голы) в 0,8 — ниже было только в первом туре с «Мальоркой».

Команды весь матч поровну владели мячом и практически не прессинговали. И «Реал», и «Атлетико» решили откатиться в средний блок и оказывать давление только на своей половине поля. В итоге игру решили два эпизода.

Классическая гениальность «Реала»

На 70-й минуте «Реал» заработал штрафной. До ворот — метров 35, не меньше. В первом тайме Вальверде уже попробовал попасть с такой дистанции, но тратить стандарт на шальной удар во второй раз Модрич не хотел.

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Изначально все было спокойно: «Атлетико» разобрал соперников персонально, а Хименес готовился подстраховать кого-то из партнеров. Модрич увидел свободного Винисиуса на краю штрафной и смекнул: лучше не подавать в борьбу, а дать бразильцу редкую возможность обыграть соперника один в один, без подстраховки. До этого в матче таких шансов у Вини практически не было: против него всегда играли минимум вдвоем.

Фото Скриншот трансляции

Бразилец получил мяч, а внутри штрафной «Атлетико» начался раздрай. Мандава вместе с линией обороны стал смещаться к воротам и реагировать на движение Беллингема (которого уже опекал Льоренте). А Милитао остался на дальней штанге, чуть в оттяжке. Сработала интуиция: Эдер не рванул в центр штрафной, как сделали бы многие высокие защитники на его месте, и занял наилучшую позицию. Винисиус легко обыграл де Пауля и мяч после его подачи прилетел к Милитао. Удар, рикошет, 1:0. Казалось, повторяется классический сценарий сложного матча «Реала»: проблеск гениальности приносит гол, а дальше команда своего не упускает, а чаще даже приумножает преимущество. В этот раз так не вышло.

Противоречивые замены и карма «Реала»

Карло сделал первую замену на 86-й минуте: до этого момента его все устраивало. За четыре минуты до конца тренер поменял Модрича, Винисиуса и Родриго на Васкеса, Эндрика и Франа Гарсию. Два крайних защитника вместо нападающего и полузащитника и более-менее равноценная замена Вини на Эндрика.

В одиночку Эндрику убегать было сложно, но один момент он получил. Молодой бразилец решил повторить свою оду самоуверенности против «Штутгарта» и снова бахнул с 30 метров, когда можно было спокойно бежать к воротам. Но если тогда Эндрик забил, то вчера промахнулся. Первый отрицательный удар по карме.

С момента замен «Реал» полностью перешел в режим обороны. Как сказал Анчелотти после игры, с 85-й минуты при лидерстве в счете нужно думать только о защите. Это настроение полностью передалось команде, но «Реал» не стал садиться глубоко. Это привело к абсурдной ситуации: гости защищались в линию из шести человек и оставляли пространство за спинами. Надеяться выдержать офсайдную линию в таком сценарии — очень самоуверенно. Рюдигер стал олицетворением этой самоуверенности. Так случился второй удар по карме.

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Антонио видел забегание Корреа, но поленился ускориться и в последний момент попытался поймать аргентинца в офсайд. Немцу удалось обмануть судью — после гола Анхеля лайнсмен поднял флажок. Но полуавтоматическая система определения вне игры сделала неутешительный вывод: Рюдигер промедлил на доли секунды и не успел убрать колено. В итоге Корреа пробежал сквозь защиту из шестерых игроков — непозволительная роскошь.

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Финальный, третий удар по карме нанес Куртуа. Можно сказать, что это Тибо и начал тестировать самоуверенность на прочность. После гола Милитао камеры выхватили бельгийца, который насмехался над фанатами. Через пару минут матч пришлось останавливать: разъяренные болельщики кидали в Куртуа чем попало. Это неправильно, но провокацию Тибо нельзя игнорировать.

Карма ответила быстро: Куртуа получил травму левой приводящей мышцы (диагноз озвучили после матча) и потерял возможность пинать мяч родной ногой. В итоге именно после неточной передачи Тибо рукой началась голевая атака «Атлетико». А когда Корреа вывалился один на один, вратарь сложился перед ним, пытаясь выбить мяч, но сделал это слишком медленно — аргентинец успел обвести Куртуа. Не хочется натягивать сову на глобус, но, возможно, бельгийцу в этом эпизоде не хватило именно той резкости, которую он потерял из-за травмы ноги. Карма закольцевалась и отняла у «Реала» два очка.