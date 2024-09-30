Остановка матча, удаление, провокации Винисиуса и гол в добавленное время. «Атлетико» и «Реал» зажгли в дерби

Фанаты «Атлетико» едва не сорвали матч и своей ненавистью мотивировали Винисиуса, но Симеоне спас дерби с «Реалом» заменами.

Страсти в мадридском дерби.

Еще несколько лет назад перед мадридским дерби все задавались вопросом: сколько в этот раз забьет главный голеадор данного противостояния Криштиану Роналду? А в последнее время только и разговоров, что о Винисиусе Жуниоре. Какую оскорбительную песню исполнят про него фанаты «Атлетико»? Не повесят ли где его куклу? Какую акцию поддержки устроят бразильцу на «Сантьяго Бернабеу»? Станцует ли он в случае гола на «Метрополитано»?

Тема Вини, кстати, могла в этот раз утратить свою актуальность, так как форвард своим поведением в прошлом туре с запасом наиграл на второе в матче предупреждение. Карло Анчелотти даже пришлось провести беседу со своей звездой, попросив ни на что не отвлекаться, а остальные получили указание не спорить с судьями. Против «Алавеса» таких эпизодов было слишком много, что мешало сосредоточиться на игре.

Кроме того, тему Винисиуса и возможных провокаций лига отслеживала в соцсетях и даже добилась блокировки или закрытия ряда аккаунтов. И, конечно, не обошлось без уже привычного комментария президента «матрасников» Энрике Сересо, который в очередной раз призвал фанатов к спокойствию и открестился от обвинений в расизме.

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Между тем болельщики нашли вполне законный выход своей ненависти, исполнив около стадиона песню со словами: «Он другой, Винисиус другой!». А свист в принципе вещь законная, и когда бразильца на первых минутах уложил на газон Молина, это вызвало даже более мощную реакцию трибун, чем на крутое соло Хулиана Альвареса. Забей аргентинец с острого угла — дела могли пойти веселее. Но Куртуа таким не удивить, а Облаку не доставил неразрешимых проблем дальний удар Вальверде.

Вот, собственно, и все, что можно сказать о первом тайме, который стоило назвать гимном осторожности. В тени в своем 500-м матче в ла лиге был даже Гризманн, разрывавший принципиального соперника в обоих домашних матчах прошлого сезона — в чемпионате (3:1) и в Кубке Испании (4:2). А «Реал» словно забыл прежние, почти совершенные настройки, к которым вернулся после травмы Мбаппе. Хотя, возможно, как раз Килиан мог зажечь это дерби.

Но француза не было, поэтому за дело взялись тренеры. Диего Симеоне в перерыве поменял Молину на Коке, а потом еще и выпустил Самуэла Лино. Гости же включили стандарты, которые оказались весьма оригинальными. И если розыгрыш корнера завершился выстрелом Родриго над перекладиной, то быстрый штрафной с переводом на левый фланг поставил соперника в тупик. Винисиус раскачал финтами Де Пауля, и Эдер Милитао после его подачи с лета вогнал мяч в сетку. Облак, возможно, выручил бы, только рикошет от Льоренте сделал миссию словенца невыполнимой. Да и Милитао преподнес сюрприз, так как все свои голы в Испании (7) он забивал исключительно головой, а тут — впервые ногой!

А вскоре о футболе пришлось на некоторое время забыть. 30-летний арбитр Матео Бускетс остановил игру после того, как в сторону Куртуа из фан-сектора красно-белых полетели посторонние предметы. Потом режиссер трансляции показал, что бельгиец тоже отличился со знаком «минус». Тибо после перехода в стан злейшего врага поклонники «Атлетико», мягко говоря, не любят, и в свое время изуродовали его именную табличку у некогда домашней для вратаря арены, а тут он после гола допустил провокационные жесты в адрес трибун.

А могло ведь полыхнуть сильнее, так как с фанатами рвался пообщаться Винисиус, но его оттащил в сторону Рюдигер. Гасить же страсти к сектору отправились ветераны Коке с Хименесом и даже Симеоне. Жест главного тренера, который постучал по виску, говорил сам за себя. Вынужденная пауза — а судья отправил команды в раздевалку — сбивала темп. И, действительно, после возобновления матча «Атлетико» потребовалось время, чтобы снова раскочегариться. До выстрела Лино в ближний верхний угол и блестящего сейва Куртуа сливочные перекрыли хозяевам кислород.

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Они ведь умеют сушить игру не хуже, чем творить. Однако тут не сработало. Слишком рано «Реал» стал играть по счету. Слишком неоднозначными получились замены, а Эндрик в отличной контратаке снова проигнорировал партнеров, но — в отличие от встречи со «Штутгартом» в Лиге чемпионов — промахнулся. Так что развязка со спасительным голом Корреа, который засчитали после вердикта ВАР, — урок и для «Реала», и для Анчелотти, и персонально для Эндрика.

Зато Симеоне круто в несколько этапов перестроил игру и спас ее благодаря джокерам. Голевой пас Корреа отдавал еще один вышедший со скамейки футболист — Галан. А кто точно доволен итогом мадридской битвы — так это впервые проигравшая накануне «Барселона».