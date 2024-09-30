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Остановка матча, удаление, провокации Винисиуса и гол в добавленное время. «Атлетико» и «Реал» зажгли в дерби

«Реал» упустил победу над «Атлетико» в мадридском дерби
Андрей Кузичев
Корреспондент
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Винисиус Жуниор («Реал») и Маркос Льоренте («Атлетико»).
Фото AFP
Фанаты «Атлетико» едва не сорвали матч и своей ненавистью мотивировали Винисиуса, но Симеоне спас дерби с «Реалом» заменами.

Страсти в мадридском дерби.

Еще несколько лет назад перед мадридским дерби все задавались вопросом: сколько в этот раз забьет главный голеадор данного противостояния Криштиану Роналду? А в последнее время только и разговоров, что о Винисиусе Жуниоре. Какую оскорбительную песню исполнят про него фанаты «Атлетико»? Не повесят ли где его куклу? Какую акцию поддержки устроят бразильцу на «Сантьяго Бернабеу»? Станцует ли он в случае гола на «Метрополитано»?

Тема Вини, кстати, могла в этот раз утратить свою актуальность, так как форвард своим поведением в прошлом туре с запасом наиграл на второе в матче предупреждение. Карло Анчелотти даже пришлось провести беседу со своей звездой, попросив ни на что не отвлекаться, а остальные получили указание не спорить с судьями. Против «Алавеса» таких эпизодов было слишком много, что мешало сосредоточиться на игре.

Кроме того, тему Винисиуса и возможных провокаций лига отслеживала в соцсетях и даже добилась блокировки или закрытия ряда аккаунтов. И, конечно, не обошлось без уже привычного комментария президента «матрасников» Энрике Сересо, который в очередной раз призвал фанатов к спокойствию и открестился от обвинений в расизме.

Фото Reuters

Между тем болельщики нашли вполне законный выход своей ненависти, исполнив около стадиона песню со словами: «Он другой, Винисиус другой!». А свист в принципе вещь законная, и когда бразильца на первых минутах уложил на газон Молина, это вызвало даже более мощную реакцию трибун, чем на крутое соло Хулиана Альвареса. Забей аргентинец с острого угла — дела могли пойти веселее. Но Куртуа таким не удивить, а Облаку не доставил неразрешимых проблем дальний удар Вальверде.

Вот, собственно, и все, что можно сказать о первом тайме, который стоило назвать гимном осторожности. В тени в своем 500-м матче в ла лиге был даже Гризманн, разрывавший принципиального соперника в обоих домашних матчах прошлого сезона — в чемпионате (3:1) и в Кубке Испании (4:2). А «Реал» словно забыл прежние, почти совершенные настройки, к которым вернулся после травмы Мбаппе. Хотя, возможно, как раз Килиан мог зажечь это дерби.

Но француза не было, поэтому за дело взялись тренеры. Диего Симеоне в перерыве поменял Молину на Коке, а потом еще и выпустил Самуэла Лино. Гости же включили стандарты, которые оказались весьма оригинальными. И если розыгрыш корнера завершился выстрелом Родриго над перекладиной, то быстрый штрафной с переводом на левый фланг поставил соперника в тупик. Винисиус раскачал финтами Де Пауля, и Эдер Милитао после его подачи с лета вогнал мяч в сетку. Облак, возможно, выручил бы, только рикошет от Льоренте сделал миссию словенца невыполнимой. Да и Милитао преподнес сюрприз, так как все свои голы в Испании (7) он забивал исключительно головой, а тут — впервые ногой!

Вратарь &laquo;Реала&raquo; Тибо Куртуа и&nbsp;фанаты &laquo;Атлетико&raquo;. В Куртуа полетели пакет с мусором и зажигалки от фанатов «Атлетико». Дерби едва не сорвали

А вскоре о футболе пришлось на некоторое время забыть. 30-летний арбитр Матео Бускетс остановил игру после того, как в сторону Куртуа из фан-сектора красно-белых полетели посторонние предметы. Потом режиссер трансляции показал, что бельгиец тоже отличился со знаком «минус». Тибо после перехода в стан злейшего врага поклонники «Атлетико», мягко говоря, не любят, и в свое время изуродовали его именную табличку у некогда домашней для вратаря арены, а тут он после гола допустил провокационные жесты в адрес трибун.

А могло ведь полыхнуть сильнее, так как с фанатами рвался пообщаться Винисиус, но его оттащил в сторону Рюдигер. Гасить же страсти к сектору отправились ветераны Коке с Хименесом и даже Симеоне. Жест главного тренера, который постучал по виску, говорил сам за себя. Вынужденная пауза — а судья отправил команды в раздевалку — сбивала темп. И, действительно, после возобновления матча «Атлетико» потребовалось время, чтобы снова раскочегариться. До выстрела Лино в ближний верхний угол и блестящего сейва Куртуа сливочные перекрыли хозяевам кислород.

Фото Reuters

Они ведь умеют сушить игру не хуже, чем творить. Однако тут не сработало. Слишком рано «Реал» стал играть по счету. Слишком неоднозначными получились замены, а Эндрик в отличной контратаке снова проигнорировал партнеров, но — в отличие от встречи со «Штутгартом» в Лиге чемпионов — промахнулся. Так что развязка со спасительным голом Корреа, который засчитали после вердикта ВАР, — урок и для «Реала», и для Анчелотти, и персонально для Эндрика.

Зато Симеоне круто в несколько этапов перестроил игру и спас ее благодаря джокерам. Голевой пас Корреа отдавал еще один вышедший со скамейки футболист — Галан. А кто точно доволен итогом мадридской битвы — так это впервые проигравшая накануне «Барселона».

Винисиус Жуниор
ФК Атлетико
ФК Реал
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 И В Н П +/- О
1
 Барселона 8 7 0 1 25-9 21
2
 Реал 8 5 3 0 17-6 18
3
 Атлетико 8 4 4 0 12-4 16
4
 Вильярреал 7 4 2 1 14-14 14
5
 Осасуна 8 4 2 2 12-13 14
6
 Атлетик 8 4 2 2 12-8 14
7
 Мальорка 8 4 2 2 8-6 14
8
 Бетис 8 3 3 2 8-7 12
9
 Сельта 8 3 1 4 15-15 10
10
 Р. Вальекано 8 2 4 2 9-8 10
11
 Алавес 8 3 1 4 11-12 10
12
 Жирона 8 2 3 3 9-11 9
13
 Севилья 8 2 3 3 8-10 9
14
 Р. Сосьедад 8 2 2 4 6-7 8
15
 Хетафе 8 1 4 3 5-6 7
16
 Леганес 8 1 4 3 5-9 7
17
 Эспаньол 8 2 1 5 7-12 7
18
 Валенсия 8 1 2 5 5-13 5
19
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20
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Вальядолид – Мальорка
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28.09 15:00
Хетафе – Алавес
 2 : 0
28.09 17:15
Р. Вальекано – Леганес
 1 : 1
28.09 19:30
Р. Сосьедад – Валенсия
 3 : 0
28.09 22:00
Осасуна – Барселона
 4 : 2
29.09 15:00
Сельта – Жирона
 1 : 1
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Атлетик – Севилья
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Бетис – Эспаньол
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