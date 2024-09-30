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«Куртуа провоцировал людей и смеялся». Симеоне требует наказать Тибо из-за скандала в дерби

Симеоне призвал наказать Куртуа за провокацию болельщиков «Атлетико»
Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
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Тибо Куртуа и Диего Симеоне
Диего Симеоне обвинил Тибо Куртуа в провокации болельщиков.
Фото Reuters, Global Look Press
Справедливо?

Мадридское дерби «Атлетико» и «Реала», прошедшее в воскресенье в рамках восьмого тура ла лиги, омрачилось скандалом. На 68-й минуте главный арбитр встречи Матео Бускетс остановил игру, так как фанаты хозяев начали бросать в штрафную вратаря сливочных Тибо Куртуа посторонние предметы.

Встреча возобновилась спустя 20 минут и завершилась драматично — в добавленное время «Атлетико» вырвал ничью. Спасительный гол на 90+5-й минуте оформил Анхель Корреа.

В «Атлетико» ищут виновных

В клубе, чьи болельщики устроили провокацию и испортили дерби, заявили, что будут искать виновных: «Мы выражаем свое осуждение по поводу метания посторонних предметов с южной трибуны на 68-й минуте матча с мадридским «Реалом». Департамент безопасности клуба сотрудничает с полицией в поисках причастных, один из которых уже опознан. Клуб применит самые строгие меры, предусмотренные для очень серьезных случаев, к людям, причастным к этому инциденту».

Также в «Атлетико» осудили произошедшее: «Подобное отношение не имеет места в футболе и портит имидж стадиона, на котором царит захватывающая атмосфера, а на трибунах находятся более 70 000 зрителей, подавляющее большинство из которых демонстрируют примерное поведение».

Вратарь &laquo;Реала&raquo; Тибо Куртуа и&nbsp;фанаты &laquo;Атлетико&raquo;. В Куртуа полетели пакет с мусором и зажигалки от фанатов «Атлетико». Дерби едва не сорвали

Капитан команды Коке, пытавшийся успокоить публику, тоже высказался: «Это было немного безумно, мы хотели играть. Фанаты сказали, что их провоцировали, но это не оправдывает того, что произошло. Мы не должны бросаться вещами, это позор. Мы должны больше говорить о матче, а не о тех событиях, которые произошли.

Будем надеяться, что те, кто бросал, не вернутся на стадион. Мы, «Атлетико», запятнали себя», — цитирует Коке Marca.

«Я горжусь командой за то, что она верно отреагировала. Как болельщик я не горжусь. Люди должны приходить болеть и получать удовольствие, что большинство из них и сделало. Я поеду домой немного раздосадованный всем произошедшим, но гордый за команду», — заявил Коке на пресс-конференции.

Симеоне критиковал Куртуа, Анчелотти спокоен

Диего Симеоне прокомментировал инцидент неоднозначно: «Главные «герои» должны быть наказаны, но и те, кто подстрекает, тоже... Для меня человек, который провоцирует, должен быть наказан», — заявил тренер «Атлетико» на пресс-конференции.

А потом уточнил, фактически обвинив Куртуа: «Мы должны сохранять спокойствие и понимать ситуацию. Мы не должны праздновать гол на глазах у болельщиков, как это случилось у Куртуа. То, что произошло, не имеет оправданий, но и такое празднование - тоже. Это неправильно, но люди не могут злиться сами по себе. Тот, кто их провоцирует, тоже должен быть наказан.

Я сказал Куртуа сохранять спокойствие. Нам не нужны такие люди на трибунах. Но будьте осторожны с теми, кто делает из себя жертву. Вы могли видеть, как Куртуа провоцирует людей и смеется».

Футболисты Коке и Тибо Куртуа
Коке и Тибо Куртуа.
Фото Reuters

Тренер «Реала» Карло Анчелотти отреагировал спокойнее: «Я всего лишь тренер. Моя задача — контролировать спортивную составляющую, а здесь разберутся более опытные люди».

А еще Анчелотти сказал, что пауза никак не повлияла на итоговый результат: «Решение судьи было правильным. Обе команды хотели играть, но такая проблема затронула всех».

Винисиус Жуниор (&laquo;Реал&raquo;) и&nbsp;Маркос Льоренте (&laquo;Атлетико&raquo;). Остановка матча, удаление, провокации Винисиуса и гол в добавленное время. «Атлетико» и «Реал» зажгли в дерби

Кто точно рад и случившемуся, и ничьей, так это «Барселона». Благодаря потере очков конкурентов идущие на первом месте каталонцы сохранили приличный отрыв от преследователей — от идущего вторым «Реала» теперь три балла, от «Атлетико» — четыре.

Диего Симеоне
Тибо Куртуа
Футбол
ФК Атлетико
ФК Реал
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 И В Н П +/- О
1
 Барселона 8 7 0 1 25-9 21
2
 Реал 8 5 3 0 17-6 18
3
 Атлетико 8 4 4 0 12-4 16
4
 Вильярреал 7 4 2 1 14-14 14
5
 Осасуна 8 4 2 2 12-13 14
6
 Атлетик 8 4 2 2 12-8 14
7
 Мальорка 8 4 2 2 8-6 14
8
 Бетис 8 3 3 2 8-7 12
9
 Сельта 8 3 1 4 15-15 10
10
 Р. Вальекано 8 2 4 2 9-8 10
11
 Алавес 8 3 1 4 11-12 10
12
 Жирона 8 2 3 3 9-11 9
13
 Севилья 8 2 3 3 8-10 9
14
 Р. Сосьедад 8 2 2 4 6-7 8
15
 Хетафе 8 1 4 3 5-6 7
16
 Леганес 8 1 4 3 5-9 7
17
 Эспаньол 8 2 1 5 7-12 7
18
 Валенсия 8 1 2 5 5-13 5
19
 Вальядолид 8 1 2 5 4-17 5
20
 Лас-Пальмас 7 0 3 4 8-13 3
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27.09 22:00
Вальядолид – Мальорка
 1 : 2
28.09 15:00
Хетафе – Алавес
 2 : 0
28.09 17:15
Р. Вальекано – Леганес
 1 : 1
28.09 19:30
Р. Сосьедад – Валенсия
 3 : 0
28.09 22:00
Осасуна – Барселона
 4 : 2
29.09 15:00
Сельта – Жирона
 1 : 1
29.09 17:15
Атлетик – Севилья
 1 : 1
29.09 19:30
Бетис – Эспаньол
 1 : 0
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Атлетико – Реал
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