«Куртуа провоцировал людей и смеялся». Симеоне требует наказать Тибо из-за скандала в дерби
Мадридское дерби «Атлетико» и «Реала», прошедшее в воскресенье в рамках восьмого тура ла лиги, омрачилось скандалом. На 68-й минуте главный арбитр встречи Матео Бускетс остановил игру, так как фанаты хозяев начали бросать в штрафную вратаря сливочных Тибо Куртуа посторонние предметы.
Встреча возобновилась спустя 20 минут и завершилась драматично — в добавленное время «Атлетико» вырвал ничью. Спасительный гол на 90+5-й минуте оформил Анхель Корреа.
В «Атлетико» ищут виновных
В клубе, чьи болельщики устроили провокацию и испортили дерби, заявили, что будут искать виновных: «Мы выражаем свое осуждение по поводу метания посторонних предметов с южной трибуны на 68-й минуте матча с мадридским «Реалом». Департамент безопасности клуба сотрудничает с полицией в поисках причастных, один из которых уже опознан. Клуб применит самые строгие меры, предусмотренные для очень серьезных случаев, к людям, причастным к этому инциденту».
Также в «Атлетико» осудили произошедшее: «Подобное отношение не имеет места в футболе и портит имидж стадиона, на котором царит захватывающая атмосфера, а на трибунах находятся более 70 000 зрителей, подавляющее большинство из которых демонстрируют примерное поведение».
Капитан команды Коке, пытавшийся успокоить публику, тоже высказался: «Это было немного безумно, мы хотели играть. Фанаты сказали, что их провоцировали, но это не оправдывает того, что произошло. Мы не должны бросаться вещами, это позор. Мы должны больше говорить о матче, а не о тех событиях, которые произошли.
Будем надеяться, что те, кто бросал, не вернутся на стадион. Мы, «Атлетико», запятнали себя», — цитирует Коке Marca.
«Я горжусь командой за то, что она верно отреагировала. Как болельщик я не горжусь. Люди должны приходить болеть и получать удовольствие, что большинство из них и сделало. Я поеду домой немного раздосадованный всем произошедшим, но гордый за команду», — заявил Коке на пресс-конференции.
Симеоне критиковал Куртуа, Анчелотти спокоен
Диего Симеоне прокомментировал инцидент неоднозначно: «Главные «герои» должны быть наказаны, но и те, кто подстрекает, тоже... Для меня человек, который провоцирует, должен быть наказан», — заявил тренер «Атлетико» на пресс-конференции.
А потом уточнил, фактически обвинив Куртуа: «Мы должны сохранять спокойствие и понимать ситуацию. Мы не должны праздновать гол на глазах у болельщиков, как это случилось у Куртуа. То, что произошло, не имеет оправданий, но и такое празднование - тоже. Это неправильно, но люди не могут злиться сами по себе. Тот, кто их провоцирует, тоже должен быть наказан.
Я сказал Куртуа сохранять спокойствие. Нам не нужны такие люди на трибунах. Но будьте осторожны с теми, кто делает из себя жертву. Вы могли видеть, как Куртуа провоцирует людей и смеется».
Тренер «Реала» Карло Анчелотти отреагировал спокойнее: «Я всего лишь тренер. Моя задача — контролировать спортивную составляющую, а здесь разберутся более опытные люди».
А еще Анчелотти сказал, что пауза никак не повлияла на итоговый результат: «Решение судьи было правильным. Обе команды хотели играть, но такая проблема затронула всех».
Кто точно рад и случившемуся, и ничьей, так это «Барселона». Благодаря потере очков конкурентов идущие на первом месте каталонцы сохранили приличный отрыв от преследователей — от идущего вторым «Реала» теперь три балла, от «Атлетико» — четыре.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|8
|7
|0
|1
|25-9
|21
|
2
|Реал
|8
|5
|3
|0
|17-6
|18
|
3
|Атлетико
|8
|4
|4
|0
|12-4
|16
|
4
|Вильярреал
|7
|4
|2
|1
|14-14
|14
|
5
|Осасуна
|8
|4
|2
|2
|12-13
|14
|
6
|Атлетик
|8
|4
|2
|2
|12-8
|14
|
7
|Мальорка
|8
|4
|2
|2
|8-6
|14
|
8
|Бетис
|8
|3
|3
|2
|8-7
|12
|
9
|Сельта
|8
|3
|1
|4
|15-15
|10
|
10
|Р. Вальекано
|8
|2
|4
|2
|9-8
|10
|
11
|Алавес
|8
|3
|1
|4
|11-12
|10
|
12
|Жирона
|8
|2
|3
|3
|9-11
|9
|
13
|Севилья
|8
|2
|3
|3
|8-10
|9
|
14
|Р. Сосьедад
|8
|2
|2
|4
|6-7
|8
|
15
|Хетафе
|8
|1
|4
|3
|5-6
|7
|
16
|Леганес
|8
|1
|4
|3
|5-9
|7
|
17
|Эспаньол
|8
|2
|1
|5
|7-12
|7
|
18
|Валенсия
|8
|1
|2
|5
|5-13
|5
|
19
|Вальядолид
|8
|1
|2
|5
|4-17
|5
|
20
|Лас-Пальмас
|7
|0
|3
|4
|8-13
|3
|27.09
|22:00
|
Вальядолид – Мальорка
|1 : 2
|28.09
|15:00
|
Хетафе – Алавес
|2 : 0
|28.09
|17:15
|
Р. Вальекано – Леганес
|1 : 1
|28.09
|19:30
|
Р. Сосьедад – Валенсия
|3 : 0
|28.09
|22:00
|
Осасуна – Барселона
|4 : 2
|29.09
|15:00
|
Сельта – Жирона
|1 : 1
|29.09
|17:15
|
Атлетик – Севилья
|1 : 1
|29.09
|19:30
|
Бетис – Эспаньол
|1 : 0
|29.09
|22:00
|
Атлетико – Реал
|1 : 1
|30.09
|22:00
|
Вильярреал – Лас-Пальмас
|- : -
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|7
|
|
Айосе Перес
Вильярреал
|6
|
|
Джовани Ло Сельсо
Бетис
|5
|П
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|5
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|4
|
|
Винисиус Жуниор
Реал
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Микель Хаурехисар
Атлетик
|5
|1
|2
|
|
Ньигес Сауль
Севилья
|4
|1
|1
|
|
Марио Мартин
Вальядолид
|5
|1
|1