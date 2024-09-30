«Куртуа провоцировал людей и смеялся». Симеоне требует наказать Тибо из-за скандала в дерби

Справедливо?

Мадридское дерби «Атлетико» и «Реала», прошедшее в воскресенье в рамках восьмого тура ла лиги, омрачилось скандалом. На 68-й минуте главный арбитр встречи Матео Бускетс остановил игру, так как фанаты хозяев начали бросать в штрафную вратаря сливочных Тибо Куртуа посторонние предметы.

Встреча возобновилась спустя 20 минут и завершилась драматично — в добавленное время «Атлетико» вырвал ничью. Спасительный гол на 90+5-й минуте оформил Анхель Корреа.

В «Атлетико» ищут виновных

В клубе, чьи болельщики устроили провокацию и испортили дерби, заявили, что будут искать виновных: «Мы выражаем свое осуждение по поводу метания посторонних предметов с южной трибуны на 68-й минуте матча с мадридским «Реалом». Департамент безопасности клуба сотрудничает с полицией в поисках причастных, один из которых уже опознан. Клуб применит самые строгие меры, предусмотренные для очень серьезных случаев, к людям, причастным к этому инциденту».

Также в «Атлетико» осудили произошедшее: «Подобное отношение не имеет места в футболе и портит имидж стадиона, на котором царит захватывающая атмосфера, а на трибунах находятся более 70 000 зрителей, подавляющее большинство из которых демонстрируют примерное поведение».

Капитан команды Коке, пытавшийся успокоить публику, тоже высказался: «Это было немного безумно, мы хотели играть. Фанаты сказали, что их провоцировали, но это не оправдывает того, что произошло. Мы не должны бросаться вещами, это позор. Мы должны больше говорить о матче, а не о тех событиях, которые произошли.



Будем надеяться, что те, кто бросал, не вернутся на стадион. Мы, «Атлетико», запятнали себя», — цитирует Коке Marca.

«Я горжусь командой за то, что она верно отреагировала. Как болельщик я не горжусь. Люди должны приходить болеть и получать удовольствие, что большинство из них и сделало. Я поеду домой немного раздосадованный всем произошедшим, но гордый за команду», — заявил Коке на пресс-конференции.

Симеоне критиковал Куртуа, Анчелотти спокоен

Диего Симеоне прокомментировал инцидент неоднозначно: «Главные «герои» должны быть наказаны, но и те, кто подстрекает, тоже... Для меня человек, который провоцирует, должен быть наказан», — заявил тренер «Атлетико» на пресс-конференции.

А потом уточнил, фактически обвинив Куртуа: «Мы должны сохранять спокойствие и понимать ситуацию. Мы не должны праздновать гол на глазах у болельщиков, как это случилось у Куртуа. То, что произошло, не имеет оправданий, но и такое празднование - тоже. Это неправильно, но люди не могут злиться сами по себе. Тот, кто их провоцирует, тоже должен быть наказан.



Я сказал Куртуа сохранять спокойствие. Нам не нужны такие люди на трибунах. Но будьте осторожны с теми, кто делает из себя жертву. Вы могли видеть, как Куртуа провоцирует людей и смеется».

Коке и Тибо Куртуа. Фото Reuters

Тренер «Реала» Карло Анчелотти отреагировал спокойнее: «Я всего лишь тренер. Моя задача — контролировать спортивную составляющую, а здесь разберутся более опытные люди».

А еще Анчелотти сказал, что пауза никак не повлияла на итоговый результат: «Решение судьи было правильным. Обе команды хотели играть, но такая проблема затронула всех».

Кто точно рад и случившемуся, и ничьей, так это «Барселона». Благодаря потере очков конкурентов идущие на первом месте каталонцы сохранили приличный отрыв от преследователей — от идущего вторым «Реала» теперь три балла, от «Атлетико» — четыре.