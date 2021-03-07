«Реал» невероятным образом спасся в дерби с «Атлетико». Больше всех рада ничьей «Барселона»

Интрига в чемпионате Испании все еще жива

Чемпионат Испании. Лига 1. 26-й тур

«Атлетико» — «Реал» — 1:1 (1:0)

Голы: Суарес, 15 (1:0). Бензема, 88 (1:1).

«Атлетико»: Облак, Триппьер, Савич, Фелипе, Эрмосо, Корреа (Кондогбья, 82), Коке, Льоренте, Лемар (Сауль, 57), Феррейра-Карраско (Жоау Феликс, 64), Суарес.

«Реал»: Куртуа, Васкес, Варан, Начо, Менди, Кроос, Каземиру, Модрич, Родригу (Вальверде, 60), Бензема, Асенсио (Винисиус Жуниор, 60).

Предупреждения: Феррейра-Карраско, 64. Варан, 67. Корреа, 72. Жоау Феликс, 80. Савич, 90. Льоренте, 90+2.

Судья: Эрнандес Эрнандес.

7 марта. Мадрид. Стадион «Ваньда Метрополитано».

Рекорды Бензема и Суареса

Когда «Атлетико» выиграл свой последний на данный момент чемпионский титул в сезоне-2013/14, «матрасники» идеально воспользовались временной слабостью двух испанских грандов, и нынешний турнир очень напоминал историю семилетней давности. В «Барселоне» скандалы, завершающийся только сейчас период временного безвластия и смена поколений. В «Реале» — смесь расслабленности после прошлогоднего титула и вал травм.

Но как-то неожиданно в ла лигу вернулась интрига, и виной тому исключительно сам «Атлетико». На декабрьское поражение в дерби с «Реалом» (0:2) красно-белые ответили идеально — серией из восьми побед, однако в феврале в отлаженном Диего Симеоне механизме что-то сломалось. Лишь два выигрыша в пяти турах, упущенная за минуту до конца победа над «Сельтой» (2:2) и одно очко в состоявшихся с интервалом в три дня матчах с «Леванте» (1:1, 0:2).

«Не так давно говорили, что у «Реала» и «Барсы» нет шансов, но посмотрите, где они сейчас», — отметил Симеоне закручивающуюся интригу накануне дерби.

А Зинедин Зидан, сравнив предстоящий матч с финалом, сделал акцент на том, что перед такими играми прошлое не имеет значения и фавориты отсутствуют. Кроме того, француз заявил о нежелании даже ради такой важной встречи рисковать здоровьем Бензема, чье долгожданное возвращение совпало со 119-м днем рождения «Королевского клуба».

Тем не менее француз начал игру на «Ваньда Метрополитано» с первых минут и, опередив Роберто Карлоса, стал рекордсменом «Реала» по количеству матчей для иностранных игроков (371). Но это был единственный серьезный повод вспомнить о Бензема по ходу первого тайма. Скорее стоило горевать об отсутствии Серхио Рамоса, потому что Варан пустил за спину передачу лучшего ассистента ла лиги Льоренте, и молчавший на протяжении четырех туров Суарес забил свой 17-й мяч и уже сейчас превзошел свои прошлогодние показатели в «Барселоне». Было очень символично, что по количеству голов в ла лиге (161) уругваец обошел легенду «Атлетико» Луиса Арагонеса, будучи футболистом мадридского клуба.

That finish... ?



Not a bad way to score your first Madrid derby goal, @LuisSuarez9! ?#AtletiRealMadrid pic.twitter.com/ijJ1A5OMOU — LaLiga English (@LaLigaEN) March 7, 2021

Тайм Куртуа

Первые 45 минут прошли по сценарию хозяев, которые то взрывались гарантированно острыми атаками, то запирались в штрафной, предлагая «Реалу» взломать насыщенную оборону в позиционном нападении. Но если на что сливочные и могли рассчитывать, то исключительно на случай. Такой, как неожиданный удар Каземиру по выбитому из штрафной мячу, когда Облак все же отвел угрозу, или на пенальти. Однако попадание мяча в руку Фелипе на 11-метровый не тянуло. По крайней мере так рассудил рефери Эрнандес Эрнандес, лично посмотрев запись эпизода после подсказки ВАР.

?POL?MICA EN EL DERBI!



En los minutos finales del 1T, el Real Madrid tuvo un saque de esquina y el bal?n peg? en la mano de Felipe. El ?rbitro vio la acci?n y tuvo que ir al VAR, pero al final no marc? penal, ?buena decisi?n? ??? #DerbiMadrileno #AtletiRealMadrid #LaLiga pic.twitter.com/AGdeo1DivO — Fanbolero (@fanbolero) March 7, 2021

Забавно, что этот арбитр в 11-й раз в карьере направился к монитору и впервые не изменил свое первоначальное решение. Однако оно было столь же логичным, как и преимущество «Атлетико». Симеоне сделал выводы из первого дерби сезона, когда у его команды не было шансов не то что на ничью, а даже на один гол. Теперь все развернулось на 180 градусов, и «Реал» не проигрывал с крупным счетом благодаря одному человеку — Куртуа.

Бельгиец был одной из ключевых фигур в чемпионском сезоне «Реала», и на решающем отрезке принес не меньше очков, чем успевавший везде и всюду Рамос. Сейчас вдохновленные игрой голкипера сливочные нашли силы на ударную концовку. Уже Облак дважды в одной атаке вытащил два удара Бензема, но капитулировал, когда Каземиру вывел француза на пустые ворота.

По умению вытаскивать безнадежные матчи зидановскому «Реалу» просто нет равных. Только сливочные не проигрывали землякам на их нынешней арене, и интрига в борьбе за титул по-прежнему жива. На радость «Барселоне», которая отстает от первого места всего на три очка, а в отложенном матче «матрасников» в среду ждет неуступчивый «Атлетик».