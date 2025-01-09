«Барселона» выиграла битву за заявку Ольмо, а потом — полуфинал Суперкубка. Ждем класико с «Реалом»?
Новость в автобусе
Сколько споров было о новом формате Суперкубка Испании! Полемизировали о продаже прав на проведение турнира Саудовской Аравии. О несправедливом распределении призовых с очевидным перекосом в пользу «Реала» и «Барселоны», которые теперь делятся с самыми обделенными и — как и год назад в случае с «Осасуной» — перечислят по 200 тысяч евро «Мальорке».
Еще выясняли, сколько на каждом розыгрыше зарабатывает компания, которая принадлежит Жерару Пике. А в итоге все затмил футбол, потому что каждый суперкубковый турнир — это шикарные интриги и отличные по качеству матчи. И формат «Финала четырех» настолько всем понравился, что по стопам Испании пошла Италия, а сейчас о том же говорят во Франции.
Ну а скандалы, которые добавляют перца и тоже хорошо продаются, обеспечит «Барса». Например, пять лет назад еще прежнее руководство сине-гранатовых решило совместить приятное с полезным. И пока команда находилась в Саудовской Аравии, каталонская делегация заглянула в Катар на переговоры с Хави при еще работавшем в клубе нынешним главным тренером «Атлетика» Эрнесто Вальверде.
Сейчас же главной темой стала регистрация на вторую половину сезона Дани Ольмо и Пау Виктора. В день суперкубкового полуфинала «Барса» нашла лазейку, получив пока временное разрешение заявить футболистов от Высшего совета по спорту. Этот орган вынесет окончательный вердикт по запросу клуба в течение трех месяцев, изучив представленный 52-страничный документ.
Ханси Флик сообщил новость команде и персонально двум подвисшим футболистам в автобусе по пути на стадион, заметив потом, что это событие — еще один повод выиграть. Впрочем, что Ольмо, что Виктор, который после яркого сезона во второй команде «Барсы» проявил себя на летних сборах и был выкуплен у «Жироны», в заявку на встречу с «Атлетиком» не попали, а их регистрация будет активирована в четверг. Даже в списке запасных не значился и Ансу Фати, которого могут отдать в аренду в «Бетис». Данная сделка — один из способов вписаться в потолок зарплат и выполнить правило «1 к 1», согласно которому клуб может тратить на оклады новых игроков ту же сумму, что экономит на выплатах ушедшим футболистам.
«Барса» не могла позволить себе такой роскоши несколько лет, и как злостный нарушитель потолка зарплат регулярно подвергалась санкциям. А именно — попадала под действие правила «4 к 1». Если объяснять максимально просто, то оно означает, что для внесения в платежную ведомость оклада новичка необходимо сэкономить в четыре раза большую сумму. Причем данное правило касается не только новых приобретений, но и продления соглашений уже выступающих в команде футболистов. Новые договоры требуют новой регистрации. А набор инструментов стандартен — продажи, аренды, разрывы контрактов, временное сокращение зарплат. Или новые заработки, что может сработать и зимой, так как по ходу сезона лига один раз вносит коррективы в потолки зарплат всех клубов.
Гави+Ямаль
Что до игры, то это был самый интригующий полуфинал, в котором сошлись третья и четвертая команды чемпионата. В таблице их разделяет всего два очка, и если «Барса» в последнее время спотыкается (ничья и два поражения в трех турах), то «Атлетик» с учетом всех турниров не проигрывал на протяжении пятнадцати матчей. Последняя осечка басков датировалась 6 октября, когда на девятой добавленной арбитром минуте была проиграна встреча с «Жироной» (1:2).
А сюрпризом в составе «Барсы» стало появления в воротах Щенсны. Не то чтобы дебютировавший в Кубке Испании против «Барбастро» поляк этого не заслуживал. Но все инсайдеры заявляли: в среду первым номером будет Пенья. Причина — в четырехминутном опоздании забывшего о разности в часовых поясах кипера на установку в отеле, чего педантичный Флик не терпит. Лучше всех это знает Кунде, который из-за проблем с пунктуальностью трижды вылетал из стартового состава и получал от тренера выговоры за неуважение к коллективу. Между тем с атмосферой в команде все в полном порядке, и когда красивая комбинация Педри и Бальде завершилась первым после тяжелой травмы голом Гави, тот отметил свой успех фирменным празднованием Ольмо.
Про «Атлетик» же долгое время сказать было нечего, поэтому обсуждали не футбол, а заочную пикировку Джона Уриарте и Деку. Президент басков, комментирую решение по делу Ольмо, заявил: «Это временная мера, принятая политическим органом. Лиге и федерации придется защищать свое решение. Это плохо для испанского футбола». В ответ директор «Барсы» посоветовал Уриарте заниматься своим клубом, «если в Бильбао не считают себя выше правосудия». А федерация, кстати, по горячим следам заявила, что уважает принятое решение.
Однако перед уходом на перерыв баски едва не отыгрались, что намекало на жаркую вторую половину матча. Только «Барса» довольно быстро удвоила перевес и получила возможность спокойно играть по счету. И если Рафинья после классного прохода лишь размял вратаря, то Ямаль был безупречен, нырнув за спину защитнику под идеальную передачу Гави. Интересно, что последний какое-то время был единственным в истории, кто забивал в Суперкубке до 18-го дня рождения, а Ямаль отличился как в 16, так и в нынешние 17 лет.
Ламин — уникум, которому, впрочем, нужен отдых. Флик убрал его с поля почти за полчаса до финального свистка. Чуть позже отправился отдыхать герой полуфинала Гави. Их свежесть потребуется в финале, где все ждут еще одно класико. Собственно, ради этого и, само собой, больших заработков в Испании и устроили реформу турнира. А отстаивать свой титул «Барса» в воскресенье будет уже с Ольмо.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|19
|13
|4
|2
|43-19
|43
|
2
|Атлетико
|18
|12
|5
|1
|33-12
|41
|
3
|Барселона
|19
|12
|2
|5
|51-22
|38
|
4
|Атлетик
|19
|10
|6
|3
|29-17
|36
|
5
|Вильярреал
|18
|8
|6
|4
|34-30
|30
|
6
|Мальорка
|19
|9
|3
|7
|19-21
|30
|
7
|Р. Сосьедад
|18
|7
|4
|7
|16-13
|25
|
8
|Жирона
|18
|7
|4
|7
|26-25
|25
|
9
|Бетис
|18
|6
|7
|5
|21-22
|25
|
10
|Осасуна
|18
|6
|7
|5
|23-27
|25
|
11
|Сельта
|18
|7
|3
|8
|27-28
|24
|
12
|Лас-Пальмас
|18
|6
|4
|8
|23-27
|22
|
13
|Севилья
|18
|6
|4
|8
|20-27
|22
|
14
|Р. Вальекано
|18
|5
|7
|6
|20-21
|22
|
15
|Леганес
|18
|4
|6
|8
|17-28
|18
|
16
|Алавес
|18
|4
|5
|9
|21-30
|17
|
17
|Хетафе
|18
|3
|7
|8
|11-15
|16
|
18
|Эспаньол
|18
|4
|3
|11
|16-30
|15
|
19
|Вальядолид
|18
|3
|3
|12
|12-37
|12
|
20
|Валенсия
|18
|2
|6
|10
|17-28
|12
|3.12
|21:00
|
Мальорка – Барселона
|1 : 5
|4.12
|23:00
|
Атлетик – Реал
|2 : 1
|10.01
|23:00
|
Р. Вальекано – Сельта
|- : -
|11.01
|16:00
|
Алавес – Жирона
|- : -
|11.01
|18:15
|
Вальядолид – Бетис
|- : -
|11.01
|20:30
|
Эспаньол – Леганес
|- : -
|11.01
|23:00
|
Севилья – Валенсия
|- : -
|12.01
|16:00
|
Лас-Пальмас – Хетафе
|- : -
|12.01
|18:15
|
Атлетико – Осасуна
|- : -
|13.01
|23:00
|
Р. Сосьедад – Вильярреал
|- : -
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|16
|
|
Рафинья
Барселона
|11
|
|
Килиан Мбаппе
Реал
|10
|П
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|9
|
|
Рафинья
Барселона
|6
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Ведат Муричи
Мальорка
|14
|2
|1
|
|
Хосе Луис Гарсия Пепелу
Валенсия
|15
|1
|6
|
|
Винисиус Жуниор
Реал
|15
|1
|5