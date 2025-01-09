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«Барселона» выиграла битву за заявку Ольмо, а потом — полуфинал Суперкубка. Ждем класико с «Реалом»?

«Барселона» переиграла «Атлетик» в полуфинале Суперкубка Испании
Андрей Кузичев
Корреспондент
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Нападающий «Барселоны» Рафинья принимает мяч.
Фото Reuters
Каталонцы уверенно переиграли «Атлетик», с которым соседствуют в таблице ла лиги.
Испания. Суперкубок. 1/2 финала
08 янв, 22:00. King Abdullah Sports City (Джедда)
Атлетик
0:2
Барселона

Новость в автобусе

Сколько споров было о новом формате Суперкубка Испании! Полемизировали о продаже прав на проведение турнира Саудовской Аравии. О несправедливом распределении призовых с очевидным перекосом в пользу «Реала» и «Барселоны», которые теперь делятся с самыми обделенными и — как и год назад в случае с «Осасуной» — перечислят по 200 тысяч евро «Мальорке».

Еще выясняли, сколько на каждом розыгрыше зарабатывает компания, которая принадлежит Жерару Пике. А в итоге все затмил футбол, потому что каждый суперкубковый турнир — это шикарные интриги и отличные по качеству матчи. И формат «Финала четырех» настолько всем понравился, что по стопам Испании пошла Италия, а сейчас о том же говорят во Франции.

Дани Ольмо. Высший совет по спорту разрешил «Барселоне» временно зарегистрировать Ольмо и Виктора

Ну а скандалы, которые добавляют перца и тоже хорошо продаются, обеспечит «Барса». Например, пять лет назад еще прежнее руководство сине-гранатовых решило совместить приятное с полезным. И пока команда находилась в Саудовской Аравии, каталонская делегация заглянула в Катар на переговоры с Хави при еще работавшем в клубе нынешним главным тренером «Атлетика» Эрнесто Вальверде.

Сейчас же главной темой стала регистрация на вторую половину сезона Дани Ольмо и Пау Виктора. В день суперкубкового полуфинала «Барса» нашла лазейку, получив пока временное разрешение заявить футболистов от Высшего совета по спорту. Этот орган вынесет окончательный вердикт по запросу клуба в течение трех месяцев, изучив представленный 52-страничный документ.

Ханси Флик сообщил новость команде и персонально двум подвисшим футболистам в автобусе по пути на стадион, заметив потом, что это событие — еще один повод выиграть. Впрочем, что Ольмо, что Виктор, который после яркого сезона во второй команде «Барсы» проявил себя на летних сборах и был выкуплен у «Жироны», в заявку на встречу с «Атлетиком» не попали, а их регистрация будет активирована в четверг. Даже в списке запасных не значился и Ансу Фати, которого могут отдать в аренду в «Бетис». Данная сделка — один из способов вписаться в потолок зарплат и выполнить правило «1 к 1», согласно которому клуб может тратить на оклады новых игроков ту же сумму, что экономит на выплатах ушедшим футболистам.

«Барса» не могла позволить себе такой роскоши несколько лет, и как злостный нарушитель потолка зарплат регулярно подвергалась санкциям. А именно — попадала под действие правила «4 к 1». Если объяснять максимально просто, то оно означает, что для внесения в платежную ведомость оклада новичка необходимо сэкономить в четыре раза большую сумму. Причем данное правило касается не только новых приобретений, но и продления соглашений уже выступающих в команде футболистов. Новые договоры требуют новой регистрации. А набор инструментов стандартен — продажи, аренды, разрывы контрактов, временное сокращение зарплат. Или новые заработки, что может сработать и зимой, так как по ходу сезона лига один раз вносит коррективы в потолки зарплат всех клубов.

Фото Reuters

Гави+Ямаль

Что до игры, то это был самый интригующий полуфинал, в котором сошлись третья и четвертая команды чемпионата. В таблице их разделяет всего два очка, и если «Барса» в последнее время спотыкается (ничья и два поражения в трех турах), то «Атлетик» с учетом всех турниров не проигрывал на протяжении пятнадцати матчей. Последняя осечка басков датировалась 6 октября, когда на девятой добавленной арбитром минуте была проиграна встреча с «Жироной» (1:2).

А сюрпризом в составе «Барсы» стало появления в воротах Щенсны. Не то чтобы дебютировавший в Кубке Испании против «Барбастро» поляк этого не заслуживал. Но все инсайдеры заявляли: в среду первым номером будет Пенья. Причина — в четырехминутном опоздании забывшего о разности в часовых поясах кипера на установку в отеле, чего педантичный Флик не терпит. Лучше всех это знает Кунде, который из-за проблем с пунктуальностью трижды вылетал из стартового состава и получал от тренера выговоры за неуважение к коллективу. Между тем с атмосферой в команде все в полном порядке, и когда красивая комбинация Педри и Бальде завершилась первым после тяжелой травмы голом Гави, тот отметил свой успех фирменным празднованием Ольмо.

Нападающий &laquo;Барселоны&raquo; Ламин Ямаль. Ямаль победил в номинации «Лучший молодой игрок 2024 года» на Globe Soccer Awards

Про «Атлетик» же долгое время сказать было нечего, поэтому обсуждали не футбол, а заочную пикировку Джона Уриарте и Деку. Президент басков, комментирую решение по делу Ольмо, заявил: «Это временная мера, принятая политическим органом. Лиге и федерации придется защищать свое решение. Это плохо для испанского футбола». В ответ директор «Барсы» посоветовал Уриарте заниматься своим клубом, «если в Бильбао не считают себя выше правосудия». А федерация, кстати, по горячим следам заявила, что уважает принятое решение.

Однако перед уходом на перерыв баски едва не отыгрались, что намекало на жаркую вторую половину матча. Только «Барса» довольно быстро удвоила перевес и получила возможность спокойно играть по счету. И если Рафинья после классного прохода лишь размял вратаря, то Ямаль был безупречен, нырнув за спину защитнику под идеальную передачу Гави. Интересно, что последний какое-то время был единственным в истории, кто забивал в Суперкубке до 18-го дня рождения, а Ямаль отличился как в 16, так и в нынешние 17 лет.

Фото AFP

Ламин — уникум, которому, впрочем, нужен отдых. Флик убрал его с поля почти за полчаса до финального свистка. Чуть позже отправился отдыхать герой полуфинала Гави. Их свежесть потребуется в финале, где все ждут еще одно класико. Собственно, ради этого и, само собой, больших заработков в Испании и устроили реформу турнира. А отстаивать свой титул «Барса» в воскресенье будет уже с Ольмо.

Ламин Ямаль
Футбол
ФК Атлетик (Бильбао)
ФК Барселона
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 19 13 4 2 43-19 43
2
 Атлетико 18 12 5 1 33-12 41
3
 Барселона 19 12 2 5 51-22 38
4
 Атлетик 19 10 6 3 29-17 36
5
 Вильярреал 18 8 6 4 34-30 30
6
 Мальорка 19 9 3 7 19-21 30
7
 Р. Сосьедад 18 7 4 7 16-13 25
8
 Жирона 18 7 4 7 26-25 25
9
 Бетис 18 6 7 5 21-22 25
10
 Осасуна 18 6 7 5 23-27 25
11
 Сельта 18 7 3 8 27-28 24
12
 Лас-Пальмас 18 6 4 8 23-27 22
13
 Севилья 18 6 4 8 20-27 22
14
 Р. Вальекано 18 5 7 6 20-21 22
15
 Леганес 18 4 6 8 17-28 18
16
 Алавес 18 4 5 9 21-30 17
17
 Хетафе 18 3 7 8 11-15 16
18
 Эспаньол 18 4 3 11 16-30 15
19
 Вальядолид 18 3 3 12 12-37 12
20
 Валенсия 18 2 6 10 17-28 12
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3.12 21:00
Мальорка – Барселона
 1 : 5
4.12 23:00
Атлетик – Реал
 2 : 1
10.01 23:00
Р. Вальекано – Сельта
 - : -
11.01 16:00
Алавес – Жирона
 - : -
11.01 18:15
Вальядолид – Бетис
 - : -
11.01 20:30
Эспаньол – Леганес
 - : -
11.01 23:00
Севилья – Валенсия
 - : -
12.01 16:00
Лас-Пальмас – Хетафе
 - : -
12.01 18:15
Атлетико – Осасуна
 - : -
13.01 23:00
Р. Сосьедад – Вильярреал
 - : -
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Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

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Рафинья

Барселона

 11
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Реал

 10
П
Ламин Ямаль

Ламин Ямаль

Барселона

 9
Рафинья

Рафинья

Барселона

 6
Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

 5
И К Ж
Ведат Муричи

Ведат Муричи

Мальорка

 14 2 1
Хосе Луис Гарсия Пепелу

Хосе Луис Гарсия Пепелу

Валенсия

 15 1 6
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