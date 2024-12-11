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Захарян вернулся к тренировкам с «Реал Сосьедад». Правда, в этом году Арсен вряд ли сыграет

Захарян вернулся к тренировкам с «Реал Сосьедад»
Артемий Кутейников
Корреспондент
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Арсен Захарян.
Фото Global Look Press
Россиянин еще не выходил на поле после травмы.

Россиянин Арсен Захарян наконец вернулся в общую группу «Реал Сосьедад» — 21-летний атакующий полузащитник провел первую тренировку за долгое время, о чем команда сообщила в соцсетях. Правда, футболист вряд ли выйдет на поле до Нового года.

Захарян вернулся в общую группу

Баски выложили в соцсети видео с тренировки основной команды за день игры с киевским «Динамо» в Лиге Европы. На одном из роликов Арсен Захарян выходит на поле и здоровается с партнерами. Пост подписали радостным «готов тренироваться!».

Вместе с россиянином в общую группу вернулись исландец Орри Оскарссон и испанец Ариц Элустондо, однако в матче Лиги Европы тренерский штаб рассчитывает только на первого футболиста. Клуб уже объявил заявку на игру с «Динамо».

Причем 30-летний Элустондо, как и Захарян, весь сезон страдает от проблем со здоровьем, но в отличие от Арсена провел на поле 439 минут во всех турнирах.

Что за проблемы у Арсена

Россиянин травмировался еще в июле — повредил малоберцовые сухожилия правой лодыжки. В начале августа игрока прооперировали, но восстановление затянулось. 17 октября Арсен наконец вернулся в общую группу: провел часть тренировки, однако вскоре снова подвело здоровье. Представители «Сосьедада» говорили о проблемах с мышцами и тренировочной перегрузке, не называя даже примерных сроков выздоровления.

Нынешнее возвращение Захаряна в общую группу тоже не означает, что он скоро выйдет на поле. Хотя представитель футболиста Геннадий Голубин ждет появления Арсена до конца года.

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«Не переживайте, все будет нормально. Надеюсь, что успеет до конца года сыграть. Но не думаю, что получится в воскресенье против «Леганеса», — сказал Голубин «СЭ».

По проблемам россиянина нет официальной информации. По мнению нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, молодой футболист оказался не готов к переходу на новый уровень.

«Опять у него какое-то повреждение. Не знаю, что с ним происходит. Наверное, уехал не готовым к такому чемпионату и интенсивности матчей и тренировок. Организм должен привыкнуть к новым нагрузкам, но, возможно, не успел, и из-за этого появлялись проблемы. То болел, то травмировался», — цитирует бывшего партнера Арсена «КП Спорт».

Фото Global Look Press

Какие шансы на возвращение в РПЛ

На фоне проблем Захаряна появились слухи о его возвращении в РПЛ. Главный тренер «Динамо» Марцел Личка подтвердил, что не отказался бы от такого талантливого футболиста.

«Я, конечно, слежу за Захаряном в Испании. Знаю, что он уже долгое время травмирован. Что касается его возможного возвращения или аренды в «Динамо», то я никогда не откажусь от такого игрока, как Арсен», — приводит слова Лички Legalbet.

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Однако представители россиянина заявили, что никакой аренды в «Динамо» футболист не рассматривает — сейчас ему важнее закрепиться в «Сосьедаде». Пока команда занимает 8-е место в чемпионате Испании, а в общем этапе Лиги Европы идет 16-й.

В прошлом сезоне Арсен провел за «Реал» 40 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом и двумя ассистами. Его купили у «Динамо» за 13 миллионов евро.

Арсен Захарян
ФК Реал Сосьедад
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1
 Барселона 17 12 2 3 50-19 38
2
 Реал 16 11 3 2 34-13 36
3
 Атлетико 16 10 5 1 30-11 35
4
 Атлетик 17 9 5 3 26-15 32
5
 Вильярреал 15 7 5 3 27-25 26
6
 Осасуна 16 6 6 4 22-25 24
7
 Мальорка 17 7 3 7 16-20 24
8
 Р. Сосьедад 16 7 3 6 16-11 24
9
 Жирона 16 6 4 6 22-23 22
10
 Сельта 16 6 3 7 25-27 21
11
 Бетис 16 5 6 5 18-20 21
12
 Севилья 16 5 4 7 17-23 19
13
 Р. Вальекано 15 5 4 6 15-16 19
14
 Лас-Пальмас 16 5 3 8 22-27 18
15
 Хетафе 16 3 7 6 11-13 16
16
 Алавес 16 4 3 9 18-27 15
17
 Леганес 16 3 6 7 14-23 15
18
 Эспаньол 15 4 1 10 15-28 13
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Вальядолид – Валенсия
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 - : -
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Р. Вальекано – Реал
 - : -
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Атлетико – Хетафе
 - : -
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