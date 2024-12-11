Захарян вернулся к тренировкам с «Реал Сосьедад». Правда, в этом году Арсен вряд ли сыграет

Россиянин еще не выходил на поле после травмы.

Россиянин Арсен Захарян наконец вернулся в общую группу «Реал Сосьедад» — 21-летний атакующий полузащитник провел первую тренировку за долгое время, о чем команда сообщила в соцсетях. Правда, футболист вряд ли выйдет на поле до Нового года.

Захарян вернулся в общую группу

Баски выложили в соцсети видео с тренировки основной команды за день игры с киевским «Динамо» в Лиге Европы. На одном из роликов Арсен Захарян выходит на поле и здоровается с партнерами. Пост подписали радостным «готов тренироваться!».

Вместе с россиянином в общую группу вернулись исландец Орри Оскарссон и испанец Ариц Элустондо, однако в матче Лиги Европы тренерский штаб рассчитывает только на первого футболиста. Клуб уже объявил заявку на игру с «Динамо».

Причем 30-летний Элустондо, как и Захарян, весь сезон страдает от проблем со здоровьем, но в отличие от Арсена провел на поле 439 минут во всех турнирах.

Что за проблемы у Арсена

Россиянин травмировался еще в июле — повредил малоберцовые сухожилия правой лодыжки. В начале августа игрока прооперировали, но восстановление затянулось. 17 октября Арсен наконец вернулся в общую группу: провел часть тренировки, однако вскоре снова подвело здоровье. Представители «Сосьедада» говорили о проблемах с мышцами и тренировочной перегрузке, не называя даже примерных сроков выздоровления.

Нынешнее возвращение Захаряна в общую группу тоже не означает, что он скоро выйдет на поле. Хотя представитель футболиста Геннадий Голубин ждет появления Арсена до конца года.

«Не переживайте, все будет нормально. Надеюсь, что успеет до конца года сыграть. Но не думаю, что получится в воскресенье против «Леганеса», — сказал Голубин «СЭ».

По проблемам россиянина нет официальной информации. По мнению нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, молодой футболист оказался не готов к переходу на новый уровень.

«Опять у него какое-то повреждение. Не знаю, что с ним происходит. Наверное, уехал не готовым к такому чемпионату и интенсивности матчей и тренировок. Организм должен привыкнуть к новым нагрузкам, но, возможно, не успел, и из-за этого появлялись проблемы. То болел, то травмировался», — цитирует бывшего партнера Арсена «КП Спорт».

Фото Global Look Press

Какие шансы на возвращение в РПЛ

На фоне проблем Захаряна появились слухи о его возвращении в РПЛ. Главный тренер «Динамо» Марцел Личка подтвердил, что не отказался бы от такого талантливого футболиста.

«Я, конечно, слежу за Захаряном в Испании. Знаю, что он уже долгое время травмирован. Что касается его возможного возвращения или аренды в «Динамо», то я никогда не откажусь от такого игрока, как Арсен», — приводит слова Лички Legalbet.

Однако представители россиянина заявили, что никакой аренды в «Динамо» футболист не рассматривает — сейчас ему важнее закрепиться в «Сосьедаде». Пока команда занимает 8-е место в чемпионате Испании, а в общем этапе Лиги Европы идет 16-й.

В прошлом сезоне Арсен провел за «Реал» 40 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом и двумя ассистами. Его купили у «Динамо» за 13 миллионов евро.