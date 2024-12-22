Рюдигер — современный защитник со старомодными привычками.

«Встретимся снаружи. Хотя вообще-то я весь трясусь от страха», — такие слова сказал Серхио Рамос Антонио Рюдигеру в прошлогоднем матче «Севильи» и «Реала». Это слова футболиста, который как-то раз приказал бегущему в оборону Феде Вальверде «убить» Альваро Морату, выбегавшего один на один с вратарем.

Рюдигер ответил Рамосу: «Ага, увидимся», после чего футболисты посмеялись и обнялись. Знаете, а ведь у этих защитников и правда много общего — они оба готовы на все для победы своей команды, оба невероятно универсальные и оба считаются одними из лучших на своей позиции.

Сейчас, на фоне нескончаемой эпидемии травм, Рюдигер превратился в единственного профильного защитника «Реала». Но было время, когда немец считался слабым звеном в защите сливочных, а фанаты требовали больше не покупать игроков из «Челси».

Почему Рюдигер — жесткий и агрессивный защитник

Можно подумать, что Рюдигера научили грязным приемам (о них — позже) и агрессивному стилю игры другие защитники «Реала». Было у кого учиться — до него подобную репутацию заработали уже упомянутый Серхио Рамос и небезызвестный Пепе.

На самом деле все это пошло из детства. Родители Рюдигера покинули Сьерра-Леоне в 1991-м из-за разгоревшейся гражданской войны и добрались до Берлина. Там маленький Антонио и начал увлекаться футболом — топтал пыль на дворовых коробках.

«Я играл так жестко на бетонных полях, что моя обувь была вся в дырах. По сути, она превращалась в сандалии. Я играл настолько агрессивно, что меня стали называть Рэмбо», — вспоминал Антонио.

Юноша мотался по молодежкам небольших местных клубов, но в возрасте 15 лет произошел настоящий прорыв — его нашли скауты дортмундской «Боруссии» на одном из турниров. Правда, без связей не обошлось — оформить сделку помог его сводный старший брат Сар Синези, который много лет провел в Дортмунде.

Антонио Рюдигер в «Боруссии» 2010 год. Фото Global Look Press

Из бундеслиги — в Англию проездом через Италию

Рюдигер в итоге покинул «Боруссию» и отправился в «Штутгарт» — много лет спустя он объяснил этот переход тем, что просто хотел играть в бундеслиге уже в краткосрочной перспективе. Шаг оказался верным: футболист быстро пробился в основу клуба, не заметив конкурентов.

«Тони — игрок с огромным потенциалом, — утверждал тогдашний главный тренер «Штутгарта» Томас Шнайдер. — Он обладает невероятной силой и при этом удивительно быстр. Даже если время от времени он ошибается, это не страшно — Джером Боатенг в этом возрасте тоже не был застрахован от ошибок».

В «Штутгарте» Рюдигер быстро стал любимцем болельщиков — даже несмотря на жесткую игру, которая нередко приводила к карточкам. В 2013-м он удалился в игре с «Гамбургом», но вместо того, чтобы оплатить штраф за свое безрассудство в кассу клуба, оплатил тысячу билетов для детей из местных детских домов.

Но Рюдигер не был бы Рюдигером, не поставь он на первое место собственную карьеру. В 2015-м центрбек покинул «Штутгарт» и переехал в столицу Италии, чтобы играть за «Рому».

«Покинуть бундеслигу было важно для моего развития, — признавался Антонио. — Я хотел доказать, что смогу играть в другой лиге и выучить новый язык. Чтобы стать одним из лучших в мире, мне нужно много работать».

В Италии Рюдигер не задержался — сам признался, что большую роль в его скором отъезде сыграл расизм. Худшим эпизодом стала игра против «Лацио» — он не только услышал, но и увидел в глазах фанатов настоящую ненависть. Тогда даже Даниэле Де Росси подошел к Рюдигеру и признался, что никогда не сможет почувствовать такой же ненависти из-за цвета кожи, как он.

Антонио отправился в «Челси» — получил соглашение на пять лет и отработал контракт до конца, выиграв Лигу Европы, Кубок Англии и Лигу чемпионов. Уход из клуба получился скомканным: фанаты были уверены, что немца просто переманил «Реал», который не хотел платить за игрока, а сам Рюдигер обвинил руководство «Челси».

«Бизнес есть бизнес, но когда ты не слышишь никаких новостей от клуба с августа по январь, ситуация усложняется, — вспоминал футболист. — После первого предложения случилась длинная пауза — ничего не происходило. Мы не роботы, понимаете? Нельзя ждать столько месяцев, ничего не зная о своем будущем. Разумеется, никто не знал, что случатся санкции, но в конце концов другие клубы стали мной интересоваться, и мне нужно было принять какое-то решение. Оставим это как есть, потому что, кроме этой стороны, я не могу сказать ничего плохого. «Челси» всегда будет моим клубом, Лондон останется моим домом».

Антонио Рюдигер в «Челси» 2022 год. Фото Global Look Press

Сложный старт в «Реале»

Рюдигер рассказывал, что после перехода в «Реал» он тоже почувствовал себя как дома. Все дело в методах Карло Анчелотти. Немец признался, что тренер лично пришел к нему домой, чтобы обсудить его роль в клубе:

«Мы только заехали в новый дом, как вдруг прозвенел звонок. Я открыл дверь, а там — Карло Анчелотти. Удивительный момент. Он пообедал с нами, познакомился с моей семьей. Мы просидели два часа и обсудили все на свете. У меня никогда такого не было, ни один тренер в моей карьере такого не делал».

Рюдигер не сразу пробился в основной состав сливочных — нередко даже играл справа или слева в обороне, но к концу сезона завоевал место в старте и с тех пор уже никому не отдавал.

Эти первые месяцы стали одним из самых сложных периодов в его карьере. На разных футбольных форумах можно найти комментарии фанатов двухлетней давности — там говорят, что за шесть месяцев новичок не показал ничего, кроме регулярных ошибок и странных решений.

Причину быстро нашли: Рюдигер играл в паре с Эдером Милитао. Оба обладают прекрасной физикой, но лидерских качеств обоим недоставало. Антонио был безупречен, когда выступал с Тиагу Силвой, а Милитао показывал лучший футбол, когда его партнером был опытный Давид Алаба.

С тех пор многое изменилось — Рюдигер набрался опыта, ему не требуются постоянные подсказки. А нынешняя ситуация с травмами, как бы это странно ни звучало, может сделать его еще сильнее, ведь именно на него теперь равняется неопытная и несыгранная оборона. Самое время стать настоящим лидером.

Фото Global Look Press

Рюдигера критикуют не только за качество игры

Несмотря на отличный футбол, Рюдигер продолжает получать критику в свой адрес. Дело в том, что по характеру он — настоящий представитель старой школы. Ради победы Тони готов на все: использовать грязные приемы, полететь в безумный подкат, даже удалиться.

Фирменный приемчик Рюдигера — щипание оппонентов за соски. Да-да, все верно. Вспомнить только январское мадридское дерби, когда Антонио таким образом приставал к Альваро Морате. Нападающий явно был в замешательстве, но никаких санкций от судьи не последовало. А вот в соцсетях разгорелся настоящий скандал — зрители сошлись во мнении, что такие выкрутасы должны вознаграждаться ярко-красной карточкой.

Самое важное — это работает. Судьи не успевают заметить грязную игру (ВАР почему-то тоже этого не видит), а соперники выходят из себя. Полузащитник «Барселоны» Педри признался, что это невероятно бесит. После инцидента с Моратой Рюдигер точно так же поступил с Джеком Грилишем в матче Лиги чемпионов. Англичанин, похоже, настолько выпал из колеи, что не забивает за «Ман Сити» уже больше года.

В этом году случился еще один жуткий скандал — многим не понравилось фото Рюдигера, на котором футболист в белых одеждах сидит на молельном коврике и показывает указательным пальцем в небо. В этом жесте нашли радикальную исламистскую подоплеку.

Рюдигер, конечно, все отрицал и даже подал встречный иск на издания, которые обвиняли его в связях с радикальными группами. В конце концов инцидент забыли — в немецком министерстве внутренних дел признали, что никаких проблем с этим жестом у них нет.

Но и это еще не все — недавно на Рюдигера ополчились собственные фанаты. В соцсети попал ролик, в котором футболист выдает несколько пощечин ошарашенному клубному работнику. Причины конфликта остались невыясненными — до сих пор никто не дал никаких комментариев по этому поводу. Даже Килиан Мбаппе, наблюдавший за ситуацией, только покачал головой — не похоже, что это был просто веселый прикол.

Это еще не все — на другом видео Рюдигер специально подставляет этому же работнику подножку. В общем, из этих роликов и из общего поведения Тони на поле и за его пределами можно сделать вывод, что он — настоящий хулиган и задира.

Что ж, Антонио — человек с явно непростым характером. Но похоже, что в «Реале» готовы мириться с этим, пока немец делает результат.

Фото Global Look Press

Лучший защитник «Реала» в данный момент

Несмотря на странное поведение, грязные приемы и другие скандалы, Рюдигер остается ключевым игроком мадридцев, на котором в данный момент держится вся оборона клуба. Он помогает не только в защите, но и показывает действительно неплохую статистику в атаке.

«Он очень внимательный защитник, хорош в принятии решений, — говорит Анчелотти. — У него много положительных качеств и огромный опыт. Выбор позиции, характер... Он — совершенный защитник. Но лучшее его качество... Он пессимист. Всегда думает о том, что может случиться что-то плохое, и поэтому максимально фокусируется на игре».

Посмотрим, как «Реал» преодолеет этот кризис, но для Рюдигера это шанс стать еще лучше — вырасти не просто в лидера, а в легенду мадридского гранда. Многие сомневались в его способности играть на топ-уровне, но Антонио уверенно закрывает рот скептикам.