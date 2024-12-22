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«Его лучшее качество — пессимизм». Ключевой игрок «Реала», о котором мало говорят

Рюдигер стал лидером «Реала»
Даниил Матвеев
Корреспондент
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Антонио Рюдигер.
Фото Global Look Press
Рюдигер — современный защитник со старомодными привычками.
Испания. Ла Лига. 18-й тур
22 дек, 18:15. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
Севилья

«Встретимся снаружи. Хотя вообще-то я весь трясусь от страха», — такие слова сказал Серхио Рамос Антонио Рюдигеру в прошлогоднем матче «Севильи» и «Реала». Это слова футболиста, который как-то раз приказал бегущему в оборону Феде Вальверде «убить» Альваро Морату, выбегавшего один на один с вратарем.

Рюдигер ответил Рамосу: «Ага, увидимся», после чего футболисты посмеялись и обнялись. Знаете, а ведь у этих защитников и правда много общего — они оба готовы на все для победы своей команды, оба невероятно универсальные и оба считаются одними из лучших на своей позиции.

Сейчас, на фоне нескончаемой эпидемии травм, Рюдигер превратился в единственного профильного защитника «Реала». Но было время, когда немец считался слабым звеном в защите сливочных, а фанаты требовали больше не покупать игроков из «Челси».

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Почему Рюдигер — жесткий и агрессивный защитник

Можно подумать, что Рюдигера научили грязным приемам (о них — позже) и агрессивному стилю игры другие защитники «Реала». Было у кого учиться — до него подобную репутацию заработали уже упомянутый Серхио Рамос и небезызвестный Пепе.

На самом деле все это пошло из детства. Родители Рюдигера покинули Сьерра-Леоне в 1991-м из-за разгоревшейся гражданской войны и добрались до Берлина. Там маленький Антонио и начал увлекаться футболом — топтал пыль на дворовых коробках.

«Я играл так жестко на бетонных полях, что моя обувь была вся в дырах. По сути, она превращалась в сандалии. Я играл настолько агрессивно, что меня стали называть Рэмбо», — вспоминал Антонио.

Юноша мотался по молодежкам небольших местных клубов, но в возрасте 15 лет произошел настоящий прорыв — его нашли скауты дортмундской «Боруссии» на одном из турниров. Правда, без связей не обошлось — оформить сделку помог его сводный старший брат Сар Синези, который много лет провел в Дортмунде.

Антонио Рюдигер в «Боруссии» 2010 год.
Фото Global Look Press

Из бундеслиги — в Англию проездом через Италию

Рюдигер в итоге покинул «Боруссию» и отправился в «Штутгарт» — много лет спустя он объяснил этот переход тем, что просто хотел играть в бундеслиге уже в краткосрочной перспективе. Шаг оказался верным: футболист быстро пробился в основу клуба, не заметив конкурентов.

«Тони — игрок с огромным потенциалом, — утверждал тогдашний главный тренер «Штутгарта» Томас Шнайдер. — Он обладает невероятной силой и при этом удивительно быстр. Даже если время от времени он ошибается, это не страшно — Джером Боатенг в этом возрасте тоже не был застрахован от ошибок».

В «Штутгарте» Рюдигер быстро стал любимцем болельщиков — даже несмотря на жесткую игру, которая нередко приводила к карточкам. В 2013-м он удалился в игре с «Гамбургом», но вместо того, чтобы оплатить штраф за свое безрассудство в кассу клуба, оплатил тысячу билетов для детей из местных детских домов.

Но Рюдигер не был бы Рюдигером, не поставь он на первое место собственную карьеру. В 2015-м центрбек покинул «Штутгарт» и переехал в столицу Италии, чтобы играть за «Рому».

«Покинуть бундеслигу было важно для моего развития, — признавался Антонио. — Я хотел доказать, что смогу играть в другой лиге и выучить новый язык. Чтобы стать одним из лучших в мире, мне нужно много работать».

22&nbsp;декабря. Лондон. &laquo;Тоттенхэм Хотспур&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Челси&raquo;&nbsp;&mdash; 0:2. Антонио Рюдигер. В Англии снова расизм. Рюдигера оскорбили фанаты «Тоттенхэма»

В Италии Рюдигер не задержался — сам признался, что большую роль в его скором отъезде сыграл расизм. Худшим эпизодом стала игра против «Лацио» — он не только услышал, но и увидел в глазах фанатов настоящую ненависть. Тогда даже Даниэле Де Росси подошел к Рюдигеру и признался, что никогда не сможет почувствовать такой же ненависти из-за цвета кожи, как он.

Антонио отправился в «Челси» — получил соглашение на пять лет и отработал контракт до конца, выиграв Лигу Европы, Кубок Англии и Лигу чемпионов. Уход из клуба получился скомканным: фанаты были уверены, что немца просто переманил «Реал», который не хотел платить за игрока, а сам Рюдигер обвинил руководство «Челси».

«Бизнес есть бизнес, но когда ты не слышишь никаких новостей от клуба с августа по январь, ситуация усложняется, — вспоминал футболист. — После первого предложения случилась длинная пауза — ничего не происходило. Мы не роботы, понимаете? Нельзя ждать столько месяцев, ничего не зная о своем будущем. Разумеется, никто не знал, что случатся санкции, но в конце концов другие клубы стали мной интересоваться, и мне нужно было принять какое-то решение. Оставим это как есть, потому что, кроме этой стороны, я не могу сказать ничего плохого. «Челси» всегда будет моим клубом, Лондон останется моим домом».

Антонио Рюдигер в «Челси» 2022 год.
Фото Global Look Press

Сложный старт в «Реале»

Рюдигер рассказывал, что после перехода в «Реал» он тоже почувствовал себя как дома. Все дело в методах Карло Анчелотти. Немец признался, что тренер лично пришел к нему домой, чтобы обсудить его роль в клубе:

«Мы только заехали в новый дом, как вдруг прозвенел звонок. Я открыл дверь, а там — Карло Анчелотти. Удивительный момент. Он пообедал с нами, познакомился с моей семьей. Мы просидели два часа и обсудили все на свете. У меня никогда такого не было, ни один тренер в моей карьере такого не делал».

Рюдигер не сразу пробился в основной состав сливочных — нередко даже играл справа или слева в обороне, но к концу сезона завоевал место в старте и с тех пор уже никому не отдавал.

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Эти первые месяцы стали одним из самых сложных периодов в его карьере. На разных футбольных форумах можно найти комментарии фанатов двухлетней давности — там говорят, что за шесть месяцев новичок не показал ничего, кроме регулярных ошибок и странных решений.

Причину быстро нашли: Рюдигер играл в паре с Эдером Милитао. Оба обладают прекрасной физикой, но лидерских качеств обоим недоставало. Антонио был безупречен, когда выступал с Тиагу Силвой, а Милитао показывал лучший футбол, когда его партнером был опытный Давид Алаба.

С тех пор многое изменилось — Рюдигер набрался опыта, ему не требуются постоянные подсказки. А нынешняя ситуация с травмами, как бы это странно ни звучало, может сделать его еще сильнее, ведь именно на него теперь равняется неопытная и несыгранная оборона. Самое время стать настоящим лидером.

Фото Global Look Press

Рюдигера критикуют не только за качество игры

Несмотря на отличный футбол, Рюдигер продолжает получать критику в свой адрес. Дело в том, что по характеру он — настоящий представитель старой школы. Ради победы Тони готов на все: использовать грязные приемы, полететь в безумный подкат, даже удалиться.

Фирменный приемчик Рюдигера — щипание оппонентов за соски. Да-да, все верно. Вспомнить только январское мадридское дерби, когда Антонио таким образом приставал к Альваро Морате. Нападающий явно был в замешательстве, но никаких санкций от судьи не последовало. А вот в соцсетях разгорелся настоящий скандал — зрители сошлись во мнении, что такие выкрутасы должны вознаграждаться ярко-красной карточкой.

Самое важное — это работает. Судьи не успевают заметить грязную игру (ВАР почему-то тоже этого не видит), а соперники выходят из себя. Полузащитник «Барселоны» Педри признался, что это невероятно бесит. После инцидента с Моратой Рюдигер точно так же поступил с Джеком Грилишем в матче Лиги чемпионов. Англичанин, похоже, настолько выпал из колеи, что не забивает за «Ман Сити» уже больше года.

В этом году случился еще один жуткий скандал — многим не понравилось фото Рюдигера, на котором футболист в белых одеждах сидит на молельном коврике и показывает указательным пальцем в небо. В этом жесте нашли радикальную исламистскую подоплеку.

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Рюдигер, конечно, все отрицал и даже подал встречный иск на издания, которые обвиняли его в связях с радикальными группами. В конце концов инцидент забыли — в немецком министерстве внутренних дел признали, что никаких проблем с этим жестом у них нет.

Но и это еще не все — недавно на Рюдигера ополчились собственные фанаты. В соцсети попал ролик, в котором футболист выдает несколько пощечин ошарашенному клубному работнику. Причины конфликта остались невыясненными — до сих пор никто не дал никаких комментариев по этому поводу. Даже Килиан Мбаппе, наблюдавший за ситуацией, только покачал головой — не похоже, что это был просто веселый прикол.

Это еще не все — на другом видео Рюдигер специально подставляет этому же работнику подножку. В общем, из этих роликов и из общего поведения Тони на поле и за его пределами можно сделать вывод, что он — настоящий хулиган и задира.

Что ж, Антонио — человек с явно непростым характером. Но похоже, что в «Реале» готовы мириться с этим, пока немец делает результат.

Фото Global Look Press

Лучший защитник «Реала» в данный момент

Несмотря на странное поведение, грязные приемы и другие скандалы, Рюдигер остается ключевым игроком мадридцев, на котором в данный момент держится вся оборона клуба. Он помогает не только в защите, но и показывает действительно неплохую статистику в атаке.

«Он очень внимательный защитник, хорош в принятии решений, — говорит Анчелотти. — У него много положительных качеств и огромный опыт. Выбор позиции, характер... Он — совершенный защитник. Но лучшее его качество... Он пессимист. Всегда думает о том, что может случиться что-то плохое, и поэтому максимально фокусируется на игре».

Посмотрим, как «Реал» преодолеет этот кризис, но для Рюдигера это шанс стать еще лучше — вырасти не просто в лидера, а в легенду мадридского гранда. Многие сомневались в его способности играть на топ-уровне, но Антонио уверенно закрывает рот скептикам.

Антонио Рюдигер
Футбол
ФК Реал
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Атлетико 18 12 5 1 33-12 41
2
 Барселона 19 12 2 5 51-22 38
3
 Реал 17 11 4 2 37-16 37
4
 Атлетик 19 10 6 3 29-17 36
5
 Мальорка 19 9 3 7 19-21 30
6
 Вильярреал 17 7 6 4 29-28 27
7
 Жирона 18 7 4 7 26-25 25
8
 Р. Сосьедад 18 7 4 7 16-13 25
9
 Осасуна 18 6 7 5 23-27 25
10
 Сельта 18 7 3 8 27-28 24
11
 Бетис 17 6 6 5 20-21 24
12
 Севилья 17 6 4 7 18-23 22
13
 Р. Вальекано 17 5 6 6 19-20 21
14
 Лас-Пальмас 17 5 4 8 22-27 19
15
 Леганес 17 4 6 7 15-23 18
16
 Хетафе 18 3 7 8 11-15 16
17
 Алавес 17 4 4 9 19-28 16
18
 Эспаньол 17 4 3 10 16-29 15
19
 Вальядолид 18 3 3 12 12-37 12
20
 Валенсия 16 2 5 9 14-24 11
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20.12 23:00
Жирона – Вальядолид
 3 : 0
21.12 16:00
Хетафе – Мальорка
 0 : 1
21.12 18:15
Сельта – Р. Сосьедад
 2 : 0
21.12 20:30
Осасуна – Атлетик
 1 : 2
21.12 23:00
Барселона – Атлетико
 1 : 2
22.12 16:00
Валенсия – Алавес
 - : -
22.12 18:15
Реал – Севилья
 - : -
22.12 20:30
Леганес – Вильярреал
 - : -
22.12 20:30
Лас-Пальмас – Эспаньол
 - : -
22.12 23:00
Бетис – Р. Вальекано
 - : -
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Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 16
Рафинья

Рафинья

Барселона

 11
Анте Будимир

Анте Будимир

Осасуна

 10
П
Ламин Ямаль

Ламин Ямаль

Барселона

 9
Рафинья

Рафинья

Барселона

 6
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 5
И К Ж
Ведат Муричи

Ведат Муричи

Мальорка

 14 2 1
Унаи Лопес

Унаи Лопес

Райо Вальекано

 14 1 5
Хосе Луис Гарсия Пепелу

Хосе Луис Гарсия Пепелу

Валенсия

 14 1 5
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