Белорусский вундеркинд оформил покер за «Реал». Летом он переехал в Мадрид за рекордную сумму
В конце августа 12-летний белорус Алексей Майоров всколыхнул футбольное сообщество после трансфера в мадридский «Реал». Испанский клуб отдал за мальчика 120 тысяч евро — это рекордная сумма для столь юного игрока. И он уже начал оправдывать эти деньги.
Бенефис
В матче юношеской ла лиги против «Сан-Бласы» (7:2) Майоров оформил покер. Причем голы получились на любой вкус.
Сначала Алексей шикарно пробил со штрафного, затем уложил мяч в сетку с левой ноги, а во втором тайме дважды поразил ворота рабочей правой.
В Испании им уже восхищается крупнейшая спортивная газета — Marca. В одном из материалов его назвали белорусской жемчужиной академии «Реала»:
«Игрок проявляет качества, которые не характерны для ребенка. Его удар, техника и способность забивать были особенно заметны. Удар со штрафного, два мощных выстрела из-за пределов штрафной и хороший удар после великолепной передачи между линиями привели к четырем голам этого вундеркинда», — пишет издание.
Как Алексей оказался в «Реале»
Майоров — внук полузащитника минского «Динамо» 1980-х Алексея Кистеня. Увлекся футболом в четыре года, увидев матч по телевизору.
Впервые о парнишке узнали шесть лет назад — на открытии фан-зоны в Минске Алексей начеканил мячом 12 779 раз. Уже тогда было понятно, что у него большие шансы стать всемирно известным.
После одного из турниров Майоров мог оказаться в «Спартаке», «Зените» или «Краснодаре». Его отец активно торговался с российскими клубами, которые предлагали и без того заманчивые условия.
«Отец видел в нем коммерческий проект. В свое время предлагал разным академиям: «Зениту», «Спартаку», «Краснодару». В переговорах присутствовал элемент торга. Отец выбивал для себя и сына наиболее выгодные условия. В тренерских кругах ходили разговоры, что в академии красно-белых отец Алексея торговался по контракту, просил работу для себя и квартиру в Москве. Но у селекционеров не было уверенности, что это хороший вариант», — рассказывал журналистам детский тренер юного футболиста.
В итоге Майоров-старший решил перевезти сына в Испанию. Алексей начал играть за скромный каталонский «Серданьоле» — из-за проблем с видом на жительство отец был вынужден отказать грандам.
Клуб взял на себя затраты на проживание, а Майоров-младший быстро адаптировался в новой стране, выучил испанский и стал лидером команды. До перехода в «Реал» за 22 матча последнего сезона он забил 59 голов.
Что дальше?
Алексей очень атлетичен для 12 лет: цепко стоит на ногах, двигается как взрослый, состоявшийся игрок. Все дело в тренировках — упор на «физику» помог Майорову обогнать сверстников не только в силе, но и в скорости.
Ему еще придется много работать, чтобы пробиться в профессиональный футбол. Но молодого парня уже очень хотят видеть в майке сборной Белоруссии. Также есть вероятность выступлений за испанскую или российскую национальные команды — решение за отцом.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|8
|7
|0
|1
|25-9
|21
|
2
|Реал
|9
|6
|3
|0
|19-6
|21
|
3
|Вильярреал
|9
|5
|2
|2
|17-17
|17
|
4
|Атлетико
|8
|4
|4
|0
|12-4
|16
|
5
|Осасуна
|9
|4
|3
|2
|13-14
|15
|
6
|Атлетик
|8
|4
|2
|2
|12-8
|14
|
7
|Мальорка
|9
|4
|2
|3
|9-8
|14
|
8
|Р. Вальекано
|9
|3
|4
|2
|11-9
|13
|
9
|Сельта
|9
|4
|1
|4
|16-15
|13
|
10
|Бетис
|8
|3
|3
|2
|8-7
|12
|
11
|Эспаньол
|9
|3
|1
|5
|9-13
|10
|
12
|Алавес
|8
|3
|1
|4
|11-12
|10
|
13
|Жирона
|8
|2
|3
|3
|9-11
|9
|
14
|Севилья
|8
|2
|3
|3
|8-10
|9
|
15
|Хетафе
|9
|1
|5
|3
|6-7
|8
|
16
|Р. Сосьедад
|8
|2
|2
|4
|6-7
|8
|
17
|Леганес
|9
|1
|5
|3
|5-9
|8
|
18
|Валенсия
|9
|1
|3
|5
|5-13
|6
|
19
|Вальядолид
|9
|1
|2
|6
|5-19
|5
|
20
|Лас-Пальмас
|9
|0
|3
|6
|9-17
|3
|4.10
|22:00
|
Леганес – Валенсия
|0 : 0
|5.10
|15:00
|
Эспаньол – Мальорка
|2 : 1
|5.10
|17:15
|
Хетафе – Осасуна
|1 : 1
|5.10
|19:30
|
Лас-Пальмас – Сельта
|0 : 1
|5.10
|19:30
|
Вальядолид – Р. Вальекано
|1 : 2
|5.10
|22:00
|
Реал – Вильярреал
|2 : 0
|6.10
|15:00
|
Жирона – Атлетик
|- : -
|6.10
|17:15
|
Алавес – Барселона
|- : -
|6.10
|19:30
|
Севилья – Бетис
|- : -
|6.10
|22:00
|
Р. Сосьедад – Атлетико
|- : -
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|7
|
|
Айосе Перес
Вильярреал
|6
|
|
Джовани Ло Сельсо
Бетис
|5
|П
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|5
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|5
|
|
Оскар Мингеса
Сельта
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Микель Хаурехисар
Атлетик
|5
|1
|2
|
|
Ньигес Сауль
Севилья
|4
|1
|1
|
|
Александр Седлар
Алавес
|5
|1
|1