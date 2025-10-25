Live
26 октября, 20:20
«Реал» обыграл «Барселону»: онлайн-трансляция класико
Игра 10-го тура чемпионата Испании.
«Реал» победил «Барселону» в первом класико этого сезона
Матч завершился со счетом 2:1. Хотя мадридцы могли забивать больше.
«Реал» набрал 27 очков и оторвался на 5 очков от «Барсы» в таблице Ла лиги.
90+10-я минута. За пределами поля возникла потасовка. Травмированный Рюдигер и Винисиус пошли разбираться к скамейке «Барсы».
Желтую карточку получил Андрей Лунин.
Педри получил красную карточку
90+10-я минута. Грубоватый фол на Тчуамени и хавбек «Барсы» награжден второй желтой карточкой.
90+9-я минута. Фермин психанул и заработал желтую карточку. Последняя атака «Барсы».
90+8-я минута. Камавинга получил по ногам от Педри перед штрафной «Барселоны». Опасный стандарт для «Реала», но будет ли исполнять кто-то из мадридцев.
90+5-я минута. Родриго пробивал из выгодной позиции, но по центру. Щенсны легко парировал удар.
90+3-я минута. «Реал» уже начинает ломать игру «Барсы». Себальос на фланге вынес и мяч и де Йонга.
90+1-я минута. В Мадриде полил сильный дождь.
Судья добавил 9 минут ко второму тайму.
88-я минута. Мбаппе убежал на полуфланге и пробил в угол. Неточно, но это самый опасный момент последних 20 минут.
87-я минута. Камавинга покинул поле в сопровождении медиков. Но уже готов вернуться в игру. Маленькие хитрости от «Реала».
86-я минута. Пауза в игре. Камавинга лежит на газоне. Вроде обойдется все без медицинской бригады.
84-я минута. Форвард Барджи заменил защитника Кубарси. Кто будет играть в центре обороны?
83-я минута. Араухо пробил метров с 40 — мимо. Других вариантов у «Барселоны» не было.
80-я минута. Опасный удар Мбаппе заблокировал Араухо. Добивания от Тчуамени тоже не последовало. Угловой для «Реала».
78-я минута. Каррерас сегодня практически идеально играет против Ямаля. Полностью закрыл звездного тинейджера. Но до конца матча еще минут 15.
75-я минута. Более 78 тысяч сейчас наблюдают за игрой на «Сантьяго Бернабеу». Как население небольшого города.
72-я минута. Двойная замена у «Реала». Родриго и Карвахаль заменили Вальверде и Винисиуса. Жуниор очень обижен на Алонсо за это решение.
69-я минута. Беллингем забил после паса Диаса, но последний был в офсайде, когда получил мяч на фланге. Четкая работа «Барсы» в обороне.
67-я минута. Винисиус завершал ударом атаку «Реала». Прямой удар получился у бразильца. Мимо ворот.
65-я минута. Вальверде лежал на газоне, Карвахаль уже переоделся и был готов его заменить. Но врачи показали Алонсо большой палец. Все в порядке с Феде.
А вот Гюлера заменили. Вместо него вышел Браим Диас.
64-я минута. Ямаль пробил издали. Слишком неточно. Фанаты «Реала» обругали Ламина, который был рядом с трибуной.
62-я минута. Винисиус хорош сегодня в обороне. Отобрал мяч у Ямаля, но владение у «Барсы» по-прежнему.
60-я минута. Осторожно играет «Реал». Да и «Барселона» не бежит в атаку сломя голову. Важное время, любой гол может сыграть на исходе матча.
57-я минута. Хейсен опасно прыгнул в ноги Фермину рядом с штрафной «Реала». Желтая карточка защитнику мадридцев и опасный штрафной для каталонцев.
56-я минута. Педри ловко подставился под локоть Беллингема и заработал фол. Мяч у «Барселоны».
53-я минута. Фермин пожадничал и пробил по центру, а мог отдавать влево или вправо и выводит партнеров один на один.
Мбаппе не реализовал пенальти
52-я минута. Щенсны парировал удар Мбаппе в левый угол.
49-я минута. Мяч попал в руку Гарсии после прострела Беллингема. Дело было в штрафной «Барсы», но рефери не ставит пенальти. Пауза в игре. Ждем ВАР.
45+5-я минута. Торрес с разворота бил — Куртуа легко забрал мяч, который летел в угол.
45+4-я минута. Рэшфорд проиграл дуэль Вальверде, но аут в пользу «Барсы». Каталонцы забирают концовку тайма.
45-я минута. Снова забил Мбаппе, но из очевидного офсайда. Винисиус в эпизоде просто дурака сделал из Де Йонга, раза три обыграв голландца один в один.
Беллингем вывел «Реал» вперед
43-я минута. ГОООЛ! Винисиус подал во вратарскую, высокий Милитао скинул Беллингему, который стоял совсем один — 2:1.
42-я минута. Педри двумя руками взял футболку Винисиуса и остановил прорыв бразильца. Желтая карточка хавбеку «Барсы».
«Барселона» сравняла счет
38-я минута. ГООЛ! Грубая ошибка Гюлера, который потерял мяч вблизи штрафной. Рэшфорд подхватил мяч и отдал в штрафную на Фермина — 1:1.
35-я минута. Винисиус получил идеальный пас от Мбаппе и пробил в угол. Щенсны перевел на угловой.
33-я минута. «Барса» едва не забила, а точнее Ферран. Но слишком слабо ударил форвард. Куртуа легко забрал мяч.
30-я минута. Хейсен мог забивать! Тчуамени вырезал диагональ во вратарскую. Тычок защитника «Реала» отразил Щенсны.
29-я минута. Мбаппе опасно пробил из острого угла. Француз использует полумоменты. Угловой для «Реала».
28-я минута. Винисиус специально пробил в Ямаля на радость трибунам. Десятка «Барсы» жалуется судье.
25-я минута. «Реал» завладел инициативой. Беллингем получил возможность для удара и пробил. Рикошет и угловой для «Реала».
23-я минута. Вальверде остановил проход Рэшфорда, пихнув того в спину. Желтая карточка капитану «Реала».
«Реал» вышел вперед в матче с «Барселоной»
21-я минута. ГООЛ! Идеальный пас от Беллингема разрезал защиту каталонцев и Мбаппе реализовал выход один на один — 1:0.
19-я минута. «Реал» целенаправленно включает активный прессинг только на половине поля «Барселоны». Когда мяч переходит на половину мадридцев — хозяева опускаются глубоко.
17-я минута. Беллингем слишком рискованно отдал назад. Куртуа едва успел к мячу и выбил его в аут.
Гол «Реала» отменили из-за офсайда
14-я минута. Следом за пенальти, отменили и гол мадридцев. В моменте с пасом на Мбаппе был офсайд. Счет по-прежнему ничейный — 0:0.
Мбаппе вывел «Реал» вперед
12-я минута. ГОООЛ! Низко сел в защиту «Реал» и при первой возможности вышел на половину «Барсы» и запрессинговал. Мяч отскочил Мбаппе и тот издали пальнул в дальний угол — 1:0.
9-я минута. Ямаль нанес первый удар — слишком неточно. Мяч в двух метрах от штанги пролетел. Тем не менее, Куртуа решил прыгнуть.
8-я минута. Рэшфорд пока самый активный игрок в атаке у «Барселоны». Один удар британца был заблокирован Камавингой.
4-я минута. С офсайдом разобрались. Теперь арбитр смотрит видеоповтор на предмет самого фола. Ждем решения.
3-я минута. Арбитр слушает ВАР. Проверяют эпизод на предмет офсайда в начале атаки «Реала».
2-я минута. Пенальти заработал Винисиус.
Бразилец вошел в штрафную «Барсы», замахнулся под удар, но Ямаль подставил ногу.
Стартовый состав «Барселоны»
«Барселона»: Щенсны, Кунде, Кубарси, Эрик Гарсия, Бальде, Педри, Де Йонг, Фермин Лопес, Ферран Торрес, Ямаль, Рэшфорд.
Запасные: Кочен, Альер, Эспарт, Д. Фернандес, Т. Фернандес, Мартин, Араухо, Барджи, Берналь, Касадо, Торрентс.
Стартовый состав «Реала»
«Реал»: Куртуа, Вальверде, Милитао, Хейсен, Каррерас, Тчуамени, Гюлер, Камавинга, Беллингем, Винисиус, Мбаппе.
Запасные: Лунин, Карвахаль, Александер-Арнолд, Асенсио, Фран Гарсия, Менди, Себальос, Мастантуоно, Браим Диас, Эндрик, Родриго, Гонсало.
«Реал» — «Барселона»: потери
У «Реала» из-за травм не сыграют защитники Давид Алаба и Антонио Рюдигер.
У «Барселоны» список травмированных больше — на поле не выйдут хавбеки Дани Ольмо, Гави, нападающие Роберт Левандовски, Рафинья и вратарь Марк-Андре тер Штеген. Кроме того, из-за дисквалификации игру пропустит главный тренер Ханси Флик.
«Реал» — «Барселона»: личные встречи
Команды провели 261 матч. «Реал» одержал 105 побед, «Барселона» — 104. Еще 52 матча завершились вничью. Разница голов — 440:435 в пользу мадридской команды.
В Ла лиге 79 побед у «Реала» и 76 побед у «Барсы».
«Реал» — «Барселона»: результаты в Ла лиге
Мадридский клуб после 9 туров набрал 24 очка и лидирует в таблице чемпионата Испании. Команда Хаби Алонсо одержала 8 побед и потерпела 1 поражение — от «Атлетико» (2:5).
Каталонцы с 22 очками занимают второе место в таблице. Команда Ханси Флика одержала 7 побед, потерпела 1 поражение (1:4 от «Севильи») и 1 раз сыграла вничью.
Где смотреть трансляцию матча «Реал» — «Барселона»
Класико в прямом эфире покажет телеканал «Матч! Футбол 2». «СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Реал» — «Барселона».
Дата, место и время начала матча «Реал» — «Барселона»
Матч «Реал» — «Барселона» состоится в воскресенье, 26 октября на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Начало игры — в 18.15 по московскому времени.
Наполеон Леопард
мама Мбаппе голы забивает, молоко будет........... а сынок на электричке катается, рот молочка зажал, БОЧКА же молочка......и сосаться со всеми что на эмблеме?
26.10.2025
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|12
|10
|1
|1
|26-10
|31
|
2
|Барселона
|12
|9
|1
|2
|32-15
|28
|
3
|Вильярреал
|12
|8
|2
|2
|24-10
|26
|
4
|Атлетико
|12
|7
|4
|1
|24-11
|25
|
5
|Бетис
|12
|5
|5
|2
|19-13
|20
|
6
|Эспаньол
|12
|5
|3
|4
|15-15
|18
|
7
|Хетафе
|12
|5
|2
|5
|12-14
|17
|
8
|Атлетик
|12
|5
|2
|5
|12-13
|17
|
9
|Севилья
|12
|5
|1
|6
|18-19
|16
|
10
|Алавес
|12
|4
|3
|5
|11-11
|15
|
11
|Р. Вальекано
|12
|4
|3
|5
|12-14
|15
|
12
|Эльче
|12
|3
|6
|3
|13-14
|15
|
13
|Сельта
|12
|2
|7
|3
|15-18
|13
|
14
|Р. Сосьедад
|12
|3
|4
|5
|14-17
|13
|
15
|Мальорка
|12
|3
|3
|6
|12-18
|12
|
16
|Осасуна
|12
|3
|2
|7
|9-13
|11
|
17
|Жирона
|12
|2
|4
|6
|11-24
|10
|
18
|Валенсия
|12
|2
|4
|6
|11-21
|10
|
19
|Леванте
|12
|2
|3
|7
|16-23
|9
|
20
|Овьедо
|12
|2
|2
|8
|7-20
|8
|21.11
|23:00
|Валенсия – Леванте
|- : -
|22.11
|16:00
|Алавес – Сельта
|- : -
|22.11
|18:15
|Барселона – Атлетик
|- : -
|22.11
|20:30
|Осасуна – Р. Сосьедад
|- : -
|22.11
|23:00
|Вильярреал – Мальорка
|- : -
|23.11
|16:00
|Овьедо – Р. Вальекано
|- : -
|23.11
|18:15
|Бетис – Жирона
|- : -
|23.11
|20:30
|Хетафе – Атлетико
|- : -
|23.11
|23:00
|Эльче – Реал
|- : -
|24.11
|23:00
|Эспаньол – Севилья
|- : -
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
Реал
|13
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|7
|
|
Хулиан Альварес
Атлетико
|7
|П
|
|
Маркус Рэшфорд
Барселона
|7
|
|
Луис Милья
Хетафе
|6
|
|
Арда Гюлер
Реал
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Пере Милья
Эспаньол
|10
|1
|3
|
|
Дин Хейсен
Реал
|10
|1
|3
|
|
Хосе Гайя
Валенсия
|10
|1
|3