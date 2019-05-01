Бывшие и нынешние игроки "Реала" присоединились к пожеланиям здоровья бывшему капитану команды Икеру Касильясу, ныне выступающему за "Порту". До этого стало известно, что он перенес сердечный приступ.

В сториз Инстаграма опубликовал пожелание скорейшего выздоровления Касильясу Криштиану Роналду. Серхио Рамос в Твиттере отреагировал смайлом с молитвенно сложенными руками.

- Мы любим тебя, Икер Касильяс (Пепе, нынешний партнер Касильяса по "Порту").

- Большая поддержка и скорейшего выздоровления Икеру Касильясу (Альваро Арбелоа).

- Выздоравливай скорее, мой друг Икер Касильяс (Гарет Бэйл).

37-летний Икер Касильяс выступает за "Порту" с 2015 года. Он выиграл вместе с командой чемпионат и Суперкубок Португалии. Ранее он играл за "Реал"​, с которым пять раз выиграл чемпионат Испании и трижды - Лигу чемпионов.

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