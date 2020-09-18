Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Испания

Зозуля попал в сферу интересов «Валенсии»

17:38
Роман Зозуля. Фото Reuters
Роман Зозуля. Фото Reuters
Теги:

Нападающий «Альбасете» Роман Зозуля оказался в списке футболистов, которые будут предложены к рассмотрению главному тренеру «Валенсии» Хави Грасии, утверждает Plaza Deportivo.

По данным источника, помимо украинца, в этот список вошли Кевин-Принс Боатенг, Дэниэл Старридж и другие.

Отмечается, что Грасия недоволен предложенным списком футболистов, так как считает, что эти исполнители не усилят команду.

В прошлом сезоне Зозуля провел за «Альбасете» 38 матчей в сегунде, забил 4 гола и сделал 2 результативных передачи.

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир