Зорг — о поражении от «Атлетико»: «Думаю, «Барселона» провела один из лучших матчей сезона»
Тренер «Барселоны» Маркус Зорг подвел итоги матча 18-го тура чемпионата Испании против «Атлетико» (1:2).
«Это была другая игра на последних минутах. Мы создали много моментов, но не смогли забить. Болезненное поражение. Думаю, мы провели один из лучших матчей сезона, но не набрали ни одного очка. Мы можем гордиться тем, что старались изо всех сил, но в конечном счете соперник был сильнее. Это основная причина поражения», — приводит слова Зорга Marca.
«Атлетико» одержал седьмую победу подряд в чемпионате Испании, «Барселона» в последних семи играх потерпела четыре поражения и дважды сыграла вничью.
После этого матча «Атлетико» с 41 очком поднялся на первое место в турнирной таблице, «Барселона» с 38 очками — на второй строчке. Идущий на третьем месте «Реал» набрал 37 очков.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Атлетико
|18
|12
|5
|1
|33-12
|41
|
2
|Барселона
|19
|12
|2
|5
|51-22
|38
|
3
|Реал
|17
|11
|4
|2
|37-16
|37
|
4
|Атлетик
|19
|10
|6
|3
|29-17
|36
|
5
|Мальорка
|19
|9
|3
|7
|19-21
|30
|
6
|Вильярреал
|17
|7
|6
|4
|29-28
|27
|
7
|Жирона
|18
|7
|4
|7
|26-25
|25
|
8
|Р. Сосьедад
|18
|7
|4
|7
|16-13
|25
|
9
|Осасуна
|18
|6
|7
|5
|23-27
|25
|
10
|Сельта
|18
|7
|3
|8
|27-28
|24
|
11
|Бетис
|17
|6
|6
|5
|20-21
|24
|
12
|Севилья
|17
|6
|4
|7
|18-23
|22
|
13
|Р. Вальекано
|17
|5
|6
|6
|19-20
|21
|
14
|Лас-Пальмас
|17
|5
|4
|8
|22-27
|19
|
15
|Леганес
|17
|4
|6
|7
|15-23
|18
|
16
|Хетафе
|18
|3
|7
|8
|11-15
|16
|
17
|Алавес
|17
|4
|4
|9
|19-28
|16
|
18
|Эспаньол
|17
|4
|3
|10
|16-29
|15
|
19
|Вальядолид
|18
|3
|3
|12
|12-37
|12
|
20
|Валенсия
|16
|2
|5
|9
|14-24
|11
|20.12
|23:00
|
Жирона – Вальядолид
|3 : 0
|21.12
|16:00
|
Хетафе – Мальорка
|0 : 1
|21.12
|18:15
|
Сельта – Р. Сосьедад
|2 : 0
|21.12
|20:30
|
Осасуна – Атлетик
|1 : 2
|21.12
|23:00
|
Барселона – Атлетико
|1 : 2
|22.12
|16:00
|
Валенсия – Алавес
|- : -
|22.12
|18:15
|
Реал – Севилья
|- : -
|22.12
|20:30
|
Леганес – Вильярреал
|- : -
|22.12
|20:30
|
Лас-Пальмас – Эспаньол
|- : -
|22.12
|23:00
|
Бетис – Р. Вальекано
|- : -
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|16
|
|
Рафинья
Барселона
|11
|
|
Анте Будимир
Осасуна
|10
|П
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|9
|
|
Рафинья
Барселона
|6
|
|
Винисиус Жуниор
Реал
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Ведат Муричи
Мальорка
|14
|2
|1
|
|
Унаи Лопес
Райо Вальекано
|14
|1
|5
|
|
Хосе Луис Гарсия Пепелу
Валенсия
|14
|1
|5