Зорг — о поражении от «Атлетико»: «Думаю, «Барселона» провела один из лучших матчей сезона»

Тренер «Барселоны» Маркус Зорг подвел итоги матча 18-го тура чемпионата Испании против «Атлетико» (1:2).

«Это была другая игра на последних минутах. Мы создали много моментов, но не смогли забить. Болезненное поражение. Думаю, мы провели один из лучших матчей сезона, но не набрали ни одного очка. Мы можем гордиться тем, что старались изо всех сил, но в конечном счете соперник был сильнее. Это основная причина поражения», — приводит слова Зорга Marca.

«Атлетико» одержал седьмую победу подряд в чемпионате Испании, «Барселона» в последних семи играх потерпела четыре поражения и дважды сыграла вничью.

После этого матча «Атлетико» с 41 очком поднялся на первое место в турнирной таблице, «Барселона» с 38 очками — на второй строчке. Идущий на третьем месте «Реал» набрал 37 очков.