Злоумышленники пытались проникнуть в дом Месси в Барселоне

Двое злоумышленников попытались проникнуть в дом нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси в Барселоне, сообщает Antena 3.

По информации источника, инцидент произошел 5 апреля и все закончилось побегом преступников еще до приезда полиции. Им так и не удалось проникнуть в дом.

35-летний форвард выступает за французскую команду с лета 2021 года. Действующее соглашение аргентина с парижанами рассчитано до конца сезона-2022/23.

Сообщалось, что форвард может вернутся в «Барселону» после окончания контракта с французским клубом.

В текущем сезоне Месси сыграл за «ПСЖ» 33 матча, забил 18 голов и отдал 17 результативных передач.